Перекрёсток Сибуя, Харадзюку: картинг-тур у Токийской башни

Погрузитесь в атмосферу Токио на картинге, посетив знаковые места с гидом. Захватывающий маршрут и незабываемые фото ждут вас
Туристы смогут ощутить настоящий драйв, проезжая на картинге по улицам Токио.

Гид проведёт группу через такие известные места, как перекрёсток Сибуя, Токийская башня, Роппонги и Омотесандо. Начало маршрута в районе Синагава, откуда начинается увлекательное путешествие. Важная информация: необходимо иметь международное водительское удостоверение. В случае дождя тур может быть перенесён. Отличная возможность для ярких фото и новых впечатлений

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏎️ Незабываемый картинг-тур
  • 📸 Фото на память с гидом
  • 🌆 Посещение знаковых мест
  • 👥 Групповая атмосфера
  • 🎭 Возможность костюмированного тура

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для картинг-тура - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная. Летом, в июне и августе, может быть жарко, но это не мешает наслаждаться поездкой. Зимой, в декабре и феврале, тур также возможен, но стоит учитывать прохладную погоду.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

Что можно увидеть

  • Перекрёсток Сибуя
  • Токийская башня
  • Роппонги
  • Омотесандо

Описание экскурсии

Что вас ждёт? Откройте для себя Токио с другой стороны в этом увлекательном картинг-туре. В сопровождении гида отправляйтесь в ключевые места города, включая перекрёсток Сибуя, Токийскую башню, Роппонги и Омотесандо. Начните с района Синагава и сначала направляйтесь к Токийской башне. Затем отправляйтесь в Роппонги, а затем на перекрёсток Сибуя и Омотесандо. Если хотите, поднимитесь на новый уровень в забавном костюме. Во время экскурсии ваш гид будет делать фотографии, которые помогут вам запомнить этот уникальный момент. Важная информация:
  • Тур не подходит для беременных женщин и людей без водительского удостоверения!
  • Все водители обязаны получить бумажный буклет с международным водительским удостоверением (МВУ) Женевской конвенции 1949 года, выданным официальным агентством в вашей стране. (ААА, АА, ВГА, ATCUAE и др.).
  • Для водительских прав, выданных во Франции, Швейцарии, Тайване, Германии, Монако и Бельгии, вам необходим ПЕРЕВОД ваших местных прав на ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК. Вы можете получить физическую копию в офисе JAF (Японская автомобильная федерация).
  • Разрешения, выданные Венской конвенцией 1968 года, разрешениями FIA, IDA и IAA, НЕ ПРИЗНАЮТСЯ Японией.
  • Онлайн-копии/электронные копии ваших разрешений НЕ действительны.
  • Водительские права из Индонезии, Пакистана, Саудовской Аравии, Мексики, Бразилии, Коста-Рики, Колумбии, Кувейта, Катара и некоторых стран НЕ РАЗРЕШАЮТСЯ для вождения в Японии. Проверьте, выдаёт ли ваша страна разрешения Женевской конвенции 1949 года.
  • Тур может быть перенесён из-за дождя.
  • Пожалуйста, получите разрешения перед выездом из вашей страны.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
JPF9+HV2 Синагава, Токио, Япония
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 1 часа 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Тур не подходит для беременных женщин и людей без водительского удостоверения
  • Все водители обязаны получить бумажный буклет с международным водительским удостоверением (МВУ) Женевской конвенции 1949 года, выданным официальным агентством в вашей стране. (ААА, АА, ВГА, ATCUAE и др.)
  • Для водительских прав, выданных во Франции, Швейцарии, Тайване, Германии, Монако и Бельгии, вам необходим ПЕРЕВОД ваших местных прав на ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК. Вы можете получить физическую копию в офисе JAF (Японская автомобильная федерация)
  • Разрешения, выданные Венской конвенцией 1968 года, разрешениями FIA, IDA и IAA, НЕ ПРИЗНАЮТСЯ Японией
  • Онлайн-копии/электронные копии ваших разрешений НЕ действительны
  • Водительские права из Индонезии, Пакистана, Саудовской Аравии, Мексики, Бразилии, Коста-Рики, Колумбии, Кувейта, Катара и некоторых стран НЕ РАЗРЕШАЮТСЯ для вождения в Японии. Проверьте, выдаёт ли ваша страна разрешения Женевской конвенции 1949 года
  • Тур может быть перенесён из-за дождя
  • Пожалуйста, получите разрешения перед выездом из вашей страны
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

