Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Путешествие в Токио начинается с удобства. Вы можете заказать трансфер как из аэропорта до отеля, так и обратно — от отеля до аэропорта. Просто укажите время и место, и детали обсудим переписке.

Павел Ваш гид в Токио Написать вопрос Индивидуальный трансфер Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек На чём проводится Услуги трансфера Когда По договоренности $320 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание трансфер Трансфер из аэропорта до вашего отеля (или в обратном направлении). Мы предоставляем просторный автомобиль, вмещающий 5-6 человек (с багажом), что подходит для семейных поездок, групповых путешествий или деловых команд.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату