  1. 🦠 Коронавирус в Йемене

Коронавирус в Йемене на сегодня – онлайн статистика зараженных

Онлайн карта и статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Йемене на сегодня по данным 10 апреля 2020: 1 заболел, 0 умерло, 0 выздоровело. Последние новости связаные с распространением вируса в Йемене, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Последние данные о коронавирусе в Йемене

  • Заразилось 1+1
  • Умерло 0
  • Выздоровело 0
  • Осталось зараженных 1
  • Летальность 0%около 0 чел. на 1000 заболевших
* по данным 10.04.2020 07:45:51 (МСК)

Онлайн Карта распространения коронавируса в Йемене в реальном времени

Карта мира с данными о количестве заболевших

В Йемене находится 0% (1 человека) от всех протестированных заболевших в мире, Из них никто не умер, 0 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1 человек

По данным 10 апреля 2020 года, всего в мире заразились 1 633 447 человека, выздоровело 366 673, умерло 97 602, болеющих 1 169 172

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Йемене

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции

Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства.

На данный момент смертность во всём мире составляет 5.98%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Йемене

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Йемена по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее.

ДатаЗаразилосьУмерлоЛетальностьВыздоровелоОсталось зараженныхПроведено тестов
10 апр 20201+1001+1

* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Йемене по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Йемен и 5 стран в сравнении на 10 апреля 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

Статистика заражений в 209 странах и регионах мира

В таблице показаны изменения и данные на 10 апреля 2020 в сравнении с предыдущим днём

