Япония в алом пламени листвы: большое осеннее путешествие в сезон момидзи
Полюбоваться красными клёнами, побывать у Фудзиямы, покормить оленей и осмотреть Токио с корабля
Начало: Аэропорт Осаки, точное время - по договорённости
23 ноя в 10:00
$2750 за человека
Невероятная Япония: Осака и Нара, Киото и Токио, день у Фудзи и дополнительная поездка в Хиросиму
Покормить с рук оленей, научиться готовить традиционный чай, прокатиться по озеру и примерить кимоно
Начало: Аэропорт Осаки, до 19:00
15 окт в 14:00
31 окт в 13:00
$4350 за человека
Вечные ценности: культура Японии с гидом «Мира наизнанку» и духовные практики с коучем
Помедитировать, отдохнуть в онсэне, примерить кимоно или хаори, пожить в монастыре, минке и рёкане
Начало: Аэропорт Осаки, до 15:00
13 ноя в 08:00
349 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «В ноябре»
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