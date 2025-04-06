Индивидуальная
до 7 чел.
Погружение в историю и культуру: Нара и Тенри
Уникальная возможность погрузиться в японскую историю и культуру, посетив Нару и Тенри. Узнайте о значимых храмах и святилищах, оставивших след в истории
Начало: На станции Kintetsu Nara
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$449 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в древнюю Нару
Путешествие в сердце дзен-буддизма Японии. Посетите храмы, узнайте об их истории и примите участие в медитации Дзадзен с опытными монахами
Начало: На ж/д станции Кинтэцу
27 сен в 14:30
15 ноя в 14:30
$515 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Нара и Тенри: как сделать мир лучше
Начало: Станция Кинтецу-Нара, Железнодорожная станция · пр...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария6 апреля 2025Александр мне очень понравился тем, что гибко подошел к нашему запросу. У нас была совместная поездка в Киото. Саша составил нам индивидуальный маршрут, провел по не туристическим местам и нашем, о чем пообщаться с каждым участником экскурсии. Спасибо 🙏
