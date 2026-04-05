Как и чем север Токио отличается от остальных районов, в чём таится его притягательность? Чтобы понять это, окунёмся в атмосферу традиционной Японии: от многолюдной улицы Амейоко до торговой улочки Янака Гинза. Именно здесь вы разберётесь, чем японцы отличаются от любого другого народа в Азии, и понаблюдаете за их повседневной жизнью.

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Описание экскурсии

Улица Амейоко — шумная и многолюдная. В период Эдо сюда приезжали за сладостями амэ, а в послевоенные годы на чёрном рынке торговали американскими товарами. Про прошлое и настоящее Амейоко обязательно поговорим.

Синтоистское святилище Тосёгу, чудом уцелевшего после бомбёжек, пожаров и землетрясений. Наш путь сюда лежит через рощи сакуры парка Уэно. Взглянем на образец храмового зодчества эпохи Эдо и обсудим, почему в храме поклоняются душе сёгуна Токугава Иэясу.

Старинное кладбище Янака. Мы пройдём через знаковое кладбище, где нашли свой последний покой выдающиеся деятели страны. Среди них последний сегун Токугава Ёсинобу и Николай Японский — человек, причисленный к лику святых. Его наследие — Японская Православная Церковь и красивейший собор в сердце Токио.

Торговая улица Янака Гинза — совсем не похожая на Синдзюку/Сибуя, более расслабленная, тихая, старинная, традиционная. Среди местных магазинчиков вы ощутите атмосферу Токио 50-х годов и обнаружите много интересных сувениров.

Организационные детали