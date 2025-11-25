После прибытия в аэропорт вас встретит водитель и отвезёт в отель (трансфер включён, ожидание до 1,5 часов). После размещения — свободное время, мы пришлём гайд для самостоятельных прогулок.

Если прилетите до полудня, можно заказать экскурсию по Токио (7 часов) с гидом — на транспорте или авто. Программа может меняться в зависимости от ваших интересов и времени прибытия. Один из возможных маршрутов включает современный район Одайба, построенный на искусственном острове. Здесь вы увидите Радужный мост, робота Гандама, копию статуи Свободы, здание Fuji TV и панорамы залива.

Далее поедете в фешенебельный квартал Гинза, где небоскрёбы соседствуют с магазинами кимоно и театром кабуки. После — посещение Роппонги с арт-пространствами и подсветкой в парке Roppongi Hills. При желании — визит в TeamLab Planets (дополнительно).