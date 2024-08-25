3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тёмные аллеи Токио: тайны Синдзюку и Кабуки-тё
Приключение ждет вас в Токио: от небоскребов Синдзюку до тайн Кабуки-тё. Узнайте город с новой стороны
«А в большом развлекательном квартале Кабуки-тё поймёте, чем местные ночные клубы отличаются друг от друга и почему в некоторые из них могут приходить только девушки»
Завтра в 19:30
30 авг в 18:00
$137 за всё до 4 чел.
1.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Портретная фотосессия в колоритном Токио: живые эмоциональные снимки
Погрузитесь в атмосферу Токио во время индивидуальной фотопрогулки, запечатлев красоту мегаполиса
«Вечером при необходимости проводится съёмка со вспышкой либо с профессиональным источником света на стойке»
Завтра в 09:00
30 авг в 13:00
$275 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя экскурсия по центру Токио
Начало: Район Синдзюку
Завтра в 18:00
30 авг в 18:00
$360 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофья25 августа 2024Спасибо огромное Екатерине и Дмитрию за проведенную экскурсию. Материал очень интересный, факты неординарные и маршруты классные. Все покажут, обо всем
- ААлександр28 июля 2024Отличная фотосессия! Большое внимание к деталям и пожеланиям: Наталья предлагала много референсов, локаций и ракурсов под мой запрос, в результате получились живые яркие фотографии. Однозначно рекомендую👍
- ААнжелика20 июля 2024Время пролетело незаметно, очень информативная и насыщенная экскурсия! Одна я бы вряд ли посетила эти районы вечером (как раз когда они оживают) Спасибо за вдохновение узнавать Японию еще больше! <3
- ММария11 июня 2024Отличная экскурсия! Очень рекомендую! Нам повезло и экскурсию провела Екатерина вместе с Дмитрием. Экскурсию мы брали на второй день прибываем в Японии. Поэтому
- ББибигуль12 марта 2024Замечательные воспоминания о нашей экскурсии с Натальей! Все так мило, много интересной информации. Фото получились прекрасные. Благодарю от всей души! Конечно рекомендую!
- ААлексей7 ноября 2023Это было невероятно! Я заказал фотосессию как сюрприз для жены. Наталья предложило фото в кимоно, и это было незабываемо! 🤩🥳🔥
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Вечерние»
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