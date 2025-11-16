Этот мастер-класс предлагает уникальную возможность освоить искусство приготовления нигири-суши в самом сердце Токио.
Под руководством опытного шефа, участники научатся готовить суши с нуля, используя свежие ингредиенты, такие как тунец и лосось.
В
Под руководством опытного шефа, участники научатся готовить суши с нуля, используя свежие ингредиенты, такие как тунец и лосось.
В
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍣 Освоение искусства приготовления суши
- 👘 Погружение в японскую культуру
- 🧑🍳 Работа с опытным шефом
- 🥢 Использование свежих ингредиентов
- 🎎 Надевание традиционного хаппи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения мастер-класса - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода в Токио наиболее комфортная. В эти месяцы можно насладиться приятной атмосферой без излишней жары. Летом, с июня по август, также возможно посещение, но стоит учитывать высокую влажность. Зимой, с декабря по февраль, мастер-класс проходит в помещении, что позволяет избежать холодной погоды.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Токийская башня
Описание мастер-классаЧто вас ждёт? Присоединяйтесь к мастер-классу для начинающих в Токио, чтобы освоить искусство приготовления нигири-суши с использованием популярных ингредиентов, таких как тунец и лосось. Погрузитесь в японскую культуру через её традиционную кухню. Работайте под руководством опытного суши-шефа, который научит вас готовить суши с нуля. После лекции попробуйте самостоятельно приготовить нигири-суши. Наденьте японский хаппи (популярный японский куртка повара), чтобы по-настоящему почувствовать себя мастером суши. Важная информация:
- Сообщите нам, если у вас есть пищевые аллергии. Для вегетарианцев и веганов, а также для тех, кто не употребляет глютен, доступны соответствующие блюда.
- С детей старше 4-х лет взимается дополнительная плата, пожалуйста, делите блюдо с детьми младше 4-х лет.
- В зависимости от заполненности заведения, вас могут посадить вместе с другими посетителями.
Ежедневно с 10:00 до 20:00 (время начала).
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Кулинарный мастер-класс
- Услуги инструктора
- Ингредиенты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
MP4V+V6W Минато, Токио, Япония
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 20:00 (время начала).
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
- Сообщите нам, если у вас есть пищевые аллергии. Для вегетарианцев и веганов, а также для тех, кто не употребляет глютен, доступны соответствующие блюда
- С детей старше 4-х лет взимается дополнительная плата, пожалуйста, делите блюдо с детьми младше 4-х лет
- В зависимости от заполненности заведения, вас могут посадить вместе с другими посетителями
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Токио
Похожие экскурсии из Токио
Индивидуальная
до 5 чел.
Токийский калейдоскоп: погружение в культуру и традиции
Познайте гармонию современности и традиций Токио, отведайте уникальные японские лакомства и искусство шопинга
16 ноя в 10:00
17 ноя в 10:00
$450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное в восточном Токио за 3 часа
Познакомьтесь с восточным Токио за 3 часа: от храма Сэнсо-дзи до Акихабары. Узнайте о культуре и истории города, почувствуйте его уникальную атмосферу
Начало: По договоренности
2 дек в 09:00
4 дек в 09:00
$179 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Токийскому нижнему городу
Синтоистские святилища, аутентичные ресторанчики и погружение в повседневную жизнь Токио
Начало: Отель путешественников, Токио
2 дек в 08:00
3 дек в 08:00
$260 за всё до 4 чел.