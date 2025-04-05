Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Токио в центр города или обратно
Комфортно добраться до отеля и насладиться видами из окна авто
Начало: У выхода из аэропорта
Завтра в 15:00
6 апр в 00:00
$170 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Трансфер в столицу: аэропорт-Токио. НАРИТА
Начало: Аэропорт Нарита
7 апр в 08:00
8 апр в 08:00
$320 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Трансфер в столицу: аэропорт-Токио. ХАНЕДА
Начало: Аэропорт Ханеда
7 апр в 08:00
8 апр в 08:00
$235 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Трансфер из аэропорта»
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