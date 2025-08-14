Описание тура
Напрямую из первых рук, Без Посредников. Гарантия Ярких Эмоций. Меня зовут Елена, и я представляю местную туристическую компанию с далекого и загадочного острова Сокотра. . Мы предлагаем вам уникальную возможность приобрести тур напрямую, из первых рук без посредников. Внимание! В период пикового сезона, с февраля по апрель, билеты на самолет по маршруту Джидда- Сокотра рекомендуется приобретать за 3-4 месяца, сразу после открытия продаж Yemenia. Осенью компания может объявить о дополнительных рейсах, но заполучить билеты на них задача почти невыполнимая.
Наша компания сделает всё, чтобы ваше соприкосновение с волшебным островом было максимально аутентичным и выгодным.
Однажды побывав на Сокотре, многие мечтают вернуться. В ответ на эти пожелания мы подготовили особенный 15-дневный тур — подарок для тех, кто уже влюбился в остров.
Этот тур включает:
Лучшие места Сокотры, известные всему миру.
Тайные маршруты и скрытые уголки, куда редко добираются туристы.
Трехдневное восхождение на самую высокую гору острова, Скант, с потрясающими видами.
Вас ждет глубокое погружение в магию Сокотры: знакомые пейзажи, новые открытия и захватывающее приключение на величественной горе.
15 дней незабываемого треккинга к вершине острова, где звезды кажутся ближе, а тишина гор обволакивает душу. Ночи под пологом созвездий. Подъем потребует уверенности, но покорится и тем, кто привык к средним нагрузкам.
Приглашаем в поход гостей в возрасте от 14 до 60 лет! Для безопасного путешествия просим учесть: участие не рекомендуется гостям с сахарным диабетом и хроническими заболеваниями сердечно - сосудистой системы.
Если по каким - либо причинам вы не сможете отправиться с нами в поход, не переживайте: мы организуем для вас комфортный отдых в отеле. У вас появится отличная возможность ближе познакомиться с городской жизнью Сокотры — прогуляться по живописным улицам, посетить местные достопримечательности и проникнуться неповторимой атмосферой острова.
Вы, конечно, можете увидеть Сокотру на бесчисленных фотографиях и видео. Но лишь вдохнув воздух этого острова, ощутив его кожей, вы поймете, почему древние индусы нарекли его на санскрите Островом Блаженства. Именно поэтому мы формируем камерные группы, всего 5-8 человек, чтобы каждый гость мог отпустить городскую суету и до краев наполниться энергией этой удивительной земли.
Вас ждут 15 дней подлинного приключения: треккинги по живописным тропам, купание в лазурных водах океана и прохладных горных озерах, головокружительный сэндбординг с дюн, словно сошедших с полотен Сальвадора Дали.
Перед вами откроется феерия красок подводного мира, где коралловые рифы бурлят жизнью, а в открытом море резвятся стаи дельфинов. Вы встретите горных коз и величавых верблюдов, неспешно бредущих по своим делам.
Вы познакомитесь с Абдулой, звездой телеэкрана из программы Орел и решка, а если захотите, то сможете разделить трапезу с гостеприимными местными жителями.
И, конечно же, вы своими глазами увидите легендарные леса Драконовых и Бутылочных деревьев живые памятники иной, внеземной цивилизации.
Сокотра один из последних осколков рая на Земле, сохранивший свою первозданную красоту. И, слава богу, он не изуродован безликими бетонными коробками и не истоптан толпами бездумных туристов All-inclusive.
- Стоимость тура фиксирована на протяжении всего года и не зависит от государственных праздников.
- Небольшие группы (5-8 человек) обеспечивают полное погружение в аутентичную атмосферу.
- Уникальная треккинговая программа с подъемом в высокогорную часть острова и ночевками под звездным небом.
- Специальная скидка 11% для тех, кто отмечает День Рождения на Сокотре.
- Сокотра — затерянный мир, где 37% растений — эндемики, невиданные более нигде на Земле. Здесь возвышаются тысячелетние Драконовы деревья, а ландшафты настолько неземные, что кажется, будто вы ступили на другую планету. Индийский океан омывает берега, переливаясь нереальными оттенками, завораживая взгляд.
