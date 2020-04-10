Коронавирус в Йемене на сегодня – онлайн статистика зараженных
Последние данные о коронавирусе в Йемене
- Заразилось 1+1
- Умерло 0
- Выздоровело 0
- Осталось зараженных 1
- Летальность 0%около 0 чел. на 1000 заболевших
Онлайн Карта распространения коронавируса в Йемене в реальном времени
В Йемене находится 0% (1 человека) от всех протестированных заболевших в мире, Из них никто не умер, 0 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1 человек
По данным 10 апреля 2020 года, всего в мире заразились 1 633 447 человека, выздоровело 366 673, умерло 97 602, болеющих 1 169 172
Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Йемене
В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции
Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства.
На данный момент смертность во всём мире составляет 5.98%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус
Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Йемене
Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...
Статистика в таблице по зараженным на территории Йемена по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее.
|Дата
|Заразилось
|Умерло
|Летальность
|Выздоровело
|Осталось зараженных
|Проведено тестов
|10 апр 2020
|1+1
|0
|—
|0
|▲1+1
|—
* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Йемене по дням
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
- Мыть и обрабатывать руки;
- Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
- Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
- Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
- Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;
- Не пользоваться общественных транспортом;
- Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
- Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
- Подбробнее почитайте на сайте ВОЗ
Йемен и 5 стран в сравнении на 10 апреля 2020
Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф
Статистика заражений в 209 странах и регионах мира
В таблице показаны изменения и данные на 10 апреля 2020 в сравнении с предыдущим днём
|№
|Страна
|Заразилось
|Умерло
|Летальность
|Выздоровело
|Осталось зараженных
|Проведено тестов
|Обновлено
|–
|Мир
|1 633 083+29431
|98 387+2695
|6.02%
|366 673+10321
|▲1 168 023+16415
|12 911 899+347235
|10.04.2020 18:45
|1
|США
|475 659+7093
|17 838+1147
|3.75%
|26 050+122
|▲431 771+5824
|2 427 698+74602
