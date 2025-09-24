Хотите освоить искусство приготовления чая матча? На чайной церемонии Ocharu в Токио можно не только насладиться уникальными сортами чая, но и научиться взбивать матча под руководством опытного мастера. Начните с вакоча и гёкуро, попробуйте сладости вагаси и завершите генмайча. В завершение получите сертификат и фото на память. Экскурсия не подходит для людей на инвалидных колясках

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода в Токио наиболее комфортная. В летние месяцы (июнь-август) может быть жарко и влажно, но мероприятие проходит в помещении, что позволяет насладиться церемонией в любое время года. Зимой (декабрь-февраль) также можно посетить церемонию, наслаждаясь уютной атмосферой.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.