Особенно красиво огненные деревья смотрятся на фоне старинных храмов, величественной Фудзи и в традиционных садах.
Описание тура
Организационные детали
Какие лучше брать авиабилеты?
Самые удобные рейсы китайских авиалиний с пересадками в Пекине или Шанхае. Удобнее всего выбирать билеты из Москвы в Осаку, а обратно из Токио в Москву.
Какая будет погода?
Осенью в Японии довольно тепло, температура от +15 до +25 градусов. Однако иногда могут быть кратковременные дожди, поэтому мы советуем взять дождевик.
Проживание. 2-местное размещение в отелях уровня Apa Hotel Tokyo или аналогичных. Если вы путешествуете в одиночку, мы подберём вам соседа/соседку, при желании вы можете доплатить за 1-местное проживание.
Питание. В стоимость входят завтраки в отеле. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Toyota HiAce.
Возраст участников. 0+.
Виза. Нужна, делается бесплатно за 4 рабочих дня в посольстве Японии. При необходимости мы можем помочь с оформлением.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Программа тура по дням
Прогулка по району Дотонбори
После заселения в отель мы отправимся в самый яркий район Осаки — Дотонбори. Это место известно своими неоновыми вывесками, включая легендарного бегуна Glico Man, уличной кухней и бесконечным потоком прохожих. Прогуляемся вдоль канала, заглянем в местные магазины и рестораны, а также попробуем знаменитые осакские блюда — такояки и окономияки. Вечер завершится ужином с видом на реку или в одном из уютных ресторанов района.
Осакский замок, переезд в Киото, святилище Фусими Инари, район гейш Гион
Утром отправимся к Осакскому замку. Прогуляемся по просторному парку, окружающему цитадель, наслаждаясь ярко-красными клёнами, украшающими осенний пейзаж.
Переедем в Киото: всего 30 минут на поезде — и мы уже в культурной столице страны. Первая остановка — святилище Фусими Инари. Пройдём по живописной тропе, пролегающей через тысячи алых ворот торий, ведущих на вершину холма.
Вечером исследуем район Гион — сердце старого Киото. Узкие улочки с деревянной архитектурой и традиционными чайными домами перенесут нас в атмосферу ушедших эпох. Здесь можно будет почувствовать дух Киото и, возможно, встретить настоящих гейш. Завершим день ужином в одном из местных ресторанов.
Прогулка по бамбуковому лесу, Золотой павильон, храм Рёан-дзи и сад камней
Погуляем по Арасияме — живописному району Киото, известному своим бамбуковым лесом. По желанию можно заглянуть в храм Тэнрю-дзи.
Отправимся к Кинкаку-дзи — Золотому павильону, чьё покрытие из сусального золота отражается в зеркальной глади пруда. Затем посетим храм Рёан-дзи, знаменитый своим садом камней. Во второй половине дня доберёмся к храму Киёмидзу-дэра. Поднимемся на его деревянную террасу, с которой открывается впечатляющий вид на Киото, особенно красивый в предвечерние часы. Прогулка завершится на старинных улочках вокруг храма, где расположены традиционные чайные и лавки.
Милые олени в Наре, храм Тодай-дзи и прогулка по Пути философов
Сегодня нас ждёт поездка в Нару, по улочкам которого свободно разгуливают олени. После часового переезда на поезде мы окажемся в Нарa-парке, где нас встретят сотни дружелюбных животных. Оленей можно покормить специальным лакомством, понаблюдать за ними и сделать яркие фотографии на фоне осенней листвы.
Осмотрим храм Тодай-дзи — одно из крупнейших деревянных сооружений в мире. Узнаем его историю и значение в буддийской традиции, а также прогуляемся по прилегающим садам, украшенным красными клёнами. Вернувшись в Киото, мы совершим неспешную прогулку по Пути философов — тихой тропе вдоль канала, утопающей в зелени.
Переезд в Токио, районы Асакуса и Акихабара
Сегодня мы переедем в Токио. Комфортная поездка на скоростном поезде займёт около 2,5 часов. По прибытии начнём знакомство с городом с района Асакуса, где увидим храм Сэнсодзи — старейший буддийский храм Токио. Прогуляемся по историческим улочкам, заглянем в сувенирные магазины и, при желании, попробуем блюда японской кухни.
Во второй половине дня нас ждёт Акихабара — центр японской поп-культуры и технологий. Мы окунёмся в мир аниме, манги и электроники, прогуляемся по магазинам с фигурками, комиксами и гаджетами. Здесь можно найти как новинки, так и редкие коллекционные вещи. Завершим день ужином в одном из тематических кафе.
Прогулка по пару Синдзюку, храм Мэйдзи и Сибуя
Начнём день с прогулки по парку Синдзюку. Пройдёмся по аллеям, сделаем фотографии на фоне осенних клёнов и отдохнём в тишине. Парк объединяет японский, английский и французский стили.
Посетим храм Мэйдзи, расположенный рядом с парком Ёёги. Увидим синтоистские ворота, узнаем об обычаях и, при желании, оставим желания на табличках эма.
Вечером отправимся в Сибую. Прогуляемся по самому известному перекрёстку Японии и, по желанию, поднимемся на смотровую площадку Shibuya Sky, чтобы увидеть вечерний Токио с высоты.
Фудзикавагучико: пагода Чурэйто, Фудзи, озеро Кавагучи и деревня Сайко
Поедем в район Фудзикавагучико. Поднимемся к пагоде Чурэйто, чтобы увидеть Фудзи с обзорной площадки. Затем отправимся к озеру Кавагучи, где нас ждёт вид на гору с воды. Если позволит погода, поднимемся на канатной дороге для панорамы с высоты.
После посетим деревню Сайко, где познакомимся с традиционным укладом жизни и пообедаем с видом на вершины. При наличии времени прогуляемся по лесу Аокигахара, известному своими легендами.
Вечером вернёмся в Токио.
Отъезд
В последний день вернёмся в Токио. Утром вы сможете прогуляться по районам Харадзюку или Гинза, чтобы купить сувениры и подарки. По желанию можно посетить Музей Эдо-Токио или провести время в уютном кафе.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3590
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, из/в аэропорт
- Билеты на поезда
- Услуги гидов и турлидера
- Входные билеты
- Сопровождение на всём маршруте
Что не входит в цену
- Билеты до Осаки и обратно из Токио
- Обеды и ужины (ок. $40 в день)
- 1-местное проживание (цена по запросу)
- Туристическая страховка