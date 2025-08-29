Л Любовь

Отличный сервис!!! Водитель приехал очень быстро и ждал у выхода с табличкой, где чётко было написано моё имя. Он был очень дружелюбным. Машина оказалась вместительной — все шестеро поместились вместе с багажом и ручной кладью. Обязательно воспользуюсь этой услугой снова