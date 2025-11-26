Начнём день с посещения бамбуковой рощи Арасияма (при желании заглянем в Тэнрю-дзи). Затем отправимся к Кинкаку-дзи — Золотому павильону с зеркальным прудом и ухоженными садами ЮНЕСКО.

Следующая локация — Рёан-дзи со знаменитым «сухим» садом камней. Остановимся здесь на паузу для неспешного созерцания. Под вечер поднимемся на террасу Киёмидзу-дэра: панорама города особенно хороша к закату. После прогуляемся по историческим улочкам и поужинаем.