Экскурсии от метро в Токио

Найдено 5 экскурсий в категории «От метро» в Токио на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Очарование Старого Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Очарование Старого Токио
Погулять по аутентичному району Бункё с традиционными домами, древними храмами и колоритной жизнью
Начало: У метро Ниппори
Завтра в 12:00
3 июля в 12:00
105 за всё до 4 чел.
Секретные места делового Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Секретные места делового Токио: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир делового Токио, где небоскрёбы и уютные уголки гармонично сочетаются. Узнайте о планах реконструкции и загадайте желание в храме
Начало: Станция метро TORANOMON HILLS
3 июля в 18:30
4 июля в 08:00
от 188 за всё до 6 чел.
Аудиоэкскурсия вокруг Императорского дворца
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Императорскому дворцу Токио: история и сады
Погрузитесь в мир японских традиций с увлекательной аудиоэкскурсией по Императорскому дворцу в Токио
Начало: У ст. метро Takebashi
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 за человека
Самые-самые места Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Самые-самые места Токио
Посетить самые знаменитые районы японской столицы и оценить их достопримечательности
Начало: У метро Цукидзи
6 июля в 09:00
13 июля в 09:00
193 за всё до 4 чел.
Шопинг в Токио: только японские бренды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Шопинг в Токио: только японские бренды
Погрузиться в мир моды Страны восходящего солнца и побывать в магазинах, которые не на виду
Начало: У станции метро «Омотэсандо»
5 июля в 12:00
6 июля в 12:00
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    22 мая 2024
    Очарование Старого Токио
    Все отлично, отдельное спасибо за гибкость в организации маршрута и за встречу в гостинице.
  • В
    Виктория
    1 мая 2024
    Очарование Старого Токио
    Отлично провели время, также Надежда помогла нам разобраться в вопросе с передвижениями на метро, очень признательны.
  • Л
    Людмила
    1 мая 2024
    Секретные места делового Токио
    Были на экскурсии с Анастасией, очень понравилась и программа и стиль изложения материала, в большинство мест мы сами бы никогда
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    не заглянули. Это взгляд токийца на городскую среду, сам район - это кусочек города будущего. Замечательный, умный рассказ на маршруте, Анастасия отвечала на все интересующие нас вопросы и по другим темам.

  • И
    Илья
    26 марта 2024
    Очарование Старого Токио
    Ставлю 4 только из-за своего ожидания. Дело в том, что мы с женой хотели прийти на экскурсию, а попали на
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    прогулку с перечислением некоторых фактов. Непосредственно для экскурсии не хватает глубины познания материала и города. Формат прогулки тоже очень хорош, когда на это есть запрос. Мы же хотели узнать больше, а тут, видимо, самим придётся изучать википедию или другие источники. Несмотря на это, выражаем благодарность Надежде, что показала нам немного другой Токио.

  • Ю
    Юлия
    17 марта 2024
    Секретные места делового Токио
    Очень понравилось! Совершенно необычный подход и рассказ мы услышали от Анастасии. Действительно по новому узнали о Токио, от начальной стадии
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    строительства города до почти фантазийного будущего. И за счет интересных мест, у нас была отличная прогулка. И парковый, и офисный и жилой районы, всё расположено в зоне прогулки по городским улицам и аллеям. Мы гуляли и обошлись без общественного транспорта и такси. Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «От метро»

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  3. Аудиоэкскурсия вокруг Императорского дворца
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  5. Шопинг в Токио: только японские бренды
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Рыбный Рынок
Сколько стоит экскурсия по Токио в июле 2024
Сейчас в Токио в категории "От метро" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 10 до 200. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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