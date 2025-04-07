2 отзыва оставили туристы

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Токийский калейдоскоп

Познайте гармонию современности и традиций Токио, отведайте уникальные японские лакомства и искусство шопинга
Токио - город, где современность переплетается с традициями.

На экскурсии «Токийский калейдоскоп» вы увидите, как уживаются футуристические небоскребы и тихие синтоистские храмы. Посетите знаменитый храм Мэйдзи Дзингу, где узнаете о синтоизме
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и императоре Мэйдзи. Прогулка по улице Такесита откроет мир японской молодежной моды и необычных десертов. Улица Омотесандо встретит вас бутиками мировых брендов и магазинами местных дизайнеров.

В районе Сибуя вы сможете почтить память верной собаки Хатико и ощутить пульс города на самом оживленном перекрестке мира.

Эта экскурсия станет ярким впечатлением вашего путешествия и обеспечит незабываемые воспоминания о столице Японии

5
14 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏯 Уникальные культурные объекты
  • 🛍️ Эксклюзивный шопинг
  • 🐕 История Хатико
  • 🍭 Необычные японские сладости
  • 📸 Локации для эффектных снимков
  • 📚 Полезные советы по Японии
Токийский калейдоскоп
Токийский калейдоскоп
Токийский калейдоскоп

Что можно увидеть

  • Храм Мэйдзи Дзингу
  • Улица Такесита
  • Станция Сибуя
  • Памятник Хатико
  • Улица Омотесандо
  • Oriental Bazar

Описание экскурсии

О традициях синтоизма в храме Мэйдзи Дзингу

Знакомство с традиционным Токио начнется с храма Мэйдзи Дзингу. Здесь вы разберетесь, чем отличаются синтоистские храмы от буддийских, и услышите интересные факты об эпохе правления императора Мэйдзи. А по дороге к храму мы прогуляемся по тенистому парку Йойоги среди тысяч деревьев, пожертвованных людьми со всей Японии, и поучаствуем в сакральном ритуале — загадаем желание, записав его на деревянной табличке эма.

Краски и вкусы улицы Такесита

Выйдя из парка, вы окажетесь в излюбленном месте японской молодежи — на небольшой, но шумной и многолюдной улице Такесита. Вас поразят модники в сумасшедших нарядах и, конечно, необычные сладости: «французские» блинчики, радужная сахарная вата размером с небольшой зонтик или эклеры, вкус которых меняется в зависимости от сезона!

Шопинг по-японски: от Oriental Bazar до стильных магазинчиков

Следующий пункт — токийские Елисейские поля, или улица Омотесандо. Здесь расположились бутики ведущих брендов и старейший сувенирный магазин Oriental Bazar. А свернув на внутренние улочки, мы отыщем магазины с авторскими вещами молодых японских дизайнеров и лавки с аутентичной уличной едой.

Прогулка по району Сибуя

Не спеша мы доберемся до еще одного культового места Токио — станции Сибуя, где вы увидите памятник легендарной собаке Хатико, японскому символу бескорыстной любви и преданности. Мы посетим самый многолюдный перекрёсток в мире, сможем подняться на обзорную площадку и исследуем внутренние улицы района.

По пути я с удовольствием поделюсь локациями для эффектных снимков и снабжу вас ценными практическими советами, которые пригодятся в путешествии по Японии.

Организационные детали

  • Наденьте, пожалуйста, удобную обувь и запаситесь водой.
  • Если для вас сложны длительные пешие прогулки, мы можем воспользоваться такси. Транспортные расходы, входные билеты и обед не включены в стоимость экскурсии (эти расходы путешественник оплачивает за себя и за гида).
  • За дополнительную оплату ($45 за 1 час) время экскурсии может быть продлено по вашему желанию.

Обратите внимание: сборных групп нет. Экскурсия исключительно индивидуальная и проводится только для вас и вашей компании.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 976 туристов
Добрый день! Меня зовут Ирина, я живу в Японии 25 лет и обожаю эту страну, её культуру и историю. Я прошла обучение в японской проф. школе и получила сертификат гида. С удовольствием покажу вам основные достопримечательности и поделюсь «тропинками для местных». До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
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Е
У нас было замечательное погружение в историю и жизнь Токио с опытным экскурсоводом Ириной! Ирина в своей экскурсии всё продумала до мелочей: и где купить сувениры, и покормить своих голодных
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туристов, как обойти толпу и как быстро перемещаться между разными районами мегаполиса. Это очень интенсивная программа! Максимум информации и максимум мест за один день! Подходит тому, кто привык жить в темпе! Благодарим Ирину за интересную экскурсию!

