Подготовка к туру:
1. Документы: Оформите визу в Японию, проверьте срок действия загранпаспорта (не менее 6 месяцев).
2. Финансы: Подготовьте наличные (евро, доллары или иены) и банковскую карту, ознакомьтесь с курсом обмена валют.
3. Одежда и обувь: Удобная обувь для прогулок, сезонная одежда в зависимости от времени года.
4. Здоровье: Медицинская страховка (по желанию), личные медикаменты.
5. Культура: Ознакомьтесь с японскими обычаями, правилами этикета.
6. Гигиена: Солнцезащитный крем, антисептики, средства для личной гигиены.
7. Техника: Зарядные устройства, переходники для розеток типа A/B, мобильный телефон с интернетом.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, свободное время или дополнительные экскурсии
После прибытия в аэропорт вас встретит водитель и отвезёт в отель (трансфер включён, ожидание до 1,5 часов). После размещения — свободное время, мы пришлём гайд для самостоятельных прогулок.
Если прилетите до полудня, можно заказать экскурсию по Токио (7 часов) с гидом — на транспорте или авто. Программа может меняться в зависимости от ваших интересов и времени прибытия. Один из возможных маршрутов включает современный район Одайба, построенный на искусственном острове. Здесь вы увидите Радужный мост, робота Гандама, копию статуи Свободы, здание Fuji TV и панорамы залива.
Далее поедете в фешенебельный квартал Гинза, где небоскрёбы соседствуют с магазинами кимоно и театром кабуки. После — посещение Роппонги с арт-пространствами и подсветкой в парке Roppongi Hills. При желании — визит в TeamLab Planets (дополнительно).
Экскурсия по Токио с гидом
Сегодня вы познакомитесь с разными гранями Токио. Начнём с района Асакуса — старинного уголка города с лавками, кафе и красно-золотым храмом Сэнсо-дзи, хранящим дух эпохи Эдо. Затем заглянем в Сибую — на самый оживлённый перекрёсток в мире и в место, где установлен памятник верному псу Хатико.
Продолжим маршрут в ярком районе Харадзюку, который славится молодёжной модой, необычными кафе и магазинами. В храме Мэйдзи, окружённом кедровым лесом, почувствуем спокойствие и узнаем о синтоистских традициях.
Вечером рекомендуем самостоятельную прогулку по району Синдзюку — небоскрёбы, огни и уличная еда здесь создают неповторимую атмосферу. Завершим день на Улице воспоминаний, где до сих пор царит колорит послевоенной Японии.
Свободный день в Токио и экскурсии по желанию
В этот день вы сможете самостоятельно насладиться атмосферой Токио или выбрать одну из дополнительных экскурсий. Рекомендуем отправиться в Камакуру — колыбель дзэн-буддизма и первую столицу сёгунов. Там вы увидите величественные дзэн-храмы, статую Великого Будды, святилище Хасэдэра с садом и панорамой на океан, а в ясную погоду — панорамы Фудзи-сан. Летом можно дополнить день отдыхом на пляже.
Также доступна вторая экскурсия по Токио: от футуристического острова Одайба и музея TeamLab до традиционного района Асакуса, Гинзы, садов и телебашни. Осенью особенно хорош маршрут по аллеям клёнов.
Если хотите провести день самостоятельно, мы подскажем, как организовать визит в Диснейленд, тематический парк Гарри Поттера, интерактивные музеи, смотровые площадки или вечернее кабаре-шоу. Билеты и маршруты поможем подобрать и забронировать заранее.
День природы, термальных источников и пейзажей Фудзи
Весь день в вашем распоряжении будет комфортабельный транспорт без гида, но с опытным водителем, который заберёт вас утром из Токио и хорошо знает маршрут. Вы сможете насладиться пейзажами в своём темпе, делать остановки и погружаться в атмосферу, не торопясь. При желании сопровождение гидом можно заказать дополнительно.
Путешествие приведёт в Хаконэ — регион, славящийся вулканическими ландшафтами и видами на Фудзи-сан. Вы заедете в геотермальную долину Овакудани, где можно сварить «чёрные яйца» в гейзерах, посетите храм Хаконэ Дзиндзя с воротами ториями, стоящими прямо в озере, и прогуляетесь вдоль берега Аси. По желанию — катание на кораблике или катамаране.
