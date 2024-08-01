Откройте для себя многогранный Токио: от делового Синдзюку до тусовочного Харадзюку и легендарного перекрёстка Сибуя. Уникальная экскурсия ждёт вас
Токио - это город контрастов, где современность соседствует с древними традициями.
Экскурсия «Многоликий Токио» предлагает уникальную возможность увидеть разные грани этого мегаполиса.
Прогулка по району Синдзюку, посещение синтоистского храма, знакомство с молодежной читать дальше
культурой в Харадзюку и легендарный перекрёсток Сибуя - это лишь часть программы. Узнайте больше о истории и культуре Токио, посетив императорский дворец и квартал Гиндза. Индивидуальный подход и возможность корректировки маршрута сделают ваше путешествие незабываемым
прогуляемся по западной части — с широкими проспектами, небоскрёбами, армией трудолюбивых чиновников в деловых костюмах и галстуках
поднимемся на обзорную площадку высотного здания Токийского правительства, заглянем в столовую, где обедают муниципальные служащие
отправимся в восточную часть Синдзюку и соприкоснемся с «тёмной» стороной города: увидим ретро-улочку, пристанище трейдеров чёрного рынка конца 40-х годов, известный на всю страну увеселительный квартал (район красных фонарей), нетронутый модернизацией район с крошечными барами и клубами в бывших борделях
Затем мы посетим синтоистский храм, в котором живёт дух великого реформатора императора Мэйдзи. Я расскажу вам не только про те изменения, которые произошли в эпоху Мэйдзи, но и про личность императора, чуждую всем тем переменам, которые творились от его имени. Храм окружён оазисом деревьев и растений, находясь в котором вы забудете, что это центр мегаполиса.
Следующий пункт — место тусовок молодёжи в районе Харадзюку. Посмотрим на современных тинейджеров, продающиеся костюмы для косплея и попробуем модные сладости.
Район Сибуя с самым загруженным перекрёстком — куда без него!
Станция Токио: прогуляемся к императорскому дворцу, посмотрим на ров, крепостные стены и мосты. С меня рассказы о возникновении государства, основании и развитии Токио, семье монарха
Если останутся силы и желание, мы доберёмся до квартала Гиндза — «места, где раньше деньги делали, а теперь их тратят». Это образцовый район в европейском стиле, модный торговый центр, в котором сосредоточились бутики самых известных мировых брендов. Я расскажу вам про главные здания на Гиндзе, и мы зайдём в некоторые из них.
Организационные детали
Место встречи — лобби отеля, если отель находится в центре Токио. Обсуждается при заказе экскурсии
Экскурсия проводится на общественном транспорте. Билеты оплачиваются дополнительно (около 730 йен). Проезд гида оплачивать не нужно. При необходимости могу проконсультировать вас по покупке депозитного проездного, чтобы каждый раз не покупать отдельный билет
Также дополнительно оплачиваются входные билеты в парк «Мэйдзи Дзингу Гёэн», в том числе для гида (500 йен с человека)
Правилом хорошего тона считается оплата обеда гида, но не принципиально
Возможна корректировка программы по вашим пожеланиям
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 12 туристов
Добрый день, уважаемые путешественники! Меня зовут Татьяна. Я «старожил», живу в пригороде Токио с 1998 года. Отучившись в японском университете, работала переводчиком в крупной компании. Сейчас провожу экскурсии по Токио, читать дальше
Йокогаме и другим популярным туристическим направлениям. Мои сильные стороны — глубокое знание культуры и истории Японии, понимание своеобразного менталитета жителей этой страны (поделюсь множеством интересных фактов о том, какие они, японцы) а также въевшееся в меня «омотэнаси» — японское гостеприимство, желание непременно угодить, удивить и порадовать гостей.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Т
Татьяна
1 авг 2024
Гуляли по Токио с Татьяной по плану этой экскурсии. Татьяна гибко подошла к составу и последовательности локаций, учитывая погоду (было очень жарко) и уже увиденные нами точки. Мы сбавили темп читать дальше
и больше отдыхали, наслаждаясь видами. Фишка с посещением столовой для чиновников очень привлекает, точно бы сами не пробрались, там выпили в буфете столовой кофе с видом на город. Разбираться в Токио самостоятельно возможно и это даже интересно, но когда с тобой гид, можно расслабиться, смотреть по сторонам, а не на карту навигации в метро и задавать вопросы про реальную жизнь в Японии. Фото с экскурсии прикрепляю.