Еще несколько необычных экскурсий в Токио

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Очарование южного Токио

Старинные храмы, живописный японский сад, чайная церемония и модный район Сибуя за один день

Татьяна
Татьяна – Гид из Токио
Вас ждет полноценное погружение в Японию: вы узнаете о самураях и сёгунах, посетите синтоистский храм и расшифруете символику фонарей и камней в традиционном саду.

Кроме того, я расскажу о современных обычаях и традициях: где японцы любят проводить время, что готовят дома и как воспитывают детей.
Задать вопросОбычно отвечает за 31 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €170 за экскурсию

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Очарование южного Токио
Очарование южного Токио

Что вас ожидает

Синтоистский храм — путешествие во времени
Улочка тракта Токайдо приведет вас к воротам старинного синтоистского храма. Пройдя по ступеням, вы окажетесь в умиротворенном и очень живописном месте с могучими многовековыми деревьями. Следом подниметесь на «мини-Фудзи» — холм, возведенный из настоящих лавовых камней, привезенных с легендарной горы ⛰️. Насладитесь чудесными панорамами, попросите исполнения желаний у духа божества и отыщете «волшебный» источник. А еще узнаете о грозном сёгуне — основателе клана Токугава.

Храм Сэнгакудзи и 47 самураев
Вы посетите небольшой буддийский храм Сэнгакудзи, где похоронены 47 самураев, отомстивших за смерть своего господина. Услышите их трагическую историю 📖 и рассмотрите в мемориальном музее при храме деревянные фигуры отважных самураев и другие связанные с ними реликвии.

Традиционный японский сад Хаппо-эн
Пройдя несколько жилых кварталов, вы окажетесь в великолепном саду Хаппо-эн, что означает «сад восьми пейзажей». Раскроете сакральное значение фонарей, камней и дорожек, полюбуетесь деревьями бонсай и живописным прудом с карпами. А в чайном домике приобщитесь к тайнам японской чайной церемонии, выпьете полезный чай маття и отведаете милую местную сладость.

Популярная Сибуя
Завершится прогулка 👣 в районе Сибуя, известном колоритными кафе, клубами и модной молодежью. Вы увидите статую верного пса Хатико и пройдете по оживленному «перекрестку семи дорог» — одному из самых узнаваемых символов Японии.

Организационные детали

В стоимость не включено: билет 🎫 в музей 🖼 в храме Сэнгакудзи — 500 йен, проезд на общественном транспорте — до 1000 йен, чайная церемония — 2200 йен. Расходы на гида также оплачивают участники экскурсии 🧭.

Начало и место завершения
🚩 на станции Синагава
Очарование южного Токио
Очарование южного Токио
Очарование южного Токио
Очарование южного Токио
Очарование южного Токио
Очарование южного Токио

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Меня зовут Татьяна. Я живу в Токио 20 лет и очень люблю этот мегаполис за насыщенность событиями во все эпохи. С удовольствием познакомлю вас с главными достопримечательностями и тайными уголками города и расскажу самое интересное о местных традициях и обычаях!
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