У нас было замечательное погружение в историю и жизнь Токио с опытным экскурсоводом Ириной! Ирина в
У нас было замечательное погружение в историю и жизнь Токио с опытным экскурсоводом Ириной! Ирина в
У нас было замечательное погружение в историю и жизнь Токио с опытным экскурсоводом Ириной! Ирина в
У нас было замечательное погружение в историю и жизнь Токио с опытным экскурсоводом Ириной! Ирина в
У нас было замечательное погружение в историю и жизнь Токио с опытным экскурсоводом Ириной! Ирина в
У нас было замечательное погружение в историю и жизнь Токио с опытным экскурсоводом Ириной! Ирина в
У нас было замечательное погружение в историю и жизнь Токио с опытным экскурсоводом Ириной! Ирина в
У нас было замечательное погружение в историю и жизнь Токио с опытным экскурсоводом Ириной! Ирина в+1
У нас было замечательное погружение в историю и жизнь Токио с опытным экскурсоводом Ириной! Ирина в
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А
Ирина замечательный гид! Провела интересную и познавательную экскурсию, а также помогла с покупками в магазинах. Спасибо большое!
Ирина замечательный гид! Провела интересную и познавательную экскурсию, а также помогла с покупками в магазинах. Спасибо большое!
Ирина замечательный гид! Провела интересную и познавательную экскурсию, а также помогла с покупками в магазинах. Спасибо большое!
Ирина замечательный гид! Провела интересную и познавательную экскурсию, а также помогла с покупками в магазинах. Спасибо большое!
Ирина замечательный гид! Провела интересную и познавательную экскурсию, а также помогла с покупками в магазинах. Спасибо большое!
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Tatiana
Очень рада знакомству с Ириной. День прошел замечательно. Я узнала много нового и интересного о Токио, о Японии, о традициях, о привычках, вероисповедании и мн др. Очень надеюсь, что еще не раз встретимся в Японии. Рекомендую гида Ирину и данную экскурсию от души.
Очень рада знакомству с Ириной. День прошел замечательно. Я узнала много нового и интересного о Токио,
Очень рада знакомству с Ириной. День прошел замечательно. Я узнала много нового и интересного о Токио,
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С
Замечательная экскурсия! Мы влюбились в Токио и в Ирину! Содержательно информационно и эмоционально насыщенно! Ирина показала нам интересные и разные районы города, познакомила с культурными и кулинарными традициями и дала рекомендации что посетить самим.
Без всякого сомнения очень рекомендуем.
Замечательная экскурсия! Мы влюбились в Токио и в Ирину! Содержательно информационно и эмоционально насыщенно! Ирина показала
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А
Потрясающее погружение в японскую культуру и историю!
Хотим выразить огромную благодарность гиду Ирине за проведенную экскурсию «Токийский калейдоскоп»! Это был не просто тур по городу, а глубокое погружение в японскую культуру, историю и традиции.
Ирина — не только прекрасный рассказчик, но и настоящий эксперт, который с любовью и огромным знанием дела раскрывала для нас все грани Японии.
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И
Выбирая между двумя турами Ирины, я и супруг (27 лет) остановились на туре "Токийский калейдоскоп", так как он был ближе к нашему месту проживания. Мы забронировали экскурсию на первый день
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нашего прибытия в Японию, и это оказалось хорошим решением, потому что благодаря Ирине мы смогли достаточно быстро погрузиться в местную среду и запомнить много деталей, на которые мы вряд ли обратили бы внимание самостоятельно.

Экскурсия совмещала в себе детали из истории Токио, переплетенные с современностью - почему здания выглядят так, а не иначе, почему монотеистические религии в Японии не прижились, и т. д. Ирина действительно много знает об истории Токио, интересно рассказывает и, что было неожиданно, хорошо говорит на японском языке.

Сложно говорить о программе экскурсии, так как её маршрут был изменен. Ирина, узнав что у нас нет других экскурсий по Токио, изменила программу - она отказалась от посещения храма Мейдзи, заменив его на район Асакуса, при этом, конечный маршрут мы узнали, уже едя в метро. В итоге получилось интересно, но нам было бы комфортнее, если бы изменения в программе были четко сформулированы и согласованы заранее. Мы растерялись и совсем ничего не спросили про эпоху Мейдзи, хотя она нас очень интересовала и мы рассчитывали узнать о ней подробнее во время экскурсии.

Еще один момент, который нас смутил, это вынужденное ожидание на каждой станции метро, чтобы купить отдельный билет на проезд для Ирины. Чтобы не тратить время экскурсии на покупку билетов каждый раз, мы бы предпочли оплатить сразу дневной проездной на первой станции, если бы такое предложение было озвучено. Либо же, чтобы этот дневной проездной был сразу включен в стоимость экскурсии.

Но негативные моменты, описанные выше, были практически незаметны на фоне того удовольствия, которое мы получили. То, что я описала, были всего лишь мелкие проблемы в коммуникации, а вот найти экскурсовода с такими знаниями и способностями так увлеченно и интересно рассказывать как Ирина - очень тяжело. Поэтому рекомендую гида на все 5 звезд и желаю удачи и приятных впечатлений тем, кто только собирается в Японию в первый раз!:)

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