Клёны краснеют, Япония ждёт: атмосферные города и виды Фудзи в мини-группе

Полюбоваться Осакой и Киото, Нарой и Токио в осенних красках и окунуться в многовековую культуру
Едем знакомиться с Японией в яркой и живописной осенней палитре! В Осаке мы посетим оживлённый район Дотонбори и прогуляемся по бастионам замка.

В Киото поднимемся тропой Фусими Инари сквозь тысячи алых
ворот к смотровым, пройдёмся по району гейш, бамбуковой роще и Пути философов, посмотрим на Золотой павильон и поймаем дзен в саду камней.

Побываем в древней Наре, где покормим ручных оленей и зайдём в один из крупнейших деревянных храмов страны. Осмотрим достопримечательности столицы и окунёмся в мир поп-культуры. У озера Кавагути полюбуемся отражениями Фудзиямы, заглянем в традиционную деревню.

Нас ждут багряные клёны на фоне старинных святилищ, тихие японские сады и возможность попробовать необычные вкусы — сладкий якиимо, свежие каштаны, рыбу санма, ароматные грибы мацутакэ и спелую хурму.

Описание тура

Организационные детали

Тур проходит по маршруту Осака — Киото — Нара — Фудзикавагучико — Токио, включает культурную, природную и гастрономическую программу. Возьмите с собой удобные одежду и обувь.

Проживание. В отелях 3-4*, например, APA Hotel Hatchobori Ekimae или аналогичных (точные названия будут известны после бронирования). Размещение 2-местное. Есть возможность подселения, если путешественник едет один.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Общественный транспорт, микроавтобус, поезда.

Возраст участников. 12+.

Виза. Нужна. Гражданам России необходимо самостоятельно оформить бесплатную визу в консульстве Японии за несколько недель до поездки.

Уровень сложности. Тур без сложных физических активностей, лёгкий (ходьба до 15 км).

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, прогулка по Осаке

После заселения в отель отправимся в оживлённый район Дотонбори — сердце неоновых огней, уличной еды и торговых лавок. Сделаем фото у знаменитого Glico Man, попробуем фирменные блюда города — такояки и окономияки, заглянем в магазины, а вечер завершим ужином с видом на реку или в уютном заведении по настроению.

2 день

Из Осаки в Киото - замок, тории, Гион

Утром прогуляемся по парку и бастионам Осакского замка, любуясь момидзи — «временем красных клёнов». Затем за ~30 минут доедем на поезде до Киото и поднимемся тропой Фусими Инари сквозь тысячи алых ворот торий к смотровым видам. В финале дня пройдём по узким улочкам района гейш Гион с деревянными домиками и чайными — погрузимся в атмосферу старого Киото и поужинаем в аутентичном месте.

3 день

Киото: бамбуковая роща, Золотой павильон, сад камней и панорама города с терассы

Начнём день с посещения бамбуковой рощи Арасияма (при желании заглянем в Тэнрю-дзи). Затем отправимся к Кинкаку-дзи — Золотому павильону с зеркальным прудом и ухоженными садами ЮНЕСКО.

Следующая локация — Рёан-дзи со знаменитым «сухим» садом камней. Остановимся здесь на паузу для неспешного созерцания. Под вечер поднимемся на террасу Киёмидзу-дэра: панорама города особенно хороша к закату. После прогуляемся по историческим улочкам и поужинаем.

4 день

Нара - олени и Тодай-дзи. Киото - Путь философов

Сегодня поедем в Нару. Покормим в парке ручных оленей специальными сэнбэ и наделаем милых кадров. Зайдём в Тодай-дзи — один из крупнейших деревянных храмов Японии — к гигантской бронзовой статуе Будды, и полюбуемся осенними садами вокруг.

Вечером вернёмся в Киото и неспешно пройдёмся вдоль канала по Пути философов — время для разговоров и фотографий.

5 день

Токио: Асакуса и Акихабара

В этот день переедем в столицу на синкансэне (около 2,5 часов). По прибытии начнём знакомство с городом с Асакусы: пройдём через торговую улочку к буддийскому храму Сэнсо-дзи, заглянем в лавочки и кафе, ощутим контраст старого и нового Токио.

Днём окунёмся в мир поп-культуры в Акихабаре с электроникой, мангой и аниме. Вечером поужинаем, при желании — в тематическом кафе.

6 день

Токио: парки, храм и огни мегаполиса

Утро проведём в саду Синдзюку-гёэн, где полюбуемся смешением японского, английского и французского стилей и аллеями алых клёнов. Затем зайдём в синтоистское святилище Мэйдзи в лесу у парка Ёёги: узнаем о традициях и оставим пожелания на деревянных табличках эмa.

Под вечер выйдем к культовому перекрёстку Сибуя, желающие поднимутся на Shibuya Sky, чтобы осмотреть панораму ночного мегаполиса.

7 день

Виды на Фудзи, традиционная деревня, прогулка по лесу

С утра отправимся к подножию Фудзи. Поднимемся к пагоде Тюрейто, известной по видам со вулканом-легендой и осенними клёнами. У озера Кавагути полюбуемся отражениями горы, а если позволит погода, поднимемся по канатной дороге за пейзажами с высоты. Заглянем в традиционную деревню Сайко Ияси‑но‑Сато. Здесь вас ждёт обед с горными видами и атмосфера Старой Японии. Если останется время, пройдёмся по лесу Аокигахара. Вечером вернёмся в Токио.

8 день

Шопинг, завершение тура, отъезд

Заключительный день посвятим покупкам и местам, которые не успели посетить. Прогуляемся по бутикам Харадзюку, рассмотрим витрины Гиндзы, сделаем последние фото.

При желании и наличии времени заедем в один из культурных центров, например, в музей Эдо‑Токио, или посидим за прощальным кофе в любимом районе.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3790
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Транспорт с профессиональными местными водителями
  • Все переезды по маршруту
  • Билеты на поезда
  • Услуги гидов и турлидера
  • Билеты на все входящие в программу достопримечательности и экскурсии
  • Сопровождение на всём маршруте
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Осаки и из Токио
  • Обеды и ужины (около $40 в день)
  • Туристическая страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Осака, время по договорённости
Завершение: Токио, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита
Никита — ваша команда гидов в Осаке
Провели экскурсии для 5 туристов
Побывал в более чем 60 странах, пересёк пролив Дрейка на пути в Антарктиду, ночевал в джунглях Амазонии и поднимался к базовому лагерю Эвереста. Путешествия — не просто страсть, а способ
жить глубже, ярче и осознаннее. Каждый маршрут проживается и отбирается лично. Знаю, где встречать рассвет, с кем поужинать у костра, как найти аутентичность даже в самых туристических странах. Это не просто перемещение в пространстве — это создание опыта, который остаётся с вами на всю жизнь.

