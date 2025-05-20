Найдено 3 тура в категории « Природа и пейзажи » в Сокотре на русском языке, цены от 160 120 ₽, скидки до 9%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности 8 дней 3 отзыва Сокотра - Уголок рая вдали от суеты 8 дней Тур напрямую, из первых рук, без посредников «Здесь нет отелей, людей и следов цивилизации — только природа и мы» от 160 120 ₽ за человека 10 дней 3 отзыва Сокотра - Где звезды кажутся ближе. 10 дней. Треккинг Туры Напрямую из первых рук, без посредников «Здесь нет отелей, людей и следов цивилизации — только природа и мы» от 191 792 ₽ за человека 9 дней 9% 1 отзыв Остров Сокотра Сокотра - чудо природы, уникальное место «Сокотра - чудо природы, уникальное место, где большинство растений и деревьев - эндемики, то есть не встречаются больше нигде на планете» от 213 575 ₽ 234 932 ₽ за человека Все туры Сокотры

