84 отзыва оставили туристы

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Разнообразный Токио за 5 часов

Погрузитесь в атмосферу Токио, где древние традиции соседствуют с ультрасовременными тенденциями. Откройте для себя уникальный мир Японии
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в разнообразие Токио.

Вы увидите Императорский дворец, где традиции императорской власти живут в гармонии с современностью. В храме Мэйдзи Дзингу откроется история синтоизма и буддизма. Прогулка по модным улицам покажет вам стиль жизни токийской молодежи. Завершите день в одном из красивейших парков, наслаждаясь японской философией садов
5
272 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏯 Увидеть Императорский дворец
  • 🕌 Посетить храм Мэйдзи Дзингу
  • 🛍 Прогуляться по модным улицам
  • 🎮 Ощутить пульс города
  • 🌸 Насладиться японскими садами
Разнообразный Токио за 5 часов
Разнообразный Токио за 5 часов
Разнообразный Токио за 5 часов

Что можно увидеть

  • Императорский дворец
  • Храм Мэйдзи Дзингу
  • Сибуя
  • Такесита-дори
  • Гиндза

Описание экскурсии

Вступительный аккорд

Знакомство с Токио, на мой взгляд, правильно начинать с внешнего осмотра Императорского дворца. Реконструированный после войны, комплекс во многом сохранил традиционный архитектурный стиль. Окруженный современными постройками, он является воплощением древнейших и незыблемых традиций императорской власти в Японии. Этот симбиоз ценностей вечных и преходящих станет фоновым сопровождением вашего путешествия по столице и позволит с первых шагов воспринимать культуру Страны восходящего солнца в объемном измерении. Вы услышите легенды о происхождении императоров, узнаете об обрядах посвящения и особом подходе к титулам и именам монархов, а также познакомитесь с действующей системой власти и положением Его величества.

Пульс Токио

Со смотровой площадки вы взглянете на самый значимый перекрёсток в районе Сибуя. Это лучшее место, для того чтобы ощутить пульс города и увидеть всю его многоликость. Спустившись, вы пройдете через комплексы шумных игровых автоматов, многолюдные шоппинг-центры и узкие старинные улочки, в которых жив исконный дух Японии. А по пути я расскажу о токийской философии отдыха, веселья и мировосприятия.

Конфессиональная система

В важнейшем токийском святилище — Мэйдзи Дзингу — вы познакомитесь с историей взаимоотношений двух религий — синтоизма и буддизма, которые на протяжении многих веков сосуществовали вместе, образовав особую конфессиональную ситуацию в Японии. Я расскажу о периоде правления императора Мейдзи, благодаря которому страна стала одной из сильнейших держав мира, и отдельно остановлюсь на его идее о возрождении традиционной религии. Вы узнаете, какие обряды проводят в святилище, какое место занимает духовность в жизни современных японцев, а также посетите красивый сад с чайным домиком и прудом.

Мир столичной моды

Чтобы понять вкусы и эстетическую сторону японской жизни, вы прогуляетесь по задающему каноны красоты району, с бутиками и музеями гравюры. Такесита-дори — квартал, где формируется японская мода для молодежи и зарождались истоки стиля «каваий». Здесь, при желании, вы можете переодеться в одежду майко, ученицы гейши, или попробовать японский косплей, сделав фотографии на память. А также заглянуть в местное колоритное кафе: цветочное, с совами или ёжиками, необычно оформленный караоке-бокс или другие заведения на ваш выбор. После чего я предложу посетить художественный музей Ота с одной из лучших коллекций оттисков укиё-э.

Философия японских садов

Мы прогуляемся по одному из красивейших парков, созданных в японском стиле. Вы узнаете о принципах создания японских садиков и традиционно проводящихся здесь свадебных обрядах, а возможно, и увидите саму церемонию. А в завершение я отведу вас в блистательный и яркий район Гиндза, где вы познакомитесь со множеством архитектурных памятников и сможете поужинать в уютном японском ресторане.

Организационные детали

  • Проезд на общественном транспорте — около 2000 йен ($17). Вы можете приобрести проездной на весь день на наземный вид транспорта и метро — 1590 йен ($13)
  • Посещение музеев и панорамных точек — от 300 иен ($3) за человека
  • Расходы на дорогу гида также оплачиваются участниками
  • За доплату я могу встретить вас у места проживания в Токио — $30
  • Средний счет в кафе — 1000 до 1300 йен
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 15). Доплата — $30 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Гинза
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элена
Элена — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2623 туристов
Я живу в Токио с 2005 года и люблю этот город таким, какой он есть — живым, многогранным и иногда противоречивым. Токио раскрывается тем, кто умеет читать его знаки, и
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я с радостью стану вашим проводником в этом сложном и притягательном мегаполисе. Моя главная сфера интересов — история Японии, культура повседневной жизни и традиции общества. Я помогу понять парадокс японцев: почему их считают закрытыми, но при этом они внимательны и деликатны, и как это проявляется сегодня. Я продолжаю изучать культурные коды и социальные привычки Японии, опираясь на опыт жизни в стране, общения с японскими семьями и работы в японской среде — именно этим опытом я делюсь с гостями. С 2010 года я работаю в туризме и уверена, что экскурсия — это живой диалог, а не набор фактов. Моя цель — помочь вам почувствовать страну: понять, как думают японцы, что для них важно сейчас и как прошлое формирует настоящее. Мы увидим старый и современный Токио и соберём целостную картину истории города.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 272 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
268
4
4
3
2
1
Эдуард
Доброго дня и хорошего настроения всем тем, кто сейчас читает мой отзыв.
Спешу поделиться впечатлениями об экскурсии и гиде Элене, которая провела эту экскурсию для нашей маленькой группы… Во первых, Элена
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на встречу не опоздала, что очень было приятно. Все локации, которые мы хотели посмотреть, описали в переписке. Элена грамотно выстроила наше пешее путешествие, мы всё успели посмотреть даже осталось немного времени для шопинга, где Элена помогла нам разобраться в японской косметике.
Однозначно рекомендую Элену, замечательный гид, знает множество секретных локаций. Мы были полностью удовлетворены её работой!

