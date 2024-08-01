Токио - это город контрастов, где современность соседствует с древними традициями.Экскурсия «Многоликий Токио» предлагает уникальную возможность увидеть разные грани этого мегаполиса.Прогулка по району Синдзюку, посещение синтоистского храма, знакомство с молодежной

культурой в Харадзюку и легендарный перекрёсток Сибуя - это лишь часть программы. Узнайте больше о истории и культуре Токио, посетив императорский дворец и квартал Гиндза. Индивидуальный подход и возможность корректировки маршрута сделают ваше путешествие незабываемым

Описание экскурсии

Сначала мы оценим контрасты района Синдзюку:

прогуляемся по западной части — с широкими проспектами, небоскрёбами, армией трудолюбивых чиновников в деловых костюмах и галстуках

поднимемся на обзорную площадку высотного здания Токийского правительства, заглянем в столовую, где обедают муниципальные служащие

отправимся в восточную часть Синдзюку и соприкоснемся с «тёмной» стороной города: увидим ретро-улочку, пристанище трейдеров чёрного рынка конца 40-х годов, известный на всю страну увеселительный квартал (район красных фонарей), нетронутый модернизацией район с крошечными барами и клубами в бывших борделях

Затем мы посетим синтоистский храм, в котором живёт дух великого реформатора императора Мэйдзи. Я расскажу вам не только про те изменения, которые произошли в эпоху Мэйдзи, но и про личность императора, чуждую всем тем переменам, которые творились от его имени. Храм окружён оазисом деревьев и растений, находясь в котором вы забудете, что это центр мегаполиса.

Следующий пункт — место тусовок молодёжи в районе Харадзюку. Посмотрим на современных тинейджеров, продающиеся костюмы для косплея и попробуем модные сладости.

Район Сибуя с самым загруженным перекрёстком — куда без него!

Станция Токио: прогуляемся к императорскому дворцу, посмотрим на ров, крепостные стены и мосты. С меня рассказы о возникновении государства, основании и развитии Токио, семье монарха

Если останутся силы и желание, мы доберёмся до квартала Гиндза — «места, где раньше деньги делали, а теперь их тратят». Это образцовый район в европейском стиле, модный торговый центр, в котором сосредоточились бутики самых известных мировых брендов. Я расскажу вам про главные здания на Гиндзе, и мы зайдём в некоторые из них.

Организационные детали