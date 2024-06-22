Экскурсии от вашего отеля в Токио

Найдено 14 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Токио на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Токио за четыре часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
31 отзыв
Токио за четыре часа: от исторических мест до футуристических видов
Знакомство с Токио: исторические уголки и современные достопримечательности в одной прогулке
Начало: У вашего отеля
14 июля в 08:00
15 июля в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Токио за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
52 отзыва
Влюбиться в Токио за один день: уникальный маршрут с гидом
Погрузитесь в атмосферу Токио: от древних храмов Асакусы до шикарного Гиндзы с личным гидом
Начало: На ресепшн вашего отеля
9 авг в 10:00
10 авг в 10:00
380 за всё до 6 чел.
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Большая прогулка по Токио: путешествие по ярким районам
Погрузитесь в атмосферу Токио: от Императорского дворца до острова Одайба с эксклюзивным гидом
Начало: В Холле вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июля в 10:00
300 за всё до 10 чел.
Из Токио - в национальный парк Хаконе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Путешествие из Токио в парк Хаконе: Гора Фудзи и долина гейзеров
Вас ждет незабываемое путешествие в Хаконе с личным гидом: от горы Фудзи до долины гейзеров
Начало: В холле вашего отеля
9 июля в 08:00
12 июля в 08:00
600 за всё до 5 чел.
Атмосферный и динамичный Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Атмосферный и динамичный Токио: индивидуальная экскурсия
Первые дни в Токио? Узнайте больше о городе, его истории и культуре. Практические советы, интересные места и дружеская прогулка по центру
Начало: Ваш отель
18 авг в 10:00
19 авг в 10:00
280 за всё до 5 чел.
Токийский калейдоскоп
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Токийский калейдоскоп: погружение в культуру и традиции
Познайте гармонию современности и традиций Токио, отведайте уникальные японские лакомства и искусство шопинга
Начало: У вашего отеля
9 авг в 10:00
10 авг в 10:00
380 за всё до 6 чел.
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Погрузитесь в атмосферу японской чайной культуры, надев традиционный костюм сборщика чая. Уникальная возможность посетить плантации и насладиться видами
Начало: Один из четырёх вокзалов Ценирального Токио (Tokyo...
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
414 за всё до 3 чел.
Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Кавагоэ - релакс для души и тела: уникальная экскурсия из Токио
Путешествие в сердце старинной Японии: уникальные храмы, аутентичные магазины и расслабление в онсене
Начало: У вашего отеля или у станций Kawagoeshi и Honkawag...
18 авг в 11:00
19 авг в 11:00
280 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Знакомьтесь, Токио: центр, Асакуса и Сибуя в одном маршруте
Приглашаем на экскурсию «Знакомьтесь, Токио» - путешествие по ярким уголкам и историческим местам, полное впечатлений и открытий
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
370 за всё до 8 чел.
Золотой маршрут по Токио
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Эксклюзивный тур Золотой маршрут: путешествие по иконам Токио
Погрузитесь в атмосферу Токио: от Императорского дворца до острова Одайба, каждый шаг - открытие
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$365 за всё до 6 чел.
Поездка в Никко из Токио
Индивидуальная
11 часов
Поездка в Никко из Токио
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$420 за всё до 6 чел.
Поездка в Хаконе из Токио
Индивидуальная
11 часов
Поездка в Хаконе из Токио
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$420 за всё до 6 чел.
Прошлое и будущее Токио: стремление к традициям и модернизации
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Прошлое и будущее Токио: стремление к традициям и модернизации
Погрузиться в многогранную культуру города и почувствовать дух гармоничного контраста
Начало: В холле вашего отеля
3 июля в 10:30
4 июля в 10:30
380 за всё до 6 чел.
Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца в средневековой Японии
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца в средневековой Японии
Узнать о жизни мореплавателя, подняться на вершину вулкана и попробовать традиционные блюда
Начало: В Токио, в лобби вашего отеля
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
270 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aliya
    22 июня 2024
    Знакомьтесь, Токио
    Хочу поблагодарить нашего шикарного гида за такую замечательную экскурсию! Показала нам за один день почти весь Токио и влюбила нас
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    в него еще больше. Наталья очень приятный человек и профессионально относится к своему делу. У нас остались только самые позитивные впечатления после экскурсии! Спасибо большое за это Наталье еще раз. Обязательно берите эту экскурсию!

