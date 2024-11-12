Mila проводит ещё 6 экскурсий

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Поиск идеального сувенира: традиционные ремесла Японии

Найдите идеальный сувенир в Токио с помощью индивидуальной экскурсии по традиционным ремеслам Японии. Узнайте больше о культуре и истории через изделия мастеров
Поиск идеального сувенира в Токио может быть утомительным.

Индивидуальная экскурсия по традиционным ремеслам Японии поможет минимизировать затраты времени и сил.

Путешественники получат представление о разных ремеслах Японии и прочувствуют страну через творения
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ее ремесленников.

В процессе посещения магазинов-галерей вы лучше определите, что подойдет вашим близким, а гид поможет с переводом и выбором.

Варианты сувениров включают керамику Киёмизу, лаковые изделия Вадзима-нури, парчовые кимоно, фарфоровые куклы из Киото и многое другое. В Японии вы никогда не почувствуете давления со стороны продавца.

Гид будет вашим навигатором в море выбора, помогая найти особенную вещь, хранящую тепло рук японских мастеров

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🛍️ Индивидуальный подход к каждому туристу
  • 🎎 Знакомство с традиционными ремеслами Японии
  • 🗣️ Помощь с переводом и объяснениями
  • 🎨 Широкий выбор уникальных сувениров
  • 🌸 Без давления со стороны продавцов

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия по традиционным ремеслам Японии подходит для посещения в любое время года. Независимо от месяца, вы сможете насладиться уникальными изделиями японских мастеров и найти идеальный сувенир.
Сейчас август — это идеальное время.
Поиск идеального сувенира: традиционные ремесла Японии
Поиск идеального сувенира: традиционные ремесла Японии
Поиск идеального сувенира: традиционные ремесла Японии

Что можно увидеть

  • Магазины-галереи
  • Фарфор Кутани-яки
  • Керамика Киёмизу
  • Лаковые изделия Вадзима-нури
  • Фарфоровые куклы из Киото

Описание экскурсии

Программа

В меру своих знаний и сил я постараюсь сопроводить каждую заинтересовавшую вас вещь или изделие сведениями. О каких-то ремеслах я знаю достаточно много и глубоко, другие только открываю для себя сама. Я смогу переводить вам объяснения продавцов, если нужно, так как в достаточной степени владею японским языком (но не на уровне синхронного перевода).

Прежде всего я дам вам представление о многообразии традиционных ремесел в одном из магазинов-галерей города, где в широком ассортименте представлены ремесла из разных концов большой страны.

В процессе посещения этого магазина-галереи вы лучше определите для себя, что подойдет вашим близким, а я лучше пойму ваши потребности — и то, и другое необходимо для цели нашей шоппинг-экскурсии. Если ничего из ассортимента не приглянется сразу, мы вместе отправимся в другие галереи в другие районы города — например, за винными бокалами с ножками из знаменитого фарфора Кутани-яки из префектуры Исикава или за кистями для каллиграфии мастеров Нары или косметическими кистями производства мастерских региона Кумано. Варианты, и не один, появятся после нашего знакомства.

Керамика Киёмизу или Арита, лаковые изделия Вадзима-нури, парчовые кимоно, пояса оби, сандалии зори и гета, фарфоровые куклы из Киото, огромные плетеные бамбуковые корзины и изящные невесомые подвесные вазы для цветов из Ойта, акварели в манере “уплывающего мира” гравюр укиё-э, кованые изделия из Иватэ, бумажные и деревянные веера на любой вкус и бюджет, чеканка, маски, шкатулки, коробочки обенто, гирлянды из игрушек цуруси-бина в японской разновидности техники пэчворк — это лишь часть вариантов для сувенира из Японии. За четыре часа мы должны успеть найти ту самую особенную для вас вещь, а я буду вашим навигатором в море выбора.

В отличие от многих других стран Азии, в Японии вы никогда не почувствуете давления со стороны продавца или с моей стороны что-то обязательно купить. Даже если вы зададите множество вопросов, но уйдете без покупки, вас обязательно поблагодарят за визит и попрощаются с вами так же лучезарно, как приветствовали ваше появление. В этом отношении ни галеристы с дилерами, ни сами ремесленники Японии не растеряли своей воспитанности, несмотря на растущий интерес иностранных туристов.

