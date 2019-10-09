Десерты по-токийски: маття и с чем его едят

Погрузитесь в мир токийских десертов с маття и узнайте, где попробовать лучший зеленый чай в столице Японии. Экскурсия для настоящих гурманов
Погрузитесь в мир японских десертов с маття на индивидуальной экскурсии по Токио.

В лучших кафе города вас ждут изысканные сладости с зеленым чаем, такие как мороженое, чизкейки и parfait. Узнайте о традициях и истории чая из Киото, наслаждаясь атмосферой повседневной жизни токийцев. Эта экскурсия станет незабываемым опытом для всех любителей японской культуры и гастрономии
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🍵 Познакомьтесь с традицией маття
  2. 🍰 Попробуйте уникальные десерты
  3. 🏙 Исследуйте Токио с новой стороны
  4. 📚 Узнайте историю чайных марок
  5. 🌸 Ощутите сезонные вкусы

Что можно увидеть

  • Токийский вокзал
  • Вокзал Синдзюку
  • Комплекс Мидтаун
  • Телебашня Скай-Три
  • Район Сибуя
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Многие профессионалы, изучившие Японию вдоль и поперек, скажут вам, что во всем, что касается чайной церемонии, Токио несколько уступает древнему городу Киото – и набор услуг там шире, и атмосфера экс-столицы с рафинированной архитектурой и культурой более подходящая, и что в Токио места, где для вас могут устроить чайную церемонию с переодеванием в кимоно, можно пересчитать по пальцам, и что бронировать нужно заранее, особенно “на сакуру” и “на алые клены”… И будут совершенно правы.

Получить представление прежде всего о вкусе зеленого чая маття и о десертах с маття можно и в центре шумной современной столице Японии, тем более что интересующий нас чай доставляют сюда и из Киото тоже. Заняться “чайной” темой в Токио можно и в непогоду, когда дождь и ветер не позволят погулять по традиционным садам, и в дикую жару японского лета. Всё к лучшему – знакомиться с маття (или мачча) мы будем в нескольких чайных кафе разбросанных по городу практически всегда возле крупных станций, или в деловых районах Токио.

В этих кафе есть свой шарм, атмосфера повседневной жизни токийцев – на таких заведениях лежит печать ритма жизни Большого Токио. Они очень разные – от уютных уголков до буквально ниши с насестами, как на одном из фото. Многие эти кафе держат известные фирмы-производители зеленого чая из префектуры Киото – я вам расскажу об их чайной истории и традициях. Конкурируя между собой в течение столетий, марки чая из Удзи довели вкусовые качества некоторых сортов чая до совершенства.

О десертах с добавлением маття можно говорить и говорить – здесь и мороженое с соусом из зеленого чая или с сочными кусочками бисквита, и “многоярусные” parfait, и изумрудно-зеленый чизкейк с высоким содержанием чая маття, и “сырой” шоколад с маття. Меню всегда отражает смену сезонов – к примеру, весной вы можете попробовать дополнительный шарик мороженого с засоленной сакурой, осенью это будут сладкие каштаны.

Логистика нашего маршрута может выглядеть так: Токийский вокзал – вокзал Синдзюку – комплекс Мидтаун в районе Роппонги, то есть вполне осуществимо совместить с посещением других достопримечательностей, или как перерыв между ними.

Есть и другие варианты маршрутов и “правильных” мест, настоящих оазисов в суетливом японском мегаполисе с его молчаливыми толпами. Время посещения нужно выбирать аккуратно, потому что туда не иссякает поток своих, местных посетителей-японцев, известных гурманов. “Японочередь” из желающих поесть маття-десерт в уютном кафе в совершенно “нетуристическом” районе Кагуразака может быть такая же большая, как очередь за “зеленочайным” мороженым в торговом комплексе у новой телебашни Скай-Три, или на Сибуя (Shibuya) с её нескончаемом потоком людей.

Организационные детали

  • Количество человек — максимум трое, плюс я, гид, так как в таких кафе мало где есть система бронирования мест, и даже столики на 4 человека встречаются не так часто.
  • Любое время дня за исключением раннего утра и позднего вечера. Большинство чайных кафе открываются после 10 утра и закрываются к 20:00.
  • Оплата гонорара гида и расходов на транспорт во время нашей экскурсии — только в местной валюте (в йенах по курсу обменников Travelex в центре Токио в день экскурсии).

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У стойки рисепшн отеля гостей если отель в пределах JR Yamanote Loop Line
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
S
9 окт 2019
Отличная экскурсия! На Экскурсии были семьей из 4 человек, двое взрослых детей. Много нового, интересного и вкусного! Мила- отличный гид, образованная, интересная, интеллектуальная! Плюс, настоящий гурман и ценитель прекрасного. Мила
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дала нам много полезной информации, рассказала много удивительных фактов, показала лучшие Кафе, рестораны, а также не туристические районы Токио.
Если Вы хотите увидеть и попробовать настоящую японскую кухню, то Вы обратились по адресу и попали в точку!
Спасибо большое, Мила!

С
9 июня 2017
Несмотря на то, что мы приезжаем в Токио последние двенадцать лет, я отдаю себе отчет в том что есть места, о которых я даже не подозреваю)! Тема экскурсии заинтересовала, профиль
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Милы подкрепил этот интерес. Мы с дочерью просто очарованы нашим гидом! Прекрасно образованная, обаятельная и красивая Мила с большим вкусом раскрыла перед нами новые нюансы любимого города! Щедро делясь "сокровищами" из личного опыта, Мила корректировала маршрут с учетом наших пожеланий, и в итоге мы увидели много нового! Все было очень вкусно - и еда, и информация! Думаю всем, кто заинтересован узнать о Японии больше чем просто турист, стоит пообщаться с Милой. Ее любовь к этой стране, энциклопедические знания и индивидуальный подход к своим клиентам просто поразят вас!

Сергей
4 дек 2015
Благодаря Миле мы совершили увлекательную поездку в Йокогаму. Вначале были сомнения. стоит ли туда ехать. Стоит! Чудесный город, зеленый, просторный, современный. Мила открыла нам несколько секретных мест, и дала много
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бесценных советов. И она еще гурман! Обед у нас был в потрясающем японском ресторане, это было гастрономическое наслаждение! И она же организовала нам ужин уже в Токио, в еще более потрясающе вкусном и аутентичном месте. Туристы там не частые гости, но нам повезло) Еще раз ей огромное спасибо за содействие и этот чудесный день! За ресторан и парк отдельное мерси!

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