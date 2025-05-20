Сокотра - Уголок рая вдали от суеты 8 дней
Тур напрямую, из первых рук, без посредников
«Здесь нет отелей, людей и следов цивилизации — только природа и мы»
15 мар в 10:00
22 фев в 10:00
от 160 120 ₽ за человека
Сокотра - Где звезды кажутся ближе. 10 дней. Треккинг
Туры Напрямую из первых рук, без посредников
«Здесь нет отелей, людей и следов цивилизации — только природа и мы»
22 мар в 10:00
1 мар в 10:00
от 191 792 ₽ за человека
-
9%
Остров Сокотра
Сокотра - чудо природы, уникальное место
«Сокотра - чудо природы, уникальное место, где большинство растений и деревьев - эндемики, то есть не встречаются больше нигде на планете»
Завтра в 10:00
4 апр в 10:00
от 213 575 ₽
234 932 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сокотре в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные туры этой рубрики в Сокотре
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Сокотре в октябре 2025
Сейчас в Сокотре в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 160 120 до 213 575 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Сокотре (Йемен 🇾🇪) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 7 ⭐ отзывов, цены от 160120₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Йемена. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь