На острове Ицукусима вас ждёт прогулка на лодке среди святынь
Организационные детали
Групповой трансфер подается в день начала тура в 12:00, просьба учитывать это при выборе авиабилетов.
Заселение происходит по стандарту в 14:00.
Групповой трансфер в день завершения тура — в 16:00.
В программу могут быть внесены коррективы, включая изменения с учётом погодных условий.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, знакомство с Токио
Встречаемся в международном аэропорту Нарита и после знакомства отправляемся на комфортабельном поезде к нашему отелю. Время в пути пролетит незаметно, и вскоре мы окажемся в роскошном месте с уютными номерами. Разместившись, начнём знакомство с городом.
Первая остановка — знаменитый замок Эдо, символ средневековой японской архитектуры. Здесь вы сможете увидеть огромные стены, изящные башни и декоративные сады. Мы прогуляемся по одному из самых известных японских садов — Хамарикю. Насладимся цветением сакуры и спокойствием тихих прудов.
Вечером отправимся в знаменитый район Асакуса, где посетим буддийский храм Сэнсодзи с потрясающими красными воротами и древними пагодами. Также у нас останется время для покупки сувениров и дегустации местной кухни в ресторанчиках.
Продолжаем исследовать Токио
Начнём день с подъёма на смотровую площадку Токийской мэрии, откуда нам откроется панорамный вид на город. После направимся в район Сибуя, который известен легендарным перекрёстком, где встречаются толпы пешеходов, и молодёжной атмосферой. Прогуляемся по району с любимым памятником преданности — Хатико, пройдёмся по улице Омотэсандо со стильными бутиками. Далее посетим динамичный район Роппонги с современными заведениями.
Вечером побываем в Токийском национальном музее в районе Уэно. Насладимся местной культурой и искусством, а в завершении ощутим спокойствие и умиротворение в живописном парке Уэно.
Переезд в Осаку, экскурсия по городу
Ранним утром на синкансэне отправимся в Осаку, наслаждаясь японскими пейзажами. По приезде посетим одноимённый замок, окружённый стенами и оборонительными сооружениями. Прогулка по замковому комплексу перенесёт нас в эпоху самураев. Мы поднимемся на башню замка, с которой откроется потрясающий вид на город.
Вечером пройдёмся по яркому и динамичному району Намба. Здесь вы увидите неоновые вывески, множество ресторанов с уличной едой и сувенирные магазины. Завершим день в легендарном районе Дотомбори.
Архитектура, музей и парк Нары
В этот день отправляемся в Нару — древнюю столицу Японии. Начнём с посещения Тодайдзи, крупнейшего деревянного сооружения в мире.
Прогуляемся по живописному парку, где можно покормить дружелюбных оленей — символов города. Мы также побываем в святилище Касуга и Национальном музее Нары, чтобы рассмотреть древние японские артефакты.
После вернёмся в Осаку, пройдёмся по магазинам или попробуем местные деликатесы.
Сады и архитектура Киото
Рано утром сядем на поезд и отправимся в культурную столицу Японии — Киото. Начнём с осмотра северной части города, где находится Золотой павильон Кинкакудзи, сверкающий на солнце и отражающийся в водах пруда.
Затем направимся в сад камней Рёандзи, шедевр японского садоводства. Этот тихий уголок идеально подходит для медитации. После мы посетим замок Нидзё: прогуляемся по мощным стенам и увидим прекрасные интерьеры.
Вечером — возвращение в отель и отдых.
Фусими-Инари и Гион
Этот день начнём с посещения святилища Фусими-Инари со знаменитыми воротами тории. Затем побываем в храме Киёмидзу, откуда открывается невероятный вид на город. Прогулка по тёмному лабиринту храма погрузит в древнюю атмосферу Японии.
Завершаем день в районе Гион. Здесь мы сможем встретить настоящую гейшу, спешащую по своим делам.
Хиросима и Ицукусима, водная прогулка
Сегодня едем в Хиросиму, город, ставший символом мира. Мы посетим Мемориальный парк Мира и увидим Купол Гэмбаку, который пережил атомную бомбардировку.
Затем пройдёмся по священному острову Ицукусима с плавучими воротами тории. Успокаивающая атмосфера острова останется в вашем сердце, а прогулка на традиционной лодке среди храмов и морских видов подарит незабываемые воспоминания.
Фудзи с суши и с воды
Позавтракав, отправимся к подножию Фудзи. Прогулка по живописному парку подарит удивительные виды на этот величественный вулкан. После прокатимся на корабле по озеру и полюбуемся горой уже с воды. Вечер проведём в традиционном японском домике с отдыхом в горячих источниках.
Одайба, музей Будущего и район Акихабара
Утром вернёмся в Токио, чтобы погрузиться в мир будущего. Начнём с водной прогулки до района Одайба, где увидим копию Статуи Свободы на фоне футуристических небоскрёбов. Контраст старого и нового, традиций и инноваций здесь завораживает.
После посетим музей Будущего. Интерактивные экспонаты покажут нам, каким может стать наш мир через десятилетия. Завершим день в районе Акихабара — центре японской поп-культуры. Здесь можно заглянуть в тематические магазины, встретить ярких аниме-персонажей и посетить уютные кафе, оформленные в стиле любимых мультфильмов.
Завершение тура
Сегодня готовимся к вылету домой. Для тех, кто не спешит уезжать, есть дополнительные экскурсии. Вы можете посетить музей Гарри Поттера или очаровательный город Камакура, известный храмом Хасэдэра.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3290
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужин в 1-й день
- Все трансферы по маршруту
- Билеты на скоростные поезда (синкансены), обычные поезда и метро
- Все экскурсии и входные билеты (музеи, храмы, парки)
- Чайная церемония
- Посещение парка с северными оленями
- Купание в термальных источниках (онсены)
- Прогулка по озеру на катере у подножия Фудзи
- Экскурсия в Хиросиму
- Русскоговорящий гид и внимательный тур-лидер
- Помощь в подборе авиабилетов и в оформлении страховки
- Поддержка 24/7
- Видеоролик на память
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Токио и обратно
- Обеды и ужины (кроме одного)
- Медицинская страховка (возможно оформление с помощью компании)
- 1-местное размещение - по запросу, с доплатой (около $900)