ЮАР: ритмы Африки - пингвины, сафари, киты, винодельни

Сделаем селфи с пингвинами, достигнем края света. Исследуем самые удивительные уголки Южной Африки
Описание тура

Если ты ищешь не просто отдых, а приключение с большой буквы, которое станет украшением твоей жизни наше предложение именно для тебя! Мы взяли только самое крутое от Кейптауна и поместили в тур Ритмы Африки. Все уже включено в стоимость тура - без скрытых доплат и платежей.

Никаких переездов! - Наша цель наслаждать поездкой, а не сидеть на чемоданах сменяя отель за отелем, мы с умом используем каждую минуту нашего путешествия!

Это не просто путешествие, это экспедиция в самое сердце Африки, которая обещает быть самой насыщенной, волнующей и экзотической из всех, что ты когда-либо испытывал.

Никаких виз и медицинских справок только паспорт, чемодан и вперёд к приключениям!

Всё это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? А вот и нет! Пожалуйста, не верьте нам на слово и просто отправляйтесь смотреть на всё это своими глазами!

Программа тура по дням

1 день

Закат на Столовой горе

Мы встретим вас в международном аэропорту Кейптауна и на комфортабельном трансфере и отправимся в наш уютный отель. Здесь мы проведем все 10 дней тура без утомительных переездов и сборов чемоданов. После заселения у вас будет время немного отдохнуть и освежиться.

А затем мы отправимся к главной визитной карточке города — Столовой горе. Подъем не потребует физической активности, ведь мы воспользуемся современной канатной дорогой. С вершины перед вами откроется захватывающая панорама Кейптауна, океана и окрестностей. Именно здесь мы встретим наш первый африканский закат.

Отужинаем в одном из атмосферных ресторанчиков на набережной Виктории и Альфреда.

Закат на Столовой гореЗакат на Столовой гореЗакат на Столовой горе
2 день

Знакомство с городом

После завтрака мы отправимся в удивительно красочный городок Бо-Каап, который заставляет улыбаться каждого, кто сюда заглянул. Главной его особенностью являются низкие старинные домики, фасады которых раскрашены во все цвета радуги. Идеальное место для ярких фотографий!

Видели ли вы когда-нибудь морских котиков этих больших, добрых и пахнущих рыбой милашек? Сегодня вы познакомитесь с ними поближе. В заливе Хаут-Бэй есть небольшой остров, населенный этими симпатичными созданиями. Здесь обитает более 5000 морских котиков.

Далее наш путь лежит через Ботанический сад Кирстенбош, признанный одним из самых больших на планете и внесенный в список мирового наследия Юнеско. Затеряемся среди зеленых лужаек, а также прогуляемся по знаменитому мосту - Canopy walk.

Завершим день прогулкой по набережной Виктории и Альфреда — самому атмосферному месту Кейптауна. Здесь, у подножия Столовой горы, жизнь кипит с утра до вечера: звучит живая музыка, мелькают белые паруса яхт, а в воздухе витает аромат свежих морепродуктов и кофе. Мы прогуляемся вдоль причалов, заглянем в колоритные лавки и бутики, посмотрим на знаменитое колесо обозрения и старинный часовой механизм, ставший символом набережной. После этого у вас будет немного свободного времени — можно посидеть у воды с бокалом вина, поужинать в одном из уютных ресторанов или просто насладиться видом закатного неба над портом.

Знакомство с городомЗнакомство с городомЗнакомство с городом
3 день

Мини-тур по винодельням

Во всем мире популярны вина из Юар, а сама страна входит в топ-10 крупнейших производителей вина.

Сегодня у вас будет возможность продегустировать различные южноафриканские вина сразу на 3 винодельнях. Но перед этим вас ждет уникальный опыт - прогулка на сигвеях по плантациям винограда. Вы точно не останетесь равнодушными к потрясающим пейзажам, чудесным видам старинных усадеб и неповторимому вкусу и аромату предлагаемых напитков и угощений. Знакомство с культурой виноделия займет практически весь наш день.

Вечером нас ждет круиз вдоль берегов Кейптауна. С воды в лучах заката город выглядит просто потрясающе!

Мини-тур по винодельнямМини-тур по винодельнямМини-тур по винодельням
4 день

Гольф, Вино и Устрицы

Сегодня мы предлагаем вам никуда не торопиться, хорошо выспаться и после завтрака отправиться на необычное приключение — попробовать один из самых популярных и в то же время неожиданных для Юар видов спорта — гольф. Под руководством опытных инструкторов вы обучитесь базовым приёмам игры и сможете испытать новые эмоции на одном из красивейших полей Кейптауна.

