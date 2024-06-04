Групповые экскурсии Токио

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Токио на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Храм Мэйдзи Дзингу - погружение в историю синтоизма
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
7 отзывов
Храм Мэйдзи Дзингу в Токио: история, синтоизм и культурное наследие
Погрузитесь в уникальный мир японской духовности и культуры, посетив величественный храм Мэйдзи Дзингу
Начало: Станция Harajuku
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:30
14 июня в 09:30
17 июня в 09:30
45 за человека
По Токио - на электровелосипеде
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Токио на электровелосипеде: история, культура и современность
Погрузитесь в атмосферу Токио, катаясь на электровелосипеде по знаковым местам и скрытым уголкам японской столицы
Начало: В районе станции «Токио»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
63 за человека
Токио как он есть
🚶 Пешая
Групповая
6.5 часов
Токио как он есть
Забыть о путеводителях и увидеть город глазами местного жителя на групповой прогулке
Начало: У южного выхода станции Shibuya
Расписание: во вторник в 10:00
25 июня в 10:00
9 июля в 10:00
70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Храм Мэйдзи Дзингу - погружение в историю синтоизма
    Экскурсия очень понравилась. Всё вовремя, интересно,по времени оптимально.
  • Е
    Елена
    7 мая 2024
    Храм Мэйдзи Дзингу - погружение в историю синтоизма
    Отличная экскурсия в Храм Мейдзи Дзингу с великолепным гидом Ириной! Ирина была очень хорошо подготовлена: заранее распечатала слайды с иллюстрациями ее
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    рассказа, схемами, фотографиями и рассказала не только о храме, но и историю возникновения Японии. Очень содержательная экскурсия, большой охват исторического материала. Я была я дочкой 15 лет. Ей тоже было очень интересно. Ирина, большое спасибо! Рекомендую всем эту экскурсию! 👍

  • О
    Ольга
    6 апреля 2024
    Храм Мэйдзи Дзингу - погружение в историю синтоизма
    Спасибо большое Ирине за потрясающую экскурсию по храму Мэйдзи! Такая интересная подача материала, прогулка, рекомендации, доскональное знание истории Японии и
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    религии, ответы на любые вопросы, рассказ о жизни японцев, нам все очень понравилось, обязательно запишемся еще на другую экскурсию! Очень рекомендуем!

  • В
    Вадим
    16 января 2024
    По Токио - на электровелосипеде
    В целом экскурсия понравилась, мы с дочерью остались довольны! Но экскурсия, на мой взгляд, имеет свою специфику. Информации не много, оно и
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    логично, т. к. во время движения на велосипедах не поговорить. Разве что на светофорах. Да, останавливались не на долго у некоторых объектов, особенно понравился рассказ про Сумо. Увеличение остановок привело бы к снижению "пробега", считаю структуру экскурсии оптимальной. Визуальное удовольствие от прогулки на высоте! Мне было интересно понять специфику передвижения на велосипеде в Японии и эта экскурсия помогла мне позже организовать самостоятельные поездки на электробайках в Киото. Единственный для меня минус - несколько "напряженная обстановка". Возможно, на это повлияла просьба полностью оплатить экскурсию до ее начала. С подобным я еще не сталкивался ранее. Сложилось впечатление, что Аэлита совсем недавно организовала эту экскурсию, информация "ложилась" не так "гладко", как у более профессиональных гидов. Неоспоримый плюс - цена. Сопоставимые экскурсии мне попадались обычно вдвое дороже, т. е. по соотношению цена/качество -"великолепно"!

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Групповые»

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  2. Набережная
  3. Рыбный Рынок
Сколько стоит экскурсия по Токио в июне 2024
Сейчас в Токио в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 70. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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