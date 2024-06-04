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Мини-группа
1.5 часа
Храм Мэйдзи Дзингу в Токио: история, синтоизм и культурное наследие
Погрузитесь в уникальный мир японской духовности и культуры, посетив величественный храм Мэйдзи Дзингу
Начало: Станция Harajuku
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:30
14 июня в 09:30
17 июня в 09:30
€45 за человека
Мини-группа
3 часа
Токио на электровелосипеде: история, культура и современность
Погрузитесь в атмосферу Токио, катаясь на электровелосипеде по знаковым местам и скрытым уголкам японской столицы
Начало: В районе станции «Токио»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
€63 за человека
Групповая
6.5 часов
Токио как он есть
Забыть о путеводителях и увидеть город глазами местного жителя на групповой прогулке
Начало: У южного выхода станции Shibuya
Расписание: во вторник в 10:00
25 июня в 10:00
9 июля в 10:00
€70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана4 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Всё вовремя, интересно,по времени оптимально.
- ЕЕлена7 мая 2024Отличная экскурсия в Храм Мейдзи Дзингу с великолепным гидом Ириной! Ирина была очень хорошо подготовлена: заранее распечатала слайды с иллюстрациями ее
- ООльга6 апреля 2024Спасибо большое Ирине за потрясающую экскурсию по храму Мэйдзи! Такая интересная подача материала, прогулка, рекомендации, доскональное знание истории Японии и
- ВВадим16 января 2024В целом экскурсия понравилась, мы с дочерью остались довольны! Но экскурсия, на мой взгляд, имеет свою специфику. Информации не много, оно и
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Групповые»
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