- Но Сокотра — это не просто природа, это место, где растворяется мирская суета, а энергия земли пробуждает внутреннюю гармонию. Не зря древние нарекли этот остров Островом Блаженства, Двипа Сукхадара на санскрите.
- Вас ждут 15 дней аутентичного путешествия, наполненного незабываемыми впечатлениями: треккинги по живописным тропам, купание в лазурных водах океана и прохладных горных озерах, захватывающий сэндбординг с дюн, чья высота — лишь вопрос вашего выбора.
- Погрузитесь в разноцветный подводный мир коралловых рифов, полюбуйтесь грациозными стаями дельфинов, горных коз и величавых верблюдов, а также станьте свидетелем танца сотен белых крабов на побережье.
- Мы— официальная сокотрийская компания, и мы с гордостью предлагаем вам наш 15-летний опыт организации туров на Сокотре, гарантируя максимальный комфорт и погружение в атмосферу острова.
- По законам Сокотры, путешествие по острову возможно только в сопровождении лицензированных местных гидов, и мы — именно те, кто вам нужен.
Программа тура по дням
Калансия - Лагуна Детва
По прилёту на Сокотру вас встретит наша команда
Уже в самолёте вы ощутите дух свободы: среди пассажиров — путешественники со всего мира, выбравшие остров вместо стандартных отелей и всё включено
После короткого знакомства — в путь
Размещаемся по 3 человека в комфортные Toyota Land Cruiser 4x4 с кондиционером и едем на север острова — в прибрежный город Калансия. Неподалёку раскинулась лагуна Детва — визитная карточка Сокотры.
Пообедав свежайшими морепродуктами отправимся на первую прогулку по острову.
Прогулка по лагуне Детва
Детва — одно из самых живописных мест острова:
белоснежный изгиб пляжа;
вода невероятного бирюзового оттенка;
ощущение, будто вы попали в другой мир — мир, где время течёт иначе, а природа раскрывает свои самые сокровенные тайны.
Ужин под шум прибоя
К вечеру водители установят лагерь, повара приготовят ужин — и под шум прибоя мы отметим начало нашего путешествия по Острову Блаженства.
Бутылочное дерево - Пещерный человек Абдула
Встреча с бутылочным деревом
Утром поднимемся на утёс с панорамным видом на лагуну Детва. Наверху нас ждёт встреча с Тем Самым бутылочным деревом — одним из символов Сокотры. Отличное место для эффектных фото. Пока мы наслаждаемся рассветом, команда соберёт лагерь, приготовит завтрак — это наш ежедневный ритм: вы отдыхаете, обо всём заботимся мы
Знакомство со звездой Орла и Решки
После сытного обеда — прогулка и знакомство с легендой Сокотры: Абдулой, известным по программе Орел и Решка.
Он покажет:
как ловить рыбу шар, ската, лангуста;
как добывать морских ежей, устриц и мидий.
А ещё предложит отведать кое - что прямо у берега — гастрономическое приключение гарантировано!
Закат на утёсе
Подъём на утёс с видом на лагуну Детва. Фото на память и ужин от повара на фоне заката — момент, который запомнится навсегда.
Морская прогулка с дельфинами - Пляж Шуаб - Рыбалка
После завтрака — выезд на лодочную станцию.
Морское путешествие к пляжу Шуаб На рыбацких лодках мимо:
живописных скал, будто вырезанных искусным скульптором;
огуречных и бутылочных деревьев — причудливых творений природы;
стай морских птиц, кружащих над водой;
дельфинов — если повезёт, они будут сопровождать нас, играя в волнах!
Пляж Шуаб Белоснежный песок, мангровые деревья и полное отсутствие цивилизации — только вы и природа. Время для отдыха, медитации и фото: каждый кадр здесь — готовая открытка!
Обед с морепродуктами
Сытный обед из свежайших морепродуктов — вкус самого океана!
Рыбалка
Перед закатом — по желанию, отправимся на рыбалкус местными капитанами. На Сокотре это просто: закинул — и сразу клюёт!
Ночь на Шуабе
А вечером, на закате, вдоль воды появятся тысячи крошечных белых крабов — и начнётся одна из самых романтичных ночей на острове.
