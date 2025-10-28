Приглашаю вместе погулять по району Янесен в восточной части Токио. Вы посетите древние храмы, пройдёте по улице с аутентичными японскими домами и заглянете на кладбище. А также зайдёте на местный рынок и в уютную чайную. По пути я поделюсь японскими традициями и культурными особенностями.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Токио

Ольга Ваш гид в Токио

Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Храм Нэцука-дзи. Один из старейших и удивительных храмов Токио, основанный в 8 веке. Он известен красными воротами «тории» и пешеходными дорожками, окружёнными зелеными насаждениями.

великого японского скульптора Асакура сан, в котором представлены его произведения.

Рынок Янака Гинза. Мы посетим традиционный рынок, где можно попробовать местные деликатесы, купить сувениры и насладиться атмосферой Старого Токио.

Кладбище Янака. Это место, где похоронены многие выдающиеся личности Японии. Вы прогуляетесь по тихим аллеям и увидите старинные надгробия.

Храм Тёдзи. Он славится красивыми статуями и ухоженными садами.

Улица Сэндаги. Это возможность увидеть традиционные японские дома. А ещё здесь расположено множество маленьких кафе и магазинов с местными угощениями.

Чайная. Мы зайдём в одну из чайных района, где можно попробовать различные сорта японского чая.

Организационные детали