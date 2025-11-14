Энергия Городской Жизни. Поиск Идентичности. Одиночество в Толпе. Ночные Авантюры. Мифические Элементы. Достопримечательности Токио через творчество произведений Харуки Мураками.
Нитка нашего маршрута будет выглядеть следующим образом – район Роппонги – станция Сибуя – парк Ёёги – район Харадзюку – район Синдзюку.
Нитка нашего маршрута будет выглядеть следующим образом – район Роппонги – станция Сибуя – парк Ёёги – район Харадзюку – район Синдзюку.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииПриглашаем вас на тематическую прогулку по Токио, вдохновлённую атмосферой произведений Харуки Мураками. Этот маршрут создан для тех, кто хочет взглянуть на мегаполис с другого, более философского и художественного ракурса. Мы начнём с района Роппонги — символа глобального Токио, где небоскрёбы соседствуют с музеями современного искусства. Далее окажемся на станции Сибуя, где мимоходом пересекаются сотни судеб — как в сюжетах Мураками. Прогулка по парку Ёёги наполнит день спокойствием, уличной музыкой и ускользающей лирикой, знакомой поклонникам писателя. Харадзюку удивит эксцентричностью и темами поиска себя. А Синдзюку и его неоновый хаос дадут почувствовать одиночество среди толпы. Финалом станет Золотой Гай — лабиринт баров и узких улочек, где, возможно, за соседним столиком кто-то уже пишет свой роман. Этот маршрут — не только о Токио, но и о внутреннем путешествии сквозь его улицы и смыслы.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Роппонги, Станция метро · префектура Токио, Столичная скоростная дорога 3 линия Сибуя
Завершение: Синдзюку
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Токио
Похожие экскурсии из Токио
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по знаковым местам яркого Токио
Узнать Токио - старинный и ультрасовременный, удивительный и своеобразный
Начало: На станции Гиндза
14 ноя в 11:00
16 ноя в 11:00
$345 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Токио: от истории до современности
Завораживающее путешествие по Токио, где каждый район расскажет свою уникальную историю и покажет неповторимую культуру
Начало: Отель путешественников, Токио
2 дек в 09:00
3 дек в 09:00
$400 за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Токио: Сибуя и легендарный Хатико
Погрузитесь в уникальную атмосферу Токио, узнав о его истории и культуре. Исследуйте ключевые достопримечательности столицы Японии
Начало: У южного выхода станции Shibuya
Расписание: во вторник в 10:00
2 дек в 10:00
9 дек в 10:00
$129 за человека