В Киото поднимемся тропой Фусими Инари сквозь тысячи алых
Описание тура
Организационные детали
Тур проходит по маршруту Осака — Киото — Нара — Фудзикавагучико — Токио, включает культурную, природную и гастрономическую программу. Возьмите с собой удобные одежду и обувь.
Проживание. В отелях 3-4*, например, APA Hotel Hatchobori Ekimae или аналогичных (точные названия будут известны после бронирования). Размещение 2-местное. Есть возможность подселения, если путешественник едет один.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Общественный транспорт, микроавтобус, поезда.
Возраст участников. 12+.
Виза. Нужна. Гражданам России необходимо самостоятельно оформить бесплатную визу в консульстве Японии за несколько недель до поездки.
Уровень сложности. Тур без сложных физических активностей, лёгкий (ходьба до 15 км).
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, прогулка по Осаке
После заселения в отель отправимся в оживлённый район Дотонбори — сердце неоновых огней, уличной еды и торговых лавок. Сделаем фото у знаменитого Glico Man, попробуем фирменные блюда города — такояки и окономияки, заглянем в магазины, а вечер завершим ужином с видом на реку или в уютном заведении по настроению.
Из Осаки в Киото - замок, тории, Гион
Утром прогуляемся по парку и бастионам Осакского замка, любуясь момидзи — «временем красных клёнов». Затем за ~30 минут доедем на поезде до Киото и поднимемся тропой Фусими Инари сквозь тысячи алых ворот торий к смотровым видам. В финале дня пройдём по узким улочкам района гейш Гион с деревянными домиками и чайными — погрузимся в атмосферу старого Киото и поужинаем в аутентичном месте.
Киото: бамбуковая роща, Золотой павильон, сад камней и панорама города с терассы
Начнём день с посещения бамбуковой рощи Арасияма (при желании заглянем в Тэнрю-дзи). Затем отправимся к Кинкаку-дзи — Золотому павильону с зеркальным прудом и ухоженными садами ЮНЕСКО.
Следующая локация — Рёан-дзи со знаменитым «сухим» садом камней. Остановимся здесь на паузу для неспешного созерцания. Под вечер поднимемся на террасу Киёмидзу-дэра: панорама города особенно хороша к закату. После прогуляемся по историческим улочкам и поужинаем.
Нара - олени и Тодай-дзи. Киото - Путь философов
Сегодня поедем в Нару. Покормим в парке ручных оленей специальными сэнбэ и наделаем милых кадров. Зайдём в Тодай-дзи — один из крупнейших деревянных храмов Японии — к гигантской бронзовой статуе Будды, и полюбуемся осенними садами вокруг.
Вечером вернёмся в Киото и неспешно пройдёмся вдоль канала по Пути философов — время для разговоров и фотографий.
Токио: Асакуса и Акихабара
В этот день переедем в столицу на синкансэне (около 2,5 часов). По прибытии начнём знакомство с городом с Асакусы: пройдём через торговую улочку к буддийскому храму Сэнсо-дзи, заглянем в лавочки и кафе, ощутим контраст старого и нового Токио.
Днём окунёмся в мир поп-культуры в Акихабаре с электроникой, мангой и аниме. Вечером поужинаем, при желании — в тематическом кафе.
Токио: парки, храм и огни мегаполиса
Утро проведём в саду Синдзюку-гёэн, где полюбуемся смешением японского, английского и французского стилей и аллеями алых клёнов. Затем зайдём в синтоистское святилище Мэйдзи в лесу у парка Ёёги: узнаем о традициях и оставим пожелания на деревянных табличках эмa.
Под вечер выйдем к культовому перекрёстку Сибуя, желающие поднимутся на Shibuya Sky, чтобы осмотреть панораму ночного мегаполиса.
Виды на Фудзи, традиционная деревня, прогулка по лесу
С утра отправимся к подножию Фудзи. Поднимемся к пагоде Тюрейто, известной по видам со вулканом-легендой и осенними клёнами. У озера Кавагути полюбуемся отражениями горы, а если позволит погода, поднимемся по канатной дороге за пейзажами с высоты. Заглянем в традиционную деревню Сайко Ияси‑но‑Сато. Здесь вас ждёт обед с горными видами и атмосфера Старой Японии. Если останется время, пройдёмся по лесу Аокигахара. Вечером вернёмся в Токио.
Шопинг, завершение тура, отъезд
Заключительный день посвятим покупкам и местам, которые не успели посетить. Прогуляемся по бутикам Харадзюку, рассмотрим витрины Гиндзы, сделаем последние фото.
При желании и наличии времени заедем в один из культурных центров, например, в музей Эдо‑Токио, или посидим за прощальным кофе в любимом районе.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3790
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Транспорт с профессиональными местными водителями
- Все переезды по маршруту
- Билеты на поезда
- Услуги гидов и турлидера
- Билеты на все входящие в программу достопримечательности и экскурсии
- Сопровождение на всём маршруте
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Осаки и из Токио
- Обеды и ужины (около $40 в день)
- Туристическая страховка