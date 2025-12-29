Мои заказы

Момидзи Премиум

Премиальный тур по Японии в сезон клёнов момидзи для ценящих комфорт
Момидзи ПремиумФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Момидзи ПремиумФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Момидзи ПремиумФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Ноябрь в Японии буквально сошедшая с картинки живописная пора года. Яркие костры красных кленов в городских парках и природных заповедниках вызывают восторг и радуют глаз.

Мы начнем путешествие в Токио, увидим древние столицы Киото и Нара, остановимся на ночлег великолепном японском отеле в Хаконэ, откроем секреты традиционной японской кухни.

Проверенный, сбалансированный и правильный маршрут для сезона момидзи.

Программа тура по дням

1 день

Токио

Свободное утро в Токио. Время можно провести по своим интересам. Можно заранее спланировать посещение музея студии света Teamlab Planets (билеты приобретаются заранее). Можно погулять по фешенебельным универмагам на Гинзе или в тишине садика Хамарикю (а после заглянуть на рыбный рынок Тсукидзи). Можно на монорельсе пересечь Токийский залив и оказаться на о. Одайба, откуда открывается красивый вид на центральный Токио и Радужный мост. Ваш турлидер поможет организовать досуг.

Около 15:30 встречаемся в отеле и отправляемся на вокзал. Нас ждет переезд на поезде класса синкансен в Киото. Все знают, что главный транспорт в Японии железнодорожный и большинство наверняка слышало про знаменитые поездка синкансен. Да, они не самые быстрые в мире, но очень комфортные, и пришло время познакомиться с ними поближе.

Прибытие в Киото около 19:00 и размещение в отеле.

ТокиоТокиоТокио
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Йокогама

Выезжаем из отеля около 10 утра. Сначала немного попутешествуем по Хаконэ, чтобы не одними крабами и онсэнами запомнилось это потрясающее место. Поднимемся на канатной дороге до вулканической долины Овакудани, откуда открывается вид на Фудзи в ясную погоду.

Ближе к обеду переезжаем в Йокогаму. Японцы считают этот город самым комфортным для жизни. Не знаю, как насчет жить, но гулять по Йокогаме действительно очень приятно. Весь центр покрыт змейками пешеходных дорожек и мостиков, есть даже канатка. Бывшие доки и красного кирпича напоминают о том, что некогда Йокогама стала воротами в западный мир, а вечером стоит подняться на смотровую площадку Landmark с самым быстрым лифтом в Японии.

ЙокогамаЙокогамаЙокогама
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Киото

Отправляемся в эталонный тур по Киото. Эталонный потому что сегодня нас ждут 3 главные достопримечательности города.

Сперва прогуляемся по замку сёгуна Нидзё с его знаменитыми поющими полами и великолепным садов, окружающим замок. Киото императорская столица, но именно замок сёгуна (военного правителя) считается главным объектом в городе. В те времена, когда Япония была самоизолирована от остального мира и здесь правили самурайские кланы, сёгуны имели свой дворец в Киото, где гостили во время визитом к императору. Безусловно, вы поразитесь скромности японской знати и увидите их понимание роскоши.

После обеда нас ждет, пожалуй, самая известная достопримечательность Киото золотой павильон Кинкакудзи (говорят, можно наскрести 20 кг золота!), а в завершении дня заглянем в Философский сад камней, где непременно захочется одним кликом удалить всех туристов и остаться наедине со своими мыслями. Прогуляемся по изумительному ландшафтному саду.

КиотоКиотоКиото
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Арасияма

Сегодня едем в живописный пригород Киото, Арасияму. Но начнем день с переезд в городок Камеока, где начинается сплав по реке Ходзу на больших традиционных лодках. Путь по реке пролегает меж живописных осенних холмов и в узких ущельях, мы будет видеть старинную железную дорогу и редких рыбаков на каменистых берегах. Закончится сплав в самом центре Арасиямы. Здесь можно перекусить и побродить по сувенирным лавкам.

Далее нас ждет прогулка по эталонному японскому саду Согенти и бамбуковому лесу Сагано.

Осенняя Арасияма на редкость красива, и где бы вы ни оказались, на Лунном мосту, традиционной лодке или на холме среди местных макак, повсюду будут сопровождать потрясающие виды яркой осенней Японии.

АрасиямаАрасиямаАрасияма
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Киото

В Киото никогда не бывает скучно. В городе свыше 2000 храмов и святилищ и 17 объектов Всемирного наследия юнеско.

Начнем день с погружения в японские традиции и заглянем в старинный японский дом эпохи Эдо, где мастер в энном поколении проведет традиционную чайную церемонию. Далее свободное время на покупку сувениров и прогулку по старинным кварталам. Можно организовать фотосессию в традиционных кимоно. Вы можете арендовать кимоно и погулять в образе по старому городу, это будут редкие и удивительные эмоции и снимки на память.

При желании можно самостоятельно съездить к знаменитому храму Фусими Инари, где совершим прогулку по аллее из тысяч красных ворот тори. Кстати, район Фусими также известен саке, здесь исторически были расположены лучшие сакеварни региона. При желании и наличии времени можно организовать посещение с дегустацией или полноценную экскурсию на производство самого известного японского напитка для взрослых.

