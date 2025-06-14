Описание тура
Если ты ищешь не просто отдых, а приключение с большой буквы, которое станет украшением твоей жизни наше предложение именно для тебя! Мы взяли только самое крутое от Кейптауна и поместили в тур Ритмы Африки. Все уже включено в стоимость тура - без скрытых доплат и платежей.
Никаких переездов! - Наша цель наслаждать поездкой, а не сидеть на чемоданах сменяя отель за отелем, мы с умом используем каждую минуту нашего путешествия!
Это не просто путешествие, это экспедиция в самое сердце Африки, которая обещает быть самой насыщенной, волнующей и экзотической из всех, что ты когда-либо испытывал.
Никаких виз и медицинских справок только паспорт, чемодан и вперёд к приключениям!
Всё это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? А вот и нет! Пожалуйста, не верьте нам на слово и просто отправляйтесь смотреть на всё это своими глазами!
Программа тура по дням
Закат на Столовой горе
Мы встретим вас в международном аэропорту Кейптауна и на комфортабельном трансфере и отправимся в наш уютный отель. Здесь мы проведем все 10 дней тура без утомительных переездов и сборов чемоданов. После заселения у вас будет время немного отдохнуть и освежиться.
А затем мы отправимся к главной визитной карточке города — Столовой горе. Подъем не потребует физической активности, ведь мы воспользуемся современной канатной дорогой. С вершины перед вами откроется захватывающая панорама Кейптауна, океана и окрестностей. Именно здесь мы встретим наш первый африканский закат.
Отужинаем в одном из атмосферных ресторанчиков на набережной Виктории и Альфреда.
Знакомство с городом
После завтрака мы отправимся в удивительно красочный городок Бо-Каап, который заставляет улыбаться каждого, кто сюда заглянул. Главной его особенностью являются низкие старинные домики, фасады которых раскрашены во все цвета радуги. Идеальное место для ярких фотографий!
Видели ли вы когда-нибудь морских котиков этих больших, добрых и пахнущих рыбой милашек? Сегодня вы познакомитесь с ними поближе. В заливе Хаут-Бэй есть небольшой остров, населенный этими симпатичными созданиями. Здесь обитает более 5000 морских котиков.
Далее наш путь лежит через Ботанический сад Кирстенбош, признанный одним из самых больших на планете и внесенный в список мирового наследия Юнеско. Затеряемся среди зеленых лужаек, а также прогуляемся по знаменитому мосту - Canopy walk.
Завершим день прогулкой по набережной Виктории и Альфреда — самому атмосферному месту Кейптауна. Здесь, у подножия Столовой горы, жизнь кипит с утра до вечера: звучит живая музыка, мелькают белые паруса яхт, а в воздухе витает аромат свежих морепродуктов и кофе. Мы прогуляемся вдоль причалов, заглянем в колоритные лавки и бутики, посмотрим на знаменитое колесо обозрения и старинный часовой механизм, ставший символом набережной. После этого у вас будет немного свободного времени — можно посидеть у воды с бокалом вина, поужинать в одном из уютных ресторанов или просто насладиться видом закатного неба над портом.
Мини-тур по винодельням
Во всем мире популярны вина из Юар, а сама страна входит в топ-10 крупнейших производителей вина.
Сегодня у вас будет возможность продегустировать различные южноафриканские вина сразу на 3 винодельнях. Но перед этим вас ждет уникальный опыт - прогулка на сигвеях по плантациям винограда. Вы точно не останетесь равнодушными к потрясающим пейзажам, чудесным видам старинных усадеб и неповторимому вкусу и аромату предлагаемых напитков и угощений. Знакомство с культурой виноделия займет практически весь наш день.
Вечером нас ждет круиз вдоль берегов Кейптауна. С воды в лучах заката город выглядит просто потрясающе!
Гольф, Вино и Устрицы
Сегодня мы предлагаем вам никуда не торопиться, хорошо выспаться и после завтрака отправиться на необычное приключение — попробовать один из самых популярных и в то же время неожиданных для Юар видов спорта — гольф. Под руководством опытных инструкторов вы обучитесь базовым приёмам игры и сможете испытать новые эмоции на одном из красивейших полей Кейптауна.
После спортивного утра нас ждёт знакомство с историей и вкусами Южной Африки: мы направимся на самую старую винодельню континента — Groot Constantia. Ходят легенды, что именно отсюда заказывал вино сам Наполеон. Мы прогуляемся по виноградникам, узнаем секреты производства и попробуем лучшие сорта на дегустации, а затем нас ждёт обед в местном ресторане.
Во второй половине дня мы отправимся на набережную Виктории и Альфреда — сердце Кейптауна и настоящий туристический рай. Здесь каждый найдёт что-то по душе: уютные кафе, магазины с африканскими сувенирами, музыка уличных артистов и потрясающие виды на Столовую гору. Во время прогулки мы увидим площадь Нобелевских лауреатов, монумент тюрьмы Нельсона Манделы и современный музей Zeitz Mocaa, расположенный в здании старого зернохранилища. Если повезёт, встретим морских котиков, лениво отдыхающих у пирсов.
Завершим день дегустацией свежайших устриц в одном из лучших ресторанов набережной — яркое и вкусное завершение насыщенного дня!
Сафари Большая Африканская Пятёрка
Сегодня мы узнаем интересные факты о жизни жирафов, угостим животных их любимыми лакомствами и сделаем потрясающие фотографии.