|10.04.2020 18:45
|2
|Испания
|157 022+3800
|15 843+396
|10.09%
|55 668+3503
|▼85 511-99
|355 000
|10.04.2020 12:46
|3
|Италия
|143 626
|18 279
|12.73%
|28 470
|—96 877
|853 369
|10.04.2020 03:45
|4
|Германия
|119 498+1263
|2607
|2.18%
|52 407
|▲64 484+1263
|1 317 887
|10.04.2020 18:45
|5
|Франция
|117 749
|12 210
|10.37%
|23 206
|—82 333
|333 807
|10.04.2020 03:45
|6
|Китай
|81 907+42
|3336+1
|4.07%
|77 455+85
|▼1116-44
|—
|10.04.2020 03:45
|7
|Иран
|68 192+1972
|4232+122
|6.21%
|35 465+3156
|▼28 495-1306
|242 568+11175
|10.04.2020 14:15
|8
|Великобритания
|65 077
|7978
|12.26%
|135
|—56 964
|298 169
|10.04.2020 03:45
|9
|Турция
|42 282
|908
|2.15%
|2142
|—39 232
|276 338
|10.04.2020 03:45
|10
|Бельгия
|26 667+1684
|3019+496
|11.32%
|5568+404
|▲18 080+784
|84 248
|10.04.2020 12:15
|11
|Швейцария
|24 469+418
|987+39
|4.03%
|10 600
|▲12 882+379
|178 500
|10.04.2020 18:45
|12
|Нидерланды
|23 097+1335
|2511+115
|10.87%
|250
|▲20 336+1220
|101 534
|10.04.2020 15:31
|13
|Канада
|21 243+478
|509
|2.4%
|5311
|▲15 423+478
|370 315
|10.04.2020 18:45
|14
|Бразилия
|18 176+31
|957+3
|5.27%
|173
|▲17 046+28
|62 985
|10.04.2020 05:45
|15
|Португалия
|15 472+1516
|435+26
|2.81%
|233+28
|▲14 804+1462
|144 000+3632
|10.04.2020 15:46
|16
|Австрия
|13 520+276
|319+24
|2.36%
|6064+824
|▼7137-572
|134 743+8456
|10.04.2020 18:15
|17
|Россия
|11 917+1786
|94+18
|0.79%
|795+97
|▲11 028+1671
|1 090 000+85281
|10.04.2020 10:45
|18
|Южная Корея
|10 450+27
|208+4
|1.99%
|7117+144
|▼3125-121
|503 051+25747
|10.04.2020 07:45
|19
|Израиль
|10 095+127
|92+6
|0.91%
|1061+50
|▲8942+71
|117 339
|10.04.2020 12:46
|20
|Швеция
|9685+544
|870+77
|8.98%
|205
|▲8610+467
|54 700
|10.04.2020 15:15
|21
|Индия
|7347+622
|229+2
|3.12%
|641+6
|▲6477+614
|177 584
|10.04.2020 18:45
|22
|Ирландия
|6574
|263
|4%
|25
|—6286
|53 000
|10.04.2020 16:31
|23
|Чили
|6501+529
|65+8
|1%
|1274
|▲5162+521
|72 797+4444
|10.04.2020 18:45
|24
|Норвегия
|6244+25
|108
|1.73%
|32
|▲6104+25
|121 034
|10.04.2020 17:16
|25
|Австралия
|6203+51
|53+2
|0.85%
|3141+154
|▼3009-105
|338 346+8212
|10.04.2020 12:01
|26
|Польша
|5955+380
|181+7
|3.04%
|318+34
|▲5456+339
|118 295+10698
|10.04.2020 18:15
|27
|Дания
|5819+184
|247+10
|4.24%
|1773+37
|▲3799+137
|64 731+729
|10.04.2020 15:31
|28
|Чехия
|5589+20
|113+1
|2.02%
|309+8
|▲5167+11
|114 854+8009
|10.04.2020 10:00
|29
|Япония
|5530+183
|99
|1.79%
|685
|▲4746+183
|64 387+2889
|10.04.2020 06:45
|30
|Румыния
|5467+265
|265+17
|4.85%
|729+82
