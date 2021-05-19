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Полезная информация о Саппоро

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Местное время в Саппоро
07:0248
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇯🇵 Япония
Название городаСаппоро
По-английскиSapporo
Столица регионаСаппоро является столицей региона
Население города1 883 027 чел.
АэропортыОкадама OKD, Читозе CTS
Часовой поясAsia/Tokyo
Средняя высота26 м. от уровня моря

Где находится Саппоро на карте

Саппоро фото города
Саппоро

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