СтранаЗара­зилосьУмерлоЛеталь­ностьВыздо­ровелоОста­лось зара­женныхПрове­дено тестовОбно­влено
Мир		1 633 083+2943198 387+26956.02%366 673+103211 168 023+1641512 911 899+34723510.04.2020 18:45
1
США		475 659+709317 838+11473.75%26 050+122431 771+58242 427 698+7460210.04.2020 18:45
2
Испания		157 022+380015 843+39610.09%55 668+350385 511-99355 00010.04.2020 12:46
3
Италия		143 62618 27912.73%28 47096 877853 36910.04.2020 03:45
4
Германия		119 498+126326072.18%52 40764 484+12631 317 88710.04.2020 18:45
5
Франция		117 74912 21010.37%23 20682 333333 80710.04.2020 03:45
6
Китай		81 907+423336+14.07%77 455+851116-4410.04.2020 03:45
7
Иран		68 192+19724232+1226.21%35 465+315628 495-1306242 568+1117510.04.2020 14:15
8
Великобритания		65 077797812.26%13556 964298 16910.04.2020 03:45
9
Турция		42 2829082.15%214239 232276 33810.04.2020 03:45
10
Бельгия		26 667+16843019+49611.32%5568+40418 080+78484 24810.04.2020 12:15
11
Швейцария		24 469+418987+394.03%10 60012 882+379178 50010.04.2020 18:45
12
Нидерланды		23 097+13352511+11510.87%25020 336+1220101 53410.04.2020 15:31
13
Канада		21 243+4785092.4%531115 423+478370 31510.04.2020 18:45
14
Бразилия		18 176+31957+35.27%17317 046+2862 98510.04.2020 05:45
15
Португалия		15 472+1516435+262.81%233+2814 804+1462144 000+363210.04.2020 15:46
16
Австрия		13 520+276319+242.36%6064+8247137-572134 743+845610.04.2020 18:15
17
Россия		11 917+178694+180.79%795+9711 028+16711 090 000+8528110.04.2020 10:45
18
Южная Корея		10 450+27208+41.99%7117+1443125-121503 051+2574710.04.2020 07:45
19
Израиль		10 095+12792+60.91%1061+508942+71117 33910.04.2020 12:46
20
Швеция		9685+544870+778.98%2058610+46754 70010.04.2020 15:15
21
Индия		7347+622229+23.12%641+66477+614177 58410.04.2020 18:45
22
Ирландия		65742634%25628653 00010.04.2020 16:31
23
Чили		6501+52965+81%12745162+52172 797+444410.04.2020 18:45
24
Норвегия		6244+251081.73%326104+25121 03410.04.2020 17:16
25
Австралия		6203+5153+20.85%3141+1543009-105338 346+821210.04.2020 12:01
26
Польша		5955+380181+73.04%318+345456+339118 295+1069810.04.2020 18:15
27
Дания		5819+184247+104.24%1773+373799+13764 731+72910.04.2020 15:31
28
Чехия		5589+20113+12.02%309+85167+11114 854+800910.04.2020 10:00
29
Япония		5530+183991.79%6854746+18364 387+288910.04.2020 06:45
30
Румыния		5467+265265+174.85%729+824473+16655 430+362810.04.2020 14:31
31
Перу		52561382.63%1438368048 46510.04.2020 03:45
32
Эквадор		49652725.48%339435419 10210.04.2020 03:45
33
Пакистан		4695+20666+11.41%727+1553902+5054 706+981010.04.2020 18:45
34
Малайзия		4346+11870+31.61%1830+2222446-10769 675+630810.04.2020 12:46
35
Филиппины		4195+119221+185.27%140+163834+8524 50010.04.2020 11:15
36
Саудовская Аравия		3651+36447+31.29%685+192919+342115 58510.04.2020 16:01
37
Индонезия		3512+219306+268.71%282+302924+16317 679+332510.04.2020 12:01
38
Мексика		3441+260194+205.64%6332614+24031 492+608210.04.2020 08:01
39
Люксембург		3115521.67%500256327 52110.04.2020 03:45
40
Сербия		3105+23871+52.29%1182916+23314 240+189310.04.2020 16:21
41
ОАЭ		2990140.47%2682708593 09510.04.2020 03:45
42
Финляндия		2769+16448+61.73%3002421+15841 200+220010.04.2020 14:45
43
Панама		2752662.4%16267011 77610.04.2020 03:45
44
Катар		2512+13660.24%227+212279+11545 339+219510.04.2020 13:01
45
Таиланд		2473+5033+11.33%1013+731427-2471 86010.04.2020 08:15
46
Доминикана		23491185.02%802151715110.04.2020 03:45
47
Колумбия		2223693.1%174198034 91010.04.2020 03:45
48
Украина		2203+31169+123.13%61+162073+28323 522+291410.04.2020 10:16
49
Сингапур		2108+1987+10.33%492+321609+16572 680+768010.04.2020 16:45
50
Греция		2011+5690+34.48%2691652+5333 63410.04.2020 18:20
51
ЮАР		2003+6924+61.2%410+3151569-25273 028+415410.04.2020 15:31
52
Беларусь		1981+49519+30.96%169+301793+46253 000+400010.04.2020 14:15
53
Аргентина		189481+24.28%3651448-214 85010.04.2020 18:15
54
Египет		16991186.95%348123325 00010.04.2020 03:45
55
Исландия		1675+2760.36%751+63918-3634 125+146210.04.2020 17:16
56
Алжир		166623514.11%3471084335910.04.2020 03:45
57
Хорватия		1495+8821+11.4%231+121243+7514 612+93210.04.2020 15:31
58
Молдавия		1438+149292.02%56+61353+1436271+116310.04.2020 17:31
59
Марокко		1431+57105+87.34%114+51212+446854+73810.04.2020 12:46
60
Новая Зеландия		1283+442+10.16%373+56908-1355 685+452010.04.2020 06:45
61
Ирак		1279+4770+15.47%550+54659-832 158+169210.04.2020 18:31
62
Эстония		1258+51241.91%93+101141+4127 883+146710.04.2020 11:46
63
Венгрия		1190+21077+116.47%112+161001+18329 948+212210.04.2020 09:16
64
Словения		1160+3645+23.88%137+9978+2533 047+123410.04.2020 13:15
65
Литва		999+4422+62.2%54+46923-836 051+324210.04.2020 14:31
66
Кувейт		993+8310.1%123+12869+7110.04.2020 12:46
67
Азербайджан		991+6510+11.01%159+58822+661 342+397110.04.2020 18:00
68
Гонконг		990+1640.4%309+1667796 70910.04.2020 13:15
69
Армения		937+1612+21.28%149+11776+36081+25810.04.2020 15:46
70
Бахрейн		913+266+10.66%530+11377+1457 307+221110.04.2020 16:21
71
Босния и Герцеговина		886+2836+14.06%129+28721-1691110.04.2020 16:01
72
Казахстан		808+2710+21.24%64+4734+2161 955+258410.04.2020 17:45
73
Камерун		803121.49%6173010.04.2020 03:45
74
Словакия		715+1420.28%23690+1422 957+158610.04.2020 16:45
75
Македония		711+4832+24.5%41+4638+42657110.04.2020 15:15
76
Тунис		643253.89%25593957010.04.2020 03:45
77
Болгария		635+1725+13.94%54+6556+1018 502+260310.04.2020 17:16
78
Узбекистан		624+4230.48%42+4579+3870 00010.04.2020 14:15
79
Латвия		612+2330.49%16593+2326 656+119810.04.2020 10:31
80
Ливан		609+2720+13.28%76+9513+1713 530+100610.04.2020 18:31
81
Андорра		601+1826+14.33%71+13504+4167310.04.2020 15:46
82
Кипр		595+31101.68%53532+3114 27310.04.2020 18:31
83
Куба		564+49152.66%51+23498+2612 023+261310.04.2020 18:31
84
Коста-Рика		53930.56%30506629810.04.2020 03:45
85
Афганистан		521+37152.88%32474+3710.04.2020 09:16
86
Оман		484+2730.62%109372+2710.04.2020 09:46
87
Уругвай		473+1771.48%206+14260+36856+68110.04.2020 03:45
88
Кот д'Ивуар		44430.68%5238910.04.2020 03:45
89
Буркина Фасо		443245.42%14627310.04.2020 03:45
90
Бангладеш		424+9427+66.37%33364+887359+118410.04.2020 14:21
91
Албания		416+7235.53%182+17211-103385+16210.04.2020 13:45
92
Нигер		410112.68%40359425110.04.2020 03:45
93
Тайвань		382+26+11.57%91+11285-1043 886+157110.04.2020 09:46
94
Гондурас		382+39236.02%7+1352+38160010.04.2020 08:30
95
Гана		37861.59%4+1368-112 04610.04.2020 16:31
96
Иордания		37271.88%16120417 00010.04.2020 03:45
97
Реюньон		3624032210.04.2020 03:45
98
Мальта		350+1320.57%16332+1313 73210.04.2020 14:15
99
Сан-Марино		344+11349.88%50+1260+1084610.04.2020 16:46
100
Маврикий		3149+22.87%23282-2673010.04.2020 14:21
101
Киргизия		298+185+11.68%35258+17961810.04.2020 07:31
102
Нигерия		28872.43%51230500010.04.2020 03:45
103
Боливия		268+419+17.09%2247+359110.04.2020 03:45
104
Палестинские территории		266+32+10.75%45+1219+116 06810.04.2020 14:21
105
Сенегал		265+1520.75%137+14126+110.04.2020 14:21
106
Вьетнам		257+2144+16113-14118 807+456610.04.2020 17:31
107
Черногория		255+320.78%4249+3232910.04.2020 10:31
108
Грузия		234+1631.28%54+3177+13327110.04.2020 18:45
109
Демократическая Республика Конго		215+3520+29.3%13+4182+2910.04.2020 06:45
110
Остров Мэн		201+1110.5%103+11971934+5510.04.2020 18:15
111
Гвинея		1941118310.04.2020 03:45
112
Майотта		191+721.05%50+24139-171300+20010.04.2020 15:15
113
Шри-Ланка		19073.68%54+5129-5324810.04.2020 17:45
114
Кения		189+573.7%22+10160-5527810.04.2020 16:16
115
Фарерские острова		184145+939-95408+10910.04.2020 10:00
116
Венесуэла		17195.26%8478139 28210.04.2020 03:45
117
Мартиника		15463.9%509810.04.2020 03:45
118
Джибути		150+1010.67%36+8113+23740+34110.04.2020 16:01
119
Гваделупа		14385.59%676810.04.2020 03:45
120
Бруней		136+110.74%99+736-69342+35710.04.2020 12:46
121
Парагвай		129+56+14.65%18105+42262+22310.04.2020 04:15
122
Гватемала		126+3132.38%17106+31113410.04.2020 03:45
123
Гибралтар		1236063151110.04.2020 03:45
124
Камбоджа		11972+1047-10576810.04.2020 07:31
125
Сальвадор		117+1465.13%15+196+1310.04.2020 15:15