|▲4473+166
|55 430+3628
|10.04.2020 14:31
|31
|Перу
|5256
|138
|2.63%
|1438
|—3680
|48 465
|10.04.2020 03:45
|32
|Эквадор
|4965
|272
|5.48%
|339
|—4354
|19 102
|10.04.2020 03:45
|33
|Пакистан
|4695+206
|66+1
|1.41%
|727+155
|▲3902+50
|54 706+9810
|10.04.2020 18:45
|34
|Малайзия
|4346+118
|70+3
|1.61%
|1830+222
|▼2446-107
|69 675+6308
|10.04.2020 12:46
|35
|Филиппины
|4195+119
|221+18
|5.27%
|140+16
|▲3834+85
|24 500
|10.04.2020 11:15
|36
|Саудовская Аравия
|3651+364
|47+3
|1.29%
|685+19
|▲2919+342
|115 585
|10.04.2020 16:01
|37
|Индонезия
|3512+219
|306+26
|8.71%
|282+30
|▲2924+163
|17 679+3325
|10.04.2020 12:01
|38
|Мексика
|3441+260
|194+20
|5.64%
|633
|▲2614+240
|31 492+6082
|10.04.2020 08:01
|39
|Люксембург
|3115
|52
|1.67%
|500
|—2563
|27 521
|10.04.2020 03:45
|40
|Сербия
|3105+238
|71+5
|2.29%
|118
|▲2916+233
|14 240+1893
|10.04.2020 16:21
|41
|ОАЭ
|2990
|14
|0.47%
|268
|—2708
|593 095
|10.04.2020 03:45
|42
|Финляндия
|2769+164
|48+6
|1.73%
|300
|▲2421+158
|41 200+2200
|10.04.2020 14:45
|43
|Панама
|2752
|66
|2.4%
|16
|—2670
|11 776
|10.04.2020 03:45
|44
|Катар
|2512+136
|6
|0.24%
|227+21
|▲2279+115
|45 339+2195
|10.04.2020 13:01
|45
|Таиланд
|2473+50
|33+1
|1.33%
|1013+73
|▼1427-24
|71 860
|10.04.2020 08:15
|46
|Доминикана
|2349
|118
|5.02%
|80
|—2151
|7151
|10.04.2020 03:45
|47
|Колумбия
|2223
|69
|3.1%
|174
|—1980
|34 910
|10.04.2020 03:45
|48
|Украина
|2203+311
|69+12
|3.13%
|61+16
|▲2073+283
|23 522+2914
|10.04.2020 10:16
|49
|Сингапур
|2108+198
|7+1
|0.33%
|492+32
|▲1609+165
|72 680+7680
|10.04.2020 16:45
|50
|Греция
|2011+56
|90+3
|4.48%
|269
|▲1652+53
|33 634
|10.04.2020 18:20
|51
|ЮАР
|2003+69
|24+6
|1.2%
|410+315
|▼1569-252
|73 028+4154
|10.04.2020 15:31
|52
|Беларусь
|1981+495
|19+3
|0.96%
|169+30
|▲1793+462
|53 000+4000
|10.04.2020 14:15
|53
|Аргентина
|1894
|81+2
|4.28%
|365
|▼1448-2
|14 850
|10.04.2020 18:15
|54
|Египет
|1699
|118
|6.95%
|348
|—1233
|25 000
|10.04.2020 03:45
|55
|Исландия
|1675+27
|6
|0.36%
|751+63
|▼918-36
|34 125+1462
|10.04.2020 17:16
|56
|Алжир
|1666
|235
|14.11%
|347
|—1084
|3359
|10.04.2020 03:45
|57
|Хорватия
|1495+88
|21+1
|1.4%
|231+12
|▲1243+75
|14 612+932
|10.04.2020 15:31
|58
|Молдавия
|1438+149
|29
|2.02%
|56+6
|▲1353+143
|6271+1163
|10.04.2020 17:31
|59
|Марокко
|1431+57
|105+8
|7.34%
|114+5
|▲1212+44
|6854+738
|10.04.2020 12:46
|60
|Новая Зеландия
|1283+44
|2+1
|0.16%
|373+56
|▼908-13
|55 685+4520
|10.04.2020 06:45
|61
|Ирак
|1279+47
|70+1
|5.47%
|550+54
