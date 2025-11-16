Туристы смогут ощутить настоящий драйв, проезжая на картинге по улицам Токио.



Гид проведёт группу через такие известные места, как перекрёсток Сибуя, Токийская башня, Роппонги и Омотесандо. Начало маршрута в районе Синагава, откуда начинается увлекательное путешествие. Важная информация: необходимо иметь международное водительское удостоверение. В случае дождя тур может быть перенесён. Отличная возможность для ярких фото и новых впечатлений

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для картинг-тура - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная. Летом, в июне и августе, может быть жарко, но это не мешает наслаждаться поездкой. Зимой, в декабре и феврале, тур также возможен, но стоит учитывать прохладную погоду.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.