А после этой душевной встречи — отправимся на настоящее африканское сафари! Всего пару часов отделяет нас от частного заповедника, где обитает Большая Пятерка африканских животных, в которую входят слон, леопард, буйвол, носорог и лев. Нас ждет 3 часа насыщенного сафари, так что приготовьте свои бинокли, камеры, телефоны и самое главное глаза!
Наблюдать за животными в дикой природе мы будем из полуоткрытых джипов это не мешает обзору и гарантирует безопасность для туристов. Компанию нам составит опытный гид, который поделится захватывающими историями о дикой природе, будоража ваши основные инстинкты.
Мыс Доброй Надежды
Наш сегодняшний путь лежит через одну из самых живописных дорог мира - Чапманс Пик. Увидев эти пейзажи, вы окончательно и бесповоротно влюбитесь в природу Южной Африки.
После нескольких видовых площадок мы остановимся на пляже Норд Хук с белоснежным песком и потрясающим видом на горы. У вас будет время позагорать и испытать на себе всю мощь Атлантического океана.
Главная наша остановка Мыс Доброй Надежды одно из самых красивых и удивительных мест не только на африканском континенте, но и на всей планете. Это самая крайняя юго-западная точка Африки. Поднявшись на вершину Кейп Поинт, вы сможете сполна насладиться несравненной красотой этого края.
Знакомство с пингвинами
Сегодняшний день подарит вам трепетную встречу с самыми милыми обитателями Юар. Мы отправимся в гости к пингвинам. Именно в гости ведь пляж Болдерс место их обитания, а не вольер с привезенными специально животными.
Увидеть трехтысячную колонию пингвинов приезжает огромное количество туристов, но дальше ограждения их не пускают. Мы же знаем секретный проход, который выведет нас прямо к животным.
Еще одна наша остановка - пляж Мейзенберг, известный своими красочными цветными домиками, у которых мы устроим необычную яркую фотосессию.
Вечером вас ждет лучший вид во всем Кейптауне!
Animal day/Киты
Мы долго искали место, где можно не просто увидеть зебру, страуса или гепарда, а стать с ними настоящими друзьями покормить, погладить и даже обнять.
Мечтали ли вы когда-нибудь почесать спинку гепарду - самому быстрому хищнику в мире?! Сегодня это станет возможным! Мы отправимся в место, где не просто заботятся о животных. Здесь их по-настоящему любят! Заповедник стал для них домом, где дикие животные нашли свое спасение.
А после мы направимся в уютный город Херманус. Здесь мы прогуляемся вдоль океана, насладимся свежим морским воздухом и атмосферой прибрежного города. Обед с видом на залив станет прекрасным продолжением дня. Обратно мы вернёмся по панорамной дороге Kogelberg — одной из самых красивых трасс Южной Африки, где за каждым поворотом открываются захватывающие виды на горы и океан.
Cентября - ноябрь - в программу туров включен круиз к китам.
Выезд в аэропорт
После легкого завтрака трансфер доставит вас в аэропорт. Мы попрощаемся и пожелаем счастливого пути!
Мы рады, что вы были с нами! До новых встреч!
Вертолёт + Африканский ужин
Сегодня нас ждёт одно из самых захватывающих впечатлений путешествия — полет на вертолёте над Кейптауном. За 12 минут вы увидите город с высоты птичьего полёта: Столовую гору, Львиную голову и бирюзовые пляжи Кэмпс-Бэй и Клифтон. Это момент, когда сердце замирает от красоты, а фото с высоты становятся самыми любимыми кадрами поездки.
Оставшуюся часть дня вы можете использовать для похода в музей, прогулки по набережной или покупки сувениров.
Завершающий ужин мы проведем в ресторане Gold, буквально пропитанным атмосферой Африки. В обширном меню предложен выбор блюд, которые традиционно готовят на всем Африканском континенте — от Северной Африки до самой Южной ее части. Дегустация сопровождается экзотическими танцами и барабанным шоу
Варианты проживания
2-x местный номер
Что включено
- Подъем на Столовую гору
- Полет на вертолете (спец условия)
- Кормление жирафов
- Поездка к китам (сентябрь, октябрь, ноябрь)
- Посещение Бо Каап (цветные домики)
- Дегустация на винодельне Groot Constancia
- Урок игры в гольф
- Сад Кирстенбош
- Посещение винных ферм + дегустация
- Поездка на сигвеях по винодельне
- Видовая локация Сигнал Хилл
- Видовая Локация Мaidens cove
- Пикники в самых живописных локациях Кейптануа
- Сафари в заповеднике
- Мыс доброй надежды
- Пляж с Пингвинами
- Пляж Муизенберг (цветные домики)
- Заповедник с гепардами, зебрами и страусами
- Заключительный ужин в иммерсивном ресторане
- Сопровождение гидов
- Фотосессии в лучших локациях Кейптауна
- Двухместное проживание (9 ночей/10 дней) в отеле
- Завтраки
- Ужин в иммерсивном ресторане
- Общий трансфер на всем маршруте
- Налоги и сборы
- Помощь в подборе билетов
- Консультация на всех этапах
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Кейптауна (помогаем с подбором)
- Питание вне программы
О чём нужно знать до поездки
Мы подготовили специальный чат с подробной информацией о всех нюансах связанных с подготовкой туров в Юар.
Пожелания к путешественнику
Наличие действующего загранпаспорта
Сообщите о ваших хронических заболеваниях, алергиях если они есть. nbsp;