Помимо гонорара за работу, меня будет очень мотивировать сознание того, что вы покинете страну не с магнитом на холодильник, не с куском китайского пластика или стекла в качестве сувенира, а с самобытной вещью, хранящей тепло рук японских мастеров. Или хотя бы с представлением о выборе красивых вещей Японии, сделанных вручную по традиционным технологиям, до сих пор бережно хранимым.

Организационные детали

  • Транспортные расходы гида от места встречи до конца экскурсии оплачиваются путешественником на месте. Если не пользоваться такси, они не составят более 1,000 йен. Перемещаться только пешком вряд ли получится, скорее всего понадобится хотя бы пару раз проехать на метро или на JR, в дневное время когда нет толп в транспорте.
  • Если вы пожелаете посетить один из музеев прикладного искусства вместе со мной в другой день, организовать мастер-класс как введение или как послесловие к теме традиционных ремесел, напишите мне, и я постараюсь продумать еще один вариант прогулки и опубликовать его здесь, на сайте Трипстер.
  • Оговорка: отправкой ваших покупок без вашего участия, серьёзным антиквариатом, музыкальными инструментами, поиском и покупкой мечей и другого холодного оружия я не занимаюсь, моя компетенция и мои интересы — в другой области.
  • Видеосъёмка нашей прогулки невозможна, но разрешение фотографировать я буду спрашивать у сотрудников магазинов-галерей.
  • Длительность прогулки предполагает только взрослых участников.
  • Старт прогулки — между 11:00 и 13:00. Если ваш отель в пределах кольцевой линии, я вас заберу. Рекомендую вам основательно подкрепиться с утра, чтобы не отвлекаться на еду и кофе.
  • Некоторые небольшие магазины-галереи закрыты по определенным дням или открываются только по предварительной просьбе, поэтому чем раньше вы изложите хотя бы примерно ваши ожидания в переписке, тем эффективнее будут наши поиски.
  • Если вы с ребенком — напишите, возможно я пересмотрю длительность и тариф прогулки.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила
Мила — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 385 туристов
Серьёзная девушка, серьёзно занявшаяся инбаунд-туризмом. Живу в Токио, составляю маршруты для турфирм и работаю гидом — и это мне очень нравится. До этого посвятила 10 лет учёбе и работе по
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специальности (маркетинг) здесь, в Японии. Пока была «белым воротничком» в офисе крупной фирмы, снимала стресс изучением местной кухни и путешествиями по стране. Теперь помогаю делать это продвинутым пилигримам, открывающим для себя красоты и вкусности страны — и в мегаполисах, и в Киото, Наре, Канадзаве, и в дальних уголках префектур Сидзуока, Гифу и Миэ, где есть «типично японская» природа и можно попробовать разнообразные местные деликатесы. Я регулярно посещаю профессиональные семинары для гидов на японском языке и в курсе нюансов планирования поездок в «менее затоптанные» места. Веду аккаунт, посвященный моей работе и «фишкам» Японии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Вера
Экскурсия оправдала ожидания и даже больше! Приобрели прекрасные ремесленные товары и узнали много нового. Мила прекрасный рассказчик, приятная в общении, и действительно разбирается в вопросе. Маршрут был подстроен под наш
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запрос (на оставшееся время от покупок посетили кафе с традиционными японскими сладостями и небольшую картинную галерею). Посещенные в ходе экскурсии места самостоятельно найти не так просто, с отличным выбором действительно качественных вещей и адекватными ценами.

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Андрей
Очень рекомендую Милу особенно для первого знакомства с Токио. У нас была шикарная тематическая экскурсия которая закрыла вопрос сувениров и шопинга. Рекомендую эти вопросы решить в самом начале вашего пребывания
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японии - это убережет вас от бесконечно ненужных поисков чего бы купить в течении поездки (часто бесполезных). + получили кучу интересных наводок и рекомендация по еде и по местам с едой. Очень довольны - очень толково, гибко и удобно.

Спасибо большое!

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Е
Все прошло замечательно, Мила - самый лучший гид, по моему мнению, профессионал, знает свое дело на отлично. С ней интересно, познавательно, комфортно! В отличии, от других гидов, она уделяет комфорту, с которым проходит экскурсия, не меньше внимания, чем ее содержательной часть. Огромное ей спасибо!
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