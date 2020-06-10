84 отзыва оставили туристы

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Разнообразный Токио за 5 часов

Об императорах и религии, канонах красоты и современных увлечениях в самых ярких кварталах города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на улице Гинза (Apple Store)
  • Заказать экскурсию

200 за экскурсию

У этой экскурсии84 отзыва
4.99
Элена
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Элена – Гид в Токио
За один день вы исследуете самые разные грани города и к вечеру сможете с уверенностью сказать, что стали на шаг ближе к пониманию духа «Восточной столицы».

Императорский дворец, храм Мэйдзи Дзингу и один из красивейших парков Токио погрузят вас в исконные ценности и философию японцев.

А вуаль современности вы разглядите в шумных комплексах игровых автоматов, на модных улицах с незаурядно одетой токийской молодежью и в необычных кафе с совами или ёжиками.

Это будет прогулка 👣 в духе кино 🎥 «Васаби»!
Разнообразный Токио за 5 часов
Разнообразный Токио за 5 часов

Что вас ожидает

Вступительный аккорд
Знакомство с Токио, на мой взгляд, правильно начинать с внешнего осмотра Императорского дворца. Реконструированный после войны, комплекс во многом сохранил традиционный архитектурный стиль. Окруженный современными постройками, он является воплощением древнейших и незыблемых традиций императорской власти в Японии. Этот симбиоз ценностей вечных и преходящих станет фоновым сопровождением вашего путешествия по столице и позволит с первых шагов воспринимать культуру Страны восходящего солнца в объемном измерении. Вы услышите легенды о происхождении императоров, узнаете об обрядах посвящения и особом подходе к титулам и именам монархов, а также познакомитесь с действующей системой власти и положением Его величества.

Пульс Токио
Со смотровой площадки вы взглянете на самый значимый перекрёсток в районе Сибуя. Это лучшее место, для того чтобы ощутить пульс города и увидеть всю его многоликость. Спустившись, вы пройдете через комплексы шумных игровых автоматов, многолюдные шоппинг-центры и узкие старинные улочки, в которых жив исконный дух Японии. А по пути я расскажу о токийской философии отдыха, веселья и мировосприятия.

Конфессиональная система
В важнейшем токийском святилище — Мэйдзи Дзингу — вы познакомитесь с историей взаимоотношений двух религий — синтоизма и буддизма, которые на протяжении многих веков сосуществовали вместе, образовав особую конфессиональную ситуацию в Японии. Я расскажу о периоде правления императора Мейдзи, благодаря которому страна стала одной из сильнейших держав мира, и отдельно остановлюсь на его идее о возрождении традиционной религии. Вы узнаете, какие обряды проводят в святилище, какое место занимает духовность в жизни современных японцев, а также посетите красивый сад с чайным домиком и прудом.

Мир столичной моды
Чтобы понять вкусы и эстетическую сторону японской жизни, вы прогуляетесь по задающему каноны красоты району, с бутиками и музеями гравюры. Такесита-дори — квартал, где формируется японская мода для молодежи и зарождались истоки стиля «каваий». Здесь, при желании, вы можете переодеться в одежду майко, ученицы гейши, или попробовать японский косплей, сделав фотографии на память. А также заглянуть в местное колоритное кафе: цветочное, с совами или ёжиками, необычно оформленный караоке-бокс или другие заведения на ваш выбор. После чего я предложу посетить художественный музей Ота с одной из лучших коллекций оттисков укиё-э.

Философия японских садов
Гуляя по любимому всеми жителями Токио парку Хаппо-эн с бамбуковой рощей и знаменитыми карпами, вы узнаете о принципах создания японских садиков и традиционно проводящихся здесь свадебных обрядах, а возможно, и увидите саму церемонию. А в завершение я отведу вас в блистательный и яркий район Гинза, где вы познакомитесь со множеством архитектурных памятников и сможете поужинать в уютном японском ресторане.

Организационные детали

  • Проезд на общественном транспорте — около 2000 йен (15 евро). Вы можете приобрести проездной на весь день на наземный вид транспорта и метро — 1590 йен (12 евро).
  • Посещение музеев и панорамных точек — от 300 иен (2 евро) за человека
  • Расходы на дорогу гида также оплачиваются участниками
  • Средний счет в кафе — 1000 до 1300 йен
Разнообразный Токио за 5 часов
Разнообразный Токио за 5 часов
Разнообразный Токио за 5 часов
Разнообразный Токио за 5 часов
Разнообразный Токио за 5 часов
Разнообразный Токио за 5 часов
Разнообразный Токио за 5 часов
Разнообразный Токио за 5 часов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на улице Гинза (Apple Store).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Элена
Элена
Меня зовут Элена, я живу в Токио более 15 лет, очень люблю его и с удовольствием покажу вам разнообразие и многогранность этого потрясающего мегаполиса. Работаю гидом более 5 лет. Постараюсь познакомить вас с историей Японии и рассказать об особенностях современной жизни, а также об обычаях японцев.
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84 отзыва оставили туристы

