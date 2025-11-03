Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Это путешествие объединяет прошлое и будущее Токио: от величественного храма и улочек старого города до футуристической башни и самых модных районов столицы. Вас ждёт колорит Асакуса, знакомство с Tokyo Skytree, а также энергия Сибуи и Харадзюку. 5 1 отзыв

Яна Ваш гид в Токио
Индивидуальная экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 8 часов
Размер группы 1-5 человек
Как проходит Пешком
$340 за экскурсию
Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Асакуса — дыхание старого Эдо Наш маршрут начнётся в квартале Асакуса — одном из самых атмосферных районов города, где сохранился дух прошлого. Мы посетим старинный буддийский храм Сэнсодзи, а по дороге к нему прогуляемся по оживлённой торговой улочке Накамисэ. Здесь можно найти всё — от традиционных японских сладостей и эдосских игрушек до кимоно, обуви и сувениров. Многие магазины и рестораны этого района имеют историю более 100–150 лет. Современное чудо — Tokyo Skytree От Асакуса мы отправимся пешком к легендарной Tokyo Skytree — самой высокой телебашне в мире. Здесь можно подняться на смотровые площадки и насладиться незабываемыми панорамами города. По желанию можно заглянуть в сувенирные магазины, аквариум или попробовать блюда японской и мировой кухни в многочисленных ресторанах. Где рождается мода и энергия города Затем мы отправимся в самые динамичные районы Токио. В Сибуя гости встретят памятник верной собаке Хатико и знаменитые улицы, где бьётся сердце мегаполиса. В Харадзюку пересекаются два мира: бутики мировых брендов и лавки уличной моды, где рождаются новые субкультуры. А если позволит время, мы заглянем в Акихабара — район электроники, анимэ и манги, настоящий рай для любителей японской поп-культуры.

Дни по договорённости, время продолжения экскурсии 7-8 часов. Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее. Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Асакуса

Храм Сэнсодзи

Улица Накамисэ

Tokyo Skytree

Сибуя

Памятник собаке Хатико

Харадзюку

Акихабара Что включено Услуги гида и встреча в отеле

Транспортные расходы на общественный транспорт Что не входит в цену Обед

Входные билеты в музеи, парки, храмы (при необходимости)

Личные расходы Место начала и завершения? Холл отеля Когда и сколько длится? Когда: Дни по договорённости, время продолжения экскурсии 7-8 часов. Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее. Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.