Описание тура
Путешествие в мини-группе и проживании в отелях 4.
Приглашаем вас в удивительное путешествие по Японии, где весной оживает волшебство цветущей сакуры! Прогуляйтесь по старинным улочкам Киото, полюбуйтесь розовыми облаками сакуры в парках Токио и насладитесь умиротворяющей красотой садов Осаки. Каждый уголок страны в этот сезон превращается в настоящую сказку, где природа и культура сливаются воедино.
Вас ждет яркий фестиваль ханами, где местные жители празднуют приход весны, изысканная японская кухня — от свежайших суши до ароматного рамена, а также уникальные традиции, которые покоряют сердца. Погрузитесь в атмосферу гармонии, посетите древние храмы и ощутите дух самураев. Тур в Японию станет одним из самых ярких воспоминаний в вашей жизни. Забронируйте путешествие прямо сейчас и отправляйтесь в страну восходящего солнца, чтобы встретить весну в самом ее великолепии!
Маршрут тура:
Токио — Фудзикавагутико — Киото — Нара — Химедзи — Осака
Этот тур подойдет вам, если:
Вы давно мечтали о Японии и хотите увидеть её в самый красивый период. Когда города и парки утопают в цветущей сакуре, а привычные пейзажи превращаются в почти нереальные.
Вам важны эстетика и ощущение момента. Вы цените не только достопримечательности, но и состояние — когда хочется остановиться, смотреть и запоминать.
Выбираете продуманный и комфортный формат. Где маршрут выстроен заранее, логистика не вызывает стресса, а путешествие проходит спокойно и последовательно.
Вы хотите прожить, а не просто посмотреть. Почувствовать ритм страны, её культуру и атмосферу, а не только пройтись по известным точкам.
Вы понимаете ценность редких впечатлений. И готовы выбрать поездку в тот самый короткий период, ради которого в Японию приезжают со всего мира
Программа тура по дням
Токио
Прибытие участников путешествия в Токио. В 13-30 встреча группы в зале прилета аэропорта Haneda (под рейс Air China Ca 181 из Пекина). Переезд на комфортабельном автобусе-экспрессе до Tokyo Station. Заселение в отель. Небольшой отдых.
Знакомимся с токийским метрополитеном, и спустя пару станций вы растворитесь в неоновых вывесках и ритмах района Акихабара. Это электронный рай, город электроники, один из центров It-индустрии, японских субкультур анимэ, манги, отаку. Самые невообразимые магазины, наряды официантов, интерьеры клубов и заведений. Во время этой вечерней прогулки сделаем остановку в одном из необычных мейд-кафе, где отдохнем, познакомимся поближе.
Возвращение в отель. Отдых.
Токио
Этот день вы начнете с посещения одного из крупнейших рыбных рынков мира — Цукидзи. Огромный выбор деликатесов которые можно не только с интересом рассматривать, но и здесь же попробовать. Свежайшие морепродукты, которые реально тают во рту. Отдельный интерес представляет общая атмосфера рынка. Здесь до полудня центр жизни. Продавцы, покупатели, туристы… Шикарное место для ярких и необычных фотографий.
Перемещаемся до одной из лучших смотровых площадок в Токио, которая расположена в Roppongi Hills Mori Tower. Отличный обзор столицы Японии на 360 градусов.
Осмотр района Сибуя с его знаменитым на весь мир перекрестком. Он часто украшает сюжеты кинолент, витрины магазинов и интернет-статьи. В пиковые часы его могут одновременно пересекать тысячи людей, количество которых достаточно для заполнения небольшого стадиона. Уникальное зрелище, когда толпы людей пересекаются в разных направлениях, порой напоминает хаотичную борьбу и синхронизацию одновременно. Это надо видеть и конечно же участвовать!). Гуляем до позднего вечера, поражаясь сумасшедшему миксу брендов, lоve-отелей, клубов, звуков, огней.
Этот день мы завершим в необычном аутентичном переулке — Omoide Yokocho. Здесь около 60 мини баров, в которых преимущественно готовят шампуры из курицы и царит особенная атмосфера. Кстати, по соседству будут расположены множество обменников валюты с хорошим курсом. Вы сможете этим воспользоваться.
Возвращение в отель.
