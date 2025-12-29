1 день

Токио

Свободное утро в Токио. Время можно провести по своим интересам. Можно заранее спланировать посещение музея студии света Teamlab Planets (билеты приобретаются заранее). Можно погулять по фешенебельным универмагам на Гинзе или в тишине садика Хамарикю (а после заглянуть на рыбный рынок Тсукидзи). Можно на монорельсе пересечь Токийский залив и оказаться на о. Одайба, откуда открывается красивый вид на центральный Токио и Радужный мост. Ваш турлидер поможет организовать досуг.

Около 15:30 встречаемся в отеле и отправляемся на вокзал. Нас ждет переезд на поезде класса синкансен в Киото. Все знают, что главный транспорт в Японии железнодорожный и большинство наверняка слышало про знаменитые поездка синкансен. Да, они не самые быстрые в мире, но очень комфортные, и пришло время познакомиться с ними поближе.

Прибытие в Киото около 19:00 и размещение в отеле.

