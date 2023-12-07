Открыть новую грань Токио в переплетении старых улочек, на кладбище Янака и в святилище Тосёгу
Именно здесь вы разберётесь, чем японцы отличаются от любого другого народа в Азии и понаблюдаете за их повседневной жизнью.
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Описание
Что вас ожидает
Улица Амейоко — шумная и многолюдная. В период Эдо сюда приезжали за сладостями амэ, а в послевоенные годы на чёрном рынке торговали американскими товарами. Про прошлое и настоящее Амейоко обязательно поговорим.
Синтоистское святилище Тосёгу, чудом уцелевшего после бомбежек, пожаров и землетрясений. Наш путь сюда лежит через рощи сакуры парка Уэно. Взглянем на образец храмового зодчества эпохи Эдо и обсудим, почему в храме поклоняются душе сёгуна Токугава Иэясу.
Старинное кладбище Янака. Мы пройдём через знаковое кладбище, где нашли свой последний покой выдающиеся деятели страны. Среди них последний сегун Токугава Ёсинобу и Николай Японский — человек, причисленный к лику святых. Его наследие — Японская Православная Церковь и красивейший собор в сердце Токио.
Торговая улица Янака Гинза — совсем не похожая на Синдзюку/Сибуя, более расслабленная, тихая, старинная, традиционная. Среди местных магазинчиков вы ощутите атмосферу Токио 50-х годов и обнаружите много интересных сувениров.
Организационные детали
- Экскурсия начинается у станции Уэно и заканчивается на Янака гинза
- Дополнительно оплачивается вход в храм — 500 йен (3 €) с человека (билет гиду покупают путешественники)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции Ueno выход park Ueno
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.