|▼659-8
|32 158+1692
|10.04.2020 18:31
|62
|Эстония
|1258+51
|24
|1.91%
|93+10
|▲1141+41
|27 883+1467
|10.04.2020 11:46
|63
|Венгрия
|1190+210
|77+11
|6.47%
|112+16
|▲1001+183
|29 948+2122
|10.04.2020 09:16
|64
|Словения
|1160+36
|45+2
|3.88%
|137+9
|▲978+25
|33 047+1234
|10.04.2020 13:15
|65
|Литва
|999+44
|22+6
|2.2%
|54+46
|▼923-8
|36 051+3242
|10.04.2020 14:31
|66
|Кувейт
|993+83
|1
|0.1%
|123+12
|▲869+71
|—
|10.04.2020 12:46
|67
|Азербайджан
|991+65
|10+1
|1.01%
|159+58
|▲822+6
|61 342+3971
|10.04.2020 18:00
|68
|Гонконг
|990+16
|4
|0.4%
|309+16
|—677
|96 709
|10.04.2020 13:15
|69
|Армения
|937+16
|12+2
|1.28%
|149+11
|▲776+3
|6081+258
|10.04.2020 15:46
|70
|Бахрейн
|913+26
|6+1
|0.66%
|530+11
|▲377+14
|57 307+2211
|10.04.2020 16:21
|71
|Босния и Герцеговина
|886+28
|36+1
|4.06%
|129+28
|▼721-1
|6911
|10.04.2020 16:01
|72
|Казахстан
|808+27
|10+2
|1.24%
|64+4
|▲734+21
|61 955+2584
|10.04.2020 17:45
|73
|Камерун
|803
|12
|1.49%
|61
|—730
|—
|10.04.2020 03:45
|74
|Словакия
|715+14
|2
|0.28%
|23
|▲690+14
|22 957+1586
|10.04.2020 16:45
|75
|Македония
|711+48
|32+2
|4.5%
|41+4
|▲638+42
|6571
|10.04.2020 15:15
|76
|Тунис
|643
|25
|3.89%
|25
|—593
|9570
|10.04.2020 03:45
|77
|Болгария
|635+17
|25+1
|3.94%
|54+6
|▲556+10
|18 502+2603
|10.04.2020 17:16
|78
|Узбекистан
|624+42
|3
|0.48%
|42+4
|▲579+38
|70 000
|10.04.2020 14:15
|79
|Латвия
|612+23
|3
|0.49%
|16
|▲593+23
|26 656+1198
|10.04.2020 10:31
|80
|Ливан
|609+27
|20+1
|3.28%
|76+9
|▲513+17
|13 530+1006
|10.04.2020 18:31
|81
|Андорра
|601+18
|26+1
|4.33%
|71+13
|▲504+4
|1673
|10.04.2020 15:46
|82
|Кипр
|595+31
|10
|1.68%
|53
|▲532+31
|14 273
|10.04.2020 18:31
|83
|Куба
|564+49
|15
|2.66%
|51+23
|▲498+26
|12 023+2613
|10.04.2020 18:31
|84
|Коста-Рика
|539
|3
|0.56%
|30
|—506
|6298
|10.04.2020 03:45
|85
|Афганистан
|521+37
|15
|2.88%
|32
|▲474+37
|—
|10.04.2020 09:16
|86
|Оман
|484+27
|3
|0.62%
|109
|▲372+27
|—
|10.04.2020 09:46
|87
|Уругвай
|473+17
|7
|1.48%
|206+14
|▲260+3
|6856+681
|10.04.2020 03:45
|88
|Кот д'Ивуар
|444
|3
|0.68%
|52
|—389
|—
|10.04.2020 03:45
|89
|Буркина Фасо
|443
|24
|5.42%
|146
|—273
|—
|10.04.2020 03:45
|90
|Бангладеш
|424+94
|27+6
|6.37%
|33
|▲364+88
|7359+1184
|10.04.2020 14:21
|91
|Албания
|416+7
|23
|5.53%
|182+17
|▼211-10
|3385+162
|10.04.2020 13:45
|92
|Нигер
|410
|11
|2.68%
|40
|—359
|4251
|10.04.2020 03:45
|93
|Тайвань
|382+2
|6+1
|1.57%
|91+11
|▼285-10
|43 886+1571
|10.04.2020 09:46
|94
|Гондурас
|382+39
|23
|6.02%
|7+1
|▲352+38