10 июня 2020
Очень интересная и увлекательная экскурсия. Несмотря на жару целый день прошёл на одном дыхании. Несмотря на большую группу, учитывались любые пожелания. Елена обаятельный и лёгкий рассказчик, на любую тему давала интересные факты и примеры из жизни. Море положительных впечатлений. Рекомендую.
23 марта 2020
Элена специалист своего дела, смогла сделать экскурсию интересной и разносторонней, 5 часов пролетели незаметно. Очень все организованно и продуманно несмотря на то, что многие места закрыты оказались из-за пандемии.
Павел
21 марта 2020
Элена - отличный рассказчик. Она провела нас по очень интересным местам, дала множество полезных советов: куда сходить, что посмотреть, что купить. Благодаря экскурсии Токио заиграл яркими красками, даже несмотря на эпидемию коронавируса)) В конце дня все мы были в восторге, включая 11-летнюю дочку. Экскурсию очень рекомендую! Элене огромное спасибо!
11 марта 2020
Элена-очень дружелюбная и открытая девушка, располагающая к общению буквально с первых минут знакомства. За день до экскурсии мы ещё раз согласовали план посещения всех интересующих нас мест. Элена постаралась учесть и мои интересы, и интересы моей 16-летней дочери. Мне очень понравилось, что мы увидели такие укромные уголки и аутентичные места, которые сами бы никогда не отыскали. Помимо всего прочего получили очень много информации о повседневной жизни японцев, просто много общались на любые темы. Очень понравилось, что Элена отвечала на все наши вопросы ещё до поездки, что на самом оказалось очень полезной информацией, особенно при первом посещении Японии. Это был отличный день и очень непринуждённое общение🌸
29 февраля 2020
Элена - прекрасный экскурсовод и многогранный собеседник. Она сделала наш маршрут интересным трём маленьким детям, при этом не упустив мест и тем, предназначенных для взрослых. Особенно нам запомнились её рассказы о современной настоящей жизни в Японии. Очень рекомендую!
26 февраля 2020
Экскурсия отличная! Мы побывали в разных уголках Токио, посетили те места, куда сами точно бы не зашли. Было очень интересно всей семье. Элена - отличный гид, работает с душой! Спасибо большое! Всем рекомендуем!
15 февраля 2020
Прекрасно проведённое время в Токио в компании с Эленой. Мы были на экскурсии с 2 детьми: 4 и 7 лет. В начале были опасения, что им будет скучно и неинтересно. Сразу Элену предупредила о наличии детей и о сомнениях. На что она ответила, что подберёт маршрут, который будет интересен детям тоже. Все так и оказалось! Дети были полноправными участниками процесса. Она их ловко увлекала рассказами! Экскурсия прошла на одном дыхании, хотелось ещё послушать! Элена отвечала на все вопросы, рассказывала интересные факты из жизни японцев. Перед экскурсией переписывались с ней и она подсказывала куда сходить в Токио и как лучше добраться туда. Мы бы пошли к ней на экскурсию ещё раз и очень советую ее всем!
15 февраля 2020
Элена - умница! Замечательный гид! Любит и знает Японию, да и просто - красавица! Игорь + Катя.
27 января 2020
Нам очень повезло с гидом За достаточно короткое время Элена рассказала очень много о Токио, Японии, традициях, обычаях страны, используя интересный материал, приводя занимательные примеры. С большим вниманием слушали не только мы, взрослые, но и наши дети. Элена - необыкновенный экскурсовод, она эмоционально и самобытно рассказывала о столице Японии и ее настроение передалось и нам. Мы были в восторге от увиденного и услышанного. А в конце экскурсии помогла нашим детям приобрести необычные сувениры. Мы очень благодарны Элене за прекрасно организованную экскурсию и за то, что она в ущерб своему времени помогла нам разобраться в интересующих нас вопросах. Мы обязательно будем рекомендовать Элену своим друзьям. Низкий вам поклон, Элена!
23 января 2020
Элена учла все наши пожелания и то, что мы были с двумя маленькими детьми. Показала основные места, рассказала про них и уклад жизни японцев и подсказала, где можно вкусно поужинать и купить сувениры из Японии. Мы очень благодарны. Рекомендуем.
Ещё 74 отзыва

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