2 отзыва оставили туристы

Центром внимания экскурсии 🧭 станет крупнейшее синтоистское святилище в Токио — Мэйдзи Дзингу. Храм является воплощением идеи вовращения к традиционной японской религии. На экскурсии мы поговорим о явлении синто-буддийского синкретизма, существовавшего в государстве почти 9 столетий, размежевании двух религий в конце 19 века и современной религиозной жизни Японии. В результате духовный мир Страны восходящего солнца станет вам понятнее и поможет по-новому взглянуть на историю, культуру и философию японцев.

Что вас ожидает

Эпоха «просвещённого правления»

Гуляя по территории храма, посвященного духу императора Мэйдзи (при жизни — Муцухито), вы узнаете о периоде его правления и тех колоссальных изменениях, которые вывели страну из изолированности и технологической отсталости на качественно новый уровень развития. Я расскажу, как ко смерти императора Япония прошла через политическую, социальную и индустриальную революции и как воплотилась новая национальная идея в признании синтоизма в качестве единственной и обязательной государственной религии. Поговорим о силе и слабости императора Муцухито, об исторических свидетельствах иностранных послов, о переименовании города в Токио, а также о том, почему императоры исповедуют только исконную религию и кем являются в синтоистском пантеоне.

Синтоизм и храм Мэйдзи Дзингу

В само святилище — по правилам — заходить нельзя, а обряды и ритуалы проводятся в специально отведенном для этого месте. Поэтому экскурсия подразумевает прогулку по территории храма и его дивному парку, где всегда приятно укрыться в жаркий летний период. Вы познакомитесь с архитектурой построек и философией планировки комплекса. Например, вы узнаете о храмовых ториях (воротах), символизирующих переход из реального мира в мир японских духов «ками». Я расскажу об анимистических верованиях древних японцев, положенных в основу синтоизма, о традиционных обрядах и главных идеях японской религии.

Синтоисткий обряд свадьбы очень часто проводится на территории этого храма, возможно, вы станете свидетелем ритуала шествия японской свадебной церемонии. Это очень красивое и впечатляющее зрелище.