Из сердца Токио к его душе: от Императорского дворца до Асакусы
От символа власти до духовного центра - увидеть город с разных сторон
Деловой, модный, традиционный — таким вы узнаете Токио на экскурсии! Поговорим, как город вырос из замка, как устроен транспорт и почему здесь удобно, несмотря на плотность. Заглянем к Императорскому дворцу и в старейший храм, погуляем по районам Гиндза и Асакуса.
В рассказе я соединяю самурайское прошлое с современной историей — без перегруза, но с интересом для всех.
3 отзыва
Описание экскурсии
Мы начнём с Токийского вокзала. Я расскажу, какую роль он сыграл в развитии японской инфраструктуры. Поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается вид на деловой центр столицы, и поговорим, как устроен город сегодня.
Затем отправимся к Императорскому дворцу — на месте бывшей крепости Эдо. Здесь вспомним, каким был город в самурайскую эпоху: как жила аристократия, как менялся облик столицы и как из Эдо вырос современный Токио.
Дальше — прогулка по кварталу Гиндза. Когда-то здесь чеканили серебро, а теперь это район модных витрин, дизайнерских бутиков, современных галерей и футуристической архитектуры.
На метро доберёмся до Асакусы — одного из самых атмосферных районов Токио. Здесь живёт дух старого города: деревянные лавки, уличная еда, традиционные сладости и древний буддийский храм Сэнсо-дзи, который мы посетим.
В завершение экскурсии вы по желанию подниметесь на смотровую площадку Tokyo Skytree или прокатитесь на водном трамвае по реке Сумида.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия с переездам на метро (комфортный темп, с паузами и фотографиями)
Вход в Восточные сады Императорского дворца может быть закрыт в определённые дни. В этом случае мы прогуляемся вдоль территории дворца или скорректируем маршрут по запросу
Отдельно оплачивается:
Поезд — 250 йен ($2) за чел. При смене маршрута стоимость может меняться
Смотровая площадка Tokyo Skytree — 2100–3100 йен ($14–21) за чел. + за гида, если вы захотите подняться с ним
Елена — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 141 туриста
Меня зовут Елена. Впервые я приехала в Японию в 2005 году и с тех пор побывала в различных уголках этой удивительной страны. С 2010 года живу в Токио.
рассказать не только интересные исторические факты, но и много о повседневной жизни японцев. Я люблю эту страну и готова показать вам её так, чтобы вы почувствовали её уникальную атмосферу и захотели вернуться сюда снова и снова.
Отзывы и рейтинг
Е
Евгений
7 ноя 2025
Мы провели день с Еленой в Токио — и это было одно из лучших решений в поездке. Она показала нам самые интересные и атмосферные места города: парки, смотровые площадки, уютные читать дальше
улочки и ресторан с действительно вкусным раменом. Всё было продумано и выстроено в логичной последовательности, без суеты и потери времени.
Отдельное спасибо за помощь с Токийским метро — без Елены разобраться в этой системе было бы сложно. Она также помогла купить билеты на синкансен до Киото, всё объяснила и сделала максимально просто.
Елена — человек, которому можно доверять. Всё чётко, спокойно, по делу и с чувством уверенности, что ты в надёжных руках. Приятным бонусом стало то, что она великолепно фотографирует — благодаря ей у нас остались очень живые и красивые снимки.
И ещё один важный момент — Елена свободно говорит на японском, чувствуется, что она прекрасно ориентируется в местной культуре и городе. Если вам нужен профессиональный, доброжелательный и надёжный гид в Токио — однозначно рекомендую Елену.
A
Alishka
5 ноя 2025
Хочется выразить огромную благодарность Елене за прекрасно проведенный день! Елена сумела создать особую атмосферу доверия и открытости. Было приятно общаться и обмениваться мнениями. Мы чувствовали себя комфортно и свободно задавали любые интересующие вопросы. Помимо основных достопримечательностей, Елена нам также показала скрытые уголки города, известные лишь местным жителям. Это позволило увидеть настоящий дух Токио, почувствовать его уникальность и разнообразие культур.
Г
Гузель
21 сен 2025
Большое спасибо Елене за прекрасную экскурсию! Все прошло на высшем уровне,интересная экскурсия,прекрасный маршрут! Рекомендую Елену как экскурсовода и обязательно вернемся в Японию и снова встретимся)