Пляж Шуаб - Хадибо-Подготовка к походу на Skant
Прощание с лучшим пляжем Сокотры
Утро начинается с купания — прощания с лучшим пляжем острова.
На знакомой рыбацкой лодке мы отправляемся в Калансию, оставляя за кормой бирюзовые волны.
Подготовка к походу на плато Skant
В Калансии нас ждут автомобили — и вот мы уже мчимся в столицу острова, город Хадибо, сердце этих мест. Здесь подготовимся к восхождению на плато самой высокой горы Skant.
По пути заглянем на верблюжьи фермы: познакомимся с традициями разведения этих благородных животных и прикоснёмся к быту островитян.
Первая ночь в горах
Всё необходимое на три дня — снаряжение, вода, продукты — надёжно разместится на спинах выносливых верблюдов. Мы отправляемся в путь! Сегодняшнюю ночь проведём у подножия горного массива, а если хватит сил и энтузиазма, поднимемся выше и разобьём лагерь в уютном месте на склоне — с потрясающим видом на окрестности.
Завтрак, обед и ужин будут во время и, как всегда, свежеприготовленные.
Восхождения на плато Skant (день первый)
Начало восхождения на Skant
Сегодня нас ждет незабываемое приключение треккинг в сердце высокогорного Skant. Мы отправимся по тропе, укрытой в прохладной тени, где время подъема, зависящее от слаженности группы, составит около трех - пяти часов.
В течение всех трёх дней похода нашу группу будут сопровождать профессиональные гиды с многолетним опытом проведения туров по этому маршруту. Они обеспечат безопасность, подскажут лучший темп движения и поделятся интересными фактами о Сокотре.
Для комфортного и безопасного путешествия просим учитывать следующие требования:
участие возможно для гостей в возрасте от 14 до 60 лет;
молодые люди от 14 до 18 лет допускаются исключительно в сопровождении родителей или законных представителей;
из соображений безопасности к походу не допускаются гости с диагностированным сахарным диабетом и хроническими заболеваниями сердечно - сосудистой системы.
Если по объективным причинам вы не сможете присоединиться к походу, мы предоставим вам возможность провести эти дни с комфортом в отеле. Вы сможете отдохнуть и ближе познакомиться с городской частью Сокотры — её атмосферой, достопримечательностями и местной культурой.
Ночь под звёздным небом
Повара приготовят для нас вкусную еду и заварят ароматный Йеменский кофе, который является прародителем всей мировой кофейной культуры.
Наш лагерь раскинется в живописном ущелье, где в эту ночь звезды, кажется, спустятся ближе, чтобы разделить с нами свою вечную красоту.
Рассвет в горах - восхождение (день второй)
Встреча рассвета в горах
Еще до рассвета, когда небо только начинает робко алеть, мы проснемся, чтобы лично приветствовать рождение нового дня. Нас ждет пик Skant, неприступная вершина Сокотры, возвышающаяся на 1505 метров над уровнем моря. Отсюда, словно с птичьего полета, открывается захватывающая дух панорама северного побережья.
Продолжение восхождения
Продолжая восхождение, мы будем впитывать каждую минуту, каждое мгновение, ведь это эмоции, которые останутся с нами навсегда. И вот, когда до вершины останется лишь шаг, перед нами развернется бескрайняя, завораживающая бесконечность.
Третья ночь в горах - загадываем желания
Замрите на миг, закройте глаза и прошепчите самое сокровенное. Сегодня ночью небесный свод распахнется навстречу вашим мечтам, и звезды, словно бриллианты, рассыплются у ваших ног.
Протяните руку кажется, до них можно дотянуться.
Верьте, этой ночью желания обретают крылья и непременно сбываются.
Каньон Дирхур - Плато Диксам - Драконовые деревья
Спуск с плато Skant на плато Диксам
Второй рассвет в горах мы встретим на самой высокой точке острова Сокотра — словно на краю мира.
Ранний подъём сполна окупится: бодрящий кофе и величественный вид восходящего из-за океана солнца станут нашей наградой.
