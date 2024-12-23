Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Путешествие по стране Восходящего солнца в мини-группе с проживанием в отелях 4

Откройте для себя Японию в один из самых красивых периодов года — в сезон красных кленов момидзи. В это время страна преображается: парки, горные склоны и храмовые сады наполняются глубокими оттенками алого, золота и багрянца, создавая ощущение гармонии и почти нереальной эстетики.

Этот тур по Японии проходит в спокойном ритме. Неспешные прогулки по тихим аллеям, где клены склоняются над древними храмами, отражения осенних красок в воде и мягкий свет вечерних фонарей — всё складывается в цельное и тонкое впечатление. Здесь важны не только места, но и состояние, в котором вы их проживаете.

Япония осенью — это время, когда привычные пейзажи раскрываются глубже, а атмосфера становится особенно спокойной и выразительной. Это редкий момент, ради которого сюда возвращаются вновь и вновь — чтобы увидеть страну такой, какой она бывает лишь несколько недель в году.

Маршрут тура:

Токио — Фудзикавагутико — Киото — Нара — Химедзи — Осака

Этот тур подойдет Вам, если:

Планируете свое первое путешествие в Японию и хотите сделать его идеальным. Без компромиссов, лишней суеты и упущенных мест — с маршрутом, который уже выверен и продуман.

Важно увидеть страну в красивое время. Когда парки, храмы и сады окрашиваются в глубокие оттенки осени, а привычные пейзажи приобретают особую глубину.

Вы цените баланс между насыщенной программой и комфортом. Когда каждый день наполнен впечатлениями, но при этом остаётся пространство, чтобы почувствовать страну и не уставать от темпа.

Вам близко сочетание традиций и современности. От тихих храмов Киото и старых кварталов до ритма Токио и динамики мегаполисов.