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🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 15 отзывов Экскурсия «Это Токио»: погружение в сердце Японии Ваш персональный путеводитель по самым ярким достопримечательностям Токио. Откройте город в деталях за один день Начало: Обычно в вашем отеле € 209 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 154 отзыва Разнообразный Токио за 5 часов Об императорах и религии, канонах красоты и современных увлечениях в самых ярких кварталах города Начало: На улице Гинза € 200 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 52 отзыва Влюбиться в Токио за один день: уникальный маршрут с гидом Погрузитесь в атмосферу Токио: от древних храмов Асакусы до шикарного Гиндзы с личным гидом Начало: На ресепшн вашего отеля € 380 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 19 отзывов Токио на языке контрастов: индивидуальная экскурсия Познайте Токио: от храма Мейдзи до неонового Кабукичо. Уникальная экскурсия с личным гидом € 250 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 32 отзыва Токио, которого ждешь: культурное путешествие по столице Японии Окунитесь в удивительный мир Токио: от Гиндзы до театра Кабуки, от синтоистских традиций до цифрового искусства € 188 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 31 отзыв Токио за четыре часа: от исторических мест до футуристических видов Знакомство с Токио: исторические уголки и современные достопримечательности в одной прогулке Начало: У вашего отеля € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Гурманы на Гинзе: эксклюзивное гастрономическое путешествие в Токио Погрузитесь в мир изысканных вкусов с экскурсией Гурманы на Гинзе - ваш путеводитель в мир японской кухни € 250 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Замок Одавара - цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы Начало: JR Shinjuku station, JR Shinagawa station или вокз... € 360 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 58 отзывов Путешествие по Токио: от истории до современности Завораживающее путешествие по Токио, где каждый район расскажет свою уникальную историю и покажет неповторимую культуру Начало: Отель путешественников, Токио € 300 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Знакомьтесь, Токио: центр, Асакуса и Сибуя в одном маршруте Приглашаем на экскурсию «Знакомьтесь, Токио» - путешествие по ярким уголкам и историческим местам, полное впечатлений и открытий Начало: У вашего отеля € 370 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Парк-музей Босо-но Мура: живая история эпохи Эдо в Токио Приглашаем вас в уникальное путешествие по музею под открытым небом, где каждый найдёт занятие по душе Начало: На станции Ajiki € 110 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 4.5 часа 5 отзывов Первый день в Токио: обзорная экскурсия с фотосессией Погрузитесь в атмосферу Токио: от традиционных храмов до современных районов. Получите профессиональные фото ваших приключений Начало: Район Асакуса € 350 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Токио-тинейджер: путешествие по молодежным районам Токио Вас ждет незабываемое путешествие по самым ярким районам Токио, где современная культура и традиции сливаются воедино Начало: На станции «Харадзюку» € 188 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Блеск и изнанка района Синдзюку: архитектура, дизайн, злачные места Погрузитесь в уникальный мир района Синдзюку: от высоких технологий до ночной жизни. Эта экскурсия раскроет все грани Токио € 290 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 11 отзывов Экскурсия «Очарование южного Токио»: культура и история Погрузитесь в мир японской культуры, посетив уникальные храмы, сады и знаковые места Токио Начало: На станции Синагава € 170 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Камакура и Йокогама: уникальное путешествие из прошлого в будущее Погрузитесь в мир древних традиций и современных технологий с экскурсией из Токио в Камакуру и Йокогаму € 310 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Атмосферный и динамичный Токио: индивидуальная экскурсия Первые дни в Токио? Узнайте больше о городе, его истории и культуре. Практические советы, интересные места и дружеская прогулка по центру Начало: Ваш отель 280 € 224 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 9 отзывов Вокруг горы Фудзияма на машине: путешествие с видами и культурой Погрузитесь в мир японской природы и культуры в уникальной поездке вокруг горы Фудзияма. Откройте для себя живописные озера, древние храмы и волшебные виды € 550 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 11 отзывов Шесть лиц и три сердца Токио: погружение в историю и современность Погрузитесь в атмосферу Токио, где вековые традиции и современность создают уникальный колорит. Вас ждет незабываемое путешествие Начало: На станции Йойоги € 170 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 8 отзывов Токио - Первая встреча: От Императорского дворца до Одайба Познакомьтесь с историческим и современным Токио, открывая секреты японской столицы в увлекательной экскурсии € 360 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 11 отзывов Путешествие из Токио в парк Хаконе: Гора Фудзи и долина гейзеров Вас ждет незабываемое путешествие в Хаконе с личным гидом: от горы Фудзи до долины гейзеров Начало: В холле вашего отеля € 600 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Очарование Старого Токио Погулять по аутентичному району Бункё с традиционными домами, древними храмами и колоритной жизнью