После спортивного утра нас ждёт знакомство с историей и вкусами Южной Африки: мы направимся на самую старую винодельню континента — Groot Constantia. Ходят легенды, что именно отсюда заказывал вино сам Наполеон. Мы прогуляемся по виноградникам, узнаем секреты производства и попробуем лучшие сорта на дегустации, а затем нас ждёт обед в местном ресторане.

Во второй половине дня мы отправимся на набережную Виктории и Альфреда — сердце Кейптауна и настоящий туристический рай. Здесь каждый найдёт что-то по душе: уютные кафе, магазины с африканскими сувенирами, музыка уличных артистов и потрясающие виды на Столовую гору. Во время прогулки мы увидим площадь Нобелевских лауреатов, монумент тюрьмы Нельсона Манделы и современный музей Zeitz Mocaa, расположенный в здании старого зернохранилища. Если повезёт, встретим морских котиков, лениво отдыхающих у пирсов.

Завершим день дегустацией свежайших устриц в одном из лучших ресторанов набережной — яркое и вкусное завершение насыщенного дня!

Гольф, Вино и УстрицыГольф, Вино и УстрицыГольф, Вино и Устрицы
5 день

Сафари Большая Африканская Пятёрка

Сегодня мы узнаем интересные факты о жизни жирафов, угостим животных их любимыми лакомствами и сделаем потрясающие фотографии.

А после этой душевной встречи — отправимся на настоящее африканское сафари! Всего пару часов отделяет нас от частного заповедника, где обитает Большая Пятерка африканских животных, в которую входят слон, леопард, буйвол, носорог и лев. Нас ждет 3 часа насыщенного сафари, так что приготовьте свои бинокли, камеры, телефоны и самое главное глаза!

Наблюдать за животными в дикой природе мы будем из полуоткрытых джипов это не мешает обзору и гарантирует безопасность для туристов. Компанию нам составит опытный гид, который поделится захватывающими историями о дикой природе, будоража ваши основные инстинкты.

Сафари Большая Африканская ПятёркаСафари Большая Африканская ПятёркаСафари Большая Африканская Пятёрка
6 день

Мыс Доброй Надежды

Наш сегодняшний путь лежит через одну из самых живописных дорог мира - Чапманс Пик. Увидев эти пейзажи, вы окончательно и бесповоротно влюбитесь в природу Южной Африки.

После нескольких видовых площадок мы остановимся на пляже Норд Хук с белоснежным песком и потрясающим видом на горы. У вас будет время позагорать и испытать на себе всю мощь Атлантического океана.

Главная наша остановка Мыс Доброй Надежды одно из самых красивых и удивительных мест не только на африканском континенте, но и на всей планете. Это самая крайняя юго-западная точка Африки. Поднявшись на вершину Кейп Поинт, вы сможете сполна насладиться несравненной красотой этого края.

Мыс Доброй НадеждыМыс Доброй НадеждыМыс Доброй Надежды
7 день

Знакомство с пингвинами

Сегодняшний день подарит вам трепетную встречу с самыми милыми обитателями Юар. Мы отправимся в гости к пингвинам. Именно в гости ведь пляж Болдерс место их обитания, а не вольер с привезенными специально животными.

Увидеть трехтысячную колонию пингвинов приезжает огромное количество туристов, но дальше ограждения их не пускают. Мы же знаем секретный проход, который выведет нас прямо к животным.

Еще одна наша остановка - пляж Мейзенберг, известный своими красочными цветными домиками, у которых мы устроим необычную яркую фотосессию.

Вечером вас ждет лучший вид во всем Кейптауне!

Знакомство с пингвинамиЗнакомство с пингвинамиЗнакомство с пингвинами
8 день

Animal day/Киты

Мы долго искали место, где можно не просто увидеть зебру, страуса или гепарда, а стать с ними настоящими друзьями покормить, погладить и даже обнять.

Мечтали ли вы когда-нибудь почесать спинку гепарду - самому быстрому хищнику в мире?! Сегодня это станет возможным! Мы отправимся в место, где не просто заботятся о животных. Здесь их по-настоящему любят! Заповедник стал для них домом, где дикие животные нашли свое спасение.

А после мы направимся в уютный город Херманус. Здесь мы прогуляемся вдоль океана, насладимся свежим морским воздухом и атмосферой прибрежного города. Обед с видом на залив станет прекрасным продолжением дня. Обратно мы вернёмся по панорамной дороге Kogelberg — одной из самых красивых трасс Южной Африки, где за каждым поворотом открываются захватывающие виды на горы и океан.

Cентября - ноябрь - в программу туров включен круиз к китам.

Animal day/КитыAnimal day/КитыAnimal day/Киты
9 день

Выезд в аэропорт

После легкого завтрака трансфер доставит вас в аэропорт. Мы попрощаемся и пожелаем счастливого пути!

