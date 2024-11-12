Mila проводит ещё 6 экскурсий

Индивидуальная экскурсия по традиционным ремеслам Японии поможет минимизировать затраты времени и сил.
Путешественники получат представление о разных ремеслах Японии и прочувствуют страну через творения
5 причин купить эту экскурсию
- 🛍️ Индивидуальный подход к каждому туристу
- 🎎 Знакомство с традиционными ремеслами Японии
- 🗣️ Помощь с переводом и объяснениями
- 🎨 Широкий выбор уникальных сувениров
- 🌸 Без давления со стороны продавцов
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Магазины-галереи
- Фарфор Кутани-яки
- Керамика Киёмизу
- Лаковые изделия Вадзима-нури
- Фарфоровые куклы из Киото
Описание экскурсии
Программа
В меру своих знаний и сил я постараюсь сопроводить каждую заинтересовавшую вас вещь или изделие сведениями. О каких-то ремеслах я знаю достаточно много и глубоко, другие только открываю для себя сама. Я смогу переводить вам объяснения продавцов, если нужно, так как в достаточной степени владею японским языком (но не на уровне синхронного перевода).
Прежде всего я дам вам представление о многообразии традиционных ремесел в одном из магазинов-галерей города, где в широком ассортименте представлены ремесла из разных концов большой страны.
В процессе посещения этого магазина-галереи вы лучше определите для себя, что подойдет вашим близким, а я лучше пойму ваши потребности — и то, и другое необходимо для цели нашей шоппинг-экскурсии. Если ничего из ассортимента не приглянется сразу, мы вместе отправимся в другие галереи в другие районы города — например, за винными бокалами с ножками из знаменитого фарфора Кутани-яки из префектуры Исикава или за кистями для каллиграфии мастеров Нары или косметическими кистями производства мастерских региона Кумано. Варианты, и не один, появятся после нашего знакомства.
Керамика Киёмизу или Арита, лаковые изделия Вадзима-нури, парчовые кимоно, пояса оби, сандалии зори и гета, фарфоровые куклы из Киото, огромные плетеные бамбуковые корзины и изящные невесомые подвесные вазы для цветов из Ойта, акварели в манере “уплывающего мира” гравюр укиё-э, кованые изделия из Иватэ, бумажные и деревянные веера на любой вкус и бюджет, чеканка, маски, шкатулки, коробочки обенто, гирлянды из игрушек цуруси-бина в японской разновидности техники пэчворк — это лишь часть вариантов для сувенира из Японии. За четыре часа мы должны успеть найти ту самую особенную для вас вещь, а я буду вашим навигатором в море выбора.
В отличие от многих других стран Азии, в Японии вы никогда не почувствуете давления со стороны продавца или с моей стороны что-то обязательно купить. Даже если вы зададите множество вопросов, но уйдете без покупки, вас обязательно поблагодарят за визит и попрощаются с вами так же лучезарно, как приветствовали ваше появление. В этом отношении ни галеристы с дилерами, ни сами ремесленники Японии не растеряли своей воспитанности, несмотря на растущий интерес иностранных туристов.
Помимо гонорара за работу, меня будет очень мотивировать сознание того, что вы покинете страну не с магнитом на холодильник, не с куском китайского пластика или стекла в качестве сувенира, а с самобытной вещью, хранящей тепло рук японских мастеров. Или хотя бы с представлением о выборе красивых вещей Японии, сделанных вручную по традиционным технологиям, до сих пор бережно хранимым.
Организационные детали
- Транспортные расходы гида от места встречи до конца экскурсии оплачиваются путешественником на месте. Если не пользоваться такси, они не составят более 1,000 йен. Перемещаться только пешком вряд ли получится, скорее всего понадобится хотя бы пару раз проехать на метро или на JR, в дневное время когда нет толп в транспорте.
- Если вы пожелаете посетить один из музеев прикладного искусства вместе со мной в другой день, организовать мастер-класс как введение или как послесловие к теме традиционных ремесел, напишите мне, и я постараюсь продумать еще один вариант прогулки и опубликовать его здесь, на сайте Трипстер.
- Оговорка: отправкой ваших покупок без вашего участия, серьёзным антиквариатом, музыкальными инструментами, поиском и покупкой мечей и другого холодного оружия я не занимаюсь, моя компетенция и мои интересы — в другой области.
- Видеосъёмка нашей прогулки невозможна, но разрешение фотографировать я буду спрашивать у сотрудников магазинов-галерей.
- Длительность прогулки предполагает только взрослых участников.
- Старт прогулки — между 11:00 и 13:00. Если ваш отель в пределах кольцевой линии, я вас заберу. Рекомендую вам основательно подкрепиться с утра, чтобы не отвлекаться на еду и кофе.
- Некоторые небольшие магазины-галереи закрыты по определенным дням или открываются только по предварительной просьбе, поэтому чем раньше вы изложите хотя бы примерно ваши ожидания в переписке, тем эффективнее будут наши поиски.
- Если вы с ребенком — напишите, возможно я пересмотрю длительность и тариф прогулки.