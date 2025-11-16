Этот мастер-класс предлагает уникальную возможность освоить искусство приготовления нигири-суши в самом сердце Токио.Под руководством опытного шефа, участники научатся готовить суши с нуля, используя свежие ингредиенты, такие как тунец и лосось.

аутентичной кулинарной мастерской, участники наденут традиционный японский хаппи, чтобы полностью погрузиться в атмосферу. Важная информация: доступны блюда для вегетарианцев и веганов, а также безглютеновые варианты. Возможность делить блюдо с детьми младше 4-х лет

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения мастер-класса - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода в Токио наиболее комфортная. В эти месяцы можно насладиться приятной атмосферой без излишней жары. Летом, с июня по август, также возможно посещение, но стоит учитывать высокую влажность. Зимой, с декабря по февраль, мастер-класс проходит в помещении, что позволяет избежать холодной погоды.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.