Начало: У метро Ниппори € 105 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 2 отзыва Секретные места делового Токио: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в мир делового Токио, где небоскрёбы и уютные уголки гармонично сочетаются. Узнайте о планах реконструкции и загадайте желание в храме Начало: Станция метро TORANOMON HILLS от € 188 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Десерты по-токийски: маття и с чем его едят Погрузитесь в мир токийских десертов с маття и узнайте, где попробовать лучший зеленый чай в столице Японии. Экскурсия для настоящих гурманов Начало: У стойки рисепшн отеля гостей если отель в предела... € 222 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Эксклюзивная прогулка по пригороду Токио с посещением храма Погрузитесь в жизнь пригорода Токио: храмы, традиционные лавки и расслабление в горячем источнике € 272 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 2 отзыва Портретная фотосессия в колоритном Токио: живые эмоциональные снимки Погрузитесь в атмосферу Токио во время индивидуальной фотопрогулки, запечатлев красоту мегаполиса € 250 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 4 отзыва Токио: симбиоз традиций и инноваций в индивидуальной экскурсии Познайте дух Токио, где древние храмы и футуристические технологии сливаются в единое целое € 200 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов 12 отзывов Индивидуальное путешествие: Камакура и Йокогама - дух Японии Знакомство с историческими городами Камакура и Йокогама: от древних храмов до современных панорам Начало: Отель путешественников, Токио € 350 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв Поиск идеального сувенира: традиционные ремесла Японии Найдите идеальный сувенир в Токио с помощью индивидуальной экскурсии по традиционным ремеслам Японии. Узнайте больше о культуре и истории через изделия мастеров € 233 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая Погрузитесь в атмосферу японской чайной культуры, надев традиционный костюм сборщика чая. Уникальная возможность посетить плантации и насладиться видами Начало: Один из четырёх вокзалов Ценирального Токио (Tokyo... € 414 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Прогулка по Токийскому нижнему городу: святилища, храмы и традиции Приглашаем на уникальную прогулку по Нижнему городу Токио, где древние традиции сочетаются с современной жизнью Начало: Отель путешественников, Токио € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Тёмные аллеи Токио: тайны Синдзюку и Кабуки-тё Приключение ждет вас в Токио: от небоскребов Синдзюку до тайн Кабуки-тё. Узнайте город с новой стороны € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 8 отзывов Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице Узнать о главном во дворце Императора, районе Гиндза, станции Токио, рыбном рынке и острове Одайба Начало: У станции Мариноучи € 250 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 9 отзывов Токийский калейдоскоп: погружение в культуру и традиции Познайте гармонию современности и традиций Токио, отведайте уникальные японские лакомства и искусство шопинга Начало: у вашего отеля € 380 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа 19 отзывов Фотопрогулка в кимоно по историческому району Асакуса, Токио Почувствуйте себя частью японской культуры, выбрав кимоно и пройдясь по живописным местам Асакусы Начало: на станции Асакуса € 250 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 8 отзывов Камакура - город храмов и морского бриза Погрузитесь в атмосферу Японии 12 века в Камакуре. Буддийские храмы, синтоистские святилища и знаменитая статуя большого Будды ждут вас Начало: На станции Токио, Маруноучи € 395 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 7 отзывов По зеленому кольцу Яманоте-сен: индивидуальная экскурсия по Токио Прогулка по Токио вдоль кольцевой линии Яманоте-сен. Узнайте о самураях, императорской семье и традициях Японии. Идеально для первого знакомства с городом Начало: На станции Harajuku € 360 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии Лисья деревня, термальные воды и самурайский замок Сироиси - путешествие в живописный край страны Начало: отель путешественников, Токио € 300 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 7 отзывов Уютный район Кагуразака: экскурс с ланчем и шопингом в Токио Приглашаем на экскурсию по Кагуразаке: уникальное сочетание традиций и современности с ланчем кайсэки и шопингом € 380 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов 11 отзывов Экскурсия в Никко: водопады, святилища и горные озера Откройте для себя духовное наследие Японии в Никко: удивительные храмы, живописные пейзажи и гармония природы Начало: Отель путешественников, Токио € 350 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Влюбиться в Камакуру: уникальное путешествие с местным гидом Погрузитесь в эпоху самураев с экскурсией в Камакуру. От храмов до бамбуковых садов, история оживает Начало: По договоренности € 250 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 6 часов 5 отзывов Кавагоэ - релакс для души и тела: уникальная экскурсия из Токио Путешествие в сердце старинной Японии: уникальные храмы, аутентичные магазины и расслабление в онсене Начало: У вашего отеля или у станций Kawagoeshi и Honkawag... 280 € 224 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 2 отзыва Главное в восточном Токио за 3 часа Жизнь сумистов, рай для отаку, старейший храм столицы и другие пазлы самобытной токийской мозаики Начало: По договоренности € 150 за всё до 4 чел.