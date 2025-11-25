Мои заказы

Япония индивидуально: 3 города, регион с вулканическими ландшафтами и экскурсии на выбор

Полюбоваться Фудзи, отдохнуть в онсэне, исследовать Киото и Токио и переночевать в прибрежном Атами
Это путешествие создано исключительно под ваши интересы: никаких чужих людей в группе, никакой спешки. Только вы, ваша компания и Япония, которую вы полюбите с первого взгляда.

Вы начнёте свой маршрут в
Токио — прогуляетесь по старинным улочкам Асакусы, увидите легендарный перекрёсток Сибуя и прочувствуете ритм мегаполиса.

В Хаконэ заедете в геотермальную долину Овакудани, где можно сварить «чёрные яйца» в гейзерах, посетите храм Хаконэ Дзиндзя с ториями, стоящими прямо в озере, прогуляетесь вдоль берега Аси и, конечно, насладитесь видами Фудзиямы.

В Киото вас ждут гейши, пагоды и один из главных храмов страны — Фусими Инари с аллеей из тысячи красных ворот.

Все эти впечатления уже включены в стоимость и организованы так, чтобы вы могли просто наслаждаться своим путешествием, не думая ни о чём лишнем. А за доплату вы сможете расширить программу и посетить понравившиеся экскурсии из предложенных.

Описание тура

Организационные детали

Подготовка к туру:
1. Документы: Оформите визу в Японию, проверьте срок действия загранпаспорта (не менее 6 месяцев).
2. Финансы: Подготовьте наличные (евро, доллары или иены) и банковскую карту, ознакомьтесь с курсом обмена валют.
3. Одежда и обувь: Удобная обувь для прогулок, сезонная одежда в зависимости от времени года.
4. Здоровье: Медицинская страховка (по желанию), личные медикаменты.
5. Культура: Ознакомьтесь с японскими обычаями, правилами этикета.
6. Гигиена: Солнцезащитный крем, антисептики, средства для личной гигиены.
7. Техника: Зарядные устройства, переходники для розеток типа A/B, мобильный телефон с интернетом.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, свободное время или дополнительные экскурсии

После прибытия в аэропорт вас встретит водитель и отвезёт в отель (трансфер включён, ожидание до 1,5 часов). После размещения — свободное время, мы пришлём гайд для самостоятельных прогулок.

Если прилетите до полудня, можно заказать экскурсию по Токио (7 часов) с гидом — на транспорте или авто. Программа может меняться в зависимости от ваших интересов и времени прибытия. Один из возможных маршрутов включает современный район Одайба, построенный на искусственном острове. Здесь вы увидите Радужный мост, робота Гандама, копию статуи Свободы, здание Fuji TV и панорамы залива.

Далее поедете в фешенебельный квартал Гинза, где небоскрёбы соседствуют с магазинами кимоно и театром кабуки. После — посещение Роппонги с арт-пространствами и подсветкой в парке Roppongi Hills. При желании — визит в TeamLab Planets (дополнительно).

2 день

Экскурсия по Токио с гидом

Сегодня вы познакомитесь с разными гранями Токио. Начнём с района Асакуса — старинного уголка города с лавками, кафе и красно-золотым храмом Сэнсо-дзи, хранящим дух эпохи Эдо. Затем заглянем в Сибую — на самый оживлённый перекрёсток в мире и в место, где установлен памятник верному псу Хатико.

Продолжим маршрут в ярком районе Харадзюку, который славится молодёжной модой, необычными кафе и магазинами. В храме Мэйдзи, окружённом кедровым лесом, почувствуем спокойствие и узнаем о синтоистских традициях.

Вечером рекомендуем самостоятельную прогулку по району Синдзюку — небоскрёбы, огни и уличная еда здесь создают неповторимую атмосферу. Завершим день на Улице воспоминаний, где до сих пор царит колорит послевоенной Японии.

3 день

Свободный день в Токио и экскурсии по желанию

В этот день вы сможете самостоятельно насладиться атмосферой Токио или выбрать одну из дополнительных экскурсий. Рекомендуем отправиться в Камакуру — колыбель дзэн-буддизма и первую столицу сёгунов. Там вы увидите величественные дзэн-храмы, статую Великого Будды, святилище Хасэдэра с садом и панорамой на океан, а в ясную погоду — панорамы Фудзи-сан. Летом можно дополнить день отдыхом на пляже.

Также доступна вторая экскурсия по Токио: от футуристического острова Одайба и музея TeamLab до традиционного района Асакуса, Гинзы, садов и телебашни. Осенью особенно хорош маршрут по аллеям клёнов.

Если хотите провести день самостоятельно, мы подскажем, как организовать визит в Диснейленд, тематический парк Гарри Поттера, интерактивные музеи, смотровые площадки или вечернее кабаре-шоу. Билеты и маршруты поможем подобрать и забронировать заранее.

4 день

День природы, термальных источников и пейзажей Фудзи

Весь день в вашем распоряжении будет комфортабельный транспорт без гида, но с опытным водителем, который заберёт вас утром из Токио и хорошо знает маршрут. Вы сможете насладиться пейзажами в своём темпе, делать остановки и погружаться в атмосферу, не торопясь. При желании сопровождение гидом можно заказать дополнительно.

