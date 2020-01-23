2 отзыва оставили туристы

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Токийский калейдоскоп

Прогуляться по атмосферным районам города и ощутить контрасты японской культуры

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у вашего отеля
  • Заказать экскурсию

300 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
5
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Ирина – Гид в Токио
Стильный, традиционный, футуристический — все это о Токио! На прогулке я помогу ощутить это единство противоположностей: мы посетим синтоистский храм Мэйдзи Дзингу, разберемся в модных трендах на улице Такесита, встретим Хатико у станции Сибуя, заглянем в дизайнерские магазинчики и отведаем невиданные японские сладости.
Токийский калейдоскоп
Токийский калейдоскоп

Что вас ожидает

О традициях синтоизма в храме Мэйдзи Дзингу
Знакомство с традиционным Токио начнется с храма Мэйдзи Дзингу. Здесь вы разберетесь, чем отличаются синтоистские храмы от буддийских, и услышите интересные факты об эпохе правления императора Мэйдзи. А по дороге к храму мы прогуляемся по тенистому парку Йойоги среди тысяч деревьев, пожертвованных людьми со всей Японии, и поучаствуем в сакральном ритуале — загадаем желание, записав его на деревянной табличке эма.

Краски и вкусы улицы Такесита
Выйдя из парка, вы окажетесь в излюбленном месте японской молодежи — на небольшой, но шумной и многолюдной улице Такесита. Вас поразят модники в сумасшедших нарядах и, конечно, необычные сладости: «французские» блинчики, радужная сахарная вата размером с небольшой зонтик или эклеры, вкус которых меняется в зависимости от сезона!

Шопинг по-японски: от Oriental Bazar до стильных магазинчиков
Следующий пункт — токийские Елисейские поля, или улица Омотесандо. Здесь расположились бутики ведущих брендов и старейший сувенирный магазин Oriental Bazar. А свернув на внутренние улочки, мы отыщем магазины с авторскими вещами молодых японских дизайнеров и лавки с аутентичной уличной едой.

Прогулка по району Сибуя
Не спеша мы доберемся до еще одного культового места Токио — станции Сибуя, где вы увидите памятник легендарной собаке Хатико, японскому символу бескорыстной любви и преданности. Мы посетим самый многолюдный перекрёсток в мире, сможем подняться на обзорную площадку и исследуем внутренние улицы района.

По пути я с удовольствием поделюсь локациями для эффектных снимков и снабжу вас ценными практическими советами, которые пригодятся в путешествии по Японии.

Организационные детали

  • Наденьте, пожалуйста, удобную обувь и запаситесь водой.
  • Если для вас сложны длительные пешие прогулки, мы можем воспользоваться такси. Транспортные расходы, входные билеты и обед не включены в стоимость экскурсии (эти расходы путешественник оплачивает за себя и за гида).
  • За дополнительную оплату (3000 йен/час) время экскурсии может быть продлено по вашему желанию.
Токийский калейдоскоп
Токийский калейдоскоп
Токийский калейдоскоп
Токийский калейдоскоп
Токийский калейдоскоп
Токийский калейдоскоп
Токийский калейдоскоп
Токийский калейдоскоп

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Добрый день! Меня зовут Ирина, я живу в Японии 22 года и обожаю эту страну, ее культуру и историю. Я прошла обучение в японской проф. школе и получила сертификат гида. С удовольствием покажу вам основные достопримечательности и поделюсь «тропинками для местных». До встречи!
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2 отзыва оставили туристы

23 января 2020
Ирина очень хороший гид, много знает о Японии. Быстро под нас подстроилась, видя что интересно, а что не очень. ) Никуда не торопилась и провела с нами почти весь день. Токийский калейдоскоп-всего понемногу. Синтоистский храм, центр Токио с лабиринтом улочек и разнообразием еды, сладостей и магазинчиков, самый загруженный известный перекрёсток и метро. Много ходили пешком и слушали рассказы о самураях и нынешних жителях, о землятресения, олимпиаде, быте и др. Для первого знакомства с Токио- достаточно, все остались довольны, даже дети-подростки, которым вообще сложно угодить😊👍. Спасибо гиду!!!
Светлана
26 ноября 2019
Очень понравилась экскурсия. Ирина самый профессиональный и любящий свою работу гид из всех, что у меня были в этом путешествии. Круто, что успели и места посмотреть и в храме помолиться и разные вкусняхи попробовать и пошопиться. Нет такого галопа, как это обычно в турфирмах. Отдельное спасибо за историю Синтоизма.

Ирина проводит ещё 2 экскурсии

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