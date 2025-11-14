Столица Японии — это гармоничное сочетание суперсовременных небоскребов и красивых садов.
Описание экскурсииСтолица Японии — это гармоничное сочетание суперсовременных небоскребов и красивых садов Важная информация: Экскурсия проводится при группе от 2-х человек. Начало в 10:00. Встреча с гидом в холле отеля.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Небоскреб Roppongi Hills
- Художественный музей в Токио
- Арт-салон 21-21 design sight
- Небоскреб Toranomon Hills
Что включено
- Входные билеты по программе
- Общественный транспорт
- Обед в модном ресторане комплекса Roppongi Hills
Где начинаем и завершаем?
Начало: В холле отеля
Завершение: Небоскреб Toranomon Hills
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится при группе от 2-х человек
- Начало в 10:00
- Встреча с гидом в холле отеля
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Токио
Похожие экскурсии из Токио
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по знаковым местам яркого Токио
Узнать Токио - старинный и ультрасовременный, удивительный и своеобразный
Начало: На станции Гиндза
14 ноя в 11:00
16 ноя в 11:00
$345 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Токио: от истории до современности
Завораживающее путешествие по Токио, где каждый район расскажет свою уникальную историю и покажет неповторимую культуру
Начало: Отель путешественников, Токио
2 дек в 09:00
3 дек в 09:00
$400 за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Токио: Сибуя и легендарный Хатико
Погрузитесь в уникальную атмосферу Токио, узнав о его истории и культуре. Исследуйте ключевые достопримечательности столицы Японии
Начало: У южного выхода станции Shibuya
Расписание: во вторник в 10:00
2 дек в 10:00
9 дек в 10:00
$129 за человека