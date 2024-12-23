Описание тура
Путешествие по стране Восходящего солнца в мини-группе с проживанием в отелях 4
Откройте для себя Японию в один из самых красивых периодов года — в сезон красных кленов момидзи. В это время страна преображается: парки, горные склоны и храмовые сады наполняются глубокими оттенками алого, золота и багрянца, создавая ощущение гармонии и почти нереальной эстетики.
Этот тур по Японии проходит в спокойном ритме. Неспешные прогулки по тихим аллеям, где клены склоняются над древними храмами, отражения осенних красок в воде и мягкий свет вечерних фонарей — всё складывается в цельное и тонкое впечатление. Здесь важны не только места, но и состояние, в котором вы их проживаете.
Япония осенью — это время, когда привычные пейзажи раскрываются глубже, а атмосфера становится особенно спокойной и выразительной. Это редкий момент, ради которого сюда возвращаются вновь и вновь — чтобы увидеть страну такой, какой она бывает лишь несколько недель в году.
Маршрут тура:
Токио — Фудзикавагутико — Киото — Нара — Химедзи — Осака
Этот тур подойдет Вам, если:
Планируете свое первое путешествие в Японию и хотите сделать его идеальным. Без компромиссов, лишней суеты и упущенных мест — с маршрутом, который уже выверен и продуман.
Важно увидеть страну в красивое время. Когда парки, храмы и сады окрашиваются в глубокие оттенки осени, а привычные пейзажи приобретают особую глубину.
Вы цените баланс между насыщенной программой и комфортом. Когда каждый день наполнен впечатлениями, но при этом остаётся пространство, чтобы почувствовать страну и не уставать от темпа.
Вам близко сочетание традиций и современности. От тихих храмов Киото и старых кварталов до ритма Токио и динамики мегаполисов.
Выбираете путешествия с вниманием к деталям. Где продумана логистика, комфорт проживания и общая атмосфера поездки, а не только список локаций.
Программа тура по дням
Токио
Прибытие участников путешествия в Токио. В 13-30 встреча группы в зале прилета аэропорта Haneda (под рейс Air China Ca 181 из Пекина). Переезд на комфортабельном автобусе-экспрессе до Tokyo Station. Заселение в отель. Небольшой отдых.
Знакомимся с токийским метрополитеном, и спустя пару станций вы растворитесь в неоновых вывесках и ритмах района Акихабара. Это электронный рай, город электроники, один из центров It-индустрии, японских субкультур анимэ, манги, отаку. Самые невообразимые магазины, наряды официантов, интерьеры клубов и заведений. Во время этой вечерней прогулки сделаем остановку в одном из необычных мейд-кафе, где отдохнем, познакомимся поближе.
Возвращение в отель. Отдых.
Токио
Этот день вы начнете с посещения одного из крупнейших рыбных рынков мира — Цукидзи. Огромный выбор деликатесов которые можно не только с интересом рассматривать, но и здесь же попробовать. Свежайшие морепродукты, которые реально тают во рту. Отдельный интерес представляет общая атмосфера рынка. Здесь до полудня центр жизни. Продавцы, покупатели, туристы… Шикарное место для ярких и необычных фотографий.
Перемещаемся до одной из лучших смотровых площадок в Токио, которая расположена в Roppongi Hills Mori Tower. Отличный обзор столицы Японии на 360 градусов. Если погода будет солнечная, то обязательно заглянем на красивую аллею из деревьев гинго. Осенью их листва окрашивается в ярко желтый цвет и это возможность сделать классные фотографии на их фоне.
Осмотр района Сибуя с его знаменитым на весь мир перекрестком. Он часто украшает сюжеты кинолент, витрины магазинов и интернет-статьи. В пиковые часы его могут одновременно пересекать тысячи людей, количество которых достаточно для заполнения небольшого стадиона. Уникальное зрелище, когда толпы людей пересекаются в разных направлениях, порой напоминает хаотичную борьбу и синхронизацию одновременно. Это надо видеть и конечно же участвовать!). Гуляем до позднего вечера, поражаясь сумасшедшему миксу брендов, lоve-отелей, клубов, звуков, огней.
