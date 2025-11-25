Мои заказы

Япония в красках осени: Осака, Киото, Нара, Токио и Фудзи (мини-группа)

Полюбоваться огненными клёнами, покормить оленей с рук, увидеть небоскрёбы и храмы, встретить гейш
Осенью в Японии наступает волшебное время, когда всё вокруг окрашивается в красные, оранжевые и жёлтые тона.

Особенно красиво огненные деревья смотрятся на фоне старинных храмов, величественной Фудзи и в традиционных садах.
Для любования осенними пейзажами даже есть особое понятие — момидзи. Мы увидим всё своими глазами, побывав сразу в 5 городах.

Погуляем по району гейш и осмотрим древние дома, пройдём через ворота тории и погуляем по бамбуковому лесу, совершим путешествие по Пути философов и сделаем фотографии на фоне главной горы.

А ещё окунёмся в мир поп-культуры в районе Акихабара в Токио, поразмышляем о жизни в саду камней и познакомимся с буддийскими традициями.

Невероятная природа, футуристические пейзажи, традиции и современность — всё это и многое другое ждёт вас в туре.

Описание тура

Организационные детали

Какие лучше брать авиабилеты?
Самые удобные рейсы китайских авиалиний с пересадками в Пекине или Шанхае. Удобнее всего выбирать билеты из Москвы в Осаку, а обратно из Токио в Москву.

Какая будет погода?
Осенью в Японии довольно тепло, температура от +15 до +25 градусов. Однако иногда могут быть кратковременные дожди, поэтому мы советуем взять дождевик.

Проживание. 2-местное размещение в отелях уровня Apa Hotel Tokyo или аналогичных. Если вы путешествуете в одиночку, мы подберём вам соседа/соседку, при желании вы можете доплатить за 1-местное проживание.

Фото отеля взяты для примера с сайта apahotel.com

Питание. В стоимость входят завтраки в отеле. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Toyota HiAce.

Возраст участников. 0+.

Виза. Нужна, делается бесплатно за 4 рабочих дня в посольстве Японии. При необходимости мы можем помочь с оформлением.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по району Дотонбори

После заселения в отель мы отправимся в самый яркий район Осаки — Дотонбори. Это место известно своими неоновыми вывесками, включая легендарного бегуна Glico Man, уличной кухней и бесконечным потоком прохожих. Прогуляемся вдоль канала, заглянем в местные магазины и рестораны, а также попробуем знаменитые осакские блюда — такояки и окономияки. Вечер завершится ужином с видом на реку или в одном из уютных ресторанов района.

Прогулка по району ДотонбориПрогулка по району ДотонбориПрогулка по району ДотонбориПрогулка по району Дотонбори
2 день

Осакский замок, переезд в Киото, святилище Фусими Инари, район гейш Гион

Утром отправимся к Осакскому замку. Прогуляемся по просторному парку, окружающему цитадель, наслаждаясь ярко-красными клёнами, украшающими осенний пейзаж.

Переедем в Киото: всего 30 минут на поезде — и мы уже в культурной столице страны. Первая остановка — святилище Фусими Инари. Пройдём по живописной тропе, пролегающей через тысячи алых ворот торий, ведущих на вершину холма.

Вечером исследуем район Гион — сердце старого Киото. Узкие улочки с деревянной архитектурой и традиционными чайными домами перенесут нас в атмосферу ушедших эпох. Здесь можно будет почувствовать дух Киото и, возможно, встретить настоящих гейш. Завершим день ужином в одном из местных ресторанов.

Осакский замок, переезд в Киото, святилище Фусими Инари, район гейш ГионОсакский замок, переезд в Киото, святилище Фусими Инари, район гейш ГионОсакский замок, переезд в Киото, святилище Фусими Инари, район гейш ГионОсакский замок, переезд в Киото, святилище Фусими Инари, район гейш Гион
3 день

Прогулка по бамбуковому лесу, Золотой павильон, храм Рёан-дзи и сад камней

Погуляем по Арасияме — живописному району Киото, известному своим бамбуковым лесом. По желанию можно заглянуть в храм Тэнрю-дзи.

Отправимся к Кинкаку-дзи — Золотому павильону, чьё покрытие из сусального золота отражается в зеркальной глади пруда. Затем посетим храм Рёан-дзи, знаменитый своим садом камней. Во второй половине дня доберёмся к храму Киёмидзу-дэра. Поднимемся на его деревянную террасу, с которой открывается впечатляющий вид на Киото, особенно красивый в предвечерние часы. Прогулка завершится на старинных улочках вокруг храма, где расположены традиционные чайные и лавки.

Прогулка по бамбуковому лесу, Золотой павильон, храм Рёан-дзи и сад камнейПрогулка по бамбуковому лесу, Золотой павильон, храм Рёан-дзи и сад камнейПрогулка по бамбуковому лесу, Золотой павильон, храм Рёан-дзи и сад камнейПрогулка по бамбуковому лесу, Золотой павильон, храм Рёан-дзи и сад камнейПрогулка по бамбуковому лесу, Золотой павильон, храм Рёан-дзи и сад камнейПрогулка по бамбуковому лесу, Золотой павильон, храм Рёан-дзи и сад камней
4 день

Милые олени в Наре, храм Тодай-дзи и прогулка по Пути философов

Сегодня нас ждёт поездка в Нару, по улочкам которого свободно разгуливают олени. После часового переезда на поезде мы окажемся в Нарa-парке, где нас встретят сотни дружелюбных животных. Оленей можно покормить специальным лакомством, понаблюдать за ними и сделать яркие фотографии на фоне осенней листвы.

