84 отзыва оставили туристы

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в разнообразие Токио. Вы увидите Императорский дворец, где традиции императорской власти живут в гармонии с современностью. В храме Мэйдзи Дзингу откроется история синтоизма и буддизма. Прогулка по модным улицам покажет вам стиль жизни токийской молодежи. Завершите день в одном из красивейших парков, наслаждаясь японской философией садов

Описание экскурсии

Вступительный аккорд

Знакомство с Токио, на мой взгляд, правильно начинать с внешнего осмотра Императорского дворца. Реконструированный после войны, комплекс во многом сохранил традиционный архитектурный стиль. Окруженный современными постройками, он является воплощением древнейших и незыблемых традиций императорской власти в Японии. Этот симбиоз ценностей вечных и преходящих станет фоновым сопровождением вашего путешествия по столице и позволит с первых шагов воспринимать культуру Страны восходящего солнца в объемном измерении. Вы услышите легенды о происхождении императоров, узнаете об обрядах посвящения и особом подходе к титулам и именам монархов, а также познакомитесь с действующей системой власти и положением Его величества.

Пульс Токио

Со смотровой площадки вы взглянете на самый значимый перекрёсток в районе Сибуя. Это лучшее место, для того чтобы ощутить пульс города и увидеть всю его многоликость. Спустившись, вы пройдете через комплексы шумных игровых автоматов, многолюдные шоппинг-центры и узкие старинные улочки, в которых жив исконный дух Японии. А по пути я расскажу о токийской философии отдыха, веселья и мировосприятия.

Конфессиональная система

В важнейшем токийском святилище — Мэйдзи Дзингу — вы познакомитесь с историей взаимоотношений двух религий — синтоизма и буддизма, которые на протяжении многих веков сосуществовали вместе, образовав особую конфессиональную ситуацию в Японии. Я расскажу о периоде правления императора Мейдзи, благодаря которому страна стала одной из сильнейших держав мира, и отдельно остановлюсь на его идее о возрождении традиционной религии. Вы узнаете, какие обряды проводят в святилище, какое место занимает духовность в жизни современных японцев, а также посетите красивый сад с чайным домиком и прудом.

Мир столичной моды

Чтобы понять вкусы и эстетическую сторону японской жизни, вы прогуляетесь по задающему каноны красоты району, с бутиками и музеями гравюры. Такесита-дори — квартал, где формируется японская мода для молодежи и зарождались истоки стиля «каваий». Здесь, при желании, вы можете переодеться в одежду майко, ученицы гейши, или попробовать японский косплей, сделав фотографии на память. А также заглянуть в местное колоритное кафе: цветочное, с совами или ёжиками, необычно оформленный караоке-бокс или другие заведения на ваш выбор. После чего я предложу посетить художественный музей Ота с одной из лучших коллекций оттисков укиё-э.

Философия японских садов

Мы прогуляемся по одному из красивейших парков, созданных в японском стиле. Вы узнаете о принципах создания японских садиков и традиционно проводящихся здесь свадебных обрядах, а возможно, и увидите саму церемонию. А в завершение я отведу вас в блистательный и яркий район Гиндза, где вы познакомитесь со множеством архитектурных памятников и сможете поужинать в уютном японском ресторане.

Организационные детали