КиотоКиотоКиото
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Встреча в Токио

Прибытие в Токио согласно расписанию Вашего рейса. Встреча в аэропорту с турлидером. По прилету можно обменять валюту и решить другие бытовые вопросы. Далее трансфер в отель. Гарантированное заселение после 15:00, и японские отели никогда не заселяют раньше.

Вечером встретимся на короткий брифинг и выберемся на ужин и прогулку по вечернему Токио.

Встреча в ТокиоВстреча в ТокиоВстреча в Токио
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Нара

Отправляемся в одну из древних столиц Японии, город Нара. Нара некогда стояла у истоков буддизма, поэтому главное историческое и архитектурное достояние города храм Тодайдзи, самое большое деревянное сооружение в мире. Внутри храма находится Большая статуя Будды, на отлив которой в свое время ушел почти весь запас бронзы в Японии.

А вокруг храма парк, где гуляют главные здешние жители, милейшие олени, которые совершенно не боятся людей, а даже наоборот клянчат у туристов печеньку. После поднятия уровня милоты на сердце, прогуляемся по аллее с замшелыми фонарями до святилища Касуга-Тайся.

После обеда посетим весьма любопытный музей сейсмологии. Здесь наглядно представлены достижения японской науки в противодействии сейсмической активности земли… А трясет здесь везде и даже несколько раз в сутки.

Ближе к вечеру переезжаем в Осаку, где можно ощутить полный контраст с культурной столицей, где мы провели последние дни. Что такое Осака прекрасно описано может быть в одной фразе Осака это город, который никогда не спит и постоянно ест. Уличная кухня на знаменитой улице Дотонбори, бесконечная череда баров и магазинов в районе Синсайбаси, винтажные бутики Американской деревни. Полный контраст с аристократическим Киото.

НараНараНара
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Токио

Большой тур по Токио

Начинаем знакомство с Токио. Японская столица — это больше про современность. Город дважды был практически уничтожен в Xx веке: сперва землетрясением Канто, а потом ковровыми бомбардировками на исходе Второй мировой. Поэтому Токио имеет современный вид, а традиционной Японии в туре еще будет достаточно.

Начнем знакомство с городом с прогулки по фешенебельному району Марунути и площади Императорского дворца, где узнаем историю самого древнего императорского рода в мире. Вокруг этой семьи витает много мифов, легенд и интересных историй. Сделав дежурные фотографии на фоне главных ворот, отправляемся в район Сибуйя. Здесь поднимемся на лучшую смотровую площадку в городе, откуда Токио, как на ладони.

Далее свободное время на обед в здании Shibuya Sky. Здесь несколько этаже ресторанов с большим выбором разной японской кухни: куси-аге, якинику, сябу-сябу, суши-бары, кайсеки, сукияки — пока все это кажется непонятным набором слов, но через несколько дней вы будете легко ориентироваться в этой гастрономической вселенной.

После обеда навестим памятник самому верному другу — хатико, а также пройдем по самому людному перекрестку у станции Сибуйя.

Далее нас ждет прогулка к храму Мейдзи, построенному в честь самого почитаемого японского императора, открывшего в середине Xix века Японию всему миру и весь мир для Японии. В завершении дня мы выйдем на улицу Такешита в знаменитом районе Харадзюку, известный квартал всех японских фриков и модников. Можно остаться здесь погулять по необычным магазинам среди заметных прохожих.

ТокиоТокиоТокио
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Вылет домой

Наш потрясающий тур заканчивается, для всех будет организован трансфер в аэропорт. Вылет домой согласно расписанию выбранного рейса.

При желании можно продлить путешествие по Японии и остановиться еще на пару дней в Токио, ведь, понятно, что за 10 дней невозможно объять необъятное.

10 день

Фудзи - Хаконэ

Утром покидаем Осаку и отправляемся к подножью Фудзи, в регион Хаконэ. Дорога на поезде синкансен до станции Одавара займет около двух часов. Далее трансфер полчаса и мы на месте в сказочном местечке Ковакиен на горячих источниках.

Что мы делаем по приезду в отель получаем ключи от своего номера, переодеваемся в юката (традиционная японская домашняя одежда) и отправляемся отдыхать в местный онсэн. После 10 дней насыщенного путешествия по Японии вы заслужили небольшой отдых в прекрасном месте с умиротворенной атмосферой японской глубинки и видами на осенние склоны Хаконэ.

А вечером нас ждет прекрасный ужин из сезонных продуктов.

Фудзи - ХаконэФудзи - ХаконэФудзи - Хаконэ
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
11 день

Осака

День в Осаке в свободном режиме.

Можно заняться любимым делом (в дневное время) всех осакцев отправиться в шоппинг. Можно разбавить день прогулкой к Осакскому замку. Это восстановленный с фундамента комплекс, но сделано всё по-японски качественно и чувство новодела не коробит. Можно съездить в город Кобе, родину знаменитой одноименной японской говядины. Именно здесь и стоит пробовать стейки из кобе в формате теппаньяки (это когда гости сидят за стойкой, а повар перед ними виртуозно готовит блюда).