  • А
    Александра
    19 июня 2024
    Атмосферный и динамичный Токио
    Спасибо Татьяне за очень интересную и легкую в восприятии экскурсию) время пролетело незаметно, посетили неизбитые места, куда вряд ли мы добрались сами. Прикольная кафешка для ребенка (сын в восторге), классные локации, интересные рассказы. Мы в восторге!!! Категорически рекомендую 🔥
    Спасибо Татьяне за очень интересную и легкую в восприятии экскурсию) время пролетело незаметно, посетили неизбитые местаСпасибо Татьяне за очень интересную и легкую в восприятии экскурсию) время пролетело незаметно, посетили неизбитые местаСпасибо Татьяне за очень интересную и легкую в восприятии экскурсию) время пролетело незаметно, посетили неизбитые местаСпасибо Татьяне за очень интересную и легкую в восприятии экскурсию) время пролетело незаметно, посетили неизбитые местаСпасибо Татьяне за очень интересную и легкую в восприятии экскурсию) время пролетело незаметно, посетили неизбитые местаСпасибо Татьяне за очень интересную и легкую в восприятии экскурсию) время пролетело незаметно, посетили неизбитые местаСпасибо Татьяне за очень интересную и легкую в восприятии экскурсию) время пролетело незаметно, посетили неизбитые местаСпасибо Татьяне за очень интересную и легкую в восприятии экскурсию) время пролетело незаметно, посетили неизбитые местаСпасибо Татьяне за очень интересную и легкую в восприятии экскурсию) время пролетело незаметно, посетили неизбитые местаСпасибо Татьяне за очень интересную и легкую в восприятии экскурсию) время пролетело незаметно, посетили неизбитые места
  • V
    Varvara
    25 мая 2024
    Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
    Очень понравилась экскурсия в Кавагоэ - небольшой город недалеко от Токио. Здесь сохранились старинные здания, колокольня, которые выглядят так же,
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    как 300 лет назад. Есть такие жемчужины, как храм Кита-Ин и замок сёгуната, и их можно спокойно осмотреть - туристов совсем немного (в сравнении с Токио и Киото). Большое спасибо нашим гидам - Татьяне и Роме. Маршрут составлен очень удобно. Татьяна и Рома многое рассказали об истории и традициях. Было интересно узнать и о жизни современных японцев. Поскольку Рома вырос в Японии, он мог подробно ответить на любые наши вопросы о самых разных сферах - учёбе, работе, религии, традициях. Благодаря Роме удалось также пообщаться с мастером, изготавливающим традиционные японские ножи (общение проходило на японском языке))) С удовольствием рекомендуем экскурсию в Кавагоэ!

  • О
    Оксана
    25 мая 2024
    Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
    Ребята, кто ещё сомневается в выборе гида, вам сюда! Татьяна и Рома, а они должны быть обязательно вместе в день
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    экскурсии😉 это важно) расскроют в тандеме картину японского мира. Жизнь в Токио со стороны экспата и гражданина Японии в одном позновательном путешествии по загадочной и удивительной столице самураев… или не самураев) Точнее вам расскажут на экскурсии. Очень рекомендую! Ещё, хочу выразить отдельную благодарность Тане и Роме за помощь моим друзьям 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 с транспортировкой в госпиталь парня, который очень нуждался в помощи и оказался один в такой сложеой ситуации. Таня с Ромой сразу откликнулись ❤️❤️ Спасибо!!!

  • М
    Михаил
    13 мая 2024
    Влюбиться в Токио за один день
    Отличная экскурсия, все было просто, понятно и очень интересно Рекомендую
  • П
    Павел
    11 мая 2024
    Атмосферный и динамичный Токио
    Татьяна - отличный гид, очень интересно и динамично провели тур. Отдельное спасибо Роману за молодежный взгляд на японскую жизнь и культуру!
  • А
    Алексанлр
    8 мая 2024
    Атмосферный и динамичный Токио
    Спасибо Татьяне и Роману за интересный маршрут, познавательную экскурсию! Обязательно приедем еще!!!))
    Спасибо Татьяне и Роману за интересный маршрут, познавательную экскурсию! Обязательно приедем еще!!!))
  • Г
    Галина Михийловна
    6 мая 2024
    Влюбиться в Токио за один день
    Доброго времени суток! Спасибо за прекрасную экскурсию по Токио, очень понравилось, узнали много интересного о стране, о городе, о культуре. Рекомендуем экскурсию! Спасибо Ирина большое!
    Доброго времени суток! Спасибо за прекрасную экскурсию по Токио, очень понравилось, узнали много интересного о стране
  • В
    Вадим
    2 мая 2024
    Из Токио - в национальный парк Хаконе
    Отлично! Спасибо!
  • В
    Вадим
    2 мая 2024
    Знакомьтесь, Токио
    Отлично, с погодой не повезло, но эрудиция и мастерство гида сделали свое дело

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «От вашего отеля»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Токио за четыре часа
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  3. Большая прогулка по Токио: увидеть главное
  4. Из Токио - в национальный парк Хаконе
  5. Атмосферный и динамичный Токио
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  2. Набережная
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Сколько стоит экскурсия по Токио в июле 2024
Сейчас в Токио в категории "От вашего отеля" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 180 до 600. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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