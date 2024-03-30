1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Гурманы на Гинзе: эксклюзивное гастрономическое путешествие в Токио
Погрузитесь в мир изысканных вкусов с экскурсией Гурманы на Гинзе - ваш путеводитель в мир японской кухни
«Гурманам в Токио – настоящее раздолье»
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Погрузитесь в мир токийских десертов с маття и узнайте, где попробовать лучший зеленый чай в столице Японии. Экскурсия для настоящих гурманов
Начало: У стойки рисепшн отеля гостей если отель в предела...
«Время посещения нужно выбирать аккуратно, потому что туда не иссякает поток своих, местных посетителей-японцев, известных гурманов»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€222 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Погрузитесь в атмосферу японской чайной культуры, надев традиционный костюм сборщика чая. Уникальная возможность посетить плантации и насладиться видами
Начало: Один из четырёх вокзалов Ценирального Токио (Tokyo...
«В ходе экскурсии я расскажу про историю чая, эстетические традиции буддийской школы зэн и про традиционные десерты, которые японцы употребляют с чаем»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€414 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по Токийскому нижнему городу: святилища, храмы и традиции
Приглашаем на уникальную прогулку по Нижнему городу Токио, где древние традиции сочетаются с современной жизнью
Начало: Отель путешественников, Токио
«И обратите внимание – вся выставленная аппетитная еда в витринах – ненастоящая»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Уютный район Кагуразака: экскурс с ланчем и шопингом в Токио
Приглашаем на экскурсию по Кагуразаке: уникальное сочетание традиций и современности с ланчем кайсэки и шопингом
«Прежде всего мы пообедаем легкими, но сытными блюдами кухни кайсэки в исполнении японского повара»
15 июня в 11:30
13 июля в 11:30
€380 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда30 марта 2024Очень очень понравилось. Благодаря гиду мы побывали в мишленовском ресторане, не просто на обеде, но и на интересной лекции про
- ЕЕлена29 ноября 2023Если хотите, что ваше знакомство с Токио запомнилось вам на всю жизнь, обращайтесь к Миле! Профессионал! Знает свое дело, учитывает
- ААлександр4 апреля 2023Хотим с супругой поблагодарить Милу за увлекательную экскурсию в гасторомир Японии)! Это было очень интересно и вкусно) Рекомендуем смело эту экскурсию всем кто хочет познакомиться с Японией с этой стороны!
- SSvetlana9 октября 2019Отличная экскурсия! На Экскурсии были семьей из 4 человек, двое взрослых детей. Много нового, интересного и вкусного! Мила- отличный гид,
- PPetr3 июня 2019Незаменимая экскурсия, даже если вы не являетесь "гастрономическим" туристом или ресторанным ценителем (как мы). Попробовать национальные блюда, узнать что же
- ТТатьяна24 апреля 2019Мила приятная и ответственная девушка. Показала нам Токио, рассказала что и где лучше всего покупать, провела обед в очень атмосферном
- ЖЖанна19 ноября 2018Были с мужем в ноябре в Токио… В таком гастрономическом раю, как Токио, с его многообразием общепита, не сразу сообразишь,
- ННина16 мая 2018Ирина доброжелательный и заботливый человек. Провела лчень интересную экскурсию по мало известным храмамЭто - эксклюзивный материал, который сама нигде не найдешь. Всем советую посетить эту экскурсию с Ирой!
- ООльга28 сентября 2017Побывали вместе с прекрасным гидом Милой на экскурсии по плантации зеленого чая, которая находится в часе езды от Токио. На
- ССветлана9 июня 2017Несмотря на то, что мы приезжаем в Токио последние двенадцать лет, я отдаю себе отчет в том что есть места,
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Гастрономические»
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