Собрав вещи и напоив верблюдов, отправимся в путь — вниз по горным тропам. В дороге нас ждут уютные остановки: можно перевести дух, запечатлеть красоту на фото и поделиться друг с другом яркими впечатлениями
Каньон Дирхур
Мы спустимся на плато Диксам, где сядем в уже родные внедорожники.
По пути у нас будет остановка в каньоне Дирхур, на дне которого находятся чистые пресноводные бассейны.
В них можно купаться.
Здесь же мы пообедаем и направимся на другую сторону каньона в драконовый лес Фирмхин.
Ночь в Драконовом лесу
Ночуем прямо под этими деревьями. Тишина, звёзды и дыхание острова — идеальное завершение дня.
Фирмхин - Встреча с бедуинами - Диксам
Заповедник Фирмхин
Утром — прогулка по заповеднику Фирмхин. Здесь находится настоящий лес драконовых деревьев. Здесь растут древнейшие драконовы деревья — им более 1000 лет. Их кроны-зонты на фоне заката — незабываемое зрелище. Примерно за 3 часа пройдём до края каньона, откуда открывается завораживающий вид.
Знакомство с бедуинами
Зайдём в гости к местному шейху и познакомимся с жизнью современных бедуинов.
Здесь лучше всего приобрести кровь дракона — лечебную смолу драконовых деревьев. Это природное средство помогает при кожных заболеваниях, язвах, гастрите и ранах.
Ночевка будет на плато Диксам в окружении сказочных эндемиков Сокотры.
Пещера Дагуб - Дюны Захек-Пляж Омак
Пещера Дагуб
Сегодня мы посетим одну из двух главных пещер острова — пещеру Дагуб!
Она расположена на южном побережье Сокотры, неподалёку от дюн Захек и Хайф и пляжа Омак. Добраться сюда несложно: по грунтовой дороге доезжаем на внедорожнике, а затем — всего 15-20 минут пешком до входа.
Внутри мы увидим:
причудливые сталактиты и сталагмиты,
небольшой туннель, ведущий в смежную пещеру, где порой прячутся летучие мыши,
а из входа в пещеру открывается потрясающий вид на прибрежную полосу: бирюзовые воды Аравийского моря и песчаные дюны словно созданы для эффектных фото
Дюны Захер
Эта ночь пройдет среди белоснежных 200-метровых дюн Захер, которые плавно вьются по суше и обрываются в Индийский океан.
Песок настолько чистый и мягкий, будто идёшь по облакам.
Местные жители верят, что под дюнами сокрыты древние города, а песок обладает исцеляющей силой.
Завтрак, обед и ужин будут во время и, как всегда, свежеприготовленные.
Каньон Калесан-Плато Муми-Бутылочные леса
Каньон Калесан
После завтрака отправляемся в каньон Калесан — к крупнейшему природному водоему острова.
Что вас ждёт:
30 минутная прогулка по горной тропе к крупнейшим пресноводным бассейнам Сокотры — путь несложный, но живописный;
купание в кристально чистой изумрудной воде — природное спа среди фантастических пейзажей;
природный массаж от лёгкого течения и пузырьков воды — уникальная возможность расслабиться и зарядиться энергией.
После активного трекинга по козьей тропе и освежающего купания у вас точно разыграется аппетит — и к этому моменту будет готов обед прямо в каньоне. Насладитесь блюдами местной кухни, любуясь окружающими видами.
Плато Муми — царство эндемичных растений
Далее нас ждёт переезд на плато Муми — одно из самых живописных мест острова. Здесь вы увидите:
величественные драконовые деревья с зонтичными кронами;
причудливые бутылочные деревья — один из символов Сокотры;
ароматные ладанные деревья, наполняющие воздух тонким запахом.
Это идеальное место для:
неспешного трекинга среди редких растений;
эффектных фотосессий на фоне захватывающих пейзажей;
созерцания заката — в лучах заходящего солнца плато выглядит особенно волшебно.
Вечер у океана
Завершим день ужином на берегу океана.
Заповедник Хомхил-Infinity бассейн
Заповедник Хомхил— лес драконовых деревьев
Сокотра — особо охраняемая территория, а заповедник Хомхил — один из его жемчужных уголков. Здесь раскинулся настоящий лес драконовых деревьев, поражающих своей древней красотой.
