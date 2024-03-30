Гастрономические экскурсии Токио

Найдено 5 экскурсий в категории «Гастрономические» в Токио на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гурманы на Гинзе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Гурманы на Гинзе: эксклюзивное гастрономическое путешествие в Токио
Погрузитесь в мир изысканных вкусов с экскурсией Гурманы на Гинзе - ваш путеводитель в мир японской кухни
«Гурманам в Токио – настоящее раздолье»
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
250 за всё до 3 чел.
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Погрузитесь в мир токийских десертов с маття и узнайте, где попробовать лучший зеленый чай в столице Японии. Экскурсия для настоящих гурманов
Начало: У стойки рисепшн отеля гостей если отель в предела...
«Время посещения нужно выбирать аккуратно, потому что туда не иссякает поток своих, местных посетителей-японцев, известных гурманов»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
222 за всё до 3 чел.
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Погрузитесь в атмосферу японской чайной культуры, надев традиционный костюм сборщика чая. Уникальная возможность посетить плантации и насладиться видами
Начало: Один из четырёх вокзалов Ценирального Токио (Tokyo...
«В ходе экскурсии я расскажу про историю чая, эстетические традиции буддийской школы зэн и про традиционные десерты, которые японцы употребляют с чаем»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
414 за всё до 3 чел.
Прогулка по Токийскому нижнему городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Прогулка по Токийскому нижнему городу: святилища, храмы и традиции
Приглашаем на уникальную прогулку по Нижнему городу Токио, где древние традиции сочетаются с современной жизнью
Начало: Отель путешественников, Токио
«И обратите внимание – вся выставленная аппетитная еда в витринах – ненастоящая»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шопингом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Уютный район Кагуразака: экскурс с ланчем и шопингом в Токио
Приглашаем на экскурсию по Кагуразаке: уникальное сочетание традиций и современности с ланчем кайсэки и шопингом
«Прежде всего мы пообедаем легкими, но сытными блюдами кухни кайсэки в исполнении японского повара»
15 июня в 11:30
13 июля в 11:30
380 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    30 марта 2024
    Гурманы на Гинзе
    Очень очень понравилось. Благодаря гиду мы побывали в мишленовском ресторане, не просто на обеде, но и на интересной лекции про
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    то что и как мы едим. Супер! Мила, спасибо ещё раз. Поход в универмаг был очень стремителен и очень интересен, хорошо что сделали миллион фоток,а то бы все забыли,так мног всего сразу. (Ну и спасибо за наводку магазина с чаем, дорогих «распродажных» суши и тд)))

  • Е
    Елена
    29 ноября 2023
    Гурманы на Гинзе
    Если хотите, что ваше знакомство с Токио запомнилось вам на всю жизнь, обращайтесь к Миле! Профессионал! Знает свое дело, учитывает
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    каждый нюанс, предугадывает желания клиента! Экскурсия пройдет в легкой не принужденной обстановке! Информация подается в интересной форме. Я осталась очень довольна и в следующую поездку, если она состоится, обращусь именно к Миле, спасибо ей огромное!

  • А
    Александр
    4 апреля 2023
    Гурманы на Гинзе
    Хотим с супругой поблагодарить Милу за увлекательную экскурсию в гасторомир Японии)! Это было очень интересно и вкусно) Рекомендуем смело эту экскурсию всем кто хочет познакомиться с Японией с этой стороны!
  • S
    Svetlana
    9 октября 2019
    Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
    Отличная экскурсия! На Экскурсии были семьей из 4 человек, двое взрослых детей. Много нового, интересного и вкусного! Мила- отличный гид,
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    образованная, интересная, интеллектуальная! Плюс, настоящий гурман и ценитель прекрасного. Мила дала нам много полезной информации, рассказала много удивительных фактов, показала лучшие Кафе, рестораны, а также не туристические районы Токио. Если Вы хотите увидеть и попробовать настоящую японскую кухню, то Вы обратились по адресу и попали в точку! Спасибо большое, Мила!

  • P
    Petr
    3 июня 2019
    Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шопингом
    Незаменимая экскурсия, даже если вы не являетесь "гастрономическим" туристом или ресторанным ценителем (как мы). Попробовать национальные блюда, узнать что же
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    внутри, послушать историю развития японской кухни - отличные впечатления. И всё это в достойном ресторане. Мила настоящий профессионал своего дела, хорошо разбирается в кулинарной теме, лично знакома со многими шеф-поварами, так что было очень интересно.

