Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Столица Японии — это гармоничное сочетание суперсовременных небоскребов и красивых садов.

Описание экскурсии Столица Японии — это гармоничное сочетание суперсовременных небоскребов и красивых садов Важная информация: Экскурсия проводится при группе от 2-х человек. Начало в 10:00. Встреча с гидом в холле отеля.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Небоскреб Roppongi Hills

Художественный музей в Токио

Арт-салон 21-21 design sight

Небоскреб Toranomon Hills Что включено Входные билеты по программе

Общественный транспорт

Что включено Входные билеты по программе

Общественный транспорт

Обед в модном ресторане комплекса Roppongi Hills Где начинаем и завершаем? Начало: В холле отеля Завершение: Небоскреб Toranomon Hills Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 4 часов Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.

Начало в 10:00

Экскурсия проводится при группе от 2-х человек

Начало в 10:00

Встреча с гидом в холле отеля