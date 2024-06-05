1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу с гидом
Вас ждет погружение в историю и природу Японии во время экскурсии к горе Фудзи и озеру Аси
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
€650 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Это Токио»: погружение в сердце Японии
Ваш персональный путеводитель по самым ярким достопримечательностям Токио. Откройте город в деталях за один день
Начало: Обычно в вашем отеле
10 июня в 14:00
14 июня в 13:00
€209 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Разнообразный Токио за 5 часов
Об императорах и религии, канонах красоты и современных увлечениях в самых ярких кварталах города
Начало: На улице Гинза
13 июня в 14:00
19 июня в 11:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Токио за один день: уникальный маршрут с гидом
Погрузитесь в атмосферу Токио: от древних храмов Асакусы до шикарного Гиндзы с личным гидом
Начало: На ресепшн вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Токио на языке контрастов: индивидуальная экскурсия
Познайте Токио: от храма Мейдзи до неонового Кабукичо. Уникальная экскурсия с личным гидом
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Токио, которого ждешь: культурное путешествие по столице Японии
Окунитесь в удивительный мир Токио: от Гиндзы до театра Кабуки, от синтоистских традиций до цифрового искусства
13 июня в 14:00
19 июня в 11:00
€188 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Токио за четыре часа: от исторических мест до футуристических видов
Знакомство с Токио: исторические уголки и современные достопримечательности в одной прогулке
Начало: У вашего отеля
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Замок Одавара - цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы
Начало: JR Shinjuku station, JR Shinagawa station или вокз...
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Токио: от истории до современности
Завораживающее путешествие по Токио, где каждый район расскажет свою уникальную историю и покажет неповторимую культуру
Начало: Отель путешественников, Токио
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€300 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомьтесь, Токио: центр, Асакуса и Сибуя в одном маршруте
Приглашаем на экскурсию «Знакомьтесь, Токио» - путешествие по ярким уголкам и историческим местам, полное впечатлений и открытий
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€370 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Парк-музей Босо-но Мура: живая история эпохи Эдо в Токио
Приглашаем вас в уникальное путешествие по музею под открытым небом, где каждый найдёт занятие по душе
Начало: На станции Ajiki
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
€110 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4.5 часа
Первый день в Токио: обзорная экскурсия с фотосессией
Погрузитесь в атмосферу Токио: от традиционных храмов до современных районов. Получите профессиональные фото ваших приключений
Начало: Район Асакуса
Завтра в 11:30
10 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Токио-тинейджер: путешествие по молодежным районам Токио
Вас ждет незабываемое путешествие по самым ярким районам Токио, где современная культура и традиции сливаются воедино
Начало: На станции «Харадзюку»
13 июня в 14:00
19 июня в 11:00
€188 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия «Очарование южного Токио»: культура и история
Погрузитесь в мир японской культуры, посетив уникальные храмы, сады и знаковые места Токио
Начало: На станции Синагава
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Камакура и Йокогама: уникальное путешествие из прошлого в будущее
Погрузитесь в мир древних традиций и современных технологий с экскурсией из Токио в Камакуру и Йокогаму
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€310 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Атмосферный и динамичный Токио: индивидуальная экскурсия
Первые дни в Токио? Узнайте больше о городе, его истории и культуре. Практические советы, интересные места и дружеская прогулка по центру
Начало: Ваш отель
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
280€224 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Вокруг горы Фудзияма на машине: путешествие с видами и культурой
Погрузитесь в мир японской природы и культуры в уникальной поездке вокруг горы Фудзияма. Откройте для себя живописные озера, древние храмы и волшебные виды
20 июня в 08:30
21 июня в 08:30
€550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Шесть лиц и три сердца Токио: погружение в историю и современность
Погрузитесь в атмосферу Токио, где вековые традиции и современность создают уникальный колорит. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: На станции Йойоги
11 июня в 13:30
12 июня в 13:30
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Токио - Первая встреча: От Императорского дворца до Одайба
Познакомьтесь с историческим и современным Токио, открывая секреты японской столицы в увлекательной экскурсии
10 июня в 17:30
11 июня в 09:00
€360 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Токио в парк Хаконе: Гора Фудзи и долина гейзеров
Вас ждет незабываемое путешествие в Хаконе с личным гидом: от горы Фудзи до долины гейзеров
Начало: В холле вашего отеля
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Секретные места делового Токио: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир делового Токио, где небоскрёбы и уютные уголки гармонично сочетаются. Узнайте о планах реконструкции и загадайте желание в храме
Начало: Станция метро TORANOMON HILLS
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €188 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Погрузитесь в мир токийских десертов с маття и узнайте, где попробовать лучший зеленый чай в столице Японии. Экскурсия для настоящих гурманов
Начало: У стойки рисепшн отеля гостей если отель в предела...
