Полезная информация о Саппоро
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Местное время в Саппоро
07:0248
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇯🇵 Япония
|Название города
|Саппоро
|По-английски
|Sapporo
|Столица региона
|Саппоро является столицей региона
|Население города
|1 883 027 чел.
|Аэропорты
|Окадама OKD, Читозе CTS
|Часовой пояс
|Asia/Tokyo
|Средняя высота
|26 м. от уровня моря
Где находится Саппоро на карте
Саппоро
Когда лучше лететь в Саппоро