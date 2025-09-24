Хотите освоить искусство приготовления чая матча? На чайной церемонии Ocharu в Токио можно не только насладиться уникальными сортами чая, но и научиться взбивать матча под руководством опытного мастера. Начните с вакоча и гёкуро, попробуйте сладости вагаси и завершите генмайча. В завершение получите сертификат и фото на память. Экскурсия не подходит для людей на инвалидных колясках
5 причин купить эту экскурсию
- 🍵 Уникальный опыт японской чайной церемонии
- 📜 Сертификат на память
- 🎎 Погружение в культуру Японии
- 🍰 Дегустация традиционных сладостей
- 👨🏫 Обучение от опытного мастера
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода в Токио наиболее комфортная. В летние месяцы (июнь-август) может быть жарко и влажно, но мероприятие проходит в помещении, что позволяет насладиться церемонией в любое время года. Зимой (декабрь-февраль) также можно посетить церемонию, наслаждаясь уютной атмосферой.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Токийский университет
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Окунитесь в сердце японских традиций на чайной церемонии Ocharu, прямо напротив Токийского университета. Это больше, чем просто чайная церемония — это яркое путешествие по богатой чайной культуре Японии. Начните с освежающей чашки вакоча, уникального японского чёрного чая из Сидзуоки, в сочетании с восхитительным чайным пирожным. Этот чай с фруктовыми и цветочными нотками создаёт настроение для предстоящего путешествия. Затем понаблюдайте, как мастер заваривает гёкуро сенча, зелёный чай высшего сорта. Попробуйте чайные листья и насладитесь сезонными сладостями вагаси от «Оугия», известного кондитера, который создаёт эти лакомства на протяжении нескольких поколений. Затем вы сможете самостоятельно взбить матча под руководством опытного чайного мастера. Используя традиционные инструменты, вы приготовите и насладитесь матча, который соединит вас с многовековой японской чайной культурой. Завершите своё путешествие чашкой успокаивающего генмайча, смеси сенча и жареного риса из префектуры Ниигата, которая станет приятным завершением вашего чайного путешествия. Перед отъездом вы получите сертификат и групповую фотографию на память о своём погружении в чайную культуру Японии. Важная информация:
Экскурсия не подходит для людей на инвалидных колясках.
Согласно расписанию.
Ответы на вопросы
Что включено
- Приветственный чай и пирожные
- Дегустация гёкуро сэнтя и сезонные вагаси (японские сладости)
- Сеанс приготовления матча
- Чашка гэнмайтя, смеси сэнтя и жареного риса
- Доступ в комнату для чайной церемонии
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
PQ75+3P9 Бункё, Токио, Япония
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Экскурсия не подходит для людей на инвалидных колясках
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Darya
24 сен 2025
Входит в следующие категории Токио
Похожие экскурсии из Токио
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия «Очарование южного Токио»: культура и история
Погрузитесь в мир японской культуры, посетив уникальные храмы, сады и знаковые места Токио
Начало: На станции Синагава
25 ноя в 09:00
26 ноя в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Храм Мэйдзи Дзингу в Токио: история, синтоизм и культурное наследие
Погрузитесь в уникальный мир японской духовности и культуры, посетив величественный храм Мэйдзи Дзингу
Начало: Станция Harajuku
21 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
$49 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Район Янесен - уголок Старого Токио
Исследовать колоритный квартал с традиционной японской атмосферой
Завтра в 11:00
21 ноя в 11:00
€300 за всё до 5 чел.