Весеннее настроение 5 городов Японии, Фудзи и водные прогулки

Прокатиться по озеру у подножия вулкана-легенды, искупаться в онсэнах и заглянуть в будущее
Погрузитесь в истинное очарование аутентичной страны, сочетающей древние традиции и комфорт современности. Мы побываем в Токио и Киото, Осаке и Наре.

На острове Ицукусима вас ждёт прогулка на лодке среди святынь
читать дальше

и живописных пейзажей, а в Хиросиме мы посетим Мемориальный парк Мира и музей.

Мы переночуем в традиционном японском домике, прокатимся на скоростном синкансэне, полюбуемся цветущей сакурой и Фудзиямой как с суши, так и с воды, и покормим дружелюбных оленей. Осмотрим старинные храмы и замки, пройдёмся по медитативным садам.

Прочувствуем динамичный ритм столицы, постоим на знаменитом перекрёстке в районе Сибуя и заглянем в музей, экспонаты которого приоткроют нам мир будущего.

Описание тура

Организационные детали

Групповой трансфер подается в день начала тура в 12:00, просьба учитывать это при выборе авиабилетов.
Заселение происходит по стандарту в 14:00.
Групповой трансфер в день завершения тура — в 16:00.
В программу могут быть внесены коррективы, включая изменения с учётом погодных условий.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, знакомство с Токио

Встречаемся в международном аэропорту Нарита и после знакомства отправляемся на комфортабельном поезде к нашему отелю. Время в пути пролетит незаметно, и вскоре мы окажемся в роскошном месте с уютными номерами. Разместившись, начнём знакомство с городом.

Первая остановка — знаменитый замок Эдо, символ средневековой японской архитектуры. Здесь вы сможете увидеть огромные стены, изящные башни и декоративные сады. Мы прогуляемся по одному из самых известных японских садов — Хамарикю. Насладимся цветением сакуры и спокойствием тихих прудов.

Вечером отправимся в знаменитый район Асакуса, где посетим буддийский храм Сэнсодзи с потрясающими красными воротами и древними пагодами. Также у нас останется время для покупки сувениров и дегустации местной кухни в ресторанчиках.

2 день

Продолжаем исследовать Токио

Начнём день с подъёма на смотровую площадку Токийской мэрии, откуда нам откроется панорамный вид на город. После направимся в район Сибуя, который известен легендарным перекрёстком, где встречаются толпы пешеходов, и молодёжной атмосферой. Прогуляемся по району с любимым памятником преданности — Хатико, пройдёмся по улице Омотэсандо со стильными бутиками. Далее посетим динамичный район Роппонги с современными заведениями.

Вечером побываем в Токийском национальном музее в районе Уэно. Насладимся местной культурой и искусством, а в завершении ощутим спокойствие и умиротворение в живописном парке Уэно.

3 день

Переезд в Осаку, экскурсия по городу

Ранним утром на синкансэне отправимся в Осаку, наслаждаясь японскими пейзажами. По приезде посетим одноимённый замок, окружённый стенами и оборонительными сооружениями. Прогулка по замковому комплексу перенесёт нас в эпоху самураев. Мы поднимемся на башню замка, с которой откроется потрясающий вид на город.

Вечером пройдёмся по яркому и динамичному району Намба. Здесь вы увидите неоновые вывески, множество ресторанов с уличной едой и сувенирные магазины. Завершим день в легендарном районе Дотомбори.

4 день

Архитектура, музей и парк Нары

В этот день отправляемся в Нару — древнюю столицу Японии. Начнём с посещения Тодайдзи, крупнейшего деревянного сооружения в мире.

Прогуляемся по живописному парку, где можно покормить дружелюбных оленей — символов города. Мы также побываем в святилище Касуга и Национальном музее Нары, чтобы рассмотреть древние японские артефакты.

После вернёмся в Осаку, пройдёмся по магазинам или попробуем местные деликатесы.

5 день

Сады и архитектура Киото

Рано утром сядем на поезд и отправимся в культурную столицу Японии — Киото. Начнём с осмотра северной части города, где находится Золотой павильон Кинкакудзи, сверкающий на солнце и отражающийся в водах пруда.

