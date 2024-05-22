1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Очарование Старого Токио
Погулять по аутентичному району Бункё с традиционными домами, древними храмами и колоритной жизнью
Начало: У метро Ниппори
Завтра в 12:00
3 июля в 12:00
€105 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Секретные места делового Токио: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир делового Токио, где небоскрёбы и уютные уголки гармонично сочетаются. Узнайте о планах реконструкции и загадайте желание в храме
Начало: Станция метро TORANOMON HILLS
3 июля в 18:30
4 июля в 08:00
от €188 за всё до 6 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Императорскому дворцу Токио: история и сады
Погрузитесь в мир японских традиций с увлекательной аудиоэкскурсией по Императорскому дворцу в Токио
Начало: У ст. метро Takebashi
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€10 за человека
Индивидуальная
4 часа
Самые-самые места Токио
Посетить самые знаменитые районы японской столицы и оценить их достопримечательности
Начало: У метро Цукидзи
6 июля в 09:00
13 июля в 09:00
€193 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шопинг в Токио: только японские бренды
Погрузиться в мир моды Страны восходящего солнца и побывать в магазинах, которые не на виду
Начало: У станции метро «Омотэсандо»
5 июля в 12:00
6 июля в 12:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария22 мая 2024Все отлично, отдельное спасибо за гибкость в организации маршрута и за встречу в гостинице.
- ВВиктория1 мая 2024Отлично провели время, также Надежда помогла нам разобраться в вопросе с передвижениями на метро, очень признательны.
- ЛЛюдмила1 мая 2024Были на экскурсии с Анастасией, очень понравилась и программа и стиль изложения материала, в большинство мест мы сами бы никогда
- ИИлья26 марта 2024Ставлю 4 только из-за своего ожидания. Дело в том, что мы с женой хотели прийти на экскурсию, а попали на
- ЮЮлия17 марта 2024Очень понравилось! Совершенно необычный подход и рассказ мы услышали от Анастасии. Действительно по новому узнали о Токио, от начальной стадии
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «От метро»
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