Можно провести день в Universal Studios (говорят, лучший Юниверсал в мире). В общем, мы спланируем и проведем этот день интересно, никто не будет скучать!

ОсакаОсака
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы в Токио аэропорт - отель - аэропорт
  • Сопровождение по всему маршруту русскоязычным гидом/турлидером
  • Проживание в хороших отелях 4-5 в центральных районах Токио, Киото, Осаки, Хаконэ и Йокогамы с завтраками
  • Заказной транспорт на некоторых экскурсиях
  • Проезд на скоростном поезде класса синкансен
  • Проезд на местных поездах при необходимости
  • Указанная экскурсионная программа
  • Два обеда во время экскурсий по программе
  • Один ужин в Хаконэ
  • Традиционная чайная церемония
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Билеты на смотровые площадки в Токио и Йокогаме
Что не входит в цену
  • Авиаперелет
  • Проезд общественным транспортом в городам Японии (возможна покупка билетов на каждый проезд или по проездному)
  • Виза (поможем с оформлением)
Пожелания к путешественнику

Не быть занудой:)

Визы

поможем с визовой поддержкой без личной подачи в консульствах в Москве и Минске (услуга оплачивается отдельно). Подготовим пакет документов для личной подачи в любом другом консульстве Японии.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сергей
Сергей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Когда я был маленьким и собирался первый раз в первый класс, папа купил Политическую карту мира и повесил над моей кроватью, Надо ли говорить, что выучил ее я от и
читать дальшеуменьшить

до. В средней школе это сыграло даже злую шутку, так как выяснилось, что географию я знаю лучше всех и даже, собственно, учителя географии. Знания из детства помогли также устроиться на первую работу. Это было агентство по продаже авиабилетов, где на собеседовании я поправил директора, который пару раз ошибся, попытавшись "погонять" меня по странам и столицам. . За 20 с лишним лет путешествий по миру и работы в различных сферах международного туризма, я накопил гигантский опыт, который буквально рвется наружу. Можно, конечно, пойти преподавать в какой-то профильный ВУЗ, но пусть "оболтусов" научит лучше жизнь. И я решил делиться опытом и знаниями с теми, кому это действительно интересно. Поэтому последние годы организую путешествия, которые принято называть "авторскими". И хотя термин этот многим уже приелся, лучше определения не найти. Что вы найдете в моих путешествиях: - Люблю комфорт. Не экономлю на транспорте, времени и проживании. Если не могу сам провести экскурсию из-за скудного знания вопроса, то не пренебрегаю местным опытным гидом. Мы не спим "под лавкой", не едим на ходу и не носимся по объектам 20 часов в сутки. - Люблю, когда вкусно, и с удовольствием делюсь этим. Если направление как-то замечено на винной карте, то с удовольствием включаю дегустации или посещение виноделен. - Люблю интересные истории и не люблю энциклопедические данные: в каком году построен храм,в каком разрушен, в каком восстановлен - всё это можно найти в интернете. А вот интересная история бывает часто весьма кстати. Присоединяйтесь, будет интересно!

Тур входит в следующие категории Токио

Похожие туры на «Момидзи Премиум»

Гранд-тур в Японию: большое путешествие от Токио до Осаки
На автобусе
11 дней
4 отзыва
Гранд-тур в Японию: большое путешествие от Токио до Осаки
Покормить оленей с руки, увидеть Фудзи во всей красе и пожить в традиционном рёкане
Начало: Аэропорт Токио, время прибытия ваших рейсов
1 окт в 09:00
16 ноя в 09:00
$3100 за человека
Токио, Киото, Нара и священная Фудзи с комфортом и погружением в традиции
На машине
9 дней
3 отзыва
Токио, Киото, Нара и священная Фудзи с комфортом и погружением в традиции
Сходить в театр кабуки и музей кимоно, погладить оленей, отдохнуть в рёкане с онсэном и кайсэки
Начало: Аэропорт Токио, 9:00
15 ноя в 09:00
€4600 за человека
Токио и Киото: персональный тур по стране гейш и самураев с дополнительными экскурсиями на выбор
8 дней
Токио и Киото: персональный тур по стране гейш и самураев с дополнительными экскурсиями на выбор
Исследовать контрасты столицы, осмотреть архитектуру Киото и дополнить путешествие на свой вкус
Начало: Токио, аэропорт, 14:30
31 мая в 14:30
7 июн в 14:30
$1500 за человека
Японские Альпы: индивидуальный тур по Нагано из Токио
На машине
2 дня
Японские Альпы: индивидуальный тур по Нагано из Токио
Увидеть самурайский замок и важнейшие храмы, посетить Парк снежных обезьян и производство сакэ
Начало: Токио, место по договорённости, 7:30 (в дороге до ...
1 июн в 08:00
24 июн в 08:00
$1599 за всё до 7 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Токио
Все туры из Токио
от 280 065 ₽ за человека