Еще несколько необычных экскурсий в Токио

Что вас ожидает

Синтоистский храм — путешествие во времени

Улочка тракта Токайдо приведет вас к воротам старинного синтоистского храма. Пройдя по ступеням, вы окажетесь в умиротворенном и очень живописном месте с могучими многовековыми деревьями. Следом подниметесь на «мини-Фудзи» — холм, возведенный из настоящих лавовых камней, привезенных с легендарной горы ⛰️. Насладитесь чудесными панорамами, попросите исполнения желаний у духа божества и отыщете «волшебный» источник. А еще узнаете о грозном сёгуне — основателе клана Токугава.

Храм Сэнгакудзи и 47 самураев

Вы посетите небольшой буддийский храм Сэнгакудзи, где похоронены 47 самураев, отомстивших за смерть своего господина. Услышите их трагическую историю 📖 и рассмотрите в мемориальном музее при храме деревянные фигуры отважных самураев и другие связанные с ними реликвии.

Традиционный японский сад Хаппо-эн

Пройдя несколько жилых кварталов, вы окажетесь в великолепном саду Хаппо-эн, что означает «сад восьми пейзажей». Раскроете сакральное значение фонарей, камней и дорожек, полюбуетесь деревьями бонсай и живописным прудом с карпами. А в чайном домике приобщитесь к тайнам японской чайной церемонии, выпьете полезный чай маття и отведаете милую местную сладость.

Популярная Сибуя

Завершится прогулка 👣 в районе Сибуя, известном колоритными кафе, клубами и модной молодежью. Вы увидите статую верного пса Хатико и пройдете по оживленному «перекрестку семи дорог» — одному из самых узнаваемых символов Японии.

Организационные детали

В стоимость не включено: билет 🎫 в музей 🖼 в храме Сэнгакудзи — 500 йен, проезд на общественном транспорте — до 1000 йен, чайная церемония — 2200 йен. Расходы на гида также оплачивают участники экскурсии 🧭.