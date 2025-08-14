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Описание тура

Напрямую из первых рук, Без Посредников. Гарантия Ярких Эмоций. Меня зовут Елена, и я представляю местную туристическую компанию с далекого и загадочного острова Сокотра. . Мы предлагаем вам уникальную возможность приобрести тур напрямую, из первых рук без посредников. Внимание! В период пикового сезона, с февраля по апрель, билеты на самолет по маршруту Джидда- Сокотра рекомендуется приобретать за 3-4 месяца, сразу после открытия продаж Yemenia. Осенью компания может объявить о дополнительных рейсах, но заполучить билеты на них задача почти невыполнимая.

Наша компания сделает всё, чтобы ваше соприкосновение с волшебным островом было максимально аутентичным и выгодным.

Однажды побывав на Сокотре, многие мечтают вернуться. В ответ на эти пожелания мы подготовили особенный 15-дневный тур — подарок для тех, кто уже влюбился в остров.

Этот тур включает:

Лучшие места Сокотры, известные всему миру.

Тайные маршруты и скрытые уголки, куда редко добираются туристы.

Трехдневное восхождение на самую высокую гору острова, Скант, с потрясающими видами.

Вас ждет глубокое погружение в магию Сокотры: знакомые пейзажи, новые открытия и захватывающее приключение на величественной горе.

15 дней незабываемого треккинга к вершине острова, где звезды кажутся ближе, а тишина гор обволакивает душу. Ночи под пологом созвездий. Подъем потребует уверенности, но покорится и тем, кто привык к средним нагрузкам.

Приглашаем в поход гостей в возрасте от 14 до 60 лет! Для безопасного путешествия просим учесть: участие не рекомендуется гостям с сахарным диабетом и хроническими заболеваниями сердечно - сосудистой системы.

Если по каким - либо причинам вы не сможете отправиться с нами в поход, не переживайте: мы организуем для вас комфортный отдых в отеле. У вас появится отличная возможность ближе познакомиться с городской жизнью Сокотры — прогуляться по живописным улицам, посетить местные достопримечательности и проникнуться неповторимой атмосферой острова.

Вы, конечно, можете увидеть Сокотру на бесчисленных фотографиях и видео. Но лишь вдохнув воздух этого острова, ощутив его кожей, вы поймете, почему древние индусы нарекли его на санскрите Островом Блаженства. Именно поэтому мы формируем камерные группы, всего 5-8 человек, чтобы каждый гость мог отпустить городскую суету и до краев наполниться энергией этой удивительной земли.

Вас ждут 15 дней подлинного приключения: треккинги по живописным тропам, купание в лазурных водах океана и прохладных горных озерах, головокружительный сэндбординг с дюн, словно сошедших с полотен Сальвадора Дали.

Перед вами откроется феерия красок подводного мира, где коралловые рифы бурлят жизнью, а в открытом море резвятся стаи дельфинов. Вы встретите горных коз и величавых верблюдов, неспешно бредущих по своим делам.

Вы познакомитесь с Абдулой, звездой телеэкрана из программы Орел и решка, а если захотите, то сможете разделить трапезу с гостеприимными местными жителями.

И, конечно же, вы своими глазами увидите легендарные леса Драконовых и Бутылочных деревьев живые памятники иной, внеземной цивилизации.

Сокотра один из последних осколков рая на Земле, сохранивший свою первозданную красоту. И, слава богу, он не изуродован безликими бетонными коробками и не истоптан толпами бездумных туристов All-inclusive.