Осмотрим храм Тодай-дзи — одно из крупнейших деревянных сооружений в мире. Узнаем его историю и значение в буддийской традиции, а также прогуляемся по прилегающим садам, украшенным красными клёнами. Вернувшись в Киото, мы совершим неспешную прогулку по Пути философов — тихой тропе вдоль канала, утопающей в зелени.

Милые олени в Наре, храм Тодай-дзи и прогулка по Пути философовМилые олени в Наре, храм Тодай-дзи и прогулка по Пути философовМилые олени в Наре, храм Тодай-дзи и прогулка по Пути философовМилые олени в Наре, храм Тодай-дзи и прогулка по Пути философов
5 день

Переезд в Токио, районы Асакуса и Акихабара

Сегодня мы переедем в Токио. Комфортная поездка на скоростном поезде займёт около 2,5 часов. По прибытии начнём знакомство с городом с района Асакуса, где увидим храм Сэнсодзи — старейший буддийский храм Токио. Прогуляемся по историческим улочкам, заглянем в сувенирные магазины и, при желании, попробуем блюда японской кухни.

Во второй половине дня нас ждёт Акихабара — центр японской поп-культуры и технологий. Мы окунёмся в мир аниме, манги и электроники, прогуляемся по магазинам с фигурками, комиксами и гаджетами. Здесь можно найти как новинки, так и редкие коллекционные вещи. Завершим день ужином в одном из тематических кафе.

Переезд в Токио, районы Асакуса и АкихабараПереезд в Токио, районы Асакуса и АкихабараПереезд в Токио, районы Асакуса и АкихабараПереезд в Токио, районы Асакуса и Акихабара
6 день

Прогулка по пару Синдзюку, храм Мэйдзи и Сибуя

Начнём день с прогулки по парку Синдзюку. Пройдёмся по аллеям, сделаем фотографии на фоне осенних клёнов и отдохнём в тишине. Парк объединяет японский, английский и французский стили.

Посетим храм Мэйдзи, расположенный рядом с парком Ёёги. Увидим синтоистские ворота, узнаем об обычаях и, при желании, оставим желания на табличках эма.

Вечером отправимся в Сибую. Прогуляемся по самому известному перекрёстку Японии и, по желанию, поднимемся на смотровую площадку Shibuya Sky, чтобы увидеть вечерний Токио с высоты.

Прогулка по пару Синдзюку, храм Мэйдзи и СибуяПрогулка по пару Синдзюку, храм Мэйдзи и СибуяПрогулка по пару Синдзюку, храм Мэйдзи и СибуяПрогулка по пару Синдзюку, храм Мэйдзи и Сибуя
7 день

Фудзикавагучико: пагода Чурэйто, Фудзи, озеро Кавагучи и деревня Сайко

Поедем в район Фудзикавагучико. Поднимемся к пагоде Чурэйто, чтобы увидеть Фудзи с обзорной площадки. Затем отправимся к озеру Кавагучи, где нас ждёт вид на гору с воды. Если позволит погода, поднимемся на канатной дороге для панорамы с высоты.

После посетим деревню Сайко, где познакомимся с традиционным укладом жизни и пообедаем с видом на вершины. При наличии времени прогуляемся по лесу Аокигахара, известному своими легендами.

Вечером вернёмся в Токио.

Фудзикавагучико: пагода Чурэйто, Фудзи, озеро Кавагучи и деревня СайкоФудзикавагучико: пагода Чурэйто, Фудзи, озеро Кавагучи и деревня СайкоФудзикавагучико: пагода Чурэйто, Фудзи, озеро Кавагучи и деревня СайкоФудзикавагучико: пагода Чурэйто, Фудзи, озеро Кавагучи и деревня Сайко
8 день

Отъезд

В последний день вернёмся в Токио. Утром вы сможете прогуляться по районам Харадзюку или Гинза, чтобы купить сувениры и подарки. По желанию можно посетить Музей Эдо-Токио или провести время в уютном кафе.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3590
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, из/в аэропорт
  • Билеты на поезда
  • Услуги гидов и турлидера
  • Входные билеты
  • Сопровождение на всём маршруте
Что не входит в цену
  • Билеты до Осаки и обратно из Токио
  • Обеды и ужины (ок. $40 в день)
  • 1-местное проживание (цена по запросу)
  • Туристическая страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Осаки, время - по договорённости
Завершение: Аэропорт Токио, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита
Никита — ваша команда гидов в Осаке
Провели экскурсии для 5 туристов
Побывал в более чем 60 странах, пересёк пролив Дрейка на пути в Антарктиду, ночевал в джунглях Амазонии и поднимался к базовому лагерю Эвереста. Путешествия — не просто страсть, а способ
жить глубже, ярче и осознаннее. Каждый маршрут проживается и отбирается лично. Знаю, где встречать рассвет, с кем поужинать у костра, как найти аутентичность даже в самых туристических странах. Это не просто перемещение в пространстве — это создание опыта, который остаётся с вами на всю жизнь.