126
Руанда		113710680610.04.2020 03:45
127
Тринидад и Тобаго		10987.34%11001045+5810.04.2020 14:31
128
Мадагаскар		93118210.04.2020 03:45
129
Мали		87+1378.05%2258+1310.04.2020 16:01
130
Монако		8411.19%57810.04.2020 03:45
131
Французская Гвиана		83434010.04.2020 03:45
132
Аруба		822062100810.04.2020 03:45
133
Лихтенштейн		7811.28%552290010.04.2020 03:45
134
Того		76+333.95%25+148+22069+32210.04.2020 13:30
135
Барбадос		664+16.06%1151-169410.04.2020 16:21
136
Эфиопия		65+923.08%459+93232+44210.04.2020 13:45
137
Ямайка		6346.35%13+146-190710.04.2020 05:45
138
Конго		6058.33%55010.04.2020 03:45
139
Уганда		5353331010.04.2020 03:45
140
Французская Полинезия		515174410.04.2020 03:45
141
Синт-Мартен		50+78+216%3+239+3134+2210.04.2020 07:45
142
Бермуды		4848.33%251935410.04.2020 04:15
143
Макао		45103510.04.2020 03:45
144
Каймановы острова		4512.22%63847910.04.2020 03:45
145
Габон		4412.27%14210.04.2020 03:45
146
Багамы		41819.51%52810.04.2020 03:45
147
Замбия		40+12+15%25+113-1123910.04.2020 15:46
148
Гайана		37616.22%82314510.04.2020 03:45
149
Либерия		37+65+113.51%329+510.04.2020 18:15
150
Гвинея-Биссау		3636150010.04.2020 03:45
151
Бенин		35+912.86%529+910.04.2020 18:15
152
Эритрея		333310.04.2020 03:45
153
Сен-Мартен		3226.25%11+419-410.04.2020 15:46
154
Танзания		32+73+29.38%524+510.04.2020 15:31
155
Гаити		3026.67%2825710.04.2020 03:45
156
Мьянма		27+4311.11%222+41406+16010.04.2020 07:31
157
Ливия		2414.17%81549210.04.2020 03:45
158
Антигуа и Барбуда		19210.53%174010.04.2020 03:45
159
Мальдивы		1913610.04.2020 03:45
160
Ангола		19210.53%21510.04.2020 03:45
161
Сирия		19210.53%41310.04.2020 03:45
162
Новая Каледония		181172608+28810.04.2020 09:16
163
Экваториальная Гвинея		1831585410.04.2020 03:45
164
Мозамбик		1711648310.04.2020 03:45
165
Лаос		16161035+13210.04.2020 11:16
166
Намибия		1631336210.04.2020 03:45
167
Доминика		16+15+411-3309+1610.04.2020 03:45
168
Монголия		1641210.04.2020 03:45
169
Фиджи		16+116+110.04.2020 06:00
170
Судан		15213.33%21110.04.2020 03:45
171
Кюрасао		1417.14%7610.04.2020 03:45
172
Сент-Люсия		1411310.04.2020 03:45
173
Ботсвана		1317.69%12115410.04.2020 03:45
174
Сомали		1218.33%11010.04.2020 03:45
175
Сент-Винсент и Гренадины		121115610.04.2020 03:45
176
Гренада		12124510.04.2020 03:45
177
Свазиленд		127510.04.2020 03:45
178
Чад		112910.04.2020 03:45
179
Сент-Китс и Невис		1111197+1410.04.2020 08:15
180
Зимбабве		11327.27%8438+6710.04.2020 17:16
181
Гренландия		1111077010.04.2020 03:45
182
Сейшельские Острова		111110.04.2020 03:45
183
Суринам		10110%4510.04.2020 03:45
184
Белиз		10+1110%9+136410.04.2020 16:01
185
Непал		918289510.04.2020 03:45
186
Малави		9+1111.11%8+110.04.2020 12:46
187
Монтсеррат		993610.04.2020 03:45
188
Теркс и Кайкос		8112.5%76110.04.2020 03:45
189
Ватикан		82610.04.2020 03:45
190
ЦАР		8810.04.2020 03:45
191
Сьерра Леоне		8+18+110.04.2020 18:45
192
Никарагуа		7114.29%610.04.2020 03:45
193
Мавритания		7114.29%2425810.04.2020 03:45
194
Кабо-Верде		7114.29%1510.04.2020 03:45
195
Сен-Бартельми		61510.04.2020 03:45
196
Фолклендские острова (Мальвинские)		51413710.04.2020 03:45
197
Бутан		523116610.04.2020 03:45
198
Гамбия		4125%2110.04.2020 03:45
199
Западная Сахара		4410.04.2020 03:45
200
Сан-Томе и Принсипи		441910.04.2020 03:45
201
Южный Судан		4+14+110.04.2020 17:16
202
Бурунди		3310.04.2020 03:45
203
Виргинские острова, Британские		3310.04.2020 03:45
204
Ангилья		3310.04.2020 03:45
205
Тимор-Лесте		2+111+110.04.2020 08:15
206
Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус		221010.04.2020 03:45
207
Папуа Новая Гвинея		227210.04.2020 03:45
208
Сент-Пьер и Микелон		1110.04.2020 03:45
209
Йемен		1+11+110.04.2020 07:45
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Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

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Арабская коалиция остановит военную операцию в Йемене из-за коронавируса
rbc
09.04.2020 01:49

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