|1600
|10.04.2020 08:30
|95
|Гана
|378
|6
|1.59%
|4+1
|▼368-1
|12 046
|10.04.2020 16:31
|96
|Иордания
|372
|7
|1.88%
|161
|—204
|17 000
|10.04.2020 03:45
|97
|Реюньон
|362
|—
|—
|40
|—322
|—
|10.04.2020 03:45
|98
|Мальта
|350+13
|2
|0.57%
|16
|▲332+13
|13 732
|10.04.2020 14:15
|99
|Сан-Марино
|344+11
|34
|9.88%
|50+1
|▲260+10
|846
|10.04.2020 16:46
|100
|Маврикий
|314
|9+2
|2.87%
|23
|▼282-2
|6730
|10.04.2020 14:21
|101
|Киргизия
|298+18
|5+1
|1.68%
|35
|▲258+17
|9618
|10.04.2020 07:31
|102
|Нигерия
|288
|7
|2.43%
|51
|—230
|5000
|10.04.2020 03:45
|103
|Боливия
|268+4
|19+1
|7.09%
|2
|▲247+3
|591
|10.04.2020 03:45
|104
|Палестинские территории
|266+3
|2+1
|0.75%
|45+1
|▲219+1
|16 068
|10.04.2020 14:21
|105
|Сенегал
|265+15
|2
|0.75%
|137+14
|▲126+1
|—
|10.04.2020 14:21
|106
|Вьетнам
|257+2
|—
|—
|144+16
|▼113-14
|118 807+4566
|10.04.2020 17:31
|107
|Черногория
|255+3
|2
|0.78%
|4
|▲249+3
|2329
|10.04.2020 10:31
|108
|Грузия
|234+16
|3
|1.28%
|54+3
|▲177+13
|3271
|10.04.2020 18:45
|109
|Демократическая Республика Конго
|215+35
|20+2
|9.3%
|13+4
|▲182+29
|—
|10.04.2020 06:45
|110
|Остров Мэн
|201+11
|1
|0.5%
|103+11
|—97
|1934+55
|10.04.2020 18:15
|111
|Гвинея
|194
|—
|—
|11
|—183
|—
|10.04.2020 03:45
|112
|Майотта
|191+7
|2
|1.05%
|50+24
|▼139-17
|1300+200
|10.04.2020 15:15
|113
|Шри-Ланка
|190
|7
|3.68%
|54+5
|▼129-5
|3248
|10.04.2020 17:45
|114
|Кения
|189+5
|7
|3.7%
|22+10
|▼160-5
|5278
|10.04.2020 16:16
|115
|Фарерские острова
|184
|—
|—
|145+9
|▼39-9
|5408+109
|10.04.2020 10:00
|116
|Венесуэла
|171
|9
|5.26%
|84
|—78
|139 282
|10.04.2020 03:45
|117
|Мартиника
|154
|6
|3.9%
|50
|—98
|—
|10.04.2020 03:45
|118
|Джибути
|150+10
|1
|0.67%
|36+8
|▲113+2
|3740+341
|10.04.2020 16:01
|119
|Гваделупа
|143
|8
|5.59%
|67
|—68
|—
|10.04.2020 03:45
|120
|Бруней
|136+1
|1
|0.74%
|99+7
|▼36-6
|9342+357
|10.04.2020 12:46
|121
|Парагвай
|129+5
|6+1
|4.65%
|18
|▲105+4
|2262+223
|10.04.2020 04:15
|122
|Гватемала
|126+31
|3
|2.38%
|17
|▲106+31
|1134
|10.04.2020 03:45
|123
|Гибралтар
|123
|—
|—
|60
|—63
|1511
|10.04.2020 03:45
|124
|Камбоджа
|119
|—
|—
|72+10
|▼47-10
|5768
|10.04.2020 07:31
|125
|Сальвадор
|117+14
|6
|5.13%
|15+1
|▲96+13
|—
|10.04.2020 15:15
|126
|Руанда
|113
|—
|—
|7
|—106
|806
|10.04.2020 03:45
|127
|Тринидад и Тобаго
|109
|8
|7.34%
|1
|—100
|1045+58
|10.04.2020 14:31
|128
|Мадагаскар
|93
|—
|—
|11
|—82
|—
|10.04.2020 03:45
|129
|Мали
|87+13
|7
|8.05%
|22
|▲58+13
|—
|10.04.2020 16:01
|130
|Монако
|84
|1
