2 отзыва оставили туристы

Эпоха «просвещённого правления» Гуляя по территории храма, посвященного духу императора Мэйдзи (при жизни — Муцухито), вы узнаете о периоде его правления и тех колоссальных изменениях, которые вывели страну из изолированности и технологической отсталости на качественно новый уровень развития. Я расскажу, как ко смерти императора Япония прошла через политическую, социальную и индустриальную революции и как воплотилась новая национальная идея в признании синтоизма в качестве единственной и обязательной государственной религии. Поговорим о силе и слабости императора Муцухито, об исторических свидетельствах иностранных послов, о переименовании города в Токио, а также о том, почему императоры исповедуют только исконную религию и кем являются в синтоистском пантеоне.
Синтоизм и храм Мэйдзи Дзингу В само святилище — по правилам — заходить нельзя, а обряды и ритуалы проводятся в специально отведенном для этого месте. Поэтому экскурсия подразумевает прогулку по территории храма и его дивному парку, где всегда приятно укрыться в жаркий летний период. Вы познакомитесь с архитектурой построек и философией планировки комплекса. Например, вы узнаете о храмовых ториях (воротах), символизирующих переход из реального мира в мир японских духов «ками». Я расскажу об анимистических верованиях древних японцев, положенных в основу синтоизма, о традиционных обрядах и главных идеях японской религии.
Синтоисткий обряд свадьбы очень часто проводится на территории этого храма, возможно, вы станете свидетелем ритуала шествия японской свадебной церемонии. Это очень красивое и впечатляющее зрелище.
Экскурсия проводится в понедельник в 10:00, 12:30 и 15:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 12 человек.
Место встречи для начала Станция Harajuku.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Ирина. Я живу в Японии 22 года. Много путешествовала по этой стране. Знаю язык, историю и культуру. Я постараюсь открыть для Вас новый, необычный мир Японии. После моих экскурсий Япония станет намного понятней и ближе. Вы увидите мир таким, каким его видят сами японцы. Это увлекательный мир культуры, исторических хроник, прогулок по историческим местам. Занимаюсь сопровождением экскурсий 15 лет.
Сегодня посетила экскурсию и осталась довольна. Ирина является прекрасным рассказчиком, тонко чувствующим собеседника. Интересно было послушать как материал по теме экскурсии, так и мнение по смежным темам, которые мы обсуждали. У Ирина огромный опыт жизни в Японии, и это чувствуется: на любой вопрос найдётся обоснованный ответ с фактами, цифрами и, что немаловажно, с чувством юмора! Поэтому экскурсия прошла не только с пользой, но также и с удовольствием!
Марина
11 ноября 2018
Хочу выразить огромную признательность от гиду Ирине за экскурсию по вечернему Токио (Гинза) для моих родителей. Отправляя их на отдых в Японию был страх, что они не смогут ориентироваться там и просидят в свободное время в отеле, но Ирина проявила заботу и внимание, встретила их в отеле, помогла при заселении, учла все пожелания, за что мы очень ей благодарны! Однозначно, буду советовать Иру, как надежного и интересного проводника! Спасибо и удачи команде Трипстеров!👍
Знакомство с «колыбелью» японского буддизма и первой военной столицей Японии
От пестрого и шумного Токио всего за час вы доберетесь до атмосферного приморского городка Камакура, который погрузит вас в атмосферу Японии 12 века. Вы рассмотрите бесчисленные буддийские храмы и синтоистские святилища, увидите знаменитую статую большого Будды Дайбуцу и пройдете по ярусам восхитительного японского сада храмового комплекса Хаседера. А кроме того, узнаете об эпохе Камакурского сёгуната, борьбе двух аристократических кланов за власть и причинах, по которым Камакура стала первой военной столицей Японии.
Получить объемное представление о Токио за 7 часов
Вдоль кольцевой линии JR Яманоте-сен расположено множество интересных достопримечательностей Токио. Экскурсия по такому маршруту — оптимальный вариант для первого знакомства с историей и архитектурой города, императорскими семьями и японской религией, знаменитыми самураями и цветущими лотосами.
Японское путешествие во времени — от храма Сенсодзи до острова Одайба
Этот маршрут позволит вам за один день взглянуть на Токио прошлого и будущего. Вы прочувствуете дух эпохи Эдо в древнем храме Сенсодзи, заглянете за сувенирами на старинную торговую улицу Накамисе дори. А затем отправитесь к насыпному острову Одайба на встречу с новейшими японскими технологиями и ультрасовременными проектами.
Рассмотреть город в через его историю: от старейших храмов до футуристических панорам
Во время этой прогулки по Токио мы будем перемещаться из одной эпохи в другую — на общественном транспорте. Вы побываете на искусственно созданном острове, увидите выставку старых и новых автомобилей, полюбуетесь морскими видами и узнаете, как Токио преобразился в столицу страны.
Познакомиться с архитектурой страны в «городе из прошлого» и исследовать самобытный японский сад
Приготовьтесь оказаться в мире мультфильма «Унесенные призраками»: музей под открытым небом Эдо-Токио вдохновил Хаяо Миядзаки! Здесь, в парке Коганей, вас ждут 30 традиционных японских домов — от особняков до купален. Я помогу разобраться в устройстве аутентичных японских жилищ, расскажу об их особенностях и оформлении. А дополнением станет дивный японский сад, где вы узнаете о символизме этого неотъемлемого атрибута культуры Японии.
Синтоистские святилища, аутентичные ресторанчики и погружение в повседневную жизнь Токио
В городе Токио невозможно выделить главный центр: мегаполис представляет собой совокупность субцентров, здесь есть свой Верхний и Нижний город. Приглашаю вас исследовать со мной Нижний город - древнее место, заселенное задолго до появления города Токио. Вы увидите святилища и храмы, почитаемые из поколения в поколение, пройдете по торговой улочке с маленькими ресторанами и, конечно, заглянете в аутентичные уголки, знакомые лишь местным жителям.
Архитектура самурайской эпохи и великолепные храмы
Целый день в Камакуре, одном из древнейших городов Японии, погрузит вас в атмосферу сакральности и самобытной архитектуры прошлых эпох. Вас ждет встреча с Японией 12-14 веков — вы узнаете историю основателя Камакуры, первого сёгуна Минамото Ёритомо, услышите легенды, связанные со строительством знаменитых храмов, и познакомитесь с памятниками буддистского зодчества. Помимо этого, вы побываете в одном из самых прекрасных японских садов, увидите впечатляющую линию побережья и откроете повседневную культуру японцев.
Исследовать два колоритных японских города, древний и ультрасовременный, за один день
Из шумного многолюдного Токио вы отправитесь в идиллическую Камакуру с кукольными зданиями, океаном, древними храмами и сказочными восточными садами. А оттуда совершите путешествие в будущее и окажетесь в портовой Йокогаме с огнями, небоскребами и ресторанами. Я помогу «расшифровать» увиденное и раскрыть самобытный характер Японии.