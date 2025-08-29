Мини-группа
до 5 чел.
Однодневная поездка на остров Токасики
Начало: 6MFM+CGC Наха, Окинава, Япония
3 июл в 09:30
4 июл в 09:30
$102 за человека
Аудиогид
Автобусная экскурсия в Янбару и на остров Кури с обедом и аудиогидом
Начало: Площадь префектуры / Перед магазином "Томариман"/ ...
3 июл в 08:00
4 июл в 08:00
$80 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из аэропорта Наха
Начало: Ваш отель
3 июл в 00:00
4 июл в 00:00
$92 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Остров Токасики — настоящий рай, а снорклинг там впечатляет! Нам дважды удалось увидеть черепах. Гид внимательно следил, чтобы все смогли их увидеть, и помогал тем, кто плохо плавает или только пробует снорклинг.
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Е
Экскурсия на остров Токасики была просто великолепной! Гиды — очень дружелюбные и профессиональные. Сам остров потрясающий, а снорклинг с морскими черепахами у берега — незабываемый опыт.
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М
Прекрасный способ посетить места острова, куда сложно добраться без машины. Все активности были интересными, а наш гид, госпожа Коко, — очень внимательная и профессиональная. Однозначно рекомендую
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Л
Отличный сервис!!! Водитель приехал очень быстро и ждал у выхода с табличкой, где чётко было написано моё имя. Он был очень дружелюбным. Машина оказалась вместительной — все шестеро поместились вместе с багажом и ручной кладью. Обязательно воспользуюсь этой услугой снова
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С
Определённо одна из лучших автобусных экскурсий, если хотите увидеть другие части острова, остановившись в Нахе! Очень рекомендую
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С
Всё очень хорошо.
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А
Очень рекомендую! Мы выбрали тур, потому что это гораздо проще, чем самостоятельно добираться на пароме и автобусе. На пляже можно было арендовать шезлонги, зонтик и полотенца. Обед и транспорт были отлично организованы.
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С
Отличный тур и прекрасная возможность познакомиться с живописным севером острова. Обед был очень вкусным. Я была рада, что нас снова сопровождала тот же гид — она просто великолепна
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М
Приехали вовремя и были очень вежливы. Мы уже в четвёртый раз пользуемся их услугами для поездок нашей группы из девяти человек
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М
Машина была хорошая — большая и удобная. Хотя подтверждение в приложении не пришло, я успокоился, когда водитель подъехал всего через две минуты после назначенного времени
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Всего 10 отзывов в Нахе в категории "Выездные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Нахе в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Нахе в июле 2026
Сейчас в Нахе в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 102. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии по окрестностям Нахи и местам Японии в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии