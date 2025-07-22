Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Еще один шикарный тур из нашей коллекции с парком развлечений Universal Studio в Осаке и замком Хогвартс, чтобы взрослые наконец почувствовали радость на вкус. Посещение самых красивых городков Японии, чайные церемонии, аутентичные локации, которые можно увидеть только с этом туре с нашим гидом.

Добро пожаловать в будущее — в сердце Японии! Тур, где ты не просто путешествуешь, а заглядываешь в завтрашний день. На целый день мы окунемся в мир развлечений в лучшем парке Universal Studio, зайдем в Хогвартс, побываем в городе оленей, увидим самый большой деревянный храм в мире, прокатимся на суперскоростном поезде в мире, постоим на самом оживленному перекрестке мира. И многое другое.

И всё это — в обрамлении золотой осени Японии, в лучших городах страны: Осака, Киото, Токио, Хаконэ и древняя Нара. Нас ждёт не просто прогулка — это глубокое погружение в культуру, эстетику, гастрономию и ритм страны, которая всегда на шаг впереди.

Бонус: виза — в подарок, а забота — на каждом этапе. Поехали?