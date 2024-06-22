1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Токио за четыре часа: от исторических мест до футуристических видов
Знакомство с Токио: исторические уголки и современные достопримечательности в одной прогулке
Начало: У вашего отеля
14 июля в 08:00
15 июля в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Токио за один день: уникальный маршрут с гидом
Погрузитесь в атмосферу Токио: от древних храмов Асакусы до шикарного Гиндзы с личным гидом
Начало: На ресепшн вашего отеля
9 авг в 10:00
10 авг в 10:00
€380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Большая прогулка по Токио: путешествие по ярким районам
Погрузитесь в атмосферу Токио: от Императорского дворца до острова Одайба с эксклюзивным гидом
Начало: В Холле вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июля в 10:00
€300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Токио в парк Хаконе: Гора Фудзи и долина гейзеров
Вас ждет незабываемое путешествие в Хаконе с личным гидом: от горы Фудзи до долины гейзеров
Начало: В холле вашего отеля
9 июля в 08:00
12 июля в 08:00
€600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Атмосферный и динамичный Токио: индивидуальная экскурсия
Первые дни в Токио? Узнайте больше о городе, его истории и культуре. Практические советы, интересные места и дружеская прогулка по центру
Начало: Ваш отель
18 авг в 10:00
19 авг в 10:00
€280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Токийский калейдоскоп: погружение в культуру и традиции
Познайте гармонию современности и традиций Токио, отведайте уникальные японские лакомства и искусство шопинга
Начало: У вашего отеля
9 авг в 10:00
10 авг в 10:00
€380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Погрузитесь в атмосферу японской чайной культуры, надев традиционный костюм сборщика чая. Уникальная возможность посетить плантации и насладиться видами
Начало: Один из четырёх вокзалов Ценирального Токио (Tokyo...
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
€414 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Кавагоэ - релакс для души и тела: уникальная экскурсия из Токио
Путешествие в сердце старинной Японии: уникальные храмы, аутентичные магазины и расслабление в онсене
Начало: У вашего отеля или у станций Kawagoeshi и Honkawag...
18 авг в 11:00
19 авг в 11:00
€280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомьтесь, Токио: центр, Асакуса и Сибуя в одном маршруте
Приглашаем на экскурсию «Знакомьтесь, Токио» - путешествие по ярким уголкам и историческим местам, полное впечатлений и открытий
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
€370 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный тур Золотой маршрут: путешествие по иконам Токио
Погрузитесь в атмосферу Токио: от Императорского дворца до острова Одайба, каждый шаг - открытие
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$365 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Поездка в Никко из Токио
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$420 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Поездка в Хаконе из Токио
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$420 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Прошлое и будущее Токио: стремление к традициям и модернизации
Погрузиться в многогранную культуру города и почувствовать дух гармоничного контраста
Начало: В холле вашего отеля
3 июля в 10:30
4 июля в 10:30
€380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца в средневековой Японии
Узнать о жизни мореплавателя, подняться на вершину вулкана и попробовать традиционные блюда
Начало: В Токио, в лобби вашего отеля
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
€270 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAliya22 июня 2024Хочу поблагодарить нашего шикарного гида за такую замечательную экскурсию! Показала нам за один день почти весь Токио и влюбила нас
- ААлександра19 июня 2024Спасибо Татьяне за очень интересную и легкую в восприятии экскурсию) время пролетело незаметно, посетили неизбитые места, куда вряд ли мы добрались сами. Прикольная кафешка для ребенка (сын в восторге), классные локации, интересные рассказы. Мы в восторге!!! Категорически рекомендую 🔥
- VVarvara25 мая 2024Очень понравилась экскурсия в Кавагоэ - небольшой город недалеко от Токио. Здесь сохранились старинные здания, колокольня, которые выглядят так же,
- ООксана25 мая 2024Ребята, кто ещё сомневается в выборе гида, вам сюда! Татьяна и Рома, а они должны быть обязательно вместе в день
- ММихаил13 мая 2024Отличная экскурсия, все было просто, понятно и очень интересно Рекомендую
- ППавел11 мая 2024Татьяна - отличный гид, очень интересно и динамично провели тур. Отдельное спасибо Роману за молодежный взгляд на японскую жизнь и культуру!
- ААлексанлр8 мая 2024Спасибо Татьяне и Роману за интересный маршрут, познавательную экскурсию! Обязательно приедем еще!!!))
- ГГалина Михийловна6 мая 2024Доброго времени суток! Спасибо за прекрасную экскурсию по Токио, очень понравилось, узнали много интересного о стране, о городе, о культуре. Рекомендуем экскурсию! Спасибо Ирина большое!
- ВВадим2 мая 2024Отлично! Спасибо!
- ВВадим2 мая 2024Отлично, с погодой не повезло, но эрудиция и мастерство гида сделали свое дело
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «От вашего отеля»
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