Открыть новую грань Токио в переплетении старых улочек, на кладбище Янака и в святилище Тосёгу
Как и чем север Токио отличается от остальных районов, в чём таится его притягательность? Чтобы понять это, окунёмся в атмосферу традиционной Японии: от многолюдной улицы Амейоко до торговой улочки Янака Гинза.
Именно здесь вы разберётесь, чем японцы отличаются от любого другого народа в Азии, и понаблюдаете за их повседневной жизнью.
Улица Амейоко — шумная и многолюдная. В период Эдо сюда приезжали за сладостями амэ, а в послевоенные годы на чёрном рынке торговали американскими товарами. Про прошлое и настоящее Амейоко обязательно поговорим.
Синтоистское святилище Тосёгу, чудом уцелевшего после бомбёжек, пожаров и землетрясений. Наш путь сюда лежит через рощи сакуры парка Уэно. Взглянем на образец храмового зодчества эпохи Эдо и обсудим, почему в храме поклоняются душе сёгуна Токугава Иэясу.
Старинное кладбище Янака. Мы пройдём через знаковое кладбище, где нашли свой последний покой выдающиеся деятели страны. Среди них последний сегун Токугава Ёсинобу и Николай Японский — человек, причисленный к лику святых. Его наследие — Японская Православная Церковь и красивейший собор в сердце Токио.
Торговая улица Янака Гинза — совсем не похожая на Синдзюку/Сибуя, более расслабленная, тихая, старинная, традиционная. Среди местных магазинчиков вы ощутите атмосферу Токио 50-х годов и обнаружите много интересных сувениров.
Организационные детали
Экскурсия начинается у станции Уэно и заканчивается на Янака гинза. По запросу можем начать от вашего отеля
Начать экскурсию можно в 10:00 или в 14:00
Дополнительно оплачивается вход в храм — 500 йен ($4) с человека (билет гиду покупают путешественники)
Оплата оставшейся суммы производится наличными в йенах по курсу на день экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аэлита — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1247 туристов
Я лицензированный гид. Проходила обучение в Японии, имею сертификат гида, выданный Японской Федерацией Сертификации гидов. Сертифицированным гидам вход в музеи, на выставки и мероприятия бесплатный, поэтому со мной вы экономите читать дальшеуменьшить
на билетах для гида.
Живу в Японии с 2008 года, замужем за японцем. Провожу экскурсии по всей Японии, не только по Токио. Очень люблю эту страну за уникальную историю, мягкий климат, горы, прекрасный чистый пляж, вкусную кухню и древнюю архитектуру.
С удовольствием поделюсь местными легендами и покажу не только популярные туристические места, но и интересные локальные достопримечательности, о которых мало кто знает.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Антон
Хотим сказать большое спасибо Аэлите. Она провела нам 2 экскурсии (восточный и западный Токио). Аэлита хорошо подготовлена к проведению экскурсии: знает материал, демонстрирует исторические факты на картинках, выдает аудиоаппаратуру. Рекомендуем в качестве гида по Токио.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Это была наша четвёртая экскурсия с Аэлитой) мы уже знали, что будут интересный рассказ и локации)😍 мы отправились к Рёгоку Сумо Холлу и поговорили про борцов сумо. Потом приняли участие читать дальшеуменьшить
в церемонии в храме Фукагава Фудо-до (там горел настоящий огонь, и можно было передать свою сумку для того, чтобы её поднесли к этому огню). Далее мы дошли до улицы Каппабаси, где продаётся всё, связанное с посудой. Прошлись по району Асакусы и посетили Храм Сэнсо-дзи (самый старый буддийским храм на территории Токио). Аэлита рассказала нам, что ещё можно самостоятельно посетить до конца дня, что мы с удовольствием и сделали. Хотим сказать гиду большое спасибо 💞
Вам был полезен этот отзыв?
Оксана
Экскурсия отличная! Это совсем другой Токио! Дома, улочки, атмосфера - все очень интересное и впечатляющее. И конечно супер замечательный экскурсовод! Аэлита провела нас таким интересным маршрутом - очень понравилось. На читать дальшеуменьшить
100% рекомендую эту экскурсию для всестороннего изучения Токио. Мы были в Токио 7 дней - ежедневно на разных экскурсиях и у разных гидов и путешественникам хочу дать один совет - берите экскурсии у гидов с опытом, с большим количеством предложений, посещений и отзывов. Аэлита - по моему мнению один из лучших экскурсоводов по Токио. Спасибо ей большое!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Антон
Интересный маршрут и рассказ. Совсем другой Токио. Спасибо нашему гиду Аэлите.
Вам был полезен этот отзыв?
I
Igor
Всё прошло на высоком уровне, включая экскурсовода и места. Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Токио
Похожие экскурсии на «Главное о северном Токио за 3 часа»