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Я покажу вам ключевые достопримечательности Токио и расскажу о них так, как это сделал бы токиец: с любовью, но не скрывая недостатков. Вы узнаете, какие тайны прячутся за фасадами древних строений. Услышите о переломных вехах в истории Токио и о системе сословий Японии. Побываете в токийской гастрономической Мекке и в электронном сердце города — квартале Акихабара.