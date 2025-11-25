Мои заказы

Под ветвями цветущей сакуры: от Осаки до Токио

Полюбоваться видом на гору Фудзи, погулять по бамбуковому лесу и пересечь знаменитый перекрёсток
Весной Япония преображается благодаря цветению сакуры, а погода в это время мягкая и комфортная.

Едем наслаждаться красочными пейзажами, гармонией традиций и инноваций, вкусной едой и величественными храмами.

Будем гулять по тихим лесам,
садам и паркам, покормим с рук оленей в Наре, исследуем Киото, заглянем в пагоды и полюбуемся отражением Фудзиямы в живописном озере.

В динамичной столице увидим легендарный перекрёсток Шибуя, пройдёмся по знаменитому аниме-кварталу и историческим улочкам.

Описание тура

Организационные детали

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, прогулка по Осаке

Встречаемся, размещаемся в отеле и отправляемся исследовать оживлённый район Дотонбори, пестрящий неоновыми вывесками и пахнущий повсюду продающейся уличной едой. Сфотографируемся у знаменитой вывески Glico Man, заглянем в магазинчики и кафешки и попробуем известные блюда такояки и окономияки (за доплату).

Вечером поужинаем с видом на реку или в одном из ресторанов.

2 день

Осакский замок, переезд в Киото, Фусими Инари и район Гион

Сегодня посетим один из главных символов Осаки — Осакский замок, одно из самых исторически значимых мест Японии. Прогуляемся по парку вокруг замка и полюбуемся цветением сакуры.

Затем сядем на поезд и через полчаса окажемся в Киото, где первым делом побываем в храмовом комплексе Фусими Инари. Пройдём сквозь красные ворота торий и поднимемся на вершину холма, откуда насладимся захватывающей панорамой города.

В завершение дня окунёмся в атмосферу старого Киото в районе Гион. Узкие улочки с деревянными домами и традиционными чайными перенесут нас в другую эпоху, а также в культуру гейш.

3 день

Бамбуковый лес, храмы и сад камней

Утром прогуляемся по бамбуковому лесу в районе Арашияма и насладимся атмосферой спокойствия и тишиной. Сделаем красивые фотографии, а при желании посетим храм Тенрю-дзи.

Затем отправимся к Кинкаку-дзи — Золотому павильону, одному из самых знаковых храмов страны и объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пройдёмся вдоль живописного пруда и по ухоженным садам, окружающим святыню. После побываем в саду камней в Реан-дзи. Ощутим гармонию природы и дизайна, а также познакомимся с традициями японского садоводства.

Заключительной локацией дня станет храм Киемидзу-дера. Мы поднимемся на террасу, чтобы полюбоваться видом на город, прикоснёмся к буддийской духовности и узнаем о традициях храма. Вечером у нас будет возможность прогуляться по историческим улочкам и поужинать в уютном ресторане.

4 день

Парк с оленями и храм Тодай-дзи в Наре, прогулка по «Пути философов»

В этот день едем в Нару — древнюю столицу Японии, которая славится свободно гуляющими здесь оленями и древними храмами. Час на поезде — и мы в Нара-парке, где живут сотни оленей. Сможем понаблюдать за ними, покормить их специальными угощениями и пофотографировать.

Тут же посетим Тодай-дзи — один из крупнейших деревянных храмов в мире, внутри которого установлена гигантская статуя Будды. Прогуляемся по окрестностям и полюбуемся цветущей сакурой в садах храма.

После вернёмся в Киото и отправимся на знаменитый «Путь философов» — дорогу вдоль канала, окружённую деревьями сакуры — насладимся тишиной и красотой природы.

5 день

Переезд в Токио, храм Сенсодзи, район Асакуса и аниме-квартал

Сегодня вас ждёт Токио! После 2,5-часового переезда на комфортном поезде мы окажемся в динамичной столице, где переплелись современность и традиции. Посетим знаменитый буддийский храм Сенсодзи и прогуляемся по историческим улочкам.

После отправимся исследовать район Асакуса, где можно увидеть контраст старого и нового Токио. Здесь у нас будет возможность попробовать местные блюда и заглянуть в одну из традиционных лавочек с японскими сувенирами.

Во второй половине дня пройдёмся по Акихабаре — знаменитому аниме-кварталу. Окунёмся в мир японской поп-культуры, технологий и аниме, побываем в магазинах электроники, аниме-фигурок и манги. А вечером сможем поужинать в одном из тематических кафе.

6 день

Парк Синдзюку, храм Мэйдзи, район Шибуя

Продолжим знакомство с достопримечательностями Токио. Побываем в одном из самых красивых парков города — Синдзюку — с ухоженными аллеями и цветущими деревьями. Затем отправимся к храму Мэйдзи в живописном лесу. Вы узнаете о синтоистских традициях и ритуалах и получите предсказания, написав свои желания на деревянных табличках.

Вечером посетим район Сибуя, где нас ждёт знаменитый перекрёсток, который ежеминутно пересекает огромное количество людей. После желающие могут подняться на смотровую площадку Shibuya Sky, чтобы полюбоваться панорамным видом вечерней столицы.

7 день

Пагода Чурэйто и гора Фудзи, озеро Кавагучи, национальная деревня Сайко, таинственный лес

Сегодня едем в живописный район Фудзикавагучико. Доберёмся до пагоды Чурэйто, откуда открывается захватывающий вид на гору Фудзи. Затем полюбуемся озером Кавагучи, на фоне которого Фудзи предстаёт во всей красе. Если погода позволит, поднимемся по канатной дороге, чтобы увидеть панораму с высоты.

После отправимся в национальную деревню Сайко, где сможем ощутить атмосферу традиционной японской жизни и пообедаем с видом на горы. Если останется время, прогуляемся по таинственному лесу Аокигахара, известному как «лес самоубийц». Вечером вернёмся в Токио.

8 день

Завершение тура

В зависимости от времени нашего вылета, будет возможность купить сувениры, пройтись по магазинам на Харадзюку или Гинзе, посетить один из культурных центров Токио, например, Музей Эдо-Токио. Мы также можем провести время в одном из кафе мегаполиса.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3900
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все переезды по локациям
  • Билеты на поезда
  • Экскурсии
  • Работа гидов и турлидера
  • Мастер-классы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Осаки и обратно из Токио
  • Обеды и ужины - около $30 в день
  • Поездка на картинге по Токио
  • Чайная церемония
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Осака, 14:00
Завершение: Токио, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита
Никита — ваша команда гидов в Осаке
Провели экскурсии для 5 туристов
Побывал в более чем 60 странах, пересёк пролив Дрейка на пути в Антарктиду, ночевал в джунглях Амазонии и поднимался к базовому лагерю Эвереста. Путешествия — не просто страсть, а способ
жить глубже, ярче и осознаннее. Каждый маршрут проживается и отбирается лично. Знаю, где встречать рассвет, с кем поужинать у костра, как найти аутентичность даже в самых туристических странах. Это не просто перемещение в пространстве — это создание опыта, который остаётся с вами на всю жизнь.

