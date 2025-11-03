Это путешествие объединяет прошлое и будущее Токио: от величественного храма и улочек старого города до футуристической башни и самых модных районов столицы. Вас ждёт колорит Асакуса, знакомство с Tokyo Skytree, а также энергия Сибуи и Харадзюку.
Описание экскурсииАсакуса — дыхание старого Эдо Наш маршрут начнётся в квартале Асакуса — одном из самых атмосферных районов города, где сохранился дух прошлого. Мы посетим старинный буддийский храм Сэнсодзи, а по дороге к нему прогуляемся по оживлённой торговой улочке Накамисэ. Здесь можно найти всё — от традиционных японских сладостей и эдосских игрушек до кимоно, обуви и сувениров. Многие магазины и рестораны этого района имеют историю более 100–150 лет. Современное чудо — Tokyo Skytree От Асакуса мы отправимся пешком к легендарной Tokyo Skytree — самой высокой телебашне в мире. Здесь можно подняться на смотровые площадки и насладиться незабываемыми панорамами города. По желанию можно заглянуть в сувенирные магазины, аквариум или попробовать блюда японской и мировой кухни в многочисленных ресторанах. Где рождается мода и энергия города Затем мы отправимся в самые динамичные районы Токио. В Сибуя гости встретят памятник верной собаке Хатико и знаменитые улицы, где бьётся сердце мегаполиса. В Харадзюку пересекаются два мира: бутики мировых брендов и лавки уличной моды, где рождаются новые субкультуры. А если позволит время, мы заглянем в Акихабара — район электроники, анимэ и манги, настоящий рай для любителей японской поп-культуры.
Дни по договорённости, время продолжения экскурсии 7-8 часов. Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Асакуса
- Храм Сэнсодзи
- Улица Накамисэ
- Tokyo Skytree
- Сибуя
- Памятник собаке Хатико
- Харадзюку
- Акихабара
Что включено
- Услуги гида и встреча в отеле
- Транспортные расходы на общественный транспорт
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты в музеи, парки, храмы (при необходимости)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Холл отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Дни по договорённости, время продолжения экскурсии 7-8 часов. Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
3 ноя 2025
Экскурсия прошла на отлично! Яна отличный гид! Все рассказала, показала!
Для тех кто едет первый раз в Токио, советую брать данную экскурсию. После сразу понятно как ориентироваться) куда следовать дальше)