  • Т
    Татьяна
    24 апреля 2019
    Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шопингом
    Мила приятная и ответственная девушка. Показала нам Токио, рассказала что и где лучше всего покупать, провела обед в очень атмосферном
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    месте, где обедают местные жители и ресторанчик на 8 человек с обедом из сезонных продуктов, и просто так туда не попасть (поэтому и берется предоплата за обед). Подсказала массу нужной информации, чем значительно облегчила наше передвижение по Японии. Очень рекомендую.

  • Ж
    Жанна
    19 ноября 2018
    Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шопингом
    Были с мужем в ноябре в Токио… В таком гастрономическом раю, как Токио, с его многообразием общепита, не сразу сообразишь,
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    как все устроено, где находится, и что порой ешь)…. а дней немного! Очень хорошо, что есть такие люди как Мила, которые предлагают такие полезные и вкусные экскурсии)… все-таки вкусная аутентичная еда является одной из важных составляющих любого путешествия. Наша экскурсия прошла в прекрасной дружеской атмосфере в очень уютном семейном ресторанчике …. ты словно на кухне у своих знакомых, видишь процесс приготовления, Мила комментирует каждое блюдо, повар, он же хозяин, предлагает многообразные японские явства, учитывая твои вкусовые пристрастия… еда готовится ловко с разговорами, обсуждениями, шутками)… а прогулка по району Кагуразака открыла нам ещё один Токио, отличный от тех мест, где мы были накануне. Мила очень пунктуально относится к своей работе, ее рассказы очень информативны и интересны… спасибо большое, Мила! Ваша экскурсия стала одним из самых ярких впечатлений о Токио. ))

  • Н
    Нина
    16 мая 2018
    Прогулка по Токийскому нижнему городу
    Ирина доброжелательный и заботливый человек. Провела лчень интересную экскурсию по мало известным храмамЭто - эксклюзивный материал, который сама нигде не найдешь. Всем советую посетить эту экскурсию с Ирой!
  • О
    Ольга
    28 сентября 2017
    Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
    Побывали вместе с прекрасным гидом Милой на экскурсии по плантации зеленого чая, которая находится в часе езды от Токио. На
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    платнтации на вас оденут национальный костюм, проведут к месту сбора чая, кстати, довольно интересное занятие. Кроме того, место само по себе очень красивое и атмосферное, получаются очень красивые колоритные фотографии. После экскурсии есть возможность купить хороший зеленый чай в специальном магазине. Очень рекомендуем эту экскурсию тем, кто хочет хотя бы ненадолго выехать за пределы Токио и посмотреть, как живут небольшие города и фермы Японии. Сама дорога занимает немного времени, даже самые маленькие дети не устанут. В ходе экскурсии Мила рассказала не только об истории зеленого чая, но и ответила на все интересующие вопросы о Японии. Сама Мила очень интересный и внимательный человек, никаких накладок не было, у нас остались самые приятные впечатление и желание посетить другие ее экскурсии по приезду в Японию.

  • С
    Светлана
    9 июня 2017
    Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
    Несмотря на то, что мы приезжаем в Токио последние двенадцать лет, я отдаю себе отчет в том что есть места,
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    о которых я даже не подозреваю)! Тема экскурсии заинтересовала, профиль Милы подкрепил этот интерес. Мы с дочерью просто очарованы нашим гидом! Прекрасно образованная, обаятельная и красивая Мила с большим вкусом раскрыла перед нами новые нюансы любимого города! Щедро делясь "сокровищами" из личного опыта, Мила корректировала маршрут с учетом наших пожеланий, и в итоге мы увидели много нового! Все было очень вкусно - и еда, и информация! Думаю всем, кто заинтересован узнать о Японии больше чем просто турист, стоит пообщаться с Милой. Ее любовь к этой стране, энциклопедические знания и индивидуальный подход к своим клиентам просто поразят вас!

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Гастрономические»

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  1. Гурманы на Гинзе
  2. Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
  3. Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
  4. Прогулка по Токийскому нижнему городу
  5. Уютный район Кагуразака: исторический экскурс с ланчем и шопингом
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  2. Набережная
  3. Рыбный Рынок
Сколько стоит экскурсия по Токио в июне 2024
Сейчас в Токио в категории "Гастрономические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 180 до 414. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Токио, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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