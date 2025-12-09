Экскурсия знакомит с историей японского Императорского дома — старейшей династии мира.
На основе фактов, связанных с эпохами правления, устройством двора, ритуалами и современными функциями монархии, раскрывается преемственность традиции от древности до наших дней.
Описание экскурсииКогда-то здесь возвышался неприступный замок Эдо — сердце военной власти сёгунов. Теперь это тихие парки, мосты и рвы, охраняющие дворец. Мы поговорим о роли императора в прошлом и сегодня, о современной династии — обязанностях и взаимоотношениях. О древних ритуалах и символах власти, а также об архитектуре, формирующей образ монарха. Важная информация: Маршрут построен по ключевым историческим точкам у Императорского дворца в Токио. В экскурсию включены сведения о законодательных основах Императорского дома, эпохах Мэйдзи, Сёва, Хэйсэй и Рэйва, особенностях престолонаследия и современных церемониях. Используются материалы официальной историографии и уникальные сведения из архивов.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старинное здание вокзала - первая «королевская» станция Японии, построенная для приёма монарха и иностранных послов
- Великие ворота Отэмон, ров дворца, мост Нидзюбаси («Двойной мост») и сторожевые башни эпохи Токугава
- Парк Кокё Гайэн - публичное пространство трона. Памятник самураю Кусуноки Масасигэ - символу верности монарху
- Ров Чидоригафути и парк Китаномару. Прогулка вдоль рва - живописный участок маршрута с сакурой весной и клёнами осенью, панорамы северного участка дворца и башен старого Эдо
- Кафе в парке Китаномару. Чай маття и традиционные японские сладости, а также чайная церемония - символ гармонии, лежащий в основе всей японской эстетики
- Вы узнаете:
- Как из замка сёгунов возник Императорский дворец
- Почему резиденция почти всегда закрыта для публики и что это символизирует
- Как изменился образ императора после реставрации Мэйдзи и Второй мировой войны
- Что означают дворцовые ритуалы и почему народ приходит к воротам всего два раза в год
- Как японская архитектура выражает идею сакральной власти и единства с природой
- О культуре японской чайной церемонии и её связи с дворцовым ритуалом
- Составе современного императорского дома, взаимоотношениях между членами семьи - и другие факты, связанные с династией
Что включено
- Каждый участник получит памятный сувенир
Где начинаем и завершаем?
Начало: Япония, префектура Токио, Токийская префектурная дорога 407
Завершение: Кафе в парке Китаномару
Когда и сколько длится?
Когда: По средам, в 11
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Маршрут построен по ключевым историческим точкам у Императорского дворца в Токио. В экскурсию включены сведения о законодательных основах Императорского дома
- Эпохах Мэйдзи
- Сёва
- Хэйсэй и Рэйва
- Особенностях престолонаследия и современных церемониях. Используются материалы официальной историографии и уникальные сведения из архивов
