Mila проводит ещё 6 экскурсий

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Поиск идеального сувенира: традиционные ремесла Японии

Познать красоту Японии через творения ее ремесленников

Mila
Mila – Гид из Токио
Поиски идеального сувенира 🎁 в огромном Токио в подарок семье или друзьям могут быть утомительными и безрезультатными.

Предлагаю минимизировать затраты времени и сил, ограничившись традиционными ремеслами.

Если даже вы ничего не подберете для покупки, с моей помощью вы получите представление о разных ремеслах Японии и прочувствуете страну через творения ее ремесленников.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €233 за экскурсию

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Поиск идеального сувенира: традиционные ремесла Японии
Поиск идеального сувенира: традиционные ремесла Японии

Программа

В меру своих знаний и сил я постараюсь сопроводить каждую заинтересовавшую вас вещь или изделие сведениями. О каких-то ремеслах я знаю достаточно много и глубоко, другие только открываю для себя сама. Я смогу переводить вам объяснения продавцов, если нужно, так как в достаточной степени владею японским языком (но не на уровне синхронного перевода).

Прежде всего я дам вам представление о многообразии традиционных ремесел в одном из магазинов-галерей города, где в широком ассортименте представлены ремесла из разных концов большой страны.

В процессе посещения этого магазина-галереи вы лучше определите для себя, что подойдет вашим близким, а я лучше пойму ваши потребности — и то, и другое необходимо для цели нашей шоппинг-экскурсии. Если ничего из ассортимента не приглянется сразу, мы вместе отправимся в другие галереи в другие районы города — например, за винными бокалами с ножками из знаменитого фарфора Кутани-яки из префектуры Исикава или за кистями для каллиграфии мастеров Нары или косметическими кистями производства мастерских региона Кумано. Варианты, и не один, появятся после нашего знакомства.

Керамика Киёмизу или Арита, лаковые изделия Вадзима-нури, парчовые кимоно, пояса оби, сандалии зори и гета, фарфоровые куклы из Киото, огромные плетеные бамбуковые корзины и изящные невесомые подвесные вазы для цветов из Ойта, акварели в манере “уплывающего мира” гравюр укиё-э, кованые изделия из Иватэ, бумажные и деревянные веера на любой вкус и бюджет, чеканка, маски, шкатулки, коробочки обенто, гирлянды из игрушек цуруси-бина в японской разновидности техники пэчворк — это лишь часть вариантов для сувенира 🎁 из Японии. За четыре часа мы должны успеть найти ту самую особенную для вас вещь, а я буду вашим навигатором в море 🌊 выбора.

В отличие от многих других стран Азии, в Японии вы никогда не почувствуете давления со стороны продавца или с моей стороны что-то обязательно купить. Даже если вы зададите множество вопросов, но уйдете без покупки, вас обязательно поблагодарят за визит и попрощаются с вами так же лучезарно, как приветствовали ваше появление. В этом отношении ни галеристы с дилерами, ни сами ремесленники Японии не растеряли своей воспитанности, несмотря на растущий интерес иностранных туристов.

Помимо гонорара за работу, меня будет очень мотивировать сознание того, что вы покинете страну не с магнитом на холодильник, не с куском китайского пластика или стекла в качестве сувенира, а с самобытной вещью, хранящей тепло рук японских мастеров. Или хотя бы с представлением о выборе красивых 🤩 вещей Японии, сделанных вручную по традиционным технологиям, до сих пор бережно хранимым.

Организационные детали

  • Транспортные расходы гида от места встречи до конца экскурсии 🧭 оплачиваются путешественником на месте. Если не пользоваться такси 🚕, они не составят более 1, 000 йен. Перемещаться только пешком вряд ли получится, скорее всего понадобится хотя бы пару раз проехать на метро 🚇 или на JR, в дневное время когда нет толп в транспорте.
  • Если вы пожелаете посетить один из музеев прикладного искусства вместе со мной в другой день, организовать мастер-класс как введение или как послесловие к теме традиционных ремесел, напишите мне, и я постараюсь продумать еще один вариант прогулки и опубликовать его здесь, на сайте Трипстер.
  • Оговорка: отправкой ваших покупок без вашего участия, серьёзным антиквариатом, музыкальными инструментами, поиском и покупкой мечей и другого холодного оружия я не занимаюсь, моя компетенция и мои интересы — в другой области.
  • Видеосъёмка нашей прогулки невозможна, но разрешение фотографировать я буду спрашивать у сотрудников магазинов-галерей.
  • Длительность прогулки предполагает только взрослых участников.
  • Старт прогулки — между 11:00 и 13:00. Если ваш отель 🏨 в пределах кольцевой линии, я вас заберу. Рекомендую вам основательно подкрепиться с утра, чтобы не отвлекаться на еду и кофе.
  • Некоторые небольшие магазины-галереи закрыты по определенным дням или открываются только по предварительной просьбе, поэтому чем раньше вы изложите хотя бы примерно ваши ожидания в переписке, тем эффективнее будут наши поиски.
  • Если вы с ребенком — напишите, возможно я пересмотрю длительность и тариф прогулки.
Начало и место завершения
🚩 у стойки рисепшн отеля гостей если отель в пределах JR Yamanote Loop Line
Поиск идеального сувенира: традиционные ремесла Японии
Поиск идеального сувенира: традиционные ремесла Японии
Поиск идеального сувенира: традиционные ремесла Японии
Поиск идеального сувенира: традиционные ремесла Японии
Поиск идеального сувенира: традиционные ремесла Японии
Поиск идеального сувенира: традиционные ремесла Японии
Поиск идеального сувенира: традиционные ремесла Японии
Поиск идеального сувенира: традиционные ремесла Японии
Поиск идеального сувенира: традиционные ремесла Японии
Поиск идеального сувенира: традиционные ремесла Японии
Поиск идеального сувенира: традиционные ремесла Японии
Поиск идеального сувенира: традиционные ремесла Японии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Mila
Mila
Серьёзная девушка, серьёзно занявшаяся инбаунд-туризмом. Живу в Токио, составляю маршруты для турфирм и работаю гидом — и это мне очень нравится. До этого посвятила 10 лет учёбе и работе по специальности (маркетинг) здесь, в Японии. Пока была «белым воротничком» в офисе крупной фирмы, снимала стресс изучением местной кухни и путешествиями по стране. Теперь помогаю делать это продвинутым пилигримам, открывающим для себя красоты и вкусности страны — и в мегаполисах, и в Киото, Наре, Канадзаве, и в дальних уголках префектур Сидзуока, Гифу и Миэ, где есть «типично японская» природа и можно попробовать разнообразные местные деликатесы. Я регулярно посещаю профессиональные семинары для гидов на японском языке и в курсе нюансов планирования поездок в «менее затоптанные» места. Веду инстаграм-аккаунт, посвященный моей работе и «фишкам» Японии.
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