Токио - Фудзикавагутико
Первую половину дня мы проведем в районе Харадзюку. Сделаем инстаграмные фото в торговом центре Tokyu Plaza и неспешно погуляем по различным модным магазинам в этом районе. Выпив вкусного кофе на крыше одного из зданий, мы отправимся на пешеходную улицу Такешита. Здесь сосредоточены магазины японского стиля кавай, кафе с клубникой, сладкой розовой ватой, необычные тактильные заведения с питомцами и фирменные магазины Rolling Stones и Bon Jovi.
Примерно в 16-00 отправление на автобусе-экспрессе до озера Кавагутико. Размещение в отеле, в номерах с традиционным японском стилем. Вечером вы сможете посетить онсэн - ванны с горячей минеральной водой. Они раздельные, мужские и женские. После посещения сон будет как у младенца.
Фудзикавагутико
Сегодня вы отдохнете от энергетики Токио и погрузитесь в умиротворение провинциальной Японии. Проведите этот день на берегу озера в водах которого отражается великая Фудзи. Сезон цветения сакуры на берегах Кавагутико это икона пейзажной фотографии. Свежий воздух и неспешно плавающие в воде уточки создают прекрасное настроение. Поразите своих знакомых фотографиями этого места!
По желанию можно будет посетить несколько интересных мест. Художественный музей и сад Итику Куботы, в котором вы увидите самые необычные кимоно, являющиеся произведениями искусства. Историческая деревня Сайко Ияси-но-СатоНэмба. Отсюда открывается необычный вид на Фудзи. Также у вас будет время побродить по многочисленным ремесленным лавкам и сделать фотосессии в традиционной японской одежде.
Фудзикавагутико - Токио - Киото
Посещение видовой площадки и Храма Аракура Фудзи Сэнгэн. Это живописное место, где природа и культура сливаются в единую гармонию. Расположенный на склоне холма, храм открывает захватывающий вид на величественную гору Фудзи, особенно в ясные дни. Весной пейзаж окрашивается в нежные розовые тона, создавая незабываемый вид: знаменитая пагода в обрамлении сакуры с заснеженной вершиной Фудзи на заднем плане.
Подъем по длинной лестнице, ведущей к храму, становится не просто дорогой, а настоящим путешествием в тишину и красоту японской природы. Наверху вас ждет панорамная площадка с одной из самых знаменитых и фотографируемых сцен Японии. Теплые весенние краски и прозрачный воздух делают этот вид особенно чарующим, превращая каждую фотографию в картину.
Аракура Фудзи Сэнгэн это место, где можно прочувствовать дух Японии, насладиться покоем и величием природы, а также увидеть один из самых символичных видов страны весной.
Во второй половине дня переезд в Киото (автобус до Токио и скоростной поезд синкансен до Киото). Заселение в отель. Отдых.
Киото
Три полных дня вы будете любоваться городом-музеем, культурной столицей Японии. Киото в сезон цветения сакуры это живописная симфония весны, где каждый уголок города становится произведением искусства. Цветки сакуры окрашиваются в яркие оттенки розового и фиолетового, создавая впечатляющие контрасты с темными крышами старинных храмов и тихих садов. Весенний Киото словно оживает в нежных красках, превращая прогулку в путешествие по живой картине.
В это время года парки и лесные тропы становятся особенно популярными туристы и местные жители собираются, чтобы насладиться великолепием природы. Прозрачный воздух наполняется ароматом прелых листьев и прохладой, а отражение цветущих крон в водах прудов добавляет пейзажам глубины и спокойствия. Город погружается в медитативное настроение: в садах царит тишина, нарушаемая лишь восторженными возгласами гостей.
С наступлением вечера храмы и сады подсвечиваются мягким светом фонарей, благодаря чему сакура, отражаясь в воде, словно светится изнутри. Это время идеально подходит для неспешных прогулок по узким улочкам и чайным домикам, где можно согреться чашкой ароматного чая, наблюдая за тем, как цветущие деревья укрывают крыши и каменные мосты.
Киото весной это не просто путешествие, а настоящее погружение в гармонию природы и японской культуры, где каждый миг становится частью прекрасной истории.
Вы побываете в самых интересных храмах и пагодах, знаменитом бамбуковом лесу, квартале гейш, в чайных, садах-дзен и многих других уникальных местах. Киото располагает к себе с первого взгляда. Город узнаваемый и обладающий необычайной харизмой. Постараемся проникнуться его красотой и атмосферой на все 100%.
Киото
Продолжение знакомства с Киото.