Этот день мы завершим в необычном аутентичном переулке — Omoide Yokocho. Здесь около 60 мини баров, в которых преимущественно готовят шампуры из курицы и царит особенная атмосфера. Кстати, по соседству будут расположены множество обменников валюты с хорошим курсом. Вы сможете этим воспользоваться.
Возвращение в отель.
Токио - Фудзикавагутико
Первую половину дня мы проведем в районе Харадзюку. Сделаем инстаграмные фото в торговом центре Tokyu Plaza и непешно погуляем по различным модным магазинам в этом районе.
Выпив вкусного кофе на крыше одного из зданий, мы отправимся на пешеходную улицу Такешита. Здесь сосредоточены магазины японского стиля кавай, кафе с клубникой, сладкой розовой ватой, необычные тактильные заведения с питомцами и фирменные магазины Rolling Stones и Bon Jovi.
Примерно в 16-00 отправление на автобусе-экспрессе до озера Кавагутико. Размещение в отеле, в номерах с традиционным японском стилем. Вечером вы сможете посетить онсэн - ванны с горячей минеральной водой. Они раздельные, мужские и женские. После посещения сон будет как у младенца.
Фудзикавагутико
Сегодня вы отдохнете от энергетики Токио и погрузитесь в умиротворение провинциальной Японии. Проведите этот день на берегу озера в водах которого отражается великая Фудзи. Сезон красных кленов момидзи на берегах Кавагутико это икона пейзажной фотографии. Свежий воздух и неспешно плавающие в воде уточки создают прекрасное настроение. Поразите своих знакомых фотографиями этого места!
По желанию можно будет посетить несколько интересных мест. Художественный музей и сад Итику Куботы, в котором вы увидите самые необычные кимоно, являющиеся произведениями искусства. Историческая деревня Сайко Ияси-но-Сато Нэмба. Отсюда открывается необычный вид на Фудзи.
Также у вас будет время побродить по многочисленным ремесленным лавкам и сделать фотосессии в традиционной японской одежде.
Фудзикавагутико - Токио - Киото
Посещение видовой площадки и Храма Аракура Фудзи Сэнгэн. Это живописное место, где природа и культура сливаются в единую гармонию. Расположенный на склоне холма, храм открывает захватывающий вид на величественную гору Фудзи, особенно в ясные дни. Осенью алые клены окрашивают пейзаж в яркие тона, создавая незабываемый вид: знаменитая пагода в обрамлении огненной листвы с заснеженной вершиной Фудзи на заднем плане.
Подъем по длинной лестнице, ведущей к храму, становится не просто дорогой, а настоящим путешествием в тишину и красоту японской природы. Наверху вас ждет панорамная площадка с одной из самых знаменитых и фотографируемых сцен Японии. Теплые осенние краски и прозрачный воздух делают этот вид особенно чарующим, превращая каждую фотографию в картину.
Аракура Фудзи Сэнгэн это место, где можно прочувствовать дух Японии, насладиться покоем и величием природы, а также увидеть один из самых символичных видов страны в золотую осеннюю пору.
Во второй половине дня переезд в Киото (автобус до Токио и скоростной поезд синкансен до Киото). Заселение в отель. Отдых.
Киото
Три полных дня вы будете любоваться городом-музеем, культурной столицей Японии. Киото в сезон красных кленов момидзи это живописная симфония осени, где каждый уголок города становится произведением искусства. Листья кленов окрашиваются в яркие оттенки алого и золотого, создавая впечатляющие контрасты с темными крышами старинных храмов и тихих садов. Осенний Киото словно оживает в огненных красках, превращая прогулку в путешествие по живой картине.
В это время года парки и лесные тропы становятся особенно популярными туристы и местные жители собираются, чтобы насладиться великолепием природы. Прозрачный воздух наполняется ароматом прелых листьев и прохладой, а отражение пылающих крон в водах прудов добавляет пейзажам глубины и спокойствия. Город погружается в медитативное настроение: в садах царит тишина, нарушаемая лишь шорохом листвы под ногами.
С наступлением вечера храмы и сады подсвечиваются мягким светом фонарей, благодаря чему клены, отражаясь в воде, словно светятся изнутри. Это время идеально подходит для неспешных прогулок по узким улочкам и чайным домикам, где можно согреться чашкой ароматного чая, наблюдая за тем, как падающие листья укрывают крыши и каменные мосты.
