Исследовать колоритный квартал с традиционной японской атмосферой
Приглашаю вместе погулять по району Янесен в восточной части Токио.
Вы посетите древние храмы, пройдёте по улице с аутентичными японскими домами и заглянете на кладбище. А также зайдёте на местный рынок и в уютную чайную. По пути я поделюсь японскими традициями и культурными особенностями.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 55 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я родом с Дальнего Востока. Живу в центре Токио с 2007 года. Долго работала в туристическом агентстве. Очень люблю встречать гостей в Японии и показывать удивительный мир этой загадочной страны.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
–
3
–
2
–
1
–
м
марина
28 окт 2025
Хорошая экскурсия, мы договорились что нам покажут больше что нам интересно, все так и сделали. Много интересного рассказали, сориентировали в метро, объяснили как добраться до интересующих нас мест на следующий день. Все понравилось.
А
Александр
9 окт 2025
Спасибо Ольге за интересную экскурсию.
В
Валерия
17 сен 2025
Спасибо Ольге за длительную экскурсию по центру Токио. Посетили храмы и достопримечательности. Отдельно про подобные экскурсии хочется выделить возможность узнать детали обычной бытовой жизни местных жителей. Рекомендую.
Юлия
25 авг 2025
Самое важно из всей экскурсии, что мы посетили могилу Святителя Николая Японского! Благодарю.
Павел
27 июн 2025
Спасибо Ольге за интересную экскурсию по необычному району Токио, а также за погружение в обычаи и традиции Японцев. По итогу экскурсии получили рекомендации по интересным заведениям столицы и рекомендации по дальнейшему путешествию.
А
Анна
12 мая 2025
Были с друзьями и детьми на экскурсии по Токио с Ольгой. Оля была очень внимательна к нашим пожеланиям и составила план экскурсии по нашему выбору! Спасибо ей огромное! Всегда очень интересно встретить человека, читать дальше
который уже очень давно живет в Японии, он может многое рассказать об этой удивительной стране и ее жителях, обычаях, менталитете. Этого никогда не узнаешь, если путешествуешь самостоятельно. Поэтому нам очень повезло провести один день с Ольгой! Отдельное спасибо дочке Оли за то, что она нашла время сопроводить наших детей-подростков по "злачным" местам Токио))
О
Ольга
22 апр 2025
Мы 30 лет живём в Канаде и объехали весь мир. Ольга просто супер гид и чудесный человек. Мы очень много путешествуем и всегда заказываем частные экскурсии. Это пребывание в Токио нас очень приятно удивило, мы давно не сталкивались с таким высоким уровнем сервиса. Очень качественный подбор материала и замечательная подача. Мы исполнили все свои желания в Токио благодаря Ольге. Спасибо большое, советуем всем.
Ю
Юля
3 апр 2025
Отлично провели время с Олей. По смотрели красивые места. Показали нам достопримечательности города. Рекомендую. Покушали вкусненько в Токио. Был шикарный обед.