Вечером — переезд в прибрежный город Атами. Вы разместитесь в отеле с расслабляющим онсеном и отдохнёте перед дорогой в Киото. Маршрут можно адаптировать под вас — например, выбрать вместо Хаконэ регион Фудзи-кавагучико.
Переезд в Киото
Сегодня вы на синкансене доберётесь в Киото. Если вы отправитесь в город утром, то у вас останется время на самостоятельное посещение храма Фусими Инари (мы предоставим гайд). Но вы также можете остаться подольше в Атами и переехать уже вечером.
Знакомство с Киото: замок, гейши и древние улочки
Сегодня вы отправитесь на 7-часовую экскурсию с гидом по Киото. Первая остановка — замок Нидзё, в котором жили сёгуны. Здесь сохранилась деревянная часть дворца с роскошными золотыми росписями и скрипучими «соловьиными» полами. Далее вы прогуляетесь по району Гион, где, возможно, увидите настоящую гейшу. Узкие улочки, лавки ремесленников и чайные домики создают аутентичную атмосферу старого Киото.
Затем заглянете в храм Ясуи Компирага-гу — пройти через камень здесь можно ради счастливых или завершённых отношений. Завершите прогулку в районе Хигасияма с видом на знаменитую пагоду. Проезд на метро оплачивается отдельно. По желанию — трансфер или вечернее шоу с танцами гейш, чайной церемонией и другими традиционными искусствами.
Свободный день в Киото или Нара, Осака и замок Химэдзи
В этот день можно самостоятельно погулять по Киото или выбрать одну из дополнительных экскурсий. Первый вариант — поездка в Нару, бывшую столицу Японии, где вы покормите ручных оленей в парке и увидите гигантского Будду в храме Тодай-дзи. По желанию — посещение храма фонариков Касуга-тайся или сада Исюйэн. Затем можно заехать в Осаку, прогуляться по вечерней улице Дотонбори с её яркими вывесками, ресторанами и историческим храмом Ходзэн-дзи.
Второй вариант — экскурсия в Химэдзи. Вы исследуете великолепный замок Белой цапли, один из самых хорошо сохранившихся в стране, а после — прогуляетесь по саду Коко-эн с девятью зонами, от чайной до бамбуковой.
Киото или факультативные экскурсии
Сегодня вы сможете продолжить исследовать Киото. Дополнительно можно отправиться на экскурсию с гидом по храмам Китано-но-Тэммангу, Кинкаку-дзи (Золотой павильон) и философскому саду Рёан-дзи. По сезону — прогулки среди огненно-красных клёнов.
Также вы сможете примерить кимоно, поучаствовать в чайной церемонии, посетить мастер-классы по традиционным ремёслам, посмотреть шоу гейш или сходить в тематические парки и музеи. Мы подскажем, что будет актуально именно на ваши даты.
Завершение тура, отъезд
Наш отель в Киото расположен недалеко от станции, что удобно и для прогулок, и для отъезда. В день вылета билет на скоростной поезд до аэропорта Кансай в Осаке включён в стоимость (в пути около 1,5 часов). А если захотите остаться дольше — поможем с продлением и новыми маршрутами.
Стоимость тура
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Индивидуальный трансфер из аэропорта в Токио и билет на поезд до аэропорта Осаки
- Междугородние поезда из Атами в Киото
- Сопровождение заботливым русскоговорящим гидом в 2 экскурсионных дня по Токио и Киото
- Гайд, консультации и курирование получения визы
- Курирование гидом по всему маршруту
- Советы по программе и помощь в бронировании билетов
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Токио и обратно из Осаки
- Обеды и ужины
- Общественный транспорт (метро, автобусы, поезда)
- Экскурсии и индивидуальные трансферы по выбору, указанные как дополнительные
- Развлечения (аренда кимоно, мастер-классы смотровая площадка, онсены, музеи)
- Отели повышенной категории
- 1-местное размещение
- Стоимость тура указана при 4-6 участниках. При проведении тура для 2-3 человек необходима доплата - $300 с каждого
- Обратите внимание. Стоимость тура зависит от дат. Уточняйте у организатора
- От $1700 до $2150/чел при 4-6 участниках
- От $2000 до $2450/чел при 2-3 участниках