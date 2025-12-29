Описание тура
Ноябрь в Японии буквально сошедшая с картинки живописная пора года. Яркие костры красных кленов в городских парках и природных заповедниках вызывают восторг и радуют глаз.
Мы начнем путешествие в Токио, увидим древние столицы Киото и Нара, остановимся на ночлег великолепном японском отеле в Хаконэ, откроем секреты традиционной японской кухни.
Проверенный, сбалансированный и правильный маршрут для сезона момидзи.
Программа тура по дням
Токио
Свободное утро в Токио. Время можно провести по своим интересам. Можно заранее спланировать посещение музея студии света Teamlab Planets (билеты приобретаются заранее). Можно погулять по фешенебельным универмагам на Гинзе или в тишине садика Хамарикю (а после заглянуть на рыбный рынок Тсукидзи). Можно на монорельсе пересечь Токийский залив и оказаться на о. Одайба, откуда открывается красивый вид на центральный Токио и Радужный мост. Ваш турлидер поможет организовать досуг.
Около 15:30 встречаемся в отеле и отправляемся на вокзал. Нас ждет переезд на поезде класса синкансен в Киото. Все знают, что главный транспорт в Японии железнодорожный и большинство наверняка слышало про знаменитые поездка синкансен. Да, они не самые быстрые в мире, но очень комфортные, и пришло время познакомиться с ними поближе.
Прибытие в Киото около 19:00 и размещение в отеле.
Йокогама
Выезжаем из отеля около 10 утра. Сначала немного попутешествуем по Хаконэ, чтобы не одними крабами и онсэнами запомнилось это потрясающее место. Поднимемся на канатной дороге до вулканической долины Овакудани, откуда открывается вид на Фудзи в ясную погоду.
Ближе к обеду переезжаем в Йокогаму. Японцы считают этот город самым комфортным для жизни. Не знаю, как насчет жить, но гулять по Йокогаме действительно очень приятно. Весь центр покрыт змейками пешеходных дорожек и мостиков, есть даже канатка. Бывшие доки и красного кирпича напоминают о том, что некогда Йокогама стала воротами в западный мир, а вечером стоит подняться на смотровую площадку Landmark с самым быстрым лифтом в Японии.
Киото
Отправляемся в эталонный тур по Киото. Эталонный потому что сегодня нас ждут 3 главные достопримечательности города.
Сперва прогуляемся по замку сёгуна Нидзё с его знаменитыми поющими полами и великолепным садов, окружающим замок. Киото императорская столица, но именно замок сёгуна (военного правителя) считается главным объектом в городе. В те времена, когда Япония была самоизолирована от остального мира и здесь правили самурайские кланы, сёгуны имели свой дворец в Киото, где гостили во время визитом к императору. Безусловно, вы поразитесь скромности японской знати и увидите их понимание роскоши.
После обеда нас ждет, пожалуй, самая известная достопримечательность Киото золотой павильон Кинкакудзи (говорят, можно наскрести 20 кг золота!), а в завершении дня заглянем в Философский сад камней, где непременно захочется одним кликом удалить всех туристов и остаться наедине со своими мыслями. Прогуляемся по изумительному ландшафтному саду.
Арасияма
Сегодня едем в живописный пригород Киото, Арасияму. Но начнем день с переезд в городок Камеока, где начинается сплав по реке Ходзу на больших традиционных лодках. Путь по реке пролегает меж живописных осенних холмов и в узких ущельях, мы будет видеть старинную железную дорогу и редких рыбаков на каменистых берегах. Закончится сплав в самом центре Арасиямы. Здесь можно перекусить и побродить по сувенирным лавкам.
Далее нас ждет прогулка по эталонному японскому саду Согенти и бамбуковому лесу Сагано.
Осенняя Арасияма на редкость красива, и где бы вы ни оказались, на Лунном мосту, традиционной лодке или на холме среди местных макак, повсюду будут сопровождать потрясающие виды яркой осенней Японии.
Киото
В Киото никогда не бывает скучно. В городе свыше 2000 храмов и святилищ и 17 объектов Всемирного наследия юнеско.
Начнем день с погружения в японские традиции и заглянем в старинный японский дом эпохи Эдо, где мастер в энном поколении проведет традиционную чайную церемонию. Далее свободное время на покупку сувениров и прогулку по старинным кварталам. Можно организовать фотосессию в традиционных кимоно. Вы можете арендовать кимоно и погулять в образе по старому городу, это будут редкие и удивительные эмоции и снимки на память.
При желании можно самостоятельно съездить к знаменитому храму Фусими Инари, где совершим прогулку по аллее из тысяч красных ворот тори. Кстати, район Фусими также известен саке, здесь исторически были расположены лучшие сакеварни региона. При желании и наличии времени можно организовать посещение с дегустацией или полноценную экскурсию на производство самого известного японского напитка для взрослых.
Встреча в Токио
Прибытие в Токио согласно расписанию Вашего рейса. Встреча в аэропорту с турлидером. По прилету можно обменять валюту и решить другие бытовые вопросы. Далее трансфер в отель. Гарантированное заселение после 15:00, и японские отели никогда не заселяют раньше.
Вечером встретимся на короткий брифинг и выберемся на ужин и прогулку по вечернему Токио.
Нара
Отправляемся в одну из древних столиц Японии, город Нара. Нара некогда стояла у истоков буддизма, поэтому главное историческое и архитектурное достояние города храм Тодайдзи, самое большое деревянное сооружение в мире. Внутри храма находится Большая статуя Будды, на отлив которой в свое время ушел почти весь запас бронзы в Японии.