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€222 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная прогулка по пригороду Токио с посещением храма
Погрузитесь в жизнь пригорода Токио: храмы, традиционные лавки и расслабление в горячем источнике
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
€272 за всё до 3 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Храм Мэйдзи Дзингу в Токио: история, синтоизм и культурное наследие
Погрузитесь в уникальный мир японской духовности и культуры, посетив величественный храм Мэйдзи Дзингу
Начало: Станция Harajuku
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:30
14 июня в 09:30
17 июня в 09:30
€45 за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
Портретная фотосессия в колоритном Токио: живые эмоциональные снимки
Погрузитесь в атмосферу Токио во время индивидуальной фотопрогулки, запечатлев красоту мегаполиса
Завтра в 17:30
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Токио: симбиоз традиций и инноваций в индивидуальной экскурсии
Познайте дух Токио, где древние храмы и футуристические технологии сливаются в единое целое
19 июня в 11:00
21 июня в 13:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальное путешествие: Камакура и Йокогама - дух Японии
Знакомство с историческими городами Камакура и Йокогама: от древних храмов до современных панорам
Начало: Отель путешественников, Токио
14 июня в 07:00
15 июня в 07:00
€350 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Погрузитесь в атмосферу японской чайной культуры, надев традиционный костюм сборщика чая. Уникальная возможность посетить плантации и насладиться видами
Начало: Один из четырёх вокзалов Ценирального Токио (Tokyo...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€414 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по Токийскому нижнему городу: святилища, храмы и традиции
Приглашаем на уникальную прогулку по Нижнему городу Токио, где древние традиции сочетаются с современной жизнью
Начало: Отель путешественников, Токио
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Узнать о главном во дворце Императора, районе Гиндза, станции Токио, рыбном рынке и острове Одайба
Начало: У станции Мариноучи
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Токийский калейдоскоп: погружение в культуру и традиции
Познайте гармонию современности и традиций Токио, отведайте уникальные японские лакомства и искусство шопинга
Начало: у вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€380 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка в кимоно по историческому району Асакуса, Токио
Почувствуйте себя частью японской культуры, выбрав кимоно и пройдясь по живописным местам Асакусы
Начало: на станции Асакуса
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Камакура - город храмов и морского бриза
Погрузитесь в атмосферу Японии 12 века в Камакуре. Буддийские храмы, синтоистские святилища и знаменитая статуя большого Будды ждут вас
Начало: На станции Токио, Маруноучи
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
€395 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
По зеленому кольцу Яманоте-сен: индивидуальная экскурсия по Токио
Прогулка по Токио вдоль кольцевой линии Яманоте-сен. Узнайте о самураях, императорской семье и традициях Японии. Идеально для первого знакомства с городом
Начало: На станции Harajuku
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
€360 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии
Лисья деревня, термальные воды и самурайский замок Сироиси - путешествие в живописный край страны
Начало: отель путешественников, Токио
14 июня в 07:00
15 июня в 07:00
€300 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в Никко: водопады, святилища и горные озера
Откройте для себя духовное наследие Японии в Никко: удивительные храмы, живописные пейзажи и гармония природы
Начало: Отель путешественников, Токио
14 июня в 07:00
15 июня в 07:00
€350 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Влюбиться в Камакуру: уникальное путешествие с местным гидом
Погрузитесь в эпоху самураев с экскурсией в Камакуру. От храмов до бамбуковых садов, история оживает
Начало: По договоренности
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Кавагоэ - релакс для души и тела: уникальная экскурсия из Токио
Путешествие в сердце старинной Японии: уникальные храмы, аутентичные магазины и расслабление в онсене
Начало: У вашего отеля или у станций Kawagoeshi и Honkawag...
