Наталья В. проводит ещё 2 экскурсии

Экскурсия на весь день с 8:00 до 19:00

В 10:30 утра (примерно)-прибываем в Долину Гейзеров-Овакудани-гуляем и любуемся панорамой

На канатной дороге отправляемся до станции Тогендай, где берем прогулку 👣 на кораблике по озеру и после посетим Храм Девятиглавого Дракона

После того, как сойдём с кораблика, можно будет устроить легкий ланч, там продают неплохие наборы

Музей Скульптур на открытом воздухе “Open Air Museum” Пикассо

И/Или

Музей Венецианского Стекла ( по выбору и Вашему желанию)

Можно также отправится в онсены-натуральные горячие источники для улучшения Вашего самочувствия и повышения иммунитета, расположенные в разных точках вулканической горной долины