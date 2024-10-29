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Авторский тур
12 дней
Сезон красных клёнов в Японии: Токио, Киото, Нара и Фудзияма
Прогуляться по садам в осенних красках, посетить резиденцию сёгунов и отдохнуть в японских термах
Начало: Аэропорт Нарита или Ханеда, после бронирования орг...
«Сначала отправимся к 70-метровому водопаду Шираито, где осенью создаётся впечатляющий контраст с оранжево-красными деревьями вокруг»
29 окт в 10:00
$1 500 за человека
Авторский тур
8 дней
Путешествие сквозь века: четыре города Страны восходящего солнца
Попытаться узнать будущее, увидеть локацию из «Мемуаров гейши» и лифт из Книги рекордов Гиннесса
Начало: Аэропорт Токио, с 08:00 до 20:30
«Вскоре после открытия в 17 веке он стал популярной диковинкой: на его территории воспроизведены известные пейзажи Китая и Японии в миниатюре, чего раньше не делали»
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
$1 713 за человека
Авторский тур
8 дней
Многоликая Япония: современный Токио, религиозная Камакура и портовая Иокогама
Увидеть памятник Хатико, полюбоваться японским садом и отдохнуть в SPA-отеле на побережье
Начало: Аэропорт Токио, с 08:00 до 20:30
«Вы познакомитесь с её сердцем — Токио: увидите знаменитые пейзажи в миниатюре в ландшафтном парке и памятник верному псу Хатико, посетите буддийский храм и чайную церемонию»
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
$1 236 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Природа и пейзажи»
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