Мы рады, что вы были с нами! До новых встреч!

Выезд в аэропорт
10 день

Вертолёт + Африканский ужин

Сегодня нас ждёт одно из самых захватывающих впечатлений путешествия — полет на вертолёте над Кейптауном. За 12 минут вы увидите город с высоты птичьего полёта: Столовую гору, Львиную голову и бирюзовые пляжи Кэмпс-Бэй и Клифтон. Это момент, когда сердце замирает от красоты, а фото с высоты становятся самыми любимыми кадрами поездки.

Оставшуюся часть дня вы можете использовать для похода в музей, прогулки по набережной или покупки сувениров.

Завершающий ужин мы проведем в ресторане Gold, буквально пропитанным атмосферой Африки. В обширном меню предложен выбор блюд, которые традиционно готовят на всем Африканском континенте — от Северной Африки до самой Южной ее части. Дегустация сопровождается экзотическими танцами и барабанным шоу

Вертолёт + Африканский ужинВертолёт + Африканский ужинВертолёт + Африканский ужин
Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Подъем на Столовую гору
  • Полет на вертолете (спец условия)
  • Кормление жирафов
  • Поездка к китам (сентябрь, октябрь, ноябрь)
  • Посещение Бо Каап (цветные домики)
  • Дегустация на винодельне Groot Constancia
  • Урок игры в гольф
  • Сад Кирстенбош
  • Посещение винных ферм + дегустация
  • Поездка на сигвеях по винодельне
  • Видовая локация Сигнал Хилл
  • Видовая Локация Мaidens cove
  • Пикники в самых живописных локациях Кейптануа
  • Сафари в заповеднике
  • Мыс доброй надежды
  • Пляж с Пингвинами
  • Пляж Муизенберг (цветные домики)
  • Заповедник с гепардами, зебрами и страусами
  • Заключительный ужин в иммерсивном ресторане
  • Сопровождение гидов
  • Фотосессии в лучших локациях Кейптауна
  • Двухместное проживание (9 ночей/10 дней) в отеле
  • Завтраки
  • Ужин в иммерсивном ресторане
  • Общий трансфер на всем маршруте
  • Налоги и сборы
  • Помощь в подборе билетов
  • Консультация на всех этапах
Что не входит в цену
  • Авиаперелет до Кейптауна (помогаем с подбором)
  • Питание вне программы
О чём нужно знать до поездки

Мы подготовили специальный чат с подробной информацией о всех нюансах связанных с подготовкой туров в Юар.

Пожелания к путешественнику

Наличие действующего загранпаспорта

Сообщите о ваших хронических заболеваниях, алергиях если они есть. nbsp;

Визы
Гражданам рф не нужна виза для посещения юар в туристических целях сроком до 90 дней в году. При себе туристу необходимо иметь документы: Загранпаспорт. Требования к заграничному паспорту: должен быть действителен в течение не менее 30 дней после выезда из юар и иметь не менее двух чистых страниц; Рекомендовано иметь страховку. Согласно фз 155 от 29 июня 2015 года, в случае отсутствия договора страхования расходы на оплату медицинской помощи за рубежом несёт сам гражданин
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Денис
Денис — Тревел-эксперт
Меня зовут Денис, и путешествия давно стали неотъемлемой частью моей жизни. Уже несколько лет я живу путешествиями — не как турист, а как человек, для которого это образ жизни и способ
читать дальше

познавать мир. За годы в дороге я побывал более чем в двадцати странах, от суровых северных фьордов до жарких берегов Индийского океана. Каждая поездка давала новое вдохновение, а со временем путешествия перестали быть просто хобби — они стали моей профессией. Всё началось с Норвегии — страны, где природа буквально разговаривает с тобой. Серые скалы, изумрудные воды фьордов, облака, стелющиеся по горам — именно там я впервые понял: хочу не просто видеть мир, а делиться этими ощущениями с другими. Позже были Мальдивы, и они окончательно утвердили меня в этом пути. Белоснежный песок, прозрачная лагуна, тишина, которую нарушает только прибой — то самое чувство, ради которого люди едут за тысячи километров. Мне захотелось, чтобы каждый мог прожить эти моменты — не как турист, а как путешественник. Так и родилась идея моих туров. Сегодня я с любовью собираю маршруты, где важна каждая деталь — от вида из окна до того, кто встретит вас в аэропорту. Мои путешествия — это атмосфера, эмоции и люди, объединённые одной идеей: почувствовать мир по-настоящему. Ещё я увлекаюсь фотографией — везде ношу с собой полароид, чтобы сохранять мгновения, которые невозможно повторить. В каждом кадре — история, и я рад, что теперь могу делиться этими историями с теми, кто выбирает путешествовать со мной.

