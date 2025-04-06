М Мария

Александр мне очень понравился тем, что гибко подошел к нашему запросу. У нас была совместная поездка в Киото. Саша составил нам индивидуальный маршрут, провел по не туристическим местам и нашем, о чем пообщаться с каждым участником экскурсии. Спасибо 🙏