Маршрут по заповеднику:
3-х часовой поход до края каньона — путь пройдёт среди реликтовой флоры и живописных пейзажей;
завораживающий вид с края каньона: панорама гор, долин и бескрайних просторов острова
Бассейн Infinity с видом на Аравийское море
Следующая остановка — уникальный Infinity бассейн, словно парящий над океаном. Это место напоминает крышу небоскрёба посреди дикой природы:
изумрудная вода бассейна гармонично сочетается с синевой Аравийского моря;
панорамный вид на всю северную часть острова и бескрайнюю гладь океана;
пейзажи вокруг бассейна напоминают декорации к фильмам о доисторических временах — причудливые скалы, древние растения и ощущение, будто вы попали в другой мир. тишиной и уединением.
Дюны Архер - Риф Ди Хамри
Дюны Архер — белоснежное чудо природы.
образуются благодаря вертикальному завихрению ветра, поднимающего береговой песок вверх;
в зимнее время ночью пляж светится благодаря биолюминесцентному планктону — волшебное зрелище!
Риф Ди Хамри — подводный мир Сокотры
Далее — путешествие к коралловым рифам Ди Хамри, где вас ждёт встреча с богатым подводным миром:
Варианты активного отдыха:
снорклинг — поплавать с маской среди красочных кораллов и разноцветных рыб;
дайвинг — взять снаряжение и погрузиться в глубины, чтобы увидеть морских обитателей вблизи;
спокойный отдых в тёплых водах океана — просто расслабиться и насладиться морем.
Завтрак, обед и ужин будут во время и, как всегда, свежеприготовленные.
Сэндбординг-Пещера Хок - мыс Рас Эрисал
Сэндбординг на дюнах Архер — веселье на песке
Поднимаемся на одну из самых высоких дюн — перед вами откроется потрясающий вид на окрестности. А затем — время для активного развлечения: спуск на специальных досках для катания по песку
Пещера Хок (пещера Ястреба) — путешествие в подземный мир
глубина — около 2 км;
продолжительность прогулки в одну сторону — 1,5 часа.
величественные сталактиты и сталагмиты;
таинственные подземные озёра;
многочисленные граффити и рисунки на спелеотемах и полах;
уникальные световые эффекты из -за особенностей рельефа — отличная возможность для художественной фотосъёмки.
Мыс Рас Эрисал — край света
Завершающая точка нашего маршрута — мыс Рас Эрисал, где встречаются воды Индийского океана и Аравийского моря.
На самой крайней точке острова мы встретим потрясающий закат — уже более 13 лет мы привозим туристов в это место, чтобы запечатлеть момент, когда солнце скрывается за горизонтом.
Заповедник Айхафт-Хадибо-аутентичный ужин
Заповедник Айхафт — природный оазис острова
После завтрака мы отправляемся в заповедник Айхафт — дорога займёт около часа. Национальный парк расположен недалеко от аэропорта Сокотры и представляет собой длинный каньон, который по праву считается естественным питомником острова.
богатая флора и фауна: здесь представлены практически все виды деревьев, цветов, птиц и животных, обитающих на Сокотре;
эндемичные растения — уникальные виды, которые не встречаются больше нигде в мире;
большие бассейны с пресной водой среди скалистых стен каньона;
возможность искупаться во втором по размеру пресном озере острова — кристально чистая вода подарит свежесть и заряд энергии
В этом живописном оазисе мы устроим обед на природе и отдохнём в тени деревьев, наслаждаясь умиротворяющей атмосферой и звуками дикой природы.
Хадибо — столица Сокотры
После возвращения из заповедника мы отправимся в Хадибо — столицу острова. Здесь вас ждёт погружение в местный колорит:
прогулка по улицам города — возможность увидеть повседневную жизнь сокотрийцев;
посещение городского рынка — яркие краски, ароматы специй, свежие фрукты и местные продукты;
знакомство с торговыми лавками — здесь можно приобрести сувениры, изделия местных мастеров и памятные подарки.
