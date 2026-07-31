Еще несколько необычных экскурсий в Токио

Погрузитесь в мир японской культуры, посетив уникальные храмы, сады и знаковые места Токио
Встреча с историей и культурой Японии ждет вас на экскурсии "Очарование южного Токио".
Познакомьтесь с историей самураев и сёгунов, посетите синтоистский храм и взберитесь на "мини-Фудзи".
Откройте для себя традиционный сад Хаппо-эн, читать дальшеуменьшить
где каждый элемент несет глубокий смысл, и попробуйте уникальный чай маття. Завершите ваше путешествие в бурлящем районе Сибуя, где современная Япония встречается с традициями. Эта экскурсия - идеальный способ ощутить дух Токио и узнать, как живут и чем дышат его жители
Улочка тракта Токайдо приведет вас к воротам старинного синтоистского храма. Пройдя по ступеням, вы окажетесь в умиротворенном и очень живописном месте с могучими многовековыми деревьями. Следом подниметесь на «мини-Фудзи» — холм, возведенный из настоящих лавовых камней, привезенных с легендарной горы. Насладитесь чудесными панорамами, попросите исполнения желаний у духа божества и отыщете «волшебный» источник. А еще узнаете о грозном сёгуне — основателе клана Токугава.
Храм Сэнгакудзи и 47 самураев
Вы посетите небольшой буддийский храм Сэнгакудзи, где похоронены 47 самураев, отомстивших за смерть своего господина. Услышите их трагическую историю и рассмотрите в мемориальном музее при храме деревянные фигуры отважных самураев и другие связанные с ними реликвии.
Традиционный японский сад Хаппо-эн
Пройдя несколько жилых кварталов, вы окажетесь в великолепном саду Хаппо-эн, что означает «сад восьми пейзажей». Раскроете сакральное значение фонарей, камней и дорожек, полюбуетесь деревьями бонсай и живописным прудом с карпами. А в чайном домике сможете выпить полезный чай маття и отведать милую местную сладость.
Популярная Сибуя
Завершится прогулка в районе Сибуя, известном колоритными кафе, клубами и модной молодежью. Вы увидите статую верного пса Хатико и пройдете по оживленному «перекрестку семи дорог» — одному из самых узнаваемых символов Японии.
Организационные детали
В стоимость не включено: билет в музей в храме Сэнгакудзи — 500 йен, проезд на общественном транспорте — до 1000 йен, чай и сладость — 1700 йен. Расходы на гида также оплачивают участники экскурсии.
Чайный домик открыт в субботу, воскресенье, понедельник
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции Синагава
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 296 туристов
Меня зовут Татьяна. Я живу в Токио 20 лет и очень люблю этот мегаполис за насыщенность событиями во все эпохи. С удовольствием познакомлю вас с главными достопримечательностями и тайными уголками города и расскажу самое интересное о местных традициях и обычаях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Владимир
максимально положительные впечатления. маршрут подобран и проработан на 10/10. если путешествуете летом, запаситесь водой, поскольку экскурсия предполагает много пешей ходьбы. гид - очень приятная женщина, рассказ нисколько не нудный (поверьте на слово есть с чем сравнить) слушать одно удовольствие. рекомендую к посещению!
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И
Игорь
Экскурсия в целом понравилась, Татьяна доброжелательная, интересно рассказывает. Хорошо знает местные обычаи, дает интересные факты и детали, помогла разобраться с метро и поездами, дала много интересных рекомендаций, время быстро пролетело)
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И
Илья
Татьяна обладает глубокими знаниями о предмете экскурсии и в приятной необременительной манере делится этими знаниями во время тура. Рекомендую этого гида
Татьяна
Ответ организатора:
Илья! Большое спасибо за отзыв и добрые слова!
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Сергей
Это был уже девятый день нашего пребывания в Токио с насыщенной программой. Мы чувствовали сильную усталость, а изнуряющая жара и духота только усугубляли ситуацию. Но гид Татьяна внимательно отнеслась к читать дальшеуменьшить
нашему состоянию и предложила маршрут, в котором удачно чередовались прогулки на открытом воздухе и посещения прохладных помещений. Перемещения между локациями также проходили в комфорте — в основном на метро с кондиционером.
Экскурсия оказалась очень интересной и гармоничной. Мы узнали много нового о синтоистских и буддийских храмах Токио, посетили музей зелёного чая и маття. Завершением тура стала настоящая изюминка — экспозиция «Японский свет × Лестница из ста ступеней 2025» с темой японских духов «百鬼». Это финальное впечатление стало эффектной точкой экскурсии.
Огромное спасибо Татьяне за заботу, чуткость и умение создать по-настоящему комфортную и вдохновляющую атмосферу!
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Татьяна
Спасибо Татьяне за замечательную экскурсию! В Японии мы не впервые и многое видели, так что было интересно узнать о южной части Токио, где не так много туристов. День прошел отлично, читать дальшеуменьшить
мы посетили синтоистский храм с мини-Фудзи, храм Сэнгакудзи и 47 самураев (история которых послужила основой для фильма), традиционный японский сад Хаппо-эн (насладились самим садом, восхитились красотой деревьев-бонсай, посетили чайную церемонию, нашли золотых, серебряных карпов и карпов с флагом Японии, купили шоколад, завоевавший множество престижных наград), а вечером оказались в знакомой нам Шибуе и снова повидались с Хатико. Этот день получился таким ярким и насыщенным благодаря Татьяне, она не только хороший организатор, но и отличный рассказчик, а еще очень отзывчивый человек. У нас было много разных гидов и она одна из лучших! Очень рекомендую эту экскурсию, в том числе и тем, кто в первый раз в Японии, так как можно спокойно насладиться Токио без туристов.
+2
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Борис
Прекрасный экскурсовод, научила пользоваться токийским метро, экскурсия разбита на 4 части, было очень интересно, особенно отступление про кинематограф и историю. Рекомендуем!