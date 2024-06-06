Перекрёсток Сибуя – экскурсии в Токио

Найдено 10 экскурсий в категории «Перекрёсток Сибуя» в Токио на русском языке, цены от €70, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Разнообразный Токио за 5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
154 отзыва
Разнообразный Токио за 5 часов
Об императорах и религии, канонах красоты и современных увлечениях в самых ярких кварталах города
Начало: На улице Гинза
13 июня в 14:00
19 июня в 11:00
200 за всё до 6 чел.
О Токио на языке контрастов
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
19 отзывов
Токио на языке контрастов: индивидуальная экскурсия
Познайте Токио: от храма Мейдзи до неонового Кабукичо. Уникальная экскурсия с личным гидом
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Знакомьтесь, Токио: центр, Асакуса и Сибуя в одном маршруте
Приглашаем на экскурсию «Знакомьтесь, Токио» - путешествие по ярким уголкам и историческим местам, полное впечатлений и открытий
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
370 за всё до 8 чел.
Первый день в Токио: обзорная экскурсия с фотосессией
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4.5 часа
5 отзывов
Первый день в Токио: обзорная экскурсия с фотосессией
Погрузитесь в атмосферу Токио: от традиционных храмов до современных районов. Получите профессиональные фото ваших приключений
Начало: Район Асакуса
Завтра в 11:30
10 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Токио-тинейджер
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Токио-тинейджер: путешествие по молодежным районам Токио
Вас ждет незабываемое путешествие по самым ярким районам Токио, где современная культура и традиции сливаются воедино
Начало: На станции «Харадзюку»
13 июня в 14:00
19 июня в 11:00
188 за всё до 6 чел.
Очарование южного Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
11 отзывов
Экскурсия «Очарование южного Токио»: культура и история
Погрузитесь в мир японской культуры, посетив уникальные храмы, сады и знаковые места Токио
Начало: На станции Синагава
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
170 за всё до 6 чел.
Атмосферный и динамичный Токио
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Атмосферный и динамичный Токио: индивидуальная экскурсия
Первые дни в Токио? Узнайте больше о городе, его истории и культуре. Практические советы, интересные места и дружеская прогулка по центру
Начало: Ваш отель
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
280224 за всё до 5 чел.
Шесть лиц и три сердца Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Шесть лиц и три сердца Токио: погружение в историю и современность
Погрузитесь в атмосферу Токио, где вековые традиции и современность создают уникальный колорит. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: На станции Йойоги
11 июня в 13:30
12 июня в 13:30
170 за всё до 4 чел.
Токийский калейдоскоп
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Токийский калейдоскоп: погружение в культуру и традиции
Познайте гармонию современности и традиций Токио, отведайте уникальные японские лакомства и искусство шопинга
Начало: у вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
380 за всё до 6 чел.
Токио как он есть
🚶 Пешая
Групповая
6.5 часов
Токио как он есть
Забыть о путеводителях и увидеть город глазами местного жителя на групповой прогулке
Начало: У южного выхода станции Shibuya
Расписание: во вторник в 10:00
25 июня в 10:00
9 июля в 10:00
70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Oleg
    6 июня 2024
    Разнообразный Токио за 5 часов
    Великолепный гид, было очень интересно нам и детям 10-летнего возраста, много интересной информации, поданной в доступной и увлекательной форме. Гид
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    смог найти подход к каждому отвечала на все вопросы и рассказывал множество интересных фактов, которые не встретишь в обычных путеводителях. Маршрут был тщательно продуман, и мы успели много увидеть не чувствуя при этом спешки. Особо хотелось бы отметить глубокое знание культуры и истории Токио, что сделало экскурсию по-настоящему запоминающейся. Большое спасибо за такое потрясающее путешествие по городу!

  • E
    Evgeny
    5 июня 2024
    Разнообразный Токио за 5 часов
    Элена провела одну из самых интересных экскурсий, на которой мы были. Понравилась живая подача информации. Элена ответила на все наши вопросы и порекомендовала много интересных мест для посещения. После экскурсии точно останетесь с хорошим настроении и новыми знаниями. Рекомендуем!!!
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Шесть лиц и три сердца Токио
    Наша искренняя благодарность Дмитрию за прекрасную экскурсию! Все очень понравилось! Открыли для себя много нового, неожиданного и интересного. Токио раскрылся для
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    нас абсолютно с разных сторон, перспектив и ракурсов. Ни один наш вопрос не остался без ответа. Отдельная благодарность за чудесные фото и рекомендации по интересным локациям! Всем рекомендуем!

  • В
    Вика
    30 мая 2024
    Разнообразный Токио за 5 часов
    Лучший гид за все время путешествий. Показали места которые сами бы не нашли. Вообщем рекомендую!
  • И
    Игорь
    29 мая 2024
    Шесть лиц и три сердца Токио
    Прекрасная прогулка с Екатериной и Дмитрием. Отличное первое знакомство с Токио и первое впечатление о Японии и японцах. Однозначно рекомендую
  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Шесть лиц и три сердца Токио
    Гармоничный тандем Дмитрия и Екатерины никого не оставит равнодушным: эрудированные, легкие в общение, веселые и готовые делиться с вами своими
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    знаниями и жизненным опытом в Японии. Например, очень покорило, что у Кати и Димы были с собой их личные книжки с печатями из храмов, чтобы наглядно показать, что у вас может быть. А как прекрасно Екатерина читала нам на японском языке наши предсказания в храме Мейдзи! Современный взгляд на само проведение экскурсии глубоко покоряет, рассказы о традициях, религии будет переплетены с текущими тенденциями общества. Наши 4 часа пролетели как одно мгновенье. Это был наш первый визит в Японию, а так как поездка было спонтанной, мы почти не были готовы к ней, поэтому мы очень рады, что в 1 день нашего пребывания в Токио у нас случилась экскурсия у Екатерины и Дмитрия. Хотелось бы выразить огромную благодарность Екатерине и Дмитрию за такую прекрасную и познавательную экскурсию. Помимо обязательной программы, нам ответили на все наши вопросы, включая бытовые. До конца поездки ребята интересовались нашими делами, советовали продукты, алкоголь и даже косметику, помимо всего прочего, не оставались равнодушными к дальнейшим нашим передвижениям по Японии и комментировали и дополняли наши рассказы и впечатления интересными фактами!

  • П
    Павел
    14 мая 2024
    Первый день в Токио: обзорная экскурсия с фотосессией
    Интересная обзорная экскурсия. Узнал много исторических и культурных фактов о Японии. Также побывали в местах, о которых обычный турист не узнал бы без гида
  • Ф
    Флора
    11 мая 2024
    Очарование южного Токио
    Татуана, проводит интересную и оригинальную экскурсию. Увлекательно рассказывает историю Японии и делает Токио уникально запоминающимся
  • М
    Марина
    11 мая 2024
    Токио-тинейджер
    Мои дети-подростки интересуются всем японским. Элена показала любопытные места, рассказала про жизнь изнутри и многое удалось поделать и попробовать на маршруте. Мы в восторге!
  • П
    Павел
    11 мая 2024
    Атмосферный и динамичный Токио
    Татьяна - отличный гид, очень интересно и динамично провели тур. Отдельное спасибо Роману за молодежный взгляд на японскую жизнь и культуру!

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Перекрёсток Сибуя»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Разнообразный Токио за 5 часов
  2. О Токио на языке контрастов
  3. Знакомьтесь, Токио
  4. Первый день в Токио: обзорная экскурсия с фотосессией
  5. Токио-тинейджер
Какие места ещё посмотреть в Токио
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Рыбный Рынок
Сколько стоит экскурсия по Токио в июне 2024
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