Погрузитесь в мир токийских десертов с маття и узнайте, где попробовать лучший зеленый чай в столице Японии. Экскурсия для настоящих гурманов

Начало: У стойки рисепшн отеля гостей если отель в предела...

«Время посещения нужно выбирать аккуратно, потому что туда не иссякает поток своих, местных посетителей-японцев, известных гурманов»