Затем направимся в сад камней Рёандзи, шедевр японского садоводства. Этот тихий уголок идеально подходит для медитации. После мы посетим замок Нидзё: прогуляемся по мощным стенам и увидим прекрасные интерьеры.

Вечером — возвращение в отель и отдых.

6 день

Фусими-Инари и Гион

Этот день начнём с посещения святилища Фусими-Инари со знаменитыми воротами тории. Затем побываем в храме Киёмидзу, откуда открывается невероятный вид на город. Прогулка по тёмному лабиринту храма погрузит в древнюю атмосферу Японии.

Завершаем день в районе Гион. Здесь мы сможем встретить настоящую гейшу, спешащую по своим делам.

7 день

Хиросима и Ицукусима, водная прогулка

Сегодня едем в Хиросиму, город, ставший символом мира. Мы посетим Мемориальный парк Мира и увидим Купол Гэмбаку, который пережил атомную бомбардировку.

Затем пройдёмся по священному острову Ицукусима с плавучими воротами тории. Успокаивающая атмосфера острова останется в вашем сердце, а прогулка на традиционной лодке среди храмов и морских видов подарит незабываемые воспоминания.

8 день

Фудзи с суши и с воды

Позавтракав, отправимся к подножию Фудзи. Прогулка по живописному парку подарит удивительные виды на этот величественный вулкан. После прокатимся на корабле по озеру и полюбуемся горой уже с воды. Вечер проведём в традиционном японском домике с отдыхом в горячих источниках.

9 день

Одайба, музей Будущего и район Акихабара

Утром вернёмся в Токио, чтобы погрузиться в мир будущего. Начнём с водной прогулки до района Одайба, где увидим копию Статуи Свободы на фоне футуристических небоскрёбов. Контраст старого и нового, традиций и инноваций здесь завораживает.

После посетим музей Будущего. Интерактивные экспонаты покажут нам, каким может стать наш мир через десятилетия. Завершим день в районе Акихабара — центре японской поп-культуры. Здесь можно заглянуть в тематические магазины, встретить ярких аниме-персонажей и посетить уютные кафе, оформленные в стиле любимых мультфильмов.

Одайба, музей Будущего и район АкихабараОдайба, музей Будущего и район АкихабараОдайба, музей Будущего и район Акихабара
10 день

Завершение тура

Сегодня готовимся к вылету домой. Для тех, кто не спешит уезжать, есть дополнительные экскурсии. Вы можете посетить музей Гарри Поттера или очаровательный город Камакура, известный храмом Хасэдэра.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3290
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужин в 1-й день
  • Все трансферы по маршруту
  • Билеты на скоростные поезда (синкансены), обычные поезда и метро
  • Все экскурсии и входные билеты (музеи, храмы, парки)
  • Чайная церемония
  • Посещение парка с северными оленями
  • Купание в термальных источниках (онсены)
  • Прогулка по озеру на катере у подножия Фудзи
  • Экскурсия в Хиросиму
  • Русскоговорящий гид и внимательный тур-лидер
  • Помощь в подборе авиабилетов и в оформлении страховки
  • Поддержка 24/7
  • Видеоролик на память
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Токио и обратно
  • Обеды и ужины (кроме одного)
  • Медицинская страховка (возможно оформление с помощью компании)
  • 1-местное размещение - по запросу, с доплатой (около $900)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Токио, 12:00
Завершение: Токио, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Токио
Всем привет! Пара слов обо мне. Я путешественник и основатель travel-сообщества, посетил больше 35 стран, организовал порядка 100 туров, проехал свыше 100 000 км за рулём по разным странам, да и
читать дальше

в целом передвигался на всех видах транспорта, кроме ракеты! Водил группу на Эльбрус, 100 % участников восхождения достигли цели! Сейчас я уже у своей мечты и делаю для вас классные туры по Латинской Америке. Наша команда состоит из талантливых ребят, которые любят своё дело и горят путешествиями! Мы умеем работать с VIP-сегментом и высокими чеками и сможем выполнить любой ваш запрос. Сделаем всё возможное, чтобы вам было хорошо за оговоренный бюджет.