|1.19%
|5
|—78
|—
|10.04.2020 03:45
|131
|Французская Гвиана
|83
|—
|—
|43
|—40
|—
|10.04.2020 03:45
|132
|Аруба
|82
|—
|—
|20
|—62
|1008
|10.04.2020 03:45
|133
|Лихтенштейн
|78
|1
|1.28%
|55
|—22
|900
|10.04.2020 03:45
|134
|Того
|76+3
|3
|3.95%
|25+1
|▲48+2
|2069+322
|10.04.2020 13:30
|135
|Барбадос
|66
|4+1
|6.06%
|11
|▼51-1
|694
|10.04.2020 16:21
|136
|Эфиопия
|65+9
|2
|3.08%
|4
|▲59+9
|3232+442
|10.04.2020 13:45
|137
|Ямайка
|63
|4
|6.35%
|13+1
|▼46-1
|907
|10.04.2020 05:45
|138
|Конго
|60
|5
|8.33%
|5
|—50
|—
|10.04.2020 03:45
|139
|Уганда
|53
|—
|—
|—
|—53
|3310
|10.04.2020 03:45
|140
|Французская Полинезия
|51
|—
|—
|—
|—51
|744
|10.04.2020 03:45
|141
|Синт-Мартен
|50+7
|8+2
|16%
|3+2
|▲39+3
|134+22
|10.04.2020 07:45
|142
|Бермуды
|48
|4
|8.33%
|25
|—19
|354
|10.04.2020 04:15
|143
|Макао
|45
|—
|—
|10
|—35
|—
|10.04.2020 03:45
|144
|Каймановы острова
|45
|1
|2.22%
|6
|—38
|479
|10.04.2020 03:45
|145
|Габон
|44
|1
|2.27%
|1
|—42
|—
|10.04.2020 03:45
|146
|Багамы
|41
|8
|19.51%
|5
|—28
|—
|10.04.2020 03:45
|147
|Замбия
|40+1
|2+1
|5%
|25+1
|▼13-1
|1239
|10.04.2020 15:46
|148
|Гайана
|37
|6
|16.22%
|8
|—23
|145
|10.04.2020 03:45
|149
|Либерия
|37+6
|5+1
|13.51%
|3
|▲29+5
|—
|10.04.2020 18:15
|150
|Гвинея-Биссау
|36
|—
|—
|—
|—36
|1500
|10.04.2020 03:45
|151
|Бенин
|35+9
|1
|2.86%
|5
|▲29+9
|—
|10.04.2020 18:15
|152
|Эритрея
|33
|—
|—
|—
|—33
|—
|10.04.2020 03:45
|153
|Сен-Мартен
|32
|2
|6.25%
|11+4
|▼19-4
|—
|10.04.2020 15:46
|154
|Танзания
|32+7
|3+2
|9.38%
|5
|▲24+5
|—
|10.04.2020 15:31
|155
|Гаити
|30
|2
|6.67%
|—
|—28
|257
|10.04.2020 03:45
|156
|Мьянма
|27+4
|3
|11.11%
|2
|▲22+4
|1406+160
|10.04.2020 07:31
|157
|Ливия
|24
|1
|4.17%
|8
|—15
|492
|10.04.2020 03:45
|158
|Антигуа и Барбуда
|19
|2
|10.53%
|—
|—17
|40
|10.04.2020 03:45
|159
|Мальдивы
|19
|—
|—
|13
|—6
|—
|10.04.2020 03:45
|160
|Ангола
|19
|2
|10.53%
|2
|—15
|—
|10.04.2020 03:45
|161
|Сирия
|19
|2
|10.53%
|4
|—13
|—
|10.04.2020 03:45
|162
|Новая Каледония
|18
|—
|—
|1
|—17
|2608+288
|10.04.2020 09:16
|163
|Экваториальная Гвинея
|18
|—
|—
|3
|—15
|854
|10.04.2020 03:45
|164
|Мозамбик
|17
|—
|—
|1
|—16
|483
|10.04.2020 03:45
|165
|Лаос
|16
|—
|—
|—
|—16
|1035+132
|10.04.2020 11:16
|166
|Намибия
|16
|—
|—
|3
|—13
|362
|10.04.2020 03:45
|167
|Доминика
|16+1
|—
|—
|5+4
|▼11-3
|309+16
|10.04.2020 03:45
|168
|Монголия
|16
|—
|—
|4
|—12
|—
|10.04.2020 03:45
|169
|Фиджи
|16+1
|—
|—
|—
|▲16+1
|—
|10.04.2020 06:00
|170
|Судан
|15
|2
|13.33%
|2
|—11
|—
