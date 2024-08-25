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получили очень много информации по маршруту и не только. Ребята ответили на все наши вопросы, разоблачили много мифов о Японии. Особый плюс Екатерины и Дмитрия (для меня) что они живут и работают среди местной культурны и у них есть реальные истории и примеры обычной жизни в Японии. Сама экскурсия имеет изюминку - именно на этой экскурсии вы узнаете как отличать вывески/места самых злачных заведений района Кабуки-че. Я узнала для себя интересный термин, которой Катя очень гармонично использовала в своем рассказе о местных заведениях, хотя он неочень литературный:)) Отдельно хочу отметить что Екатерина и Дмитрий после экскурсии помогали с орг. Вопросами, давали много ссылок и рекомендаций (куда сходить, что где находится, как выглядит) и в целом оказали большую поддержку нам в путешествии. Поэтому рекомендую и обязательно сама еще раз с ними схожу на экскурсию.