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1 чел. По популярности 🚶 Пешая Авторский тур 12 дней Сезон красных клёнов в Японии: Токио, Киото, Нара и Фудзияма Прогуляться по садам в осенних красках, посетить резиденцию сёгунов и отдохнуть в японских термах Начало: Аэропорт Нарита или Ханеда, после бронирования орг... «Сначала отправимся к 70-метровому водопаду Шираито, где осенью создаётся впечатляющий контраст с оранжево-красными деревьями вокруг» $ 1 500 за человека Авторский тур 8 дней Путешествие сквозь века: четыре города Страны восходящего солнца Попытаться узнать будущее, увидеть локацию из «Мемуаров гейши» и лифт из Книги рекордов Гиннесса Начало: Аэропорт Токио, с 08:00 до 20:30 «Вскоре после открытия в 17 веке он стал популярной диковинкой: на его территории воспроизведены известные пейзажи Китая и Японии в миниатюре, чего раньше не делали» $ 1 713 за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 8 дней Многоликая Япония: современный Токио, религиозная Камакура и портовая Иокогама Увидеть памятник Хатико, полюбоваться японским садом и отдохнуть в SPA-отеле на побережье Начало: Аэропорт Токио, с 08:00 до 20:30 «Вы познакомитесь с её сердцем — Токио: увидите знаменитые пейзажи в миниатюре в ландшафтном парке и памятник верному псу Хатико, посетите буддийский храм и чайную церемонию» $ 1 236 за человека Все туры Токио

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Природа и пейзажи»

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