Путешествие приведёт в Хаконэ — регион, славящийся вулканическими ландшафтами и видами на Фудзи-сан. Вы заедете в геотермальную долину Овакудани, где можно сварить «чёрные яйца» в гейзерах, посетите храм Хаконэ Дзиндзя с воротами ториями, стоящими прямо в озере, и прогуляетесь вдоль берега Аси. По желанию — катание на кораблике или катамаране.

Вечером — переезд в прибрежный город Атами. Вы разместитесь в отеле с расслабляющим онсеном и отдохнёте перед дорогой в Киото. Маршрут можно адаптировать под вас — например, выбрать вместо Хаконэ регион Фудзи-кавагучико.

5 день

Переезд в Киото

Сегодня вы на синкансене доберётесь в Киото. Если вы отправитесь в город утром, то у вас останется время на самостоятельное посещение храма Фусими Инари (мы предоставим гайд). Но вы также можете остаться подольше в Атами и переехать уже вечером.

6 день

Знакомство с Киото: замок, гейши и древние улочки

Сегодня вы отправитесь на 7-часовую экскурсию с гидом по Киото. Первая остановка — замок Нидзё, в котором жили сёгуны. Здесь сохранилась деревянная часть дворца с роскошными золотыми росписями и скрипучими «соловьиными» полами. Далее вы прогуляетесь по району Гион, где, возможно, увидите настоящую гейшу. Узкие улочки, лавки ремесленников и чайные домики создают аутентичную атмосферу старого Киото.

Затем заглянете в храм Ясуи Компирага-гу — пройти через камень здесь можно ради счастливых или завершённых отношений. Завершите прогулку в районе Хигасияма с видом на знаменитую пагоду. Проезд на метро оплачивается отдельно. По желанию — трансфер или вечернее шоу с танцами гейш, чайной церемонией и другими традиционными искусствами.

7 день

Свободный день в Киото или Нара, Осака и замок Химэдзи

В этот день можно самостоятельно погулять по Киото или выбрать одну из дополнительных экскурсий. Первый вариант — поездка в Нару, бывшую столицу Японии, где вы покормите ручных оленей в парке и увидите гигантского Будду в храме Тодай-дзи. По желанию — посещение храма фонариков Касуга-тайся или сада Исюйэн. Затем можно заехать в Осаку, прогуляться по вечерней улице Дотонбори с её яркими вывесками, ресторанами и историческим храмом Ходзэн-дзи.

Второй вариант — экскурсия в Химэдзи. Вы исследуете великолепный замок Белой цапли, один из самых хорошо сохранившихся в стране, а после — прогуляетесь по саду Коко-эн с девятью зонами, от чайной до бамбуковой.

8 день

Киото или факультативные экскурсии

Сегодня вы сможете продолжить исследовать Киото. Дополнительно можно отправиться на экскурсию с гидом по храмам Китано-но-Тэммангу, Кинкаку-дзи (Золотой павильон) и философскому саду Рёан-дзи. По сезону — прогулки среди огненно-красных клёнов.

Также вы сможете примерить кимоно, поучаствовать в чайной церемонии, посетить мастер-классы по традиционным ремёслам, посмотреть шоу гейш или сходить в тематические парки и музеи. Мы подскажем, что будет актуально именно на ваши даты.

9 день

Завершение тура, отъезд

Наш отель в Киото расположен недалеко от станции, что удобно и для прогулок, и для отъезда. В день вылета билет на скоростной поезд до аэропорта Кансай в Осаке включён в стоимость (в пути около 1,5 часов). А если захотите остаться дольше — поможем с продлением и новыми маршрутами.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1700
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Индивидуальный трансфер из аэропорта в Токио и билет на поезд до аэропорта Осаки
  • Междугородние поезда из Атами в Киото
  • Сопровождение заботливым русскоговорящим гидом в 2 экскурсионных дня по Токио и Киото
  • Гайд, консультации и курирование получения визы
  • Курирование гидом по всему маршруту
  • Советы по программе и помощь в бронировании билетов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Токио и обратно из Осаки
  • Обеды и ужины
  • Общественный транспорт (метро, автобусы, поезда)
  • Экскурсии и индивидуальные трансферы по выбору, указанные как дополнительные
  • Развлечения (аренда кимоно, мастер-классы смотровая площадка, онсены, музеи)
  • Отели повышенной категории
  • 1-местное размещение
  • Стоимость тура указана при 4-6 участниках. При проведении тура для 2-3 человек необходима доплата - $300 с каждого
  • Обратите внимание. Стоимость тура зависит от дат. Уточняйте у организатора
  • От $1700 до $2150/чел при 4-6 участниках
  • От $2000 до $2450/чел при 2-3 участниках
Где начинаем и завершаем?
Начало: Токио, аэропорт, 14:30
Завершение: Осака, аэропорт, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса
Алиса — ваша команда гидов в Токио
Провели экскурсии для 62 туристов
Привет! Хотите сбежать от рутины и окунуться в мир незабываемых приключений? Мы команда опытных путешественников, которые с радостью помогут вам открыть для себя новые горизонты. Мы влюблены в путешествия и знаем,
как сделать их незабываемыми. Наша цель: позволить вам проникнуть глубоко в культуру, историю и искусство страны, сделать ваше путешествие весёлым, зажигательным и легким. Мы тщательно продумываем маршруты, выбираем комфортабельные отели и подбираем опытных гидов. Проводим туры в Грузии, Японии, Южной Корее, Китае, Турции, на Филиппинах и в Мьянме. Открывая мир, открываешь себя!

