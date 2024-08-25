Вечерние экскурсии Токио

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Токио на русском языке, цены от $137. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тёмные аллеи Токио
Пешая
6 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тёмные аллеи Токио: тайны Синдзюку и Кабуки-тё
Приключение ждет вас в Токио: от небоскребов Синдзюку до тайн Кабуки-тё. Узнайте город с новой стороны
«А в большом развлекательном квартале Кабуки-тё поймёте, чем местные ночные клубы отличаются друг от друга и почему в некоторые из них могут приходить только девушки»
Завтра в 19:30
30 авг в 18:00
$137 за всё до 4 чел.
Портретная фотосессия в колоритном Токио
Пешая
3 отзыва
1.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Портретная фотосессия в колоритном Токио: живые эмоциональные снимки
Погрузитесь в атмосферу Токио во время индивидуальной фотопрогулки, запечатлев красоту мегаполиса
«Вечером при необходимости проводится съёмка со вспышкой либо с профессиональным источником света на стойке»
Завтра в 09:00
30 авг в 13:00
$275 за всё до 4 чел.
Вечерняя экскурсия по центру Токио
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя экскурсия по центру Токио
Начало: Район Синдзюку
Завтра в 18:00
30 авг в 18:00
$360 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Софья
    25 августа 2024
    Тёмные аллеи Токио
    Спасибо огромное Екатерине и Дмитрию за проведенную экскурсию. Материал очень интересный, факты неординарные и маршруты классные. Все покажут, обо всем
    читать дальше

    расскажут, на вопросы ответят и помимо этого помогут с другими вопросами. Нам, например, ребята подсказали, где можно поесть суши после экскурсии. Было очень вкусно! Также подсказали, что в Онсен лучше взять пластырь в аптеке, мы вместе зашли и выбрали пластырь. Уделили нам много времени и даже задержались с нами. Выражаем огромную благодарность от нашей семьи❤️

    Спасибо огромное Екатерине и Дмитрию за проведенную экскурсию. Материал очень интересный, факты неординарные и маршруты классныеСпасибо огромное Екатерине и Дмитрию за проведенную экскурсию. Материал очень интересный, факты неординарные и маршруты классныеСпасибо огромное Екатерине и Дмитрию за проведенную экскурсию. Материал очень интересный, факты неординарные и маршруты классныеСпасибо огромное Екатерине и Дмитрию за проведенную экскурсию. Материал очень интересный, факты неординарные и маршруты классныеСпасибо огромное Екатерине и Дмитрию за проведенную экскурсию. Материал очень интересный, факты неординарные и маршруты классныеСпасибо огромное Екатерине и Дмитрию за проведенную экскурсию. Материал очень интересный, факты неординарные и маршруты классные
  • А
    Александр
    28 июля 2024
    Портретная фотосессия в колоритном Токио
    Отличная фотосессия! Большое внимание к деталям и пожеланиям: Наталья предлагала много референсов, локаций и ракурсов под мой запрос, в результате получились живые яркие фотографии. Однозначно рекомендую👍
    Отличная фотосессия!Отличная фотосессия!Отличная фотосессия!Отличная фотосессия!
  • А
    Анжелика
    20 июля 2024
    Тёмные аллеи Токио
    Время пролетело незаметно, очень информативная и насыщенная экскурсия! Одна я бы вряд ли посетила эти районы вечером (как раз когда они оживают) Спасибо за вдохновение узнавать Японию еще больше! <3
  • М
    Мария
    11 июня 2024
    Тёмные аллеи Токио
    Отличная экскурсия! Очень рекомендую! Нам повезло и экскурсию провела Екатерина вместе с Дмитрием. Экскурсию мы брали на второй день прибываем в Японии. Поэтому
    читать дальше

    получили очень много информации по маршруту и не только. Ребята ответили на все наши вопросы, разоблачили много мифов о Японии. Особый плюс Екатерины и Дмитрия (для меня) что они живут и работают среди местной культурны и у них есть реальные истории и примеры обычной жизни в Японии. Сама экскурсия имеет изюминку - именно на этой экскурсии вы узнаете как отличать вывески/места самых злачных заведений района Кабуки-че. Я узнала для себя интересный термин, которой Катя очень гармонично использовала в своем рассказе о местных заведениях, хотя он неочень литературный:)) Отдельно хочу отметить что Екатерина и Дмитрий после экскурсии помогали с орг. Вопросами, давали много ссылок и рекомендаций (куда сходить, что где находится, как выглядит) и в целом оказали большую поддержку нам в путешествии. Поэтому рекомендую и обязательно сама еще раз с ними схожу на экскурсию.

    Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!
  • Б
    Бибигуль
    12 марта 2024
    Портретная фотосессия в колоритном Токио
    Замечательные воспоминания о нашей экскурсии с Натальей! Все так мило, много интересной информации. Фото получились прекрасные. Благодарю от всей души! Конечно рекомендую!
  • А
    Алексей
    7 ноября 2023
    Портретная фотосессия в колоритном Токио
    Это было невероятно! Я заказал фотосессию как сюрприз для жены. Наталья предложило фото в кимоно, и это было незабываемо! 🤩🥳🔥
    читать дальше

    я не фанат фотосессий, но мне очень понравилось, а жена была в полнейшем восторге! Наталья СУПЕР профессионал, знает как и где встать нам встать что бы выглядело отлично. Моя жена, которая по работе много работают с фотографами и моделями была очень довольно фотографиями, организацией и Проведением:) Вы однозначно не пожалеете, и это скорей всего будет одним из ключевых опытов в Токио! Для нас так уж точно 🥳

    Это было невероятно! Я заказал фотосессию как сюрприз для жены. Наталья предложило фото в кимоно, иЭто было невероятно! Я заказал фотосессию как сюрприз для жены. Наталья предложило фото в кимоно, иЭто было невероятно! Я заказал фотосессию как сюрприз для жены. Наталья предложило фото в кимоно, иЭто было невероятно! Я заказал фотосессию как сюрприз для жены. Наталья предложило фото в кимоно, иЭто было невероятно! Я заказал фотосессию как сюрприз для жены. Наталья предложило фото в кимоно, иЭто было невероятно! Я заказал фотосессию как сюрприз для жены. Наталья предложило фото в кимоно, и

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тёмные аллеи Токио
  2. Портретная фотосессия в колоритном Токио
  3. Вечерняя экскурсия по центру Токио
Какие места ещё посмотреть в Токио
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Рыбный Рынок
Сколько стоит экскурсия по Токио в августе 2024
Сейчас в Токио в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 137 до 360. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Вечерние», 9 ⭐ отзывов, цены от $137. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам