Встречаемся в международном аэропорту Нарита и после знакомства отправляемся на комфортабельном поезде к нашему отелю. Время в пути пролетит незаметно, и вскоре мы окажемся в роскошном месте с уютными номерами. Разместившись, начнём знакомство с городом.

Первая остановка — знаменитый замок Эдо, символ средневековой японской архитектуры. Здесь вы сможете увидеть огромные стены, изящные башни и декоративные сады. Мы прогуляемся по одному из самых известных японских садов — Хамарикю. Насладимся цветением сакуры и спокойствием тихих прудов.

Вечером отправимся в знаменитый район Асакуса, где посетим буддийский храм Сэнсодзи с потрясающими красными воротами и древними пагодами. Также у нас останется время для покупки сувениров и дегустации местной кухни в ресторанчиках.