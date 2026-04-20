Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Путешествие в мини-группе и проживании в отелях 4.

Приглашаем вас в удивительное путешествие по Японии, где весной оживает волшебство цветущей сакуры! Прогуляйтесь по старинным улочкам Киото, полюбуйтесь розовыми облаками сакуры в парках Токио и насладитесь умиротворяющей красотой садов Осаки. Каждый уголок страны в этот сезон превращается в настоящую сказку, где природа и культура сливаются воедино.

Вас ждет яркий фестиваль ханами, где местные жители празднуют приход весны, изысканная японская кухня — от свежайших суши до ароматного рамена, а также уникальные традиции, которые покоряют сердца. Погрузитесь в атмосферу гармонии, посетите древние храмы и ощутите дух самураев. Тур в Японию станет одним из самых ярких воспоминаний в вашей жизни. Забронируйте путешествие прямо сейчас и отправляйтесь в страну восходящего солнца, чтобы встретить весну в самом ее великолепии!

Маршрут тура:

Токио — Фудзикавагутико — Киото — Нара — Химедзи — Осака

Этот тур подойдет вам, если:

Вы давно мечтали о Японии и хотите увидеть её в самый красивый период. Когда города и парки утопают в цветущей сакуре, а привычные пейзажи превращаются в почти нереальные.

Вам важны эстетика и ощущение момента. Вы цените не только достопримечательности, но и состояние — когда хочется остановиться, смотреть и запоминать.

Выбираете продуманный и комфортный формат. Где маршрут выстроен заранее, логистика не вызывает стресса, а путешествие проходит спокойно и последовательно.

Вы хотите прожить, а не просто посмотреть. Почувствовать ритм страны, её культуру и атмосферу, а не только пройтись по известным точкам.