11 дней
Страна восходящего солнца в багряно-золотых красках с журналистом-японистом
Погладить оленей, переночевать в рёкане и записать сутры в храме
Начало: Аэропорт Осаки, после полудня
15 ноя в 15:30
$10 495 за человека
13 дней
Большое путешествие по Японии с погружением в культуру: 4 города и Фудзи
Увидеть все главные локации страны, прокатиться на скоростном поезде и пообщаться с ученицей гейши
Начало: Г. Осака, аэропорт, точно время и место сообщит ор...
26 окт в 10:00
$4 100 за человека
10 дней
5 городов Японии с местным гидом в сезон красных клёнов
Погулять среди бамбуков и гейш, поучаствовать в чайной церемонии и заглянуть в кратер Фудзиямы
Начало: Осака, аэропорт, время - по договорённости
27 окт в 10:00
$3 790 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «Из аэропорта»
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