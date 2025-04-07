2 отзыва оставили туристы

Токио - город, где современность переплетается с традициями.На экскурсии «Токийский калейдоскоп» вы увидите, как уживаются футуристические небоскребы и тихие синтоистские храмы. Посетите знаменитый храм Мэйдзи Дзингу, где узнаете о синтоизме

и императоре Мэйдзи. Прогулка по улице Такесита откроет мир японской молодежной моды и необычных десертов. Улица Омотесандо встретит вас бутиками мировых брендов и магазинами местных дизайнеров. В районе Сибуя вы сможете почтить память верной собаки Хатико и ощутить пульс города на самом оживленном перекрестке мира. Эта экскурсия станет ярким впечатлением вашего путешествия и обеспечит незабываемые воспоминания о столице Японии

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

О традициях синтоизма в храме Мэйдзи Дзингу

Знакомство с традиционным Токио начнется с храма Мэйдзи Дзингу. Здесь вы разберетесь, чем отличаются синтоистские храмы от буддийских, и услышите интересные факты об эпохе правления императора Мэйдзи. А по дороге к храму мы прогуляемся по тенистому парку Йойоги среди тысяч деревьев, пожертвованных людьми со всей Японии, и поучаствуем в сакральном ритуале — загадаем желание, записав его на деревянной табличке эма.

Краски и вкусы улицы Такесита

Выйдя из парка, вы окажетесь в излюбленном месте японской молодежи — на небольшой, но шумной и многолюдной улице Такесита. Вас поразят модники в сумасшедших нарядах и, конечно, необычные сладости: «французские» блинчики, радужная сахарная вата размером с небольшой зонтик или эклеры, вкус которых меняется в зависимости от сезона!

Шопинг по-японски: от Oriental Bazar до стильных магазинчиков

Следующий пункт — токийские Елисейские поля, или улица Омотесандо. Здесь расположились бутики ведущих брендов и старейший сувенирный магазин Oriental Bazar. А свернув на внутренние улочки, мы отыщем магазины с авторскими вещами молодых японских дизайнеров и лавки с аутентичной уличной едой.

Прогулка по району Сибуя

Не спеша мы доберемся до еще одного культового места Токио — станции Сибуя, где вы увидите памятник легендарной собаке Хатико, японскому символу бескорыстной любви и преданности. Мы посетим самый многолюдный перекрёсток в мире, сможем подняться на обзорную площадку и исследуем внутренние улицы района.

По пути я с удовольствием поделюсь локациями для эффектных снимков и снабжу вас ценными практическими советами, которые пригодятся в путешествии по Японии.

Организационные детали

Наденьте, пожалуйста, удобную обувь и запаситесь водой.

Если для вас сложны длительные пешие прогулки, мы можем воспользоваться такси. Транспортные расходы, входные билеты и обед не включены в стоимость экскурсии (эти расходы путешественник оплачивает за себя и за гида).

За дополнительную оплату ($45 за 1 час) время экскурсии может быть продлено по вашему желанию.

Обратите внимание: сборных групп нет. Экскурсия исключительно индивидуальная и проводится только для вас и вашей компании.