Наталья В. проводит ещё 2 экскурсии

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Поездка в Хаконе из Токио

Наталья В.
Наталья В. – Гид из Токио
Поездка в Хаконе из Токио
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Поездка в Хаконе из Токио
Поездка в Хаконе из Токио
Экскурсия на весь день с 8:00 до 19:00
В 10:30 утра (примерно)-прибываем в Долину Гейзеров-Овакудани-гуляем и любуемся панорамой
На канатной дороге отправляемся до станции Тогендай, где берем прогулку 👣 на кораблике по озеру и после посетим Храм Девятиглавого Дракона
После того, как сойдём с кораблика, можно будет устроить легкий ланч, там продают неплохие наборы
Музей Скульптур на открытом воздухе “Open Air Museum” Пикассо
И/Или
Музей Венецианского Стекла ( по выбору и Вашему желанию)
Можно также отправится в онсены-натуральные горячие источники для улучшения Вашего самочувствия и повышения иммунитета, расположенные в разных точках вулканической горной долины
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • трансфер
  • личные расходы
  • питание
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Поездка в Хаконе из Токио
Поездка в Хаконе из Токио
Поездка в Хаконе из Токио
Поездка в Хаконе из Токио

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья В.
Наталья В.
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