Киото
Продолжение знакомства с Киото.
Киото - Осака - Нара
Переезд в Осаку. Размещение в отеле. Отправление в Нару.
Нара — город, где оживает история и природа сплетается с культурой в удивительный танец времени. Представьте себе: вы гуляете по парку, а грациозные олени, считающиеся священными, с легкостью подходят к вам за лакомством. Вокруг величественно возвышаются древние храмы и пагоды, такие как Тодай-дзи — дом гигантского Будды, одного из самых впечатляющих бронзовых изваяний мира.
Каждый уголок Нары пропитан духом старинной Японии. Узкие улочки, чайные дома и ремесленные лавки приглашают вас погрузиться в атмосферу спокойствия и гармонии. Весной город утопает в нежных лепестках сакуры!
Нара — это не просто путешествие в древность, это возможность почувствовать ритм японской души, где каждое мгновение наполнено смыслом и красотой. Откройте для себя волшебство этого города, где прошлое и настоящее существуют в совершенной гармонии.
Вечером, после возвращения в Осаку, прогуляемся по знаменитому району Дотонбори. Пешеходные улицы с шикарными и известными на весь мир заведениями с мясом краба и бойлами из осьминога не оставят равнодушными никого. Неоновые огни, необычные инсталляции и атмосфера вселенского движа - все это закрутит вас в невероятном калейдоскопе впечатлений.
Осака - Химедзи
Сегодня на поезде вы отправитесь в Химедзи. Начните день с восхождения к самурайскому Замку Белой Цапли жемчужине японской архитектуры. Его белоснежные стены изящно парят над городом, создавая впечатление легкости и величия. Поднимаясь по дорожке к главным воротам, вы словно переноситесь в эпоху самураев. Внутри замка крутые деревянные лестницы ведут в башню Тэнсюкаку, откуда открываются захватывающие виды на город и окружающие холмы. После осмотра замка прогуляйтесь по садам Кокоэн, где девять уникальных садов дарят тишину и гармонию. Здесь шум воды и шелест листвы помогают ощутить спокойствие природы. Завершите день в традиционной чайной с чашкой матча и сладостями вагаси, наслаждаясь видом замка, освещенного закатным светом. Этот день подарит вам незабываемое погружение в историю и красоту Японии. Возвращение поездом в Осаку.
Осака
Выселение из отеля. Окончание программы. В аэропорт трансфер самостоятельный (на автобусе-экспрессе или такси), так как время вылета у участников группы может отличаться.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту
- Проживание в уютных отелях 3-4
- Входные билеты в достопримечательности, панорамные площадки и парки по программе тура
- Перемещение (проезд) на метро, автобусах, поездах Jr и sinkansen (Токио-Киото)
- Завтраки в отелях
- Работа двух сопровождающих группу по всему маршруту
Что не входит в цену
- Международный авиаперелет до Токио и обратно из Осаки
- Виза в Японию
- Обеды и ужины
- Страховка
Пожелания к путешественнику
Наши путешествия это истории про красоту, природу и дружеское общение. Поэтому мы прикладываем все силы, чтобы атмосфера в группе была исключительно позитивной.
Этот маршрут подойдёт не всем — и это нормально.
Скорее всего, он Не будет вашим форматом, если:
— вы ориентированы на максимально бюджетные путешествия и готовы жертвовать комфортом
— вам ближе большие группы до 40 человек и классические автобусные туры с плотным графиком
— вы ищете активную ночную жизнь и вечеринки как важную часть поездки
— для вас важнее посетить как можно больше мест за короткое время, чем глубоко прочувствовать каждую локацию
— вы человек конфликтный, агрессивный, не толерантный к иной культуре, цвету кожи, сексуальной ориентации, политическим взглядам
Если вам ближе спокойный и продуманный формат путешествия — скорее всего, вам с нами будет действительно комфортно.
Визы
Гражданам России для поездки в Японию необходима виза. Оформление визы осуществляется через консульский отдел Посольства Японии или Генеральные консульства. Туристическая виза обычно выдается на срок до 90 дней.
Для получения визы потребуется:
Загранпаспорт (срок действия не менее 6 месяцев);
Заполненная анкета;
Фото 4,5х4,5 см;
Подтверждение брони отеля и авиабилетов;
Финансовые документы (выписка из банка);
Программа пребывания в Японии.
Процесс рассмотрения занимает от 4 до 7 рабочих дней.