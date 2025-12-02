Откройте Японию вне туристических маршрутов: древние храмы Нары и Тенри, истории императорских визитов, легенды, языковые загадки и философские разговоры.
Описание экскурсииЭта экскурсия пройдёт по местам, куда редко доходят туристы, но куда охотно ездят сами японцы. Мы поговорим о духовных истоках страны, её верованиях, истории и культурных поворотах, которые сформировали Японию такой, какой мы её знаем. Наш маршрут начнётся в Наре — в храме Якуши-джи, одном из старейших буддийских храмов страны, где сохранился дух японского средневековья. Затем мы поедем в Тенри — город, выросший вокруг синтоистского учения, и увидим главный храм этого направления, построенный в XIX веке. Вы побываете в древнем святилище Исоноками-дзингу, которое, по легенде, ведёт свою историю с I века до нашей эры, и узнаете, как с этим местом связана японская письменность. А в Обитоке-дера, уединённом буддийском храме IX века, обсудим, почему его до сих пор посещают члены императорской семьи. В ходе прогулки поговорим о дипломатической роли монахов, о языковых особенностях храмовых ритуалов и о том, как религия и политика шли рука об руку в истории Японии. Важная информация: По любым вопросам не стесняйтесь писать мне на сайте Спутника или в мессенджеры, по указанному телефону в профиле.
Ежедневно. Начало с 09:00 до 11:30 утра. Если так получится у Вас, что немного будете опаздывать, ничего страшного, обязательно Вас дождусь!:)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Якуши-джи
- Один из самых древних и значимых буддийских храмов в Наре, основанный в 680 году
- Храм Тенри 19 века
- Главный храм синтоистского учения Тенри
- Исоноками-дзингу
- По легенде святилище появилось в 91 году до Н.Э. во времена императора Судзина
- Обитоке-дера
- Храм, основанный в 9 веке
Что включено
- Услуги гида
- Отличное настроение
Что не входит в цену
- Проезд к месту начала экскурсии и личные расходы
- Обед (еда и напитки)
- Подняться на ближайшую гору
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция Кинтецу-Нара, Железнодорожная станция · префектура Нара, Нара
Завершение: Ст. JR Nara
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Начало с 09:00 до 11:30 утра. Если так получится у Вас, что немного будете опаздывать, ничего страшного, обязательно Вас дождусь!:)
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- По любым вопросам не стесняйтесь писать мне на сайте Спутника или в мессенджеры
- По указанному телефону в профиле
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