А вокруг храма парк, где гуляют главные здешние жители, милейшие олени, которые совершенно не боятся людей, а даже наоборот клянчат у туристов печеньку. После поднятия уровня милоты на сердце, прогуляемся по аллее с замшелыми фонарями до святилища Касуга-Тайся.
После обеда посетим весьма любопытный музей сейсмологии. Здесь наглядно представлены достижения японской науки в противодействии сейсмической активности земли… А трясет здесь везде и даже несколько раз в сутки.
Ближе к вечеру переезжаем в Осаку, где можно ощутить полный контраст с культурной столицей, где мы провели последние дни. Что такое Осака прекрасно описано может быть в одной фразе Осака это город, который никогда не спит и постоянно ест. Уличная кухня на знаменитой улице Дотонбори, бесконечная череда баров и магазинов в районе Синсайбаси, винтажные бутики Американской деревни. Полный контраст с аристократическим Киото.
Токио
Большой тур по Токио
Начинаем знакомство с Токио. Японская столица — это больше про современность. Город дважды был практически уничтожен в Xx веке: сперва землетрясением Канто, а потом ковровыми бомбардировками на исходе Второй мировой. Поэтому Токио имеет современный вид, а традиционной Японии в туре еще будет достаточно.
Начнем знакомство с городом с прогулки по фешенебельному району Марунути и площади Императорского дворца, где узнаем историю самого древнего императорского рода в мире. Вокруг этой семьи витает много мифов, легенд и интересных историй. Сделав дежурные фотографии на фоне главных ворот, отправляемся в район Сибуйя. Здесь поднимемся на лучшую смотровую площадку в городе, откуда Токио, как на ладони.
Далее свободное время на обед в здании Shibuya Sky. Здесь несколько этаже ресторанов с большим выбором разной японской кухни: куси-аге, якинику, сябу-сябу, суши-бары, кайсеки, сукияки — пока все это кажется непонятным набором слов, но через несколько дней вы будете легко ориентироваться в этой гастрономической вселенной.
После обеда навестим памятник самому верному другу — хатико, а также пройдем по самому людному перекрестку у станции Сибуйя.
Далее нас ждет прогулка к храму Мейдзи, построенному в честь самого почитаемого японского императора, открывшего в середине Xix века Японию всему миру и весь мир для Японии. В завершении дня мы выйдем на улицу Такешита в знаменитом районе Харадзюку, известный квартал всех японских фриков и модников. Можно остаться здесь погулять по необычным магазинам среди заметных прохожих.
Вылет домой
Наш потрясающий тур заканчивается, для всех будет организован трансфер в аэропорт. Вылет домой согласно расписанию выбранного рейса.
При желании можно продлить путешествие по Японии и остановиться еще на пару дней в Токио, ведь, понятно, что за 10 дней невозможно объять необъятное.
Фудзи - Хаконэ
Утром покидаем Осаку и отправляемся к подножью Фудзи, в регион Хаконэ. Дорога на поезде синкансен до станции Одавара займет около двух часов. Далее трансфер полчаса и мы на месте в сказочном местечке Ковакиен на горячих источниках.
Что мы делаем по приезду в отель получаем ключи от своего номера, переодеваемся в юката (традиционная японская домашняя одежда) и отправляемся отдыхать в местный онсэн. После 10 дней насыщенного путешествия по Японии вы заслужили небольшой отдых в прекрасном месте с умиротворенной атмосферой японской глубинки и видами на осенние склоны Хаконэ.
А вечером нас ждет прекрасный ужин из сезонных продуктов.
Осака
День в Осаке в свободном режиме.
Можно заняться любимым делом (в дневное время) всех осакцев отправиться в шоппинг. Можно разбавить день прогулкой к Осакскому замку. Это восстановленный с фундамента комплекс, но сделано всё по-японски качественно и чувство новодела не коробит. Можно съездить в город Кобе, родину знаменитой одноименной японской говядины. Именно здесь и стоит пробовать стейки из кобе в формате теппаньяки (это когда гости сидят за стойкой, а повар перед ними виртуозно готовит блюда).
Можно провести день в Universal Studios (говорят, лучший Юниверсал в мире). В общем, мы спланируем и проведем этот день интересно, никто не будет скучать!
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы в Токио аэропорт - отель - аэропорт
- Сопровождение по всему маршруту русскоязычным гидом/турлидером
- Проживание в хороших отелях 4-5 в центральных районах Токио, Киото, Осаки, Хаконэ и Йокогамы с завтраками
- Заказной транспорт на некоторых экскурсиях
- Проезд на скоростном поезде класса синкансен
- Проезд на местных поездах при необходимости
- Указанная экскурсионная программа
- Два обеда во время экскурсий по программе
- Один ужин в Хаконэ
- Традиционная чайная церемония
- Входные билеты на объекты по программе
- Билеты на смотровые площадки в Токио и Йокогаме
Что не входит в цену
- Авиаперелет
- Проезд общественным транспортом в городам Японии (возможна покупка билетов на каждый проезд или по проездному)
- Виза (поможем с оформлением)
Пожелания к путешественнику
Не быть занудой:)
Визы
поможем с визовой поддержкой без личной подачи в консульствах в Москве и Минске (услуга оплачивается отдельно). Подготовим пакет документов для личной подачи в любом другом консульстве Японии.