Доброго дня и хорошего настроения всем тем, кто сейчас читает мой отзыв.
Доброго дня и хорошего настроения всем тем, кто сейчас читает мой отзыв.
Доброго дня и хорошего настроения всем тем, кто сейчас читает мой отзыв.
Доброго дня и хорошего настроения всем тем, кто сейчас читает мой отзыв.
Доброго дня и хорошего настроения всем тем, кто сейчас читает мой отзыв.
Доброго дня и хорошего настроения всем тем, кто сейчас читает мой отзыв.
Доброго дня и хорошего настроения всем тем, кто сейчас читает мой отзыв.
Доброго дня и хорошего настроения всем тем, кто сейчас читает мой отзыв.
Элена
Элена
Ответ организатора:
Благодарю за теплые слова
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Жанна
Элена просто потрясающая девушка. Наша компания провела с ней два дня. Сложилось ощущение, что мы давние друзья. Элена обладает невероятным терпением, всегда на позитиве, постоянно рассказывала нам интересные факты о
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Токио, о Японии и ее жителях в целом. Обсалютно в материале, и при этом ненавязчиво, простым понятным языком. Нас было 18 человек, семьи с детьми от 11 до 16 лет. Я бы уже с ума сошла от такой компании. Элена же обсолютно искренне, с такой любовью к нам ко всем отнеслась. Прказала нам все что возможно за два дня. От всей души рекомендую этого гида, если вы хотите познакомиться с Токио в максимально комфортной обстановке.

Элена просто потрясающая девушка. Наша компания провела с ней два дня. Сложилось ощущение, что мы давние
Элена просто потрясающая девушка. Наша компания провела с ней два дня. Сложилось ощущение, что мы давние
Элена просто потрясающая девушка. Наша компания провела с ней два дня. Сложилось ощущение, что мы давние
Элена просто потрясающая девушка. Наша компания провела с ней два дня. Сложилось ощущение, что мы давние
Элена просто потрясающая девушка. Наша компания провела с ней два дня. Сложилось ощущение, что мы давние
Элена просто потрясающая девушка. Наша компания провела с ней два дня. Сложилось ощущение, что мы давние
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А
Это был наш первый день в Токио и в целом в Японии, и придумать лучшую экскурсию для знакомства с городом и страной было бы сложно. Элен провела нас по ключевым
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локациям столицы, показав Токио с разных точек зрения: исторической и современной, программу прямо на ходу адаптировала под нашу семью с начинающим подростком). очень ценно, что Элен рассказала не только общие сведения об интересных местах и достопримечательностях, но и, как человек, много лет живущий в Японии, многое из повседневного уклада и особенностей Японии, о чем не прочитаешь в путеводителях и интернете, сориентировала нас, как пользоваться транспортом, оставила рекомендации по магазинам и ресторанам. Выражаю Элен огромную благодарность за нашу экскурсию и решительно рекомендую гида как для знакомства с Японией

Элена
Элена
Ответ организатора:
Благодарю за теплые слова!
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Р
Элена нам очень понравилась, она подстроилась под наши запросы, показала нам город с небольшим погружением в историю (то, что мы и просили). На экскурсию мы пошли сразу после прилёта в
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Японию, и она нам очень помогла ориентироваться в Токио в дальнейшем. Отдельно хочу сказать, что Элена знала, что может быть интересно нашим подросткам 12 и 16 лет. Они с удовольствием слушали объяснения, задавали вопросы и были готовы гулять и дальше:) Мы получили большое удовольствие, спасибо!

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П
Очень понравилась экскурсия с Эленой, было очень комфортно и интересно, экскурсовод отлично рассказывает и умеет заинтересовать, не было каких то просто скучных фактов, много интересного про историю Японии и Токио,
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а также опыт из личной жизни в Японии. За 5 часов Элена успела влюбить нас в Токио и Японию, всем пятерым участникам все понравилось, экскурсия была гибкой и подстраивалась под всех участников, все было просто превосходно, большое ей спасибо, и очень рекомендуем посетить экскурсию!

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Olga
Пеший тур по Токио с Эленой нам понравился. Хотя у нас было чуть меньше времени из-за задержки по нашей вине, мы всё равно успели увидеть всё запланированное. Понравилось, что экскурсия
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не была перегружена скучными фактами, но при этом Элена рассказала много любопытных деталей. Особенно ценным оказалось то, что она провела нас в маленькие улочки и места, куда мы сами бы точно не заглянули, а также показала забавных роботов и более локальные споты. Несмотря на довольно быстрый темп, было очень интересно, и впечатления остались отличные. Я бы порекомендовала этот тур и молодым путешественникам, и людям постарше: Элена явно умеет подстраиваться под уровень подготовки и интересы:)

Пеший тур по Токио с Эленой нам понравился. Хотя у нас было чуть меньше времени из-за
Пеший тур по Токио с Эленой нам понравился. Хотя у нас было чуть меньше времени из-за
Пеший тур по Токио с Эленой нам понравился. Хотя у нас было чуть меньше времени из-за
Пеший тур по Токио с Эленой нам понравился. Хотя у нас было чуть меньше времени из-за
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Входит в следующие категории Токио

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