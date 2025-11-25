Сегодня посетим один из главных символов Осаки — Осакский замок, одно из самых исторически значимых мест Японии. Прогуляемся по парку вокруг замка и полюбуемся цветением сакуры.

Затем сядем на поезд и через полчаса окажемся в Киото, где первым делом побываем в храмовом комплексе Фусими Инари. Пройдём сквозь красные ворота торий и поднимемся на вершину холма, откуда насладимся захватывающей панорамой города.

В завершение дня окунёмся в атмосферу старого Киото в районе Гион. Узкие улочки с деревянными домами и традиционными чайными перенесут нас в другую эпоху, а также в культуру гейш.