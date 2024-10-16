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Семейные развлекательные экскурсии Нагои

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Нагое на русском языке, цены от $175. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Добро пожаловать в Нагою
Пешая
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Добро пожаловать в Нагою
Через знакомство с городом проникнуться культурой и историей Японии
Начало: От вашего отеля/круизного лайнера
8 июл в 09:00
9 июл в 09:00
$348 за всё до 8 чел.
Нагоя: остановка по требованию
Пешая
4.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Нагоя: остановка по требованию
Побывать на сцене исторических поражений и побед, технологических провалов и достижений
Начало: У центральной станции «Нагоя»
Расписание: в четверг и пятницу в 09:00
18 сен в 09:00
19 сен в 09:00
$175 за человека
День в Нагое
Пешая
7.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
День в Нагое
Увидеть главное: храм Атсута, замок рода Токугава, торговый район Осу и музей «Тойоты»
14 июл в 08:00
15 июл в 08:00
$440 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    16 октября 2024
    Добро пожаловать в Нагою
    Огромная благодарность Марине за первое и, пожалуй, очень важное знакомство с Нагоей! Остались тёплые воспоминания от знакомства с городом, особенно
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    поразил технологичный музей компании Toyota, наверно, не имеющий аналогов. Марина до экскурсии учла все пожелания, дала рекомендации, а общение было очень лёгким и интересным. Рекомендую гида на все 100%!

  • Л
    Любовь
    12 августа 2024
    Добро пожаловать в Нагою
    Марина адаптировала экскурсию именно под нас, было комфортно и интересно. Никакой лишней информации, всё доступно и понятно. Также Марина сделала классные фото, отвечала на наши вопросы и делилась впечатлениями из личного опыта. День прошёл отлично, только положительные эмоции, спасибо большое!)
  • В
    Владимир
    28 июля 2024
    Добро пожаловать в Нагою
    Замечательная экскурсия. Интересно и познавательно. Маршрут составлен исходя из наших пожеланий и тайминга. Узнали много интересного о современной жизни в Японии, а также интересные факты истории. Рекомендуем всем гида, как по Нагоя так и по соседним городам и префектурам.
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Ответы на вопросы от путешественников по Нагое в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит экскурсия по Нагое в июле 2025
Сейчас в Нагое в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 175 до 440. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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