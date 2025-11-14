Путешествие в Токио начинается с удобства. Вы можете заказать трансфер как из аэропорта до отеля, так и обратно — от отеля до аэропорта. Просто укажите время и место, и детали обсудим переписке.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание трансферТрансфер из аэропорта до вашего отеля (или в обратном направлении). Мы предоставляем просторный автомобиль, вмещающий 5-6 человек (с багажом), что подходит для семейных поездок, групповых путешествий или деловых команд.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспорт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Нарита
Завершение: Отель в Токио
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
