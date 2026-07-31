Еще несколько необычных экскурсий в Токио

Встреча с историей и культурой Японии ждет вас на экскурсии "Очарование южного Токио".Познакомьтесь с историей самураев и сёгунов, посетите синтоистский храм и взберитесь на "мини-Фудзи".Откройте для себя традиционный сад Хаппо-эн,

где каждый элемент несет глубокий смысл, и попробуйте уникальный чай маття. Завершите ваше путешествие в бурлящем районе Сибуя, где современная Япония встречается с традициями. Эта экскурсия - идеальный способ ощутить дух Токио и узнать, как живут и чем дышат его жители

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Синтоистский храм — путешествие во времени

Улочка тракта Токайдо приведет вас к воротам старинного синтоистского храма. Пройдя по ступеням, вы окажетесь в умиротворенном и очень живописном месте с могучими многовековыми деревьями. Следом подниметесь на «мини-Фудзи» — холм, возведенный из настоящих лавовых камней, привезенных с легендарной горы. Насладитесь чудесными панорамами, попросите исполнения желаний у духа божества и отыщете «волшебный» источник. А еще узнаете о грозном сёгуне — основателе клана Токугава.

Храм Сэнгакудзи и 47 самураев

Вы посетите небольшой буддийский храм Сэнгакудзи, где похоронены 47 самураев, отомстивших за смерть своего господина. Услышите их трагическую историю и рассмотрите в мемориальном музее при храме деревянные фигуры отважных самураев и другие связанные с ними реликвии.

Традиционный японский сад Хаппо-эн

Пройдя несколько жилых кварталов, вы окажетесь в великолепном саду Хаппо-эн, что означает «сад восьми пейзажей». Раскроете сакральное значение фонарей, камней и дорожек, полюбуетесь деревьями бонсай и живописным прудом с карпами. А в чайном домике сможете выпить полезный чай маття и отведать милую местную сладость.

Популярная Сибуя

Завершится прогулка в районе Сибуя, известном колоритными кафе, клубами и модной молодежью. Вы увидите статую верного пса Хатико и пройдете по оживленному «перекрестку семи дорог» — одному из самых узнаваемых символов Японии.

Организационные детали