Описание тура

Если ты ищешь не просто отдых, а приключение с большой буквы, которое станет украшением твоей жизни наше предложение именно для тебя! Мы взяли только самое крутое от Кейптауна и поместили в тур Ритмы Африки. Все уже включено в стоимость тура - без скрытых доплат и платежей.

Никаких переездов! - Наша цель наслаждать поездкой, а не сидеть на чемоданах сменяя отель за отелем, мы с умом используем каждую минуту нашего путешествия!

Это не просто путешествие, это экспедиция в самое сердце Африки, которая обещает быть самой насыщенной, волнующей и экзотической из всех, что ты когда-либо испытывал.

Никаких виз и медицинских справок только паспорт, чемодан и вперёд к приключениям!

Всё это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? А вот и нет! Пожалуйста, не верьте нам на слово и просто отправляйтесь смотреть на всё это своими глазами!