Аутентичный ужин в ресторане Хадибо
День завершится ужином в подлинном местном ресторане — это особое место, где вы сможете ощутить настоящее настроение сокотрийцев и проникнуться их гостеприимством
Прощание-Аэропорт-Объятия
Завтрак в ресторане Хадибо
Утро последнего дня начнётся с завтрака — времени насладиться ещё одной порцией местной кухни и мысленно пробежаться по ярким моментам путешествия.
После завтрака — сборы и подготовка к отъезду. Вас ждёт 30 -ти минутный трансфер в аэропорт — дорога, во время которой можно в последний раз полюбоваться пейзажами Сокотры:
По пути вы сможете:
сделать последние фото на память;
поделиться с попутчиками впечатлениями о путешествии;
ещё раз осознать, насколько уникален этот уголок планеты.
Прощание
По традиции, сокотрийцы приветствуют друг друга, касаясь носами — так они желают доброго дня. Мы желаем вам доброго пути и ярких воспоминаний об Острове Блаженства.
Мы мысленно повторим этот жест и пожелаем вам доброго пути — пусть дорога будет лёгкой, а воспоминания о Сокотре останутся с вами навсегда!
Варианты проживания
1-местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Гид: русскоязычный и англоговорящий
- Транспорт: Toyota Land Cruiser 4х4 с кондиционером, по 3 человека в машине
- Трансфер: из аэропорта и обратно Все внутренние расходы: лодки, проводники, стоянки и разрешения на проезд
- Питание: качественное и разнообразное 3-разовое, с личным поваром на группу ежедневно - свежевыловленная рыба и морепродукты
- Проживание: индивидуальные современные палатки. Комфортные матрацы, спальники с вкладышами, подушки, пенки. Одноместное размещение
- Комфортный лагерь: большой шатёр, столы, стулья, биотуалет с кабинкой, портативный душ
- Вода и напитки: в течение дня - без ограничений
- Оборудование: доски для сэндбординга, маски для снорклинга, рыболовные снасти и наживка
- Носильщики и верблюды во время похода на Skant
- Проживание в отеле: в последнюю ночь перед вылетом - в Хадибо
- Гостеприимство: внимание к каждому, забота и поддержка на всём маршруте
Что не входит в цену
- Авиабилеты на Сокотру (рейсы Yemenia из Джидды по вторникам и четвергам 1100 $) Билеты приобретают напрямую и только у агентов авиакомпании. Мы предоставляем контакты агентов и полную информацию по покупке. По вашей просьбе мы помогаем с покупкой билетов. Билеты заканчиваются за 3-5 месяцев до вылета
- Авиаперелёт в Джидду из вашего города
- Виза Сокотры - 200 $ оформляется сокотрийским офисом
- Медицинская страховка
- Чаевые - благодарность местной команде, за Тур вашей мечты
- На Сокотре нет своих операторов связи. Интернет только по прилету в Хадибо. Во время путешествия места локации будут на отдалении от любых вышек, так что даже не покупайте сим-карты в Джидде. Наше предложение, это полный интернет-детокс. Для тех, кому жизненно необходимо быть на связи, мы предоставим собственное оборудование Starlink - 40$ с одного гостя на весь тур. Работает даже там, где местная сотовая связь не принимает. Необходимо заказать заранее
О чём нужно знать до поездки
Предоплата за тур производится Только после предварительного подтверждения мною наличия авиабилетов Джидда-Сокотра. Основная сумма оплачивается по прилету на Сокотру в долларах Сша нового образца.
Пожелания к путешественнику
Для комфортного и безопасного путешествия просим учитывать следующие требования:
участие возможно для гостей в возрасте от 14 до 60 лет;
молодые люди с 14 до 18 лет допускаются исключительно в сопровождении родителей или законных представителей;
из соображений безопасности к походу не допускаются гости с диагностированным сахарным диабетом и хроническими заболеваниями сердечно - сосудистой системы.
Предоплата за тур производится Только после предварительного подтверждения мною наличия авиабилетов Джидда- Сокотра. Основная сумма оплачивается по прилету на Сокотру в долларах Сша нового образца.
Визы
Виза Сокотры 200 $. Срок действия вашего загранпаспорта должен превышает 6 месяцев с даты въезда в Саудовскую Аравию. В ПАСПОРТЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ИЗРАИЛЬСКОЙ ВИЗЫ