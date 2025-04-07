2 отзыва оставили туристы

На экскурсии «Токийский калейдоскоп» вы увидите, как уживаются футуристические небоскребы и тихие синтоистские храмы. Посетите знаменитый храм Мэйдзи Дзингу, где узнаете о синтоизме
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏯 Уникальные культурные объекты
- 🛍️ Эксклюзивный шопинг
- 🐕 История Хатико
- 🍭 Необычные японские сладости
- 📸 Локации для эффектных снимков
- 📚 Полезные советы по Японии
Что можно увидеть
- Храм Мэйдзи Дзингу
- Улица Такесита
- Станция Сибуя
- Памятник Хатико
- Улица Омотесандо
- Oriental Bazar
Описание экскурсии
О традициях синтоизма в храме Мэйдзи Дзингу
Знакомство с традиционным Токио начнется с храма Мэйдзи Дзингу. Здесь вы разберетесь, чем отличаются синтоистские храмы от буддийских, и услышите интересные факты об эпохе правления императора Мэйдзи. А по дороге к храму мы прогуляемся по тенистому парку Йойоги среди тысяч деревьев, пожертвованных людьми со всей Японии, и поучаствуем в сакральном ритуале — загадаем желание, записав его на деревянной табличке эма.
Краски и вкусы улицы Такесита
Выйдя из парка, вы окажетесь в излюбленном месте японской молодежи — на небольшой, но шумной и многолюдной улице Такесита. Вас поразят модники в сумасшедших нарядах и, конечно, необычные сладости: «французские» блинчики, радужная сахарная вата размером с небольшой зонтик или эклеры, вкус которых меняется в зависимости от сезона!
Шопинг по-японски: от Oriental Bazar до стильных магазинчиков
Следующий пункт — токийские Елисейские поля, или улица Омотесандо. Здесь расположились бутики ведущих брендов и старейший сувенирный магазин Oriental Bazar. А свернув на внутренние улочки, мы отыщем магазины с авторскими вещами молодых японских дизайнеров и лавки с аутентичной уличной едой.
Прогулка по району Сибуя
Не спеша мы доберемся до еще одного культового места Токио — станции Сибуя, где вы увидите памятник легендарной собаке Хатико, японскому символу бескорыстной любви и преданности. Мы посетим самый многолюдный перекрёсток в мире, сможем подняться на обзорную площадку и исследуем внутренние улицы района.
По пути я с удовольствием поделюсь локациями для эффектных снимков и снабжу вас ценными практическими советами, которые пригодятся в путешествии по Японии.
Организационные детали
- Наденьте, пожалуйста, удобную обувь и запаситесь водой.
- Если для вас сложны длительные пешие прогулки, мы можем воспользоваться такси. Транспортные расходы, входные билеты и обед не включены в стоимость экскурсии (эти расходы путешественник оплачивает за себя и за гида).
- За дополнительную оплату ($45 за 1 час) время экскурсии может быть продлено по вашему желанию.
Обратите внимание: сборных групп нет. Экскурсия исключительно индивидуальная и проводится только для вас и вашей компании.
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Отзывы и рейтинг
Без всякого сомнения очень рекомендуем.
Хотим выразить огромную благодарность гиду Ирине за проведенную экскурсию «Токийский калейдоскоп»! Это был не просто тур по городу, а глубокое погружение в японскую культуру, историю и традиции.
Ирина — не только прекрасный рассказчик, но и настоящий эксперт, который с любовью и огромным знанием дела раскрывала для нас все грани Японии.