Киото осенью это не просто путешествие, а настоящее погружение в гармонию природы и японской культуры, где каждый миг становится частью прекрасной истории.
Вы побываете в самых интересных храмах и пагодах, знаменитом бамбуковом лесу, квартале гейш, в чайных, садах-дзен и многих других уникальных местах. Киото располагает к себе с первого взгляда. Город узнаваемый и обладающий необычайной харизмой. Постараемся проникнуться его красотой и атмосферой на все 100%.
Киото
Продолжение знакомства с Киото.
Киото
Продолжение знакомства с Киото.
Киото - Осака - Нара
Переезд в Осаку. Размещение в отеле. Отправление в Нару. Нара — город, где оживает история и природа сплетается с культурой в удивительный танец времени. Представьте себе: вы гуляете по парку, а грациозные олени, считающиеся священными, с легкостью подходят к вам за лакомством. Вокруг величественно возвышаются древние храмы и пагоды, такие как Тодай-дзи — дом гигантского Будды, одного из самых впечатляющих бронзовых изваяний мира. Каждый уголок Нары пропитан духом старинной Японии. Узкие улочки, чайные дома и ремесленные лавки приглашают вас погрузиться в атмосферу спокойствия и гармонии.
Весной город утопает в нежных лепестках сакуры, а осенью леса загораются яркими красками кленов.
Нара — это не просто путешествие в древность, это возможность почувствовать ритм японской души, где каждое мгновение наполнено смыслом и красотой. Откройте для себя волшебство этого города, где прошлое и настоящее существуют в совершенной гармонии.
Вечером, после возвращения в Осаку, прогуляемся по знаменитому району Дотонбори. Пешеходные улицы с шикарными и известными на весь мир заведениями с мясом краба и бойлами из осьминога не оставят равнодушными никого. Неоновые огни, необычные инсталляции и атмосфера вселенского движа - все это закрутит вас в невероятном калейдоскопе впечатлений.
Осака - Химедзи
Сегодня на поезде вы отправитесь в Химедзи. Начните день с восхождения к самурайскому Замку Белой Цапли жемчужине японской архитектуры. Его белоснежные стены изящно парят над городом, создавая впечатление легкости и величия. Поднимаясь по дорожке к главным воротам, вы словно переноситесь в эпоху самураев. Внутри замка крутые деревянные лестницы ведут в башню Тэнсюкаку, откуда открываются захватывающие виды на город и окружающие холмы. После осмотра замка прогуляйтесь по садам Кокоэн, где девять уникальных садов дарят тишину и гармонию. Здесь шум воды и шелест листвы помогают ощутить спокойствие природы. Завершите день в традиционной чайной с чашкой матча и сладостями вагаси, наслаждаясь видом замка, освещенного закатным светом. Этот день подарит вам незабываемое погружение в историю и красоту Японии.
Возвращение поездом в Осаку.
Осака
Выселение из отеля. Окончание программы. В аэропорт трансфер самостоятельный (на автобусе-экспрессе или такси), так как время вылета у участников группы может отличаться.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту
- Проживание в уютных отелях 3-4 (двухместное размещение)
- Входные билеты в достопримечательности, панорамные площадки и парки по программе тура
- Перемещение (проезд) на метро, автобусах, поездах Jr и sinkansen (Токио-Киото)
- Завтраки в отелях
- Работа двух сопровождающих группу по всему маршруту
Что не входит в цену
- Международный авиаперелет до Токио и обратно из Осаки
- Виза в Японию
- Обеды и ужины
- Экскурсии не входящие в программу
- Личные расходы
- Страховка
- Одноместное размещение (при необходимости)
Визы
Гражданам России для поездки в Японию необходима виза. Оформление визы осуществляется через консульский отдел Посольства Японии или Генеральные консульства. Туристическая виза обычно выдается на срок до 90 дней.
Для получения визы потребуется:
Загранпаспорт (срок действия не менее 6 месяцев);
Заполненная анкета;
Фото 4,5х4,5 см;
Подтверждение брони отеля и авиабилетов;
Финансовые документы (выписка из банка);
Программа пребывания в Японии.
Процесс рассмотрения занимает от 4 до 7 рабочих дней.