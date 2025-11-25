Едем наслаждаться красочными пейзажами, гармонией традиций и инноваций, вкусной едой и величественными храмами.
Будем гулять по тихим лесам,
Описание тура
Организационные детали
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, прогулка по Осаке
Встречаемся, размещаемся в отеле и отправляемся исследовать оживлённый район Дотонбори, пестрящий неоновыми вывесками и пахнущий повсюду продающейся уличной едой. Сфотографируемся у знаменитой вывески Glico Man, заглянем в магазинчики и кафешки и попробуем известные блюда такояки и окономияки (за доплату).
Вечером поужинаем с видом на реку или в одном из ресторанов.
Осакский замок, переезд в Киото, Фусими Инари и район Гион
Сегодня посетим один из главных символов Осаки — Осакский замок, одно из самых исторически значимых мест Японии. Прогуляемся по парку вокруг замка и полюбуемся цветением сакуры.
Затем сядем на поезд и через полчаса окажемся в Киото, где первым делом побываем в храмовом комплексе Фусими Инари. Пройдём сквозь красные ворота торий и поднимемся на вершину холма, откуда насладимся захватывающей панорамой города.
В завершение дня окунёмся в атмосферу старого Киото в районе Гион. Узкие улочки с деревянными домами и традиционными чайными перенесут нас в другую эпоху, а также в культуру гейш.
Бамбуковый лес, храмы и сад камней
Утром прогуляемся по бамбуковому лесу в районе Арашияма и насладимся атмосферой спокойствия и тишиной. Сделаем красивые фотографии, а при желании посетим храм Тенрю-дзи.
Затем отправимся к Кинкаку-дзи — Золотому павильону, одному из самых знаковых храмов страны и объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пройдёмся вдоль живописного пруда и по ухоженным садам, окружающим святыню. После побываем в саду камней в Реан-дзи. Ощутим гармонию природы и дизайна, а также познакомимся с традициями японского садоводства.
Заключительной локацией дня станет храм Киемидзу-дера. Мы поднимемся на террасу, чтобы полюбоваться видом на город, прикоснёмся к буддийской духовности и узнаем о традициях храма. Вечером у нас будет возможность прогуляться по историческим улочкам и поужинать в уютном ресторане.
Парк с оленями и храм Тодай-дзи в Наре, прогулка по «Пути философов»
В этот день едем в Нару — древнюю столицу Японии, которая славится свободно гуляющими здесь оленями и древними храмами. Час на поезде — и мы в Нара-парке, где живут сотни оленей. Сможем понаблюдать за ними, покормить их специальными угощениями и пофотографировать.
Тут же посетим Тодай-дзи — один из крупнейших деревянных храмов в мире, внутри которого установлена гигантская статуя Будды. Прогуляемся по окрестностям и полюбуемся цветущей сакурой в садах храма.
После вернёмся в Киото и отправимся на знаменитый «Путь философов» — дорогу вдоль канала, окружённую деревьями сакуры — насладимся тишиной и красотой природы.
Переезд в Токио, храм Сенсодзи, район Асакуса и аниме-квартал
Сегодня вас ждёт Токио! После 2,5-часового переезда на комфортном поезде мы окажемся в динамичной столице, где переплелись современность и традиции. Посетим знаменитый буддийский храм Сенсодзи и прогуляемся по историческим улочкам.
После отправимся исследовать район Асакуса, где можно увидеть контраст старого и нового Токио. Здесь у нас будет возможность попробовать местные блюда и заглянуть в одну из традиционных лавочек с японскими сувенирами.
Во второй половине дня пройдёмся по Акихабаре — знаменитому аниме-кварталу. Окунёмся в мир японской поп-культуры, технологий и аниме, побываем в магазинах электроники, аниме-фигурок и манги. А вечером сможем поужинать в одном из тематических кафе.
Парк Синдзюку, храм Мэйдзи, район Шибуя
Продолжим знакомство с достопримечательностями Токио. Побываем в одном из самых красивых парков города — Синдзюку — с ухоженными аллеями и цветущими деревьями. Затем отправимся к храму Мэйдзи в живописном лесу. Вы узнаете о синтоистских традициях и ритуалах и получите предсказания, написав свои желания на деревянных табличках.
Вечером посетим район Сибуя, где нас ждёт знаменитый перекрёсток, который ежеминутно пересекает огромное количество людей. После желающие могут подняться на смотровую площадку Shibuya Sky, чтобы полюбоваться панорамным видом вечерней столицы.
Пагода Чурэйто и гора Фудзи, озеро Кавагучи, национальная деревня Сайко, таинственный лес
Сегодня едем в живописный район Фудзикавагучико. Доберёмся до пагоды Чурэйто, откуда открывается захватывающий вид на гору Фудзи. Затем полюбуемся озером Кавагучи, на фоне которого Фудзи предстаёт во всей красе. Если погода позволит, поднимемся по канатной дороге, чтобы увидеть панораму с высоты.
После отправимся в национальную деревню Сайко, где сможем ощутить атмосферу традиционной японской жизни и пообедаем с видом на горы. Если останется время, прогуляемся по таинственному лесу Аокигахара, известному как «лес самоубийц». Вечером вернёмся в Токио.
Завершение тура
В зависимости от времени нашего вылета, будет возможность купить сувениры, пройтись по магазинам на Харадзюку или Гинзе, посетить один из культурных центров Токио, например, Музей Эдо-Токио. Мы также можем провести время в одном из кафе мегаполиса.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3900
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все переезды по локациям
- Билеты на поезда
- Экскурсии
- Работа гидов и турлидера
- Мастер-классы
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Осаки и обратно из Токио
- Обеды и ужины - около $30 в день
- Поездка на картинге по Токио
- Чайная церемония
- Личные расходы