Японский тур от Universal studio до Фудзи и древних храмов. С гидом из Мир наизнанку

Еще один шикарный тур из нашей коллекции с парком развлечений Universal Studio
Японский тур от Universal studio до Фудзи и древних храмов. С гидом из Мир наизнанку

Описание тура

Еще один шикарный тур из нашей коллекции с парком развлечений Universal Studio в Осаке и замком Хогвартс, чтобы взрослые наконец почувствовали радость на вкус. Посещение самых красивых городков Японии, чайные церемонии, аутентичные локации, которые можно увидеть только с этом туре с нашим гидом.

Добро пожаловать в будущее — в сердце Японии! Тур, где ты не просто путешествуешь, а заглядываешь в завтрашний день. На целый день мы окунемся в мир развлечений в лучшем парке Universal Studio, зайдем в Хогвартс, побываем в городе оленей, увидим самый большой деревянный храм в мире, прокатимся на суперскоростном поезде в мире, постоим на самом оживленному перекрестке мира. И многое другое.

И всё это — в обрамлении золотой осени Японии, в лучших городах страны: Осака, Киото, Токио, Хаконэ и древняя Нара. Нас ждёт не просто прогулка — это глубокое погружение в культуру, эстетику, гастрономию и ритм страны, которая всегда на шаг впереди.

Бонус: виза — в подарок, а забота — на каждом этапе. Поехали?

Программа тура по дням

1 день

Приземление в стране восходящего солнца

Сегодня ты уже в другом мире: не на что не похожем, чистом, удивительно тихом и технологичном. Встреча гида с группой в аэропорту (Kix) города Осака после 15:00 (точное время оговариваем заранее), и сразу - без суеты едем в наш уютный японский дом с атмосферой дзен. На три дня он станет не просто местом проживания, а частью твоего опыта. Вас сопровождает Дмитрий — буддийский монах, настоятель храма и профессиональный гид, которого ты мог видеть в проекте Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым. Он не просто покажет Японию — он поможет её почувствовать. Вечером — тёплый ужин-знакомство со всеми участниками тура и неспешная прогулка по окрестностям.

2 день

Юниверсал Студио, Хогвартс, впечатления вау

Сегодня - день, когда сбываются мечты! Мы проведём его в одном из самых крутых парков развлечений в мире. Люди, кто побывал в разных парках по всему мира типа Disneyland и др. утверждают, что Юниверсал - лучший парк из всех. Здесь всё как в кино: Хогвартс, динозавры, Марио, миньоны и супергерои оживают прямо перед нами. Аттракционы, 4D-шоу, уличные парады, фирменная еда и фотозоны на каждом шагу здесь эмоции зашкаливают с самого входа. Любой возраст не помеха, чтобы визжать от восторга и улыбаться без остановки. А вечером яркое шоу с фейерверками, светом и музыкой. Так же, в этот день запланирован мастер класс по каллиграфии, он пройдет утром или вечером после парка.

3 день

Нара, Олени, Киото

Утром отправляемся в Нару - город, где история дышит в каждом камне и листе. В храме Тодайдзи находится самая большая в мире бронзовая статуя Будды - символ вечного спокойствия и мудрости,Прогулка по паркам и садам с ручными оленями - это не просто место для фото, а живая связь с природой и традицией. Олени любят угощение - печенье или зеленый салат, у вас будет возможность и покормить. Затем прогулка до кондитерской, где пройдет дегустация традиционных десертов моти. А на обед вы отправитесь в лучшее кафе с конвейрными суши. Далее - выезд в город Киото, прогулка по аллее красных ворот Фусими Инари. Вечером заселение в атмосферный отель в центре города и неспешная прогулка по старым улицам под мягким светом фонарей. (если силы остались)

4 день

Душа Японии - Киото

Утро начнется с посещения храма чистой воды Киемидзу - дэра - это визитная карточка Киото. Затем вы переоденетесь в Кимоно и вас ждет фотосессия в старинном районе Гион. Женщины примерят изысканные кимоно. Мужчины — хаори, традиционную одежду с характером. Стильно, сдержанно, по-самурайски. Прогуляетесь до святилища Ясака иЗатем по желанию каждый может отправиться с гидом на главный рынок еды в Киото. Вкуснейшая мраморная говядина вагю, сезонные деликатесы, ароматный матча — гастро-впечатления здесь такие же глубокие, как и храмы. Для тех, кто хочет вечером отправиться на шоппинг - будут предложены Тц.

5 день

Синкансэн в Хаконе, термальные источники, Фудзияма

Сегодня - одно из самых ярких приключений тура: полет на синкансене из Киото в Хаконэ. Почти как самолёт, только по рельсам. Через пару часов - и мы уже в легендарном термальном курорте. Наш отель — с видом на озеро и онсеном прямо в номере. Горячая вода, тишина, расслабление. Поднимемся на канатной дороге в Овакудани - серную долину с активными источниками. Отсюда открывается невероятный вид на Фудзи. Любопытным - чёрные яйца, сваренные в вулканических источниках. Говорят, каждое продлевает жизнь. Вечером - Spa и ужин в ресторане. Полный перезапуск - физический и эмоциональный.

6 день

Гейзеровое озеро на корабле и встреча с Токио

После завтрака - прогулка на корабле по озеру Аси, окружённому горами и паром тумана. На другом берегу - святилище на вулкане Хаконе и та самая красная торий у воды. Сделаем фото, которое станет визиткой всей поездки. Прогуляемся по деревне Мотохаконе -атмосферной, спокойной, как кадр из старого японского фильма. Обедаем — и возвращаемся в отель. Время собираться дальше. Ближе к вечеру - короткий переезд на поезде в Токио, столицу будущего. Всего 1,5 часа - и мегаполис встречает нас огнями. Заселение в отель, ужин и первая вечерняя прогулка по Токио, по самой дорогой улице мира - Ginza.

7 день

Все лучшее в Токио

Начинаем день с поездки на монорельсе через Токийский залив - на остров Одайба, где нас ждёт музей цифрового искусства Тимлаб. Полное погружение: отключаем разум, включаем ощущения. Свет, звук, движение - всё живёт и дышит вокруг тебя. Далее - Шибуя, самый оживлённый перекрёсток мира. Прогулка по модному кварталу Omotesando. Подъем на самую красивую смотровую площадку Токио - Шибуя Скай. Миллион шагов в день, ритм города, неоновый вихрь. Фото у памятника Хатико, шоппинг в лучших торговых центрах. Здесь каждый найдёт свой ритм.

8 день

Финал путешествия, гастрономия, шоппинг

Насладимся еще раз вкуснейшей японской кухней в аутентичных кафе, где каждый найдёт свой гастрономический шедевр. Выселение из отеля к 12:00 и завершение нашего путешествия. Наступает момент теплых прощаний — воспоминания о пережитом останутся с нами надолго, а возможно, станут началом новых дружб. День покупки сувениров, шоппинга, а для тех, кто остается в Токио, предложим дополнительные программы и поможем с бронированием отелей. Вылеты домой рекомендуются после 18:00 или на следующий день.

9 день

Первое свидание с Японией

Сегодняшний день начнется с завтрака и традиционной японской чайной церемонии в храме.

Затем экскурсия по древнему буддийскому храму и интересные рассказы гида.

Все это находится на территории вашего дома, поэтому далеко ехать не придется. После обеда вы отправитесь исследовать Осаку и ее визитную карточку - пятиэтажный самурайский замок. Затем прогуляетесь по самой знаменитой и яркой улице Дотонбори в районе Намба. Отведаете стрит-фуд (шарики с осьминогом, жареный краб, говядина Вагю на гриле и матча мороженое). Сделаете атмосферные фото на фоне ярких вывесок и зайдете на шоппинг в легендарный магазин японских товаров Donkihot. После ужина свободное время в доме. Отдых.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из аэропорта (встреча) на минивэне
  • Проживание. Двухместное размещение в номерах. Отели 4-5 звезд, японский дом
  • Питание. Завтраки в отелях, ужин в Хаконэ
  • Входный билеты стандарт в Юниверсал
  • Прогулка на корабле первым классом с приоритетной посадкой по озеру Аси
  • Трансфер на минивэне 1, 3 и 4 дни маршрута
  • Услуги опытного русскоговорящего гида на протяжении всего маршрута
  • Экскурсии. Входные билеты по маршруту, в храмы и музей
  • Билеты для пользования скоростными поездами-синкансенами Все билеты на общественный транспорт Все входные билеты по программе
  • Аренда традиционного японского наряда и фотосессия в Киото
  • Помощь 24/7 во время поездки и помощь в оформлении визы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Осака (начало тура), и из Токио (финиш)
  • Личные расходы
  • Обеды и ужины не по программе
Визы

При бронировании этого тура помогаем оформить документы на визу

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анна
Анна — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я Анна - фанат путешествий. Любитель яхтинга, саморазвития, фридайвинга и самых разных приключений, открытий себя в новых местах. С 15 лет путешествия стали моей страстью, а теперь - моей жизнью и
деятельностью. Я создаю авторские необычные туры для тех, кто ищет что-то большее, чем просто отдых и хочет чувствовать себя по-настоящему живым. Путешествия соединяют исследование живописных мест, погружение в культуру и посещение популярных локаций, активности, глубокий отдых и редкую возможность заглянуть внутрь себя. Это не просто туризм - это формат, который наполняет яркими эмоциями, помогает перезагрузить своё состояние и вдохновляет на личные открытия и рост. Йога, медитации и простые, но эффективные техники, которые собирала годами, - тоже часть этого проекта. (это приятный бонус для тех, кто с нами путешествует и хочет почувствовать себя еще лучше) Они помогают сосредоточиться на своих ощущениях, открывая новый взгляд на важные для вас события, умение управлять своей реальностью и создавать ее. Я работаю с профессиональной командой капитанов, гидов и кураторов, каждая деталь путешествия продумана Мой тревел - проект создан из любви к путешествиям, миру и всем людям. Мы не путешествуем сломя голову, что бы увидеть как можно больше достопримечательностей, тем самым упуская из виду самое важное. Мы учим путешествовать совершенно по-новому, замечая смыслы, передавая ценности и новые знания.