|10.04.2020 03:45
|171
|Кюрасао
|14
|1
|7.14%
|7
|—6
|—
|10.04.2020 03:45
|172
|Сент-Люсия
|14
|—
|—
|1
|—13
|—
|10.04.2020 03:45
|173
|Ботсвана
|13
|1
|7.69%
|—
|—12
|1154
|10.04.2020 03:45
|174
|Сомали
|12
|1
|8.33%
|1
|—10
|—
|10.04.2020 03:45
|175
|Сент-Винсент и Гренадины
|12
|—
|—
|1
|—11
|56
|10.04.2020 03:45
|176
|Гренада
|12
|—
|—
|—
|—12
|45
|10.04.2020 03:45
|177
|Свазиленд
|12
|—
|—
|7
|—5
|—
|10.04.2020 03:45
|178
|Чад
|11
|—
|—
|2
|—9
|—
|10.04.2020 03:45
|179
|Сент-Китс и Невис
|11
|—
|—
|—
|—11
|197+14
|10.04.2020 08:15
|180
|Зимбабве
|11
|3
|27.27%
|—
|—8
|438+67
|10.04.2020 17:16
|181
|Гренландия
|11
|—
|—
|11
|—0
|770
|10.04.2020 03:45
|182
|Сейшельские Острова
|11
|—
|—
|—
|—11
|—
|10.04.2020 03:45
|183
|Суринам
|10
|1
|10%
|4
|—5
|—
|10.04.2020 03:45
|184
|Белиз
|10+1
|1
|10%
|—
|▲9+1
|364
|10.04.2020 16:01
|185
|Непал
|9
|—
|—
|1
|—8
|2895
|10.04.2020 03:45
|186
|Малави
|9+1
|1
|11.11%
|—
|▲8+1
|—
|10.04.2020 12:46
|187
|Монтсеррат
|9
|—
|—
|—
|—9
|36
|10.04.2020 03:45
|188
|Теркс и Кайкос
|8
|1
|12.5%
|—
|—7
|61
|10.04.2020 03:45
|189
|Ватикан
|8
|—
|—
|2
|—6
|—
|10.04.2020 03:45
|190
|ЦАР
|8
|—
|—
|—
|—8
|—
|10.04.2020 03:45
|191
|Сьерра Леоне
|8+1
|—
|—
|—
|▲8+1
|—
|10.04.2020 18:45
|192
|Никарагуа
|7
|1
|14.29%
|—
|—6
|—
|10.04.2020 03:45
|193
|Мавритания
|7
|1
|14.29%
|2
|—4
|258
|10.04.2020 03:45
|194
|Кабо-Верде
|7
|1
|14.29%
|1
|—5
|—
|10.04.2020 03:45
|195
|Сен-Бартельми
|6
|—
|—
|1
|—5
|—
|10.04.2020 03:45
|196
|Фолклендские острова (Мальвинские)
|5
|—
|—
|1
|—4
|137
|10.04.2020 03:45
|197
|Бутан
|5
|—
|—
|2
|—3
|1166
|10.04.2020 03:45
|198
|Гамбия
|4
|1
|25%
|2
|—1
|—
|10.04.2020 03:45
|199
|Западная Сахара
|4
|—
|—
|—
|—4
|—
|10.04.2020 03:45
|200
|Сан-Томе и Принсипи
|4
|—
|—
|—
|—4
|19
|10.04.2020 03:45
|201
|Южный Судан
|4+1
|—
|—
|—
|▲4+1
|—
|10.04.2020 17:16
|202
|Бурунди
|3
|—
|—
|—
|—3
|—
|10.04.2020 03:45
|203
|Виргинские острова, Британские
|3
|—
|—
|—
|—3
|—
|10.04.2020 03:45
|204
|Ангилья
|3
|—
|—
|—
|—3
|—
|10.04.2020 03:45
|205
|Тимор-Лесте
|2+1
|—
|—
|1
|▲1+1
|—
|10.04.2020 08:15
|206
|Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус
|2
|—
|—
|—
|—2
|10
|10.04.2020 03:45
|207
|Папуа Новая Гвинея
|2
|—
|—
|—
|—2
|72
|10.04.2020 03:45
|208
|Сент-Пьер и Микелон
|1
|—
|—
|—
|—1
|—
|10.04.2020 03:45
|209
|Йемен
|1+1
|—
|—
|—
|▲1+1
|—
|10.04.2020 07:45
* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
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