Завтра в 18:00
10 июня в 11:00
280€224 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Главное в восточном Токио за 3 часа
Жизнь сумистов, рай для отаку, старейший храм столицы и другие пазлы самобытной токийской мозаики
Начало: По договоренности
20 июня в 09:30
21 июня в 09:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Фудзи-Хаконе-Идзу из Токио
Приключение ждет вас в Токио! Отправляйтесь в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу за незабываемыми впечатлениями
Начало: По договоренности
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Элегантная классика Токио глазами японцев
Познакомьтесь с Токио через призму местных жителей. Уникальные объекты и рассказы помогут вам понять внутренние связи столицы Японии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Западный Токио: путешествие в мир средневековых легенд
Вас ждет погружение в атмосферу средневекового Токио, полное мистических историй и культурных открытий
18 сен в 10:00
19 сен в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к подножию Фудзиямы: откровение красоты и традиций Японии
Вас ждет незабываемое путешествие к Фудзияме: от величественных пейзажей до тайн японских ремесел. Познайте Японию, какой вы её мечтали увидеть
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
€450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомство с южным Токио: искусственный остров, мосты, сады
Проведите день в увлекательном путешествии по ярким и запоминающимся местам южной части Токио
Начало: По договоренности
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Одавара: открыть секреты японского долголетия
Отправиться в атмосферное путешествие по древнему городу рядом с курортом Хаконе
Начало: на станции Одавара
11 июня в 11:00
14 июня в 11:00
€440 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEvgeny5 июня 2024Элена провела одну из самых интересных экскурсий, на которой мы были. Понравилась живая подача информации. Элена ответила на все наши вопросы и порекомендовала много интересных мест для посещения. После экскурсии точно останетесь с хорошим настроении и новыми знаниями. Рекомендуем!!!
- ДДмитрий4 июня 2024Лучший гид по Токио! Такого кругозора и умения рассказать интересные истории просто не найти. Отдельно отмечу возможность, задавая вопросы о самых разных
- ССветлана4 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Всё вовремя, интересно,по времени оптимально.
- ЕЕкатерина2 июня 2024Наша искренняя благодарность Дмитрию за прекрасную экскурсию! Все очень понравилось! Открыли для себя много нового, неожиданного и интересного. Токио раскрылся для
- ННаталья1 июня 2024Наше знакомство с Токио началось с Ольгой. Мы под огромным впечатлением от города и экскурсии. Ольга показала нам не только
- ННаталья30 мая 2024Отличная экскурсия! Мы остались в восторге. Вся экскурсия прошла в удобном для нас темпе, узнали много новых и интересных деталей о Японии. Увидели гору Фудзи, в общем день прошел прекрасно!
- ВВика30 мая 2024Лучший гид за все время путешествий. Показали места которые сами бы не нашли. Вообщем рекомендую!
- ИИгорь29 мая 2024Прекрасная прогулка с Екатериной и Дмитрием. Отличное первое знакомство с Токио и первое впечатление о Японии и японцах. Однозначно рекомендую
- ДДенис27 мая 2024Хотим поблагодарить Элену за качественно и структуриванно проведенное знакомство с Токио - она прекрасно знает город и делится многими лайфхаками
- VVarvara25 мая 2024Очень понравилась экскурсия в Кавагоэ - небольшой город недалеко от Токио. Здесь сохранились старинные здания, колокольня, которые выглядят так же,
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Можно с детьми»
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