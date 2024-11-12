Mila проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия по традиционным ремеслам Японии подходит для посещения в любое время года. Независимо от месяца, вы сможете насладиться уникальными изделиями японских мастеров и найти идеальный сувенир.

Поиск идеального сувенира в Токио может быть утомительным.Индивидуальная экскурсия по традиционным ремеслам Японии поможет минимизировать затраты времени и сил.Путешественники получат представление о разных ремеслах Японии и прочувствуют страну через творения

ее ремесленников. В процессе посещения магазинов-галерей вы лучше определите, что подойдет вашим близким, а гид поможет с переводом и выбором. Варианты сувениров включают керамику Киёмизу, лаковые изделия Вадзима-нури, парчовые кимоно, фарфоровые куклы из Киото и многое другое. В Японии вы никогда не почувствуете давления со стороны продавца. Гид будет вашим навигатором в море выбора, помогая найти особенную вещь, хранящую тепло рук японских мастеров

Описание экскурсии

Программа

В меру своих знаний и сил я постараюсь сопроводить каждую заинтересовавшую вас вещь или изделие сведениями. О каких-то ремеслах я знаю достаточно много и глубоко, другие только открываю для себя сама. Я смогу переводить вам объяснения продавцов, если нужно, так как в достаточной степени владею японским языком (но не на уровне синхронного перевода).

Прежде всего я дам вам представление о многообразии традиционных ремесел в одном из магазинов-галерей города, где в широком ассортименте представлены ремесла из разных концов большой страны.

В процессе посещения этого магазина-галереи вы лучше определите для себя, что подойдет вашим близким, а я лучше пойму ваши потребности — и то, и другое необходимо для цели нашей шоппинг-экскурсии. Если ничего из ассортимента не приглянется сразу, мы вместе отправимся в другие галереи в другие районы города — например, за винными бокалами с ножками из знаменитого фарфора Кутани-яки из префектуры Исикава или за кистями для каллиграфии мастеров Нары или косметическими кистями производства мастерских региона Кумано. Варианты, и не один, появятся после нашего знакомства.

Керамика Киёмизу или Арита, лаковые изделия Вадзима-нури, парчовые кимоно, пояса оби, сандалии зори и гета, фарфоровые куклы из Киото, огромные плетеные бамбуковые корзины и изящные невесомые подвесные вазы для цветов из Ойта, акварели в манере “уплывающего мира” гравюр укиё-э, кованые изделия из Иватэ, бумажные и деревянные веера на любой вкус и бюджет, чеканка, маски, шкатулки, коробочки обенто, гирлянды из игрушек цуруси-бина в японской разновидности техники пэчворк — это лишь часть вариантов для сувенира из Японии. За четыре часа мы должны успеть найти ту самую особенную для вас вещь, а я буду вашим навигатором в море выбора.

В отличие от многих других стран Азии, в Японии вы никогда не почувствуете давления со стороны продавца или с моей стороны что-то обязательно купить. Даже если вы зададите множество вопросов, но уйдете без покупки, вас обязательно поблагодарят за визит и попрощаются с вами так же лучезарно, как приветствовали ваше появление. В этом отношении ни галеристы с дилерами, ни сами ремесленники Японии не растеряли своей воспитанности, несмотря на растущий интерес иностранных туристов.

Помимо гонорара за работу, меня будет очень мотивировать сознание того, что вы покинете страну не с магнитом на холодильник, не с куском китайского пластика или стекла в качестве сувенира, а с самобытной вещью, хранящей тепло рук японских мастеров. Или хотя бы с представлением о выборе красивых вещей Японии, сделанных вручную по традиционным технологиям, до сих пор бережно хранимым.

Организационные детали