Я покажу вам ключевые достопримечательности Токио и расскажу о них так, как это сделал бы токиец: с любовью, но не скрывая недостатков. Вы узнаете, какие тайны прячутся за фасадами древних строений. Услышите о переломных вехах в истории Токио и о системе сословий Японии. Побываете в токийской гастрономической Мекке и в электронном сердце города — квартале Акихабара.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Перекрёсток в районе Сибуя. Мы пройдём мимо легендарного памятника Хатико — японского символа дружбы и верности. Постоим на всемирно известном перекрёстке семи дорог, по которому за 2 минуты проходят более 2500 человек. А ещё сможем попробовать японские лакомства, которые продают только в этом районе.
- Храм Мэйдзи-дзингу в парке Ёёги — самое значимое синтоистское святилище Токио. Я познакомлю вас с японской храмовой архитектурой и расскажу об императоре, в честь которого назван храм. Вы услышите о самых драматичных событиях в истории Японии.
- Проспект Каппабаши-дори, который является токийской Меккой всего, что связано с кулинарией. Обсудим пищевые привычки японцев и секреты их долголетия.
- Буддийский храмовый комплекс Асакуса. Вы пройдёте сквозь Врата грома, рассмотрите архитектуру старейшего токийского храма Сэнсо-дзи и услышите легенду о его основании. Я расскажу о временах, когда Токио носил имя Эдо, опишу систему сословий в древней Японии и разницу в их укладах жизни.
- Торговая улица Накамисэ-дори. Как и несколько веков назад, здесь можно купить традиционные японские сувениры и сладости. На обед мы остановимся в одном из ресторанов пассажа «Син Накамисэ-дори».
- Квартал Акихабара — электронное сердце города. После Второй мировой войны он представлял собой крупный торговый центр и одновременно — чёрный рынок электроники. Я объясню, чем отличается сегодняшний Акихабара от послевоенного, и покажу его самые интересные локации.
Организационные детали
- Оплата экскурсии — перед началом её проведения. В евро или йенах по курсу евро на день экскурсии.
- Мы будем передвигаться пешком и на метро — проезд оплачивается дополнительно. В метро банковские карты не принимают, поэтому запаситесь наличными — понадобится около 1200 йен на человека.
- Питание также оплачивается вами самостоятельно.
во вторник в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У южного выхода станции Shibuya
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аэлита — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 312 туристов
Здравствуйте! Я Аэлита. Живу в Японии с 2008 года, замужем за японцем. Очень люблю эту страну за уникальную историю, мягкий климат, горы, прекрасный чистый пляж, вкусную кухню и древнюю архитектуру. С удовольствием поделюсь местными легендами и покажу не только популярные туристические места, но и интересные локальные достопримечательности, о которых мало кто знает.Задать вопрос
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