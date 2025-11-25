Осенью в Японии наступает волшебное время, когда всё вокруг окрашивается в красные, оранжевые и жёлтые тона.Особенно красиво огненные деревья смотрятся на фоне старинных храмов, величественной Фудзи и в традиционных садах.

Для любования осенними пейзажами даже есть особое понятие — момидзи. Мы увидим всё своими глазами, побывав сразу в 5 городах. Погуляем по району гейш и осмотрим древние дома, пройдём через ворота тории и погуляем по бамбуковому лесу, совершим путешествие по Пути философов и сделаем фотографии на фоне главной горы. А ещё окунёмся в мир поп-культуры в районе Акихабара в Токио, поразмышляем о жизни в саду камней и познакомимся с буддийскими традициями. Невероятная природа, футуристические пейзажи, традиции и современность — всё это и многое другое ждёт вас в туре.

Описание тура

Организационные детали

Какие лучше брать авиабилеты?

Самые удобные рейсы китайских авиалиний с пересадками в Пекине или Шанхае. Удобнее всего выбирать билеты из Москвы в Осаку, а обратно из Токио в Москву.

Какая будет погода?

Осенью в Японии довольно тепло, температура от +15 до +25 градусов. Однако иногда могут быть